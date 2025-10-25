Hokejisté Islanders odskočili domácí Philadelphii do dvougólového trháku, v průběhu třetí třetiny vedli 3:2. Flyers se však v úvodním sobotním zápase NHL mohli opřít o útočníka Trevora Zegrase.
Ten svou druhou trefou večera v 48. minutě zařídil vyrovnání na 3:3 a následně se zařadil i mezi úspěšné exekutory v samostatných nájezdech. Společně s ním se o vítězný obrat Philadelphie postaral Matvej Mičkov.
Výsledky
30:29 Dvorak (Zegras, Mičkov)
41:53 Zegras (Dvorak, Drysdale)
47:32 Zegras (Brink, Cates)
Mičkov
09:50 Holmström (Pageau)
26:15 Duclair (Warren, Lee)
44:20 Cyplakov (Warren, DeAngelo)
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Ginning – Tippett, Couturier (C), Konecny (A) – Brink, Cates, Foerster – Mičkov, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Grebjonkin.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Warren, Heineman – Horvat (A), Drouin, Palmieri – Barzal, Duclair, Holmström – Pageau, Lee (C), Cyplakov – Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Nicholson, Blandina – Alphonso, O'Quinn
14:16 Arvidsson (Lohrei)
14:56 Eyssimont (Jeannot, Lohrei)
04:26 Lehkonen (MacKinnon)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (C), Zadorov, Peeke, Lohrei, Jokiharju, H. Lindholm – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Viel.
Wedgewood (Miner) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Bardakov, Kelly.
Rozhodčí: South, MacDougall – Cormier, MacPhersson
Saros (Annunen) – Hague, Wilsby, Perbix, Skjei, J. Barron, Stastney – Matthew Wood, O'Reilly, F. Forsberg – Stamkos, Haula, Bunting – Evangelista, Svečkov, Jost – Wiesblatt, McCarron, C. Smith.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty, Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe, Kopitar, Kuzmenko – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault, Foegele – Perry, Turcotte, Armia.
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Leonard, Sourdif, Protas – Wilson, McMichael, Lapierre – Frank, Dowd, Duhaime.
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot, Matinpalo, Kleven – Batherson, Stützle, Cozens – Perron, Cousins, Greig – Giroux, Pinto, Amadio – Zetterlund, Eller, MacDermid.
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart, Rodrigues, Verhaeghe – Marchand, Lundell, Luostarinen – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Gadjovich, Greer, Schwindt.
Schmid – Theodore, McNabb, Whitecloud, Hutton, Korczak, Lauzon – Saad, Eichel, Barbašev – Marner, Hertl, Dorofejev – Holtz, W. Karlsson, R. Smith – Kolesar, Sissons, Howden.
Rozhodčí: Dunning, Furlatt – Jackson, Murray
Demko (Lankinen) – Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Mancini – E. Kane, Elias Pettersson, Garland – DeBrusk, Sasson, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, L. Karlsson.
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Apperson, Brisebois