Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights (druhý zleva) slaví se spoluhráči gól proti Calgary Flames. | foto: Sergei Belski/Imagn Images, Reuters

V pondělí Boston schytal debakl 2:7 v Ottawě a zaznamenal tak v NHL sedmou prohru z posledních osmi startů. Hned následující den však měli Bruins šanci na reparát, když před svými fanoušky přivítali Islanders a výsledkem 5:2 dali na chvíli zapomenout na sérii nezdarů.

Češi v NHL: 1. Pastrňák (BOS), 12z. - 15b. (6+9) 2. Nečas (COL), 11z. - 13b. (7+6) 3. Zacha (BOS), 12z. - 10b. (2+8) 4. Hertl (VGK), 10z. - 9b. (4+5) 5. Hronek (VAN), 11z. - 6b. (0+6)

Úvod duelu tomu však příliš nenasvědčoval, když New York už v 5. minutě odskočil do dvougólového trháku. Domácí se nastartovali až ve druhém dějství. Česká útočná dvojka David Pastrňák (16:59, 1+1, +/-: 0, 3 střely) - Pavel Zacha (16:03, 0+1, +/-: 0, 1 střela) v 24. minutě asistovala u využité přesilovky Eliase Lindholma a v 27. minutě srovnával na 2:2 sám Pastrňák.

TD Garden navíc nestačila dojásat a bylo to dokonce 3:2, když se v 28. minutě prosadil Michael Eyssimont. V závěrečném dějství se drama nekonalo poté, co Morgan Geekie potrestal další vyloučení Islanders a do prázdné klece výsledek uzavřel Fraser Minten.

Výsledky:

Dallas Stars Dallas Stars : Washington Capitals Washington Capitals 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Góly:

20:43 Seguin (Heiskanen, Rantanen) Góly:

Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic, Capobianco – Steel, Seguin (A), Rantanen – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Erne, Hryckowian, Blackwell – Faksa, Bastian. Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, T. van Riemsdyk, Chisholm – Ovečkin (C), McMichael, Leonard – Protas, Dubois, Wilson (A) – Beauvillier, Lapierre, Frank – Duhaime, Dowd, Sourdif. Rozhodčí: Beach, Charron – Hughes, Murray Počet diváků: 18532

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : New York Rangers New York Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Góly:

Góly:

17:28 Zibanejad (Cuylle, Fox)

58:27 Carrick (Lafrenière, Fox) Sestavy:

Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek, Elias Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Garland – E. Kane, Reichel, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson. Sestavy:

Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox (A), Soucy, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin (A), Zibanejad, Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Lafrenière – Pärssinen, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Brodzinski. Rozhodčí: Syvret, McIsaac – Mills, McNamara Počet diváků: 18919

San Jose Sharks San Jose Sharks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:3 (0:1, 2:2, -:-) Góly:

35:31 W. Smith (Celebrini, Toffoli)

37:16 Kurashev (Wennberg, Eklund)

44:48 Wennberg (Kurashev, J. Skinner) Góly:

10:54 Perry (B. Clarke, Laferriere)

23:21 Malott (Perry, Edmundson)

26:43 Doughty (Dumoulin, Turcotte) Sestavy:

Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Eklund, Wennberg (A), Kurashev – J. Skinner, Misa, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow. Sestavy:

Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe, Kopitar (C), Kuzmenko – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Armia – Perry, Turcotte, Malott. Rozhodčí: Rehman, Hamilton – Brisebois, Apperson

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Ottawa Senators Ottawa Senators 7:3 (3:0, 1:3, 3:0) Góly:

06:47 C. Dach (Crevier, N. Foligno)

07:54 Crevier (J. Dickinson, Vlasic)

16:53 Bedard (Burakovsky, Nazar)

22:58 Bedard (Grzelcyk, Levšunov)

43:46 Bedard (Greene)

48:24 Donato (Bedard, Burakovsky)

52:44 Nazar (N. Foligno) Góly:

24:58 Sanderson (Batherson, Stützle)

27:09 Amadio (Zub)

28:31 Stützle (Matinpalo, Batherson) Sestavy:

Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Grzelcyk, Murphy (A), Kaiser, Levšunov, Crevier – Greene, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – Donato, J. Dickinson (A), C. Dach – Lafferty, N. Foligno (C). Sestavy:

Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Lycksell, Eller, Zetterlund. Rozhodčí: Chmielewski, Samuels-Thomas – Suchánek, Gawryletz Počet diváků: 15100

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:6 (1:2, 1:0, 1:4) Góly:

03:46 Svečnikov (Sebastian Aho)

32:07 Martinook

42:31 Stankoven (Chatfield, Blake) Góly:

06:27 Dorofejev (Marner, Hertl)

18:03 Dorofejev (Theodore, Eichel)

46:10 Howden (Reinhardt, Kolesar)

55:01 Eichel (Barbašev)

57:36 Eichel (Barbašev, Marner)

59:38 Hertl (W. Karlsson) Sestavy:

Andersen (Bussi) – Nikišin, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Nyström – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Svečnikov, Staal (C), Martinook (A) – Jankowski, Kotkaniemi, Nadeau. Sestavy:

Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Saad, Eichel (A), Barbašev – Dorofejev, Hertl, Marner – R. Smith, W. Karlsson (A), Holtz – Reinhardt, Howden, Kolesar. Rozhodčí: Sandlak, Luxmore – Fournier, Kelly Počet diváků: 18299

Seattle Kraken Seattle Kraken : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:3 (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1) Góly:

48:57 Montour (Catton, Marchment)

55:17 S. Wright (Montour, Tolvanen)

58:17 Montour (Dunn, Schwartz) Góly:

10:25 Caufield (Suzuki, Dobson)

17:28 Slafkovský (Caufield, Suzuki)

45:55 Newhook (K. Dach, Dobson)

60:44 Caufield (Suzuki, L. Hutson) Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), Catton – Tolvanen, Stephenson, Marchment – Nyman, S. Wright, Schwartz – Winterton, Meyers, Kartye. Sestavy:

Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), J. Evans, Josh Anderson – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc. Rozhodčí: McCauley, Schrader – Gibbons, Murchison

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New Jersey Devils New Jersey Devils 8:4 (2:0, 4:4, 2:0) Góly:

01:24 Nečas (Makar, Ničuškin)

03:49 Bardakov (Kelly, Brindley)

22:31 Olofsson (Ahcan, Landeskog)

27:11 MacKinnon (Makar, Olofsson)

28:39 Kelly (Colton, Burns)

35:24 MacKinnon (Makar, Olofsson)

43:10 Olofsson (MacKinnon, Makar)

57:38 Olofsson (Drury) Góly:

30:08 Noesen (Cotter)

31:48 Hamilton (J. Hughes, L. Hughes)

33:42 Mercer (Hischier, Meier)

34:12 J. Hughes (Bratt) Sestavy:

Wedgewood (Blackwood) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Brindley, Bardakov, Kelly. Sestavy:

Markström (Allen) – Hamilton, L. Hughes, Nemec, Siegenthaler, Casey, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Lammikko, Gricjuk – Noesen, Glendening, Cotter. Rozhodčí: Trevor Hanson, Stephen Hiff – Kyle Flemington, Brandon Gawryletz Počet diváků: 18095

St. Louis Blues St. Louis Blues : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) Góly:

00:47 B. Schenn (Parayko, Broberg)

55:36 Kyrou (Suter) Góly:

12:01 Chiarot (Appleton, DeBrincat)

19:24 DeBrincat (Seider, Larkin)

31:14 Larkin (Edvinsson, Raymond)

32:56 E. Söderblom (Rasmussen, J. van Riemsdyk)

58:53 Larkin (Raymond) Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Fowler, Faulk (A), Tucker, Mailloux – Bučněvič, B. Schenn (C), Snuggerud – Holloway, Suter, Kyrou – Texier, Sundqvist, Bjugstad – Toropčenko, N. Walker, M. Joseph. Sestavy:

Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk. Rozhodčí: L'Ecuyer, Sullivan – MacPherson, O'Quinn Počet diváků: 16496

Minnesota Wild Minnesota Wild : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:4P (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1) Góly:

26:03 Kaprizov (Spurgeon, Boldy)

33:09 Faber (Rossi, Hinostroza)

43:48 M. Johansson (Faber, Rossi) Góly:

12:16 Vilardi (Scheifele, Stanley)

12:38 Naměstnikov (Pionk, Stanley)

51:34 Niederreiter (Nyquist, M. Barron)

60:46 Connor (Scheifele, Morrissey) Sestavy:

Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Buium, Jiříček – Kaprizov (A), Rossi, M. Johansson – Boldy, Eriksson Ek, Tarasenko – M. Foligno (A), Hartman, Hinostroza – Trenin, Jurov, Pitlick. Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk (A), H. Fleury, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, J. Toews, Iafallo – Niederreiter, M. Barron, Nyquist – Koepke, Ford, Pearson. Rozhodčí: Dwyer, MacPhee – Grillo, Deschamps Počet diváků: 16102

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Utah Mammoth Utah Mammoth 6:3 (0:2, 5:1, 1:0) Góly:

20:22 Ekholm (Draisaitl, Bouchard)

23:13 Howard (Henrique)

33:33 Draisaitl (Walman, Bouchard)

34:10 Emberson (Henrique, Ekholm)

37:56 McDavid (Nugent-Hopkins, Walman)

57:34 McDavid (Bouchard) Góly:

09:25 L. Cooley (Guenther)

17:45 Peterka

28:19 Hayton (Schmaltz, Sergačjov) Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Nurse (A), Walman, Ekholm, Emberson, Kulak, Stecher – Mangiapane, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl, Podkolzin – Frederic, Henrique, Savoie – Tomášek, Howard. Sestavy:

Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – B. Tanev, Stenlund, O'Brien. Rozhodčí: Skilliter, Rank – Marquis, Toomey Počet diváků: 18347

Boston Bruins Boston Bruins : New York Islanders New York Islanders 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) Góly:

23:57 E. Lindholm (Zacha, Pastrňák)

26:49 Pastrňák (H. Lindholm, Peeke)

27:48 Eyssimont (McAvoy, Zadorov)

45:48 M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm)

56:37 Minten (Eyssimont) Góly:

01:08 Horvat (Drouin)

04:52 Palmieri (Barzal, Horvat) Sestavy:

Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Jeannot, Minten, Chusnutdinov – Kastelic, Kuraly, Eyssimont. Sestavy:

Sorokin (Rittich) – Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Warren – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri (A), Barzal, Duclair – Holmström, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Cizikas, MacLean. Rozhodčí: Sutherland, Lambert – Faucher, Murray Počet diváků: 17850

Nashville Predators Nashville Predators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) Góly:

45:05 Evangelista (Haula, Skjei)

57:54 F. Forsberg (Evangelista, Haula) Góly:

10:31 Girgensons (Holmberg, Gourde)

35:37 Hagel (Cirelli)

47:58 D'Astous (Point, Kučerov)

59:07 Kučerov (Hagel, Cirelli)

59:34 Girgensons (Holmberg, Černák) Sestavy:

Saros (Annunen) – Wilsby, Hague, Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Matthew Wood – Jost, Stamkos (A), Marchessault – Bunting, Haula, Evangelista – C. Smith, McCarron, Wiesblatt. Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D'Astous – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Douglas – Bjorkstrand, James, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg. Rozhodčí: Hebert, Halkidis – Knorr, Jackson Počet diváků: 17159