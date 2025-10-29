Premium

Pastrňák s Hertlem byli v NHL u dvou gólů, Nečas odstartoval kanonádu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   5:31aktualizováno  6:15
Na sedmigólový debakl hokejisté Bostonu odpověděli výhrou 5:2 nad Islanders. Podíleli se na tom i David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1). Bilanci 1+1 si v úterním programu NHL, kdy hrálo všech 16 týmů, připsal i Tomáš Hertl z Vegas u výhry 6:3 v Carolině. Kanonádu Colorada 8:4 proti New Jersey odstartoval gólem Martin Nečas. Gólman Lukáš Dostál slavil s Anaheimem výhru 3:2SN na ledě Floridy a za dalším triumfem míří i Jakub Dobeš v bráně Montrealu ve stále probíhajícím duelu v Seattlu.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights (druhý zleva) slaví se spoluhráči gól proti Calgary Flames. | foto: Sergei Belski/Imagn ImagesReuters

V pondělí Boston schytal debakl 2:7 v Ottawě a zaznamenal tak v NHL sedmou prohru z posledních osmi startů. Hned následující den však měli Bruins šanci na reparát, když před svými fanoušky přivítali Islanders a výsledkem 5:2 dali na chvíli zapomenout na sérii nezdarů.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 12z. - 15b. (6+9)

2. Nečas (COL), 11z. - 13b. (7+6)

3. Zacha (BOS), 12z. - 10b. (2+8)

4. Hertl (VGK), 10z. - 9b. (4+5)

5. Hronek (VAN), 11z. - 6b. (0+6)

Úvod duelu tomu však příliš nenasvědčoval, když New York už v 5. minutě odskočil do dvougólového trháku. Domácí se nastartovali až ve druhém dějství. Česká útočná dvojka David Pastrňák (16:59, 1+1, +/-: 0, 3 střely) - Pavel Zacha (16:03, 0+1, +/-: 0, 1 střela) v 24. minutě asistovala u využité přesilovky Eliase Lindholma a v 27. minutě srovnával na 2:2 sám Pastrňák.

TD Garden navíc nestačila dojásat a bylo to dokonce 3:2, když se v 28. minutě prosadil Michael Eyssimont. V závěrečném dějství se drama nekonalo poté, co Morgan Geekie potrestal další vyloučení Islanders a do prázdné klece výsledek uzavřel Fraser Minten.

Výsledky:

NHL
29. 10. 2025 1:30
Dallas Stars Dallas Stars : Washington Capitals Washington Capitals 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly:
20:43 Seguin (Heiskanen, Rantanen)
Góly:
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic, Capobianco – Steel, Seguin (A), Rantanen – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Erne, Hryckowian, Blackwell – Faksa, Bastian.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, T. van Riemsdyk, Chisholm – Ovečkin (C), McMichael, Leonard – Protas, Dubois, Wilson (A) – Beauvillier, Lapierre, Frank – Duhaime, Dowd, Sourdif.

Rozhodčí: Beach, Charron – Hughes, Murray

Počet diváků: 18532

NHL
29. 10. 2025 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : New York Rangers New York Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly:
Góly:
17:28 Zibanejad (Cuylle, Fox)
58:27 Carrick (Lafrenière, Fox)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek, Elias Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Garland – E. Kane, Reichel, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox (A), Soucy, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin (A), Zibanejad, Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Lafrenière – Pärssinen, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Brodzinski.

Rozhodčí: Syvret, McIsaac – Mills, McNamara

Počet diváků: 18919

NHL
29. 10. 2025 4:00
zápas probíhá
San Jose Sharks San Jose Sharks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:3 (0:1, 2:2, -:-)
Góly:
35:31 W. Smith (Celebrini, Toffoli)
37:16 Kurashev (Wennberg, Eklund)
44:48 Wennberg (Kurashev, J. Skinner)
Góly:
10:54 Perry (B. Clarke, Laferriere)
23:21 Malott (Perry, Edmundson)
26:43 Doughty (Dumoulin, Turcotte)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Eklund, Wennberg (A), Kurashev – J. Skinner, Misa, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe, Kopitar (C), Kuzmenko – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Armia – Perry, Turcotte, Malott.

Rozhodčí: Rehman, Hamilton – Brisebois, Apperson

NHL
29. 10. 2025 1:45
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Ottawa Senators Ottawa Senators 7:3 (3:0, 1:3, 3:0)
Góly:
06:47 C. Dach (Crevier, N. Foligno)
07:54 Crevier (J. Dickinson, Vlasic)
16:53 Bedard (Burakovsky, Nazar)
22:58 Bedard (Grzelcyk, Levšunov)
43:46 Bedard (Greene)
48:24 Donato (Bedard, Burakovsky)
52:44 Nazar (N. Foligno)
Góly:
24:58 Sanderson (Batherson, Stützle)
27:09 Amadio (Zub)
28:31 Stützle (Matinpalo, Batherson)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Grzelcyk, Murphy (A), Kaiser, Levšunov, Crevier – Greene, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – Donato, J. Dickinson (A), C. Dach – Lafferty, N. Foligno (C).
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – Cousins, Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Lycksell, Eller, Zetterlund.

Rozhodčí: Chmielewski, Samuels-Thomas – Suchánek, Gawryletz

Počet diváků: 15100

NHL
28. 10. 2025 23:30
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:6 (1:2, 1:0, 1:4)
Góly:
03:46 Svečnikov (Sebastian Aho)
32:07 Martinook
42:31 Stankoven (Chatfield, Blake)
Góly:
06:27 Dorofejev (Marner, Hertl)
18:03 Dorofejev (Theodore, Eichel)
46:10 Howden (Reinhardt, Kolesar)
55:01 Eichel (Barbašev)
57:36 Eichel (Barbašev, Marner)
59:38 Hertl (W. Karlsson)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Nikišin, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Nyström – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Svečnikov, Staal (C), Martinook (A) – Jankowski, Kotkaniemi, Nadeau.
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Saad, Eichel (A), Barbašev – Dorofejev, Hertl, Marner – R. Smith, W. Karlsson (A), Holtz – Reinhardt, Howden, Kolesar.

Rozhodčí: Sandlak, Luxmore – Fournier, Kelly

Počet diváků: 18299

NHL
29. 10. 2025 3:30
Seattle Kraken Seattle Kraken : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:3 (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)
Góly:
48:57 Montour (Catton, Marchment)
55:17 S. Wright (Montour, Tolvanen)
58:17 Montour (Dunn, Schwartz)
Góly:
10:25 Caufield (Suzuki, Dobson)
17:28 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
45:55 Newhook (K. Dach, Dobson)
60:44 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), Catton – Tolvanen, Stephenson, Marchment – Nyman, S. Wright, Schwartz – Winterton, Meyers, Kartye.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), J. Evans, Josh Anderson – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Veleno, K. Dach, Z. Bolduc.

Rozhodčí: McCauley, Schrader – Gibbons, Murchison

NHL
29. 10. 2025 2:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New Jersey Devils New Jersey Devils 8:4 (2:0, 4:4, 2:0)
Góly:
01:24 Nečas (Makar, Ničuškin)
03:49 Bardakov (Kelly, Brindley)
22:31 Olofsson (Ahcan, Landeskog)
27:11 MacKinnon (Makar, Olofsson)
28:39 Kelly (Colton, Burns)
35:24 MacKinnon (Makar, Olofsson)
43:10 Olofsson (MacKinnon, Makar)
57:38 Olofsson (Drury)
Góly:
30:08 Noesen (Cotter)
31:48 Hamilton (J. Hughes, L. Hughes)
33:42 Mercer (Hischier, Meier)
34:12 J. Hughes (Bratt)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Brindley, Bardakov, Kelly.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, L. Hughes, Nemec, Siegenthaler, Casey, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Lammikko, Gricjuk – Noesen, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Stephen Hiff – Kyle Flemington, Brandon Gawryletz

Počet diváků: 18095

NHL
29. 10. 2025 1:15
St. Louis Blues St. Louis Blues : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Góly:
00:47 B. Schenn (Parayko, Broberg)
55:36 Kyrou (Suter)
Góly:
12:01 Chiarot (Appleton, DeBrincat)
19:24 DeBrincat (Seider, Larkin)
31:14 Larkin (Edvinsson, Raymond)
32:56 E. Söderblom (Rasmussen, J. van Riemsdyk)
58:53 Larkin (Raymond)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Fowler, Faulk (A), Tucker, Mailloux – Bučněvič, B. Schenn (C), Snuggerud – Holloway, Suter, Kyrou – Texier, Sundqvist, Bjugstad – Toropčenko, N. Walker, M. Joseph.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Appleton – Copp, Compher, Berggren – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Sullivan – MacPherson, O'Quinn

Počet diváků: 16496

NHL
29. 10. 2025 1:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:4P (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
26:03 Kaprizov (Spurgeon, Boldy)
33:09 Faber (Rossi, Hinostroza)
43:48 M. Johansson (Faber, Rossi)
Góly:
12:16 Vilardi (Scheifele, Stanley)
12:38 Naměstnikov (Pionk, Stanley)
51:34 Niederreiter (Nyquist, M. Barron)
60:46 Connor (Scheifele, Morrissey)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Buium, Jiříček – Kaprizov (A), Rossi, M. Johansson – Boldy, Eriksson Ek, Tarasenko – M. Foligno (A), Hartman, Hinostroza – Trenin, Jurov, Pitlick.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk (A), H. Fleury, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Naměstnikov, J. Toews, Iafallo – Niederreiter, M. Barron, Nyquist – Koepke, Ford, Pearson.

Rozhodčí: Dwyer, MacPhee – Grillo, Deschamps

Počet diváků: 16102

NHL
29. 10. 2025 2:30
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Utah Mammoth Utah Mammoth 6:3 (0:2, 5:1, 1:0)
Góly:
20:22 Ekholm (Draisaitl, Bouchard)
23:13 Howard (Henrique)
33:33 Draisaitl (Walman, Bouchard)
34:10 Emberson (Henrique, Ekholm)
37:56 McDavid (Nugent-Hopkins, Walman)
57:34 McDavid (Bouchard)
Góly:
09:25 L. Cooley (Guenther)
17:45 Peterka
28:19 Hayton (Schmaltz, Sergačjov)
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Nurse (A), Walman, Ekholm, Emberson, Kulak, Stecher – Mangiapane, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl, Podkolzin – Frederic, Henrique, Savoie – Tomášek, Howard.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, McBain, Crouse (A) – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: Skilliter, Rank – Marquis, Toomey

Počet diváků: 18347

NHL
29. 10. 2025 0:15
Boston Bruins Boston Bruins : New York Islanders New York Islanders 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Góly:
23:57 E. Lindholm (Zacha, Pastrňák)
26:49 Pastrňák (H. Lindholm, Peeke)
27:48 Eyssimont (McAvoy, Zadorov)
45:48 M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm)
56:37 Minten (Eyssimont)
Góly:
01:08 Horvat (Drouin)
04:52 Palmieri (Barzal, Horvat)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Jokiharju, Aspirot – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Jeannot, Minten, Chusnutdinov – Kastelic, Kuraly, Eyssimont.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock, Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Warren – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri (A), Barzal, Duclair – Holmström, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Sutherland, Lambert – Faucher, Murray

Počet diváků: 17850

NHL
29. 10. 2025 0:45
Nashville Predators Nashville Predators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Góly:
45:05 Evangelista (Haula, Skjei)
57:54 F. Forsberg (Evangelista, Haula)
Góly:
10:31 Girgensons (Holmberg, Gourde)
35:37 Hagel (Cirelli)
47:58 D'Astous (Point, Kučerov)
59:07 Kučerov (Hagel, Cirelli)
59:34 Girgensons (Holmberg, Černák)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Wilsby, Hague, Skjei, Perbix, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Matthew Wood – Jost, Stamkos (A), Marchessault – Bunting, Haula, Evangelista – C. Smith, McCarron, Wiesblatt.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D'Astous – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Douglas – Bjorkstrand, James, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg.

Rozhodčí: Hebert, Halkidis – Knorr, Jackson

Počet diváků: 17159

NHL
29. 10. 2025 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:3N (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
51:12 Lundell (Samoskevich, Luostarinen)
56:54 Reinhart (S. Jones, Verhaeghe)
Góly:
29:59 Leo Carlsson (Terry, Helleson)
32:26 C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson)
McTavish
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling (A), S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Samoskevich, Lundell, Luostarinen – J. Boqvist, Bennett, Greer – Kunin, Schwindt, Gregor.
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Nesterenko – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, R. Johnston – Colangelo, Harkins, Vatrano.

Rozhodčí: O'Rourke, Dunning – Smith, Kovachik

Počet diváků: 19274

Výsledky

