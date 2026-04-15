Pastrňák s Nečasem slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:07aktualizováno  7:38
Poprvé v historii NHL dokázali dva čeští hokejisté v jedné sezoně pokořit bájnou hranici sta bodů. Bostonský David Pastrňák se dočkal díky asistenci už v první minutě souboje proti New Jersey a Martin Nečas z Colorada naopak napínal fanoušky až do finální minuty duelu s Calgary. Ve stejný den brali po asistenci rovněž Pavel Zacha a Filip Hronek. V bráně se představili hned čtyři čeští gólmani, výhru ale vychytal jen Karel Vejmelka z Utahu.
Gabriel Landeskog (uprostřed), Brett Kulak (vlevo) a Martin Nečas slaví branku Colorada.

Gabriel Landeskog (uprostřed), Brett Kulak (vlevo) a Martin Nečas slaví branku Colorada. | foto: AP

David Rittich čelí střele Marka Jankowského.
Adam Klapka u mantinelu sráží Calea Makara.
Karel Vejmelka vyráží střelu.
Jakub Dobeš vyráží puk.
7 fotografií

Ani v době kralování Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše a dalších velkých jmen se nestalo, aby dva Češi v jednom ročníku NHL pokořili sto bodů. Blízko tomu bylo v sezoně 1995/96, kdy se právě Jágr a Petr Nedvěd jako spoluhráči v Pittsburghu zastavili na 149. a 99. bodech.

Bájnou metu tak pokořila až dvojice útočníků s „88“ na zádech v sezoně 2025/26. David Pastrňák s Martinem Nečasem se tak zapsali do historie soutěže tučným písmem.

Hvězda Bostonu (29+71, 100 bodů) to dokázala počtvrté za sebou a blíží se vyrovnání českého rekordu Jágra, jenž má na kontě pět stobodových sezon. Nečas (38+62, 100 bodů) z Colorada se z dané mety radoval poprvé a navíc má k dispozici ještě jeden start.

Pastrňák (17:08, 0+1, +1, 3 střely), jenž nebodoval v předešlých dvou startech, se vytouženého zápisu do produktivity dočkal už po 53. vteřinách od zahajovacího buly zápasu Bostonu proti New Jersey. Asistoval u otevírací branky Morgana Geekieho, na kterého záhy na to navázali ještě střelec dvou zásahů Mark Kastelic a Viktor Arvidsson.

Posledně jmenovanému asistoval i Pavel Zacha (4:58, 0+1, +1), který kvůli zdravotním potížím po první třetině raději odstopil. Podle trenérů Bostonu by ale ve vyřazovacích bojích týmu neměl chybět. Skóre 4:0 z první třetiny nakonec zůstalo bez změny. Boston se tak s bezchybným brankářem Jeremym Swaymanem ve svém finálním startu v základní části naladil na boje v play off proti Buffalu vítězně.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
15. 4. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly:
33:14 Horvat (Barzal, Eklund)
Góly:
03:05 Ehlers (Unger Sörum, Stankoven)
54:38 Jankowski (Nyström, Nikišin)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield, George – Eklund, Horvat (A), Holmström – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Anders Lee (C) – Foudy, Cizikas, Palát.
Sestavy:
Bussi – Nikišin, Gostisbehere, Legault, Reilly, Nyström, Seeley – Blake, Stankoven, Nadeau – Unger Sörum, Kotkaniemi, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier – Martinook, Brind'Amour, Deslauriers.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, P. Lambert – J. Fournier, S. Cherrey

Počet diváků: 15231

NHL
15. 4. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly:
27:22 Coleman (Backlund)
Góly:
31:25 Lehkonen (C. Makar, Malinski)
55:07 Landeskog (Kulak, C. Makar)
59:43 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Parekh, Brzustewicz, Määttä, Pachal, Wiebe – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Olofsson, Frost, Gridin – Klapka, Kerins, Zary – Sunijev, Gross, Šarangovič.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Burns, Malinski, Blankenburg, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, N. Roy, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kelly, Colton – Kiviranta, Drury, Bardakov.

Rozhodčí: Cody Beach, Graedy Hamilton – Andrew Smith, Caleb Apperson

Počet diváků: 17650

NHL
15. 4. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3P (1:1, 2:2, 0:0 - 1:0)
Góly:
09:19 Elias Pettersson (Kudrjavcev, Rossi)
20:52 DeBrusk (Boeser, Hronek)
29:20 Buium (Höglander, Elias Pettersson)
62:57 DeBrusk (Elias Pettersson, Willander)
Góly:
17:15 Byfield (Laferriere, T. Moore)
21:04 Kempe (Kopitar, Panarin)
22:17 Laferriere (Doughty, Byfield)
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Buium, Hronek, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, Kudrjavcev – D. O'Connor, Rossi, L. Karlsson – Öhgren, Blueger, Boeser – DeBrusk, Elias Pettersson, Höglander – Douglas, Mueller, Räty.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar, Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, S. Helenius, Ward.

Rozhodčí: Charron, Schlenker – Murchison, Mills

Počet diváků: 18969

NHL
15. 4. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Góly:
08:08 Martone (Mičkov, Bonk)
14:42 Bonk (Mičkov, H. McDonald)
33:52 Mičkov
52:00 Bump (Martone)
Góly:
26:50 Gallagher (Guhle, Texier)
39:49 J. Evans (A. Xhekaj, Veleno)
Sestavy:
Ersson (Kolosov) – Jiříček, Seeler (A), Juulsen, Andrae, H. McDonald, Bonk – Mičkov, Cates, Foerster – Martone, Barkey, Bump – Hathaway (A), Glendening (A), G. Wilson – Richard, J. Gaucher, Grundström.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Guhle, Engström, Reinbacher, L. Hutson, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Texier, Newhook, Děmidov – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc – Gallagher (A), J. Evans (A), Veleno.

Rozhodčí: Brenk, MacDougall – McNamara, Shewchyk

Počet diváků: 20041

NHL
15. 4. 2026 3:30
St. Louis Blues St. Louis Blues : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 7:5 (1:3, 3:1, 3:1)
Góly:
18:44 Snuggerud (R. Thomas)
24:51 Sundqvist (Toropčenko, Broberg)
30:37 Mailloux (Drouin, Neighbours)
35:49 Snuggerud (Neighbours, Holloway)
44:11 Holloway (Snuggerud)
44:54 Bučněvič (Kyrou, Binnington)
58:17 Holloway (Snuggerud, Mailloux)
Góly:
10:14 McGroarty (K. Hayes)
16:40 A. Hayes
17:23 Mantha (K. Hayes)
22:58 E. Söderblom (Kindel, Mantha)
52:20 A. Hayes (Shea, Šilovs)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Mailloux, C. Fowler, Parayko, Tucker, Kessel – Holloway, R. Thomas, Snuggerud – Bučněvič, Suter, Kyrou – Neighbours, Dvorský, Drouin – Sundqvist, N. Walker, Toropčenko.
Sestavy:
S. Skinner (41. Šilovs) – Shea, Clifton, St. Ivany, Graves, Solovjov, Livanavage – Koivunen, Novak, Brazeau – E. Söderblom, Kindel, Mantha – McGroarty, K. Hayes, A. Hayes – Harvey-Pinard, Koppanen, Acciari.

Rozhodčí: Dwyer, Markovic – Marquis,Deschamps

Počet diváků: 18096

NHL
15. 4. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)
Góly:
00:53 M. Geekie (Pastrňák, Minten)
06:14 Kastelic (Jeannot, Kuraly)
17:42 Kastelic (Kuraly, Lohrei)
19:53 Arvidsson (Zacha, H. Lindholm)
Góly:
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Eyssimont – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Daws (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon, Kovacevic, Vilén – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Cyplakov – Dadonov, McLaughlin, Cotter.

Rozhodčí: Justin Kea, Mitch Dunning – Shawn Oliver, Devin Berg

Počet diváků: 17850

NHL
15. 4. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly:
16:40 Jurov (Tarasenko)
31:24 Haight (N. Foligno, M. Johansson)
53:03 Fabbri (Aube-Kubel, B. Jones)
Góly:
10:26 McTavish (LaCombe, C. Gauthier)
59:14 McTavish (Granlund, C. Gauthier)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Brodin (A), Daemon Hunt, Petry, J. Middleton, Kiersted, V. Gustafsson – Tarasenko, Jurov, Brink – Haight, M. Johansson (A), N. Foligno (A) – Trenin, McCarron, Sturm – Aube-Kubel, B. Jones, Fabbri.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson (A), Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson, Viel – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, McTavish – Washe, I. Moore, Vatrano.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Carter Sandlak – Ben O’Quinn, Brandon Grillo

NHL
15. 4. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Góly:
08:05 L. Cooley (Schmidt)
24:54 Schmaltz (Sergačov, Guenther)
47:16 Schmaltz (L. Cooley, Keller)
47:42 Peterka
59:36 Kerfoot
Góly:
37:10 Connor (Vilardi, Scheifele)
52:36 Scheifele (Connor, Vilardi)
54:23 I. Rosén
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, C. Miller, Heinola, Bryson – Connor, Scheifele (A), I. Rosén – Perfetti, Lowry (C), Lambert – Čibrikov, J. Toews, Vilardi – Niederreiter, Yager, Koepke.

Rozhodčí: Chmielewski, Syvret – Gibbons, Gawryletz

Počet diváků: 12478

NHL
15. 4. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Washington Capitals Washington Capitals 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly:
20:27 Jenner (Marchment, Heinen)
Góly:
30:46 Beauvillier (T. van Riemsdyk)
55:53 Chychrun (T. Wilson, Ovečkin)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Gudbranson (A) – Marčenko, Fantilli, Lundeström – C. Sillinger, Coyle, Garland – Marchment, Jenner (C), Heinen – Miles Wood, Monahan, K. Johnson.
Sestavy:
Stevenson (L. Thompson) – Fehérváry, McIlrath, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy (A) – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – McMichael, Lapierre, R. Leonard – A. Protas, I. Protas, T. Wilson (A) – Duhaime, Sourdif, Mirošničenko.

Rozhodčí: McCauley, Blandina – Alphonso, Brisebois

Počet diváků: 18244

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Pardubice vs. SpartaHokej - Semifinále - 15. 4. 2026:Pardubice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
15. 4. 18:00
  • 2.10
  • 3.77
  • 3.31
Tampa vs. NY RangersHokej - - 16. 4. 2026:Tampa vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
16. 4. 01:00
  • 2.00
  • 4.19
  • 3.09
Buffalo vs. DallasHokej - - 16. 4. 2026:Buffalo vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
16. 4. 01:00
  • 2.40
  • 3.70
  • 2.55
Ottawa vs. TorontoHokej - - 16. 4. 2026:Ottawa vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
16. 4. 01:30
  • 1.72
  • 4.39
  • 3.96
Florida vs. DetroitHokej - - 16. 4. 2026:Florida vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
16. 4. 01:30
  • 2.89
  • 3.98
  • 2.15
Chicago vs. San JoseHokej - - 16. 4. 2026:Chicago vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
16. 4. 02:30
  • 2.62
  • 4.04
  • 2.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Dědek se omluvil, Pardubice obviňují Spartu. Oba kluby vyzývají k uklidnění

Hráči Sparty slaví vedoucí gól proti Pardubicím.

Hokejové Pardubice v úterý odpoledne vydaly prohlášení k exponovaným tématům z posledních dní. Reagují v něm na e-mailovou zprávu majitele klubu Petra Dědka řediteli extraligy Martinu Loukotovi, za...

14. dubna 2026  16:18

Prodat byt je těžší než ustát souboj u mantinelu, říká bývalý hokejista Indrák

Miroslav Indrák se v Plzni loučí s hokejovou kariérou.

V extralize odehrál bezmála pět set zápasů, oblékal dresy Plzně, Kladna či Vítkovic, loni na podzim však kvůli vážnému zranění musel Miroslav Indrák v pouhých třiceti letech ukončit profesionální...

14. dubna 2026  15:58

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Záměr výstavby multifunkční hokejové arény Pardubice (MHAP) získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu, stojí na úřední desce hejtmanství. Stanovisko je nezbytným podkladem...

14. dubna 2026  15:23

Kometu opouští slovenský obránce Ďaloga. Čas na nový impulz, říká po 5 letech v Brně

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Slovenský hokejový obránce Marek Ďaloga po pěti letech odchází z Komety Brno, s kterou loni získal extraligový titul. Sedmatřicetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu to řekl...

14. dubna 2026  14:28

Těsně mu unikla stovka. A tučná odměna. Zavinil to dřevák Džegr, žertuje Nedvěd

Premium
Petr Nedvěd zažil v dresu Pittsburgh Penguins nejproduktivnější období své...

Tak strašně málo chybělo k výjimečnému počinu! Třeba jedna náhodná asistence... Hokejista Petr Nedvěd se při vzpomínce na 14. duben 1996 chvílemi směje, ale zároveň připouští: „Škoda. Mrzí mě to.“...

14. dubna 2026

Výroky Sparty byly zbytečné, říká Tomášek. Zmiňovat finance? To jsem jinde neviděl

David Tomášek v dresu Färjestadu.

Už tak třaskavé semifinálové sérii mezi Pardubicemi a Spartou to na rivalitě ještě více přidává. Nedávná přetahovaná o Davida Tomáška, jenž je v tuzemsku v posledních letech spjatý s pražským...

14. dubna 2026  11:17

Můžeme se v klidu koukat, říká Kovařčík. Sparta, nebo Pardubice? Je to jedno

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

S dvanácti body za pět gólů a sedm asistencí vévodí Michal Kovařčík v letošním play off statistikám třineckých hokejistů. Nyní se svými spoluhráči čeká na finálového soupeře, který vzejde z duelu...

14. dubna 2026

Finále mě baví, v nefér baráži nemá vítěz šanci, říká bývalý útočník Ondráček

Už když v závěru základní části hrál Jiří Ondráček (vpravo) proti Zlínu, věřil,...

Přestože hokejisté Zlína v neděli neproměnili doma první finálový mečbol, bývalý útočník Beranů Jiří Ondráček věří, že v úterním sedmém zápase v Jihlavě si jeho někdejší klub přece jen vybojuje účast...

14. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Trenér Švýcarska před OH v Pekingu zfalšoval potvrzení o očkování na covid

Ustaraný kouč Patrick Fischer na střídačce švýcarské reprezentace sleduje zápas...

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer přiznal, že se v roce 2022 účastnil olympijských her v Pekingu s falešným potvrzením o očkování proti koronaviru. Informoval o tom národní svaz...

14. dubna 2026  9:16

Vladař vychytal Philadelphii postup, Nečas v NHL zůstává na 99 bodech

Daniel Vladař slaví výhru a postup Philadelphie do play off.

Pondělní program hokejové NHL rozhodl o posledních postupujících do play off. I díky zákrokům brankáře Dana Vladaře slaví jako poslední ve Východní konferenci Philadelphia a na Západě postupující...

14. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:40

