Philadelphia otočila proti Islanders, Nečas s Pastrňákem nastoupili proti sobě

Martin Korbáš
21:24aktualizováno  21:56
Třináctizápasový sobotní program hokejové NHL odstartovala výhra Philadelphie 4:3 po nájezdech nad New York Islanders. Brankáři Dan Vladař a David Rittich ovšem tentokrát působili jen v roli náhradníků. Mnohem větší pozornost českých fanoušků poutá další předehrávaný duel mezi Bostonem a Coloradem. Proti sobě nastoupili David Pastrňák s Martinem Nečasem.
Christian Dvorak z Philadelphia Flyers (uprostřed) se raduje se spoluhráči Matveiem Michkovem a Trevorem Zegrasem po snížení na 1:2 ve druhé třetině.

Hokejisté Islanders odskočili domácí Philadelphii do dvougólového trháku, v průběhu třetí třetiny vedli 3:2. Flyers se však v úvodním sobotním zápase NHL mohli opřít o útočníka Trevora Zegrase.

Ten svou druhou trefou večera v 48. minutě zařídil vyrovnání na 3:3 a následně se zařadil i mezi úspěšné exekutory v samostatných nájezdech. Společně s ním se o vítězný obrat Philadelphie postaral Matvej Mičkov.

Výsledky

NHL
25. 10. 2025 18:30
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Islanders New York Islanders 4:3N (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
30:29 Dvorak (Zegras, Mičkov)
41:53 Zegras (Dvorak, Drysdale)
47:32 Zegras (Brink, Cates)
Mičkov
Góly:
09:50 Holmström (Pageau)
26:15 Duclair (Warren, Lee)
44:20 Cyplakov (Warren, DeAngelo)
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Ginning – Tippett, Couturier (C), Konecny (A) – Brink, Cates, Foerster – Mičkov, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Grebjonkin.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Pelech, Mayfield, Schaefer, DeAngelo, Warren, Heineman – Horvat (A), Drouin, Palmieri – Barzal, Duclair, Holmström – Pageau, Lee (C), Cyplakov – Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Nicholson, Blandina – Alphonso, O'Quinn

NHL
25. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Boston Bruins Boston Bruins : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:1 (2:1, -:-, -:-)
Góly:
14:16 Arvidsson (Lohrei)
14:56 Eyssimont (Jeannot, Lohrei)
Góly:
04:26 Lehkonen (MacKinnon)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (C), Zadorov, Peeke, Lohrei, Jokiharju, H. Lindholm – Pastrňák (A), E. Lindholm (A), M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Viel.
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Bardakov, Kelly.

Rozhodčí: South, MacDougall – Cormier, MacPhersson

NHL
25. 10. 2025 23:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
26. 10. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Hague, Wilsby, Perbix, Skjei, J. Barron, Stastney – Matthew Wood, O'Reilly, F. Forsberg – Stamkos, Haula, Bunting – Evangelista, Svečkov, Jost – Wiesblatt, McCarron, C. Smith.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty, Dumoulin, B. Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson – Kempe, Kopitar, Kuzmenko – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault, Foegele – Perry, Turcotte, Armia.
NHL
26. 10. 2025 3:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
26. 10. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
26. 10. 2025 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
26. 10. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
26. 10. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Leonard, Sourdif, Protas – Wilson, McMichael, Lapierre – Frank, Dowd, Duhaime.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot, Matinpalo, Kleven – Batherson, Stützle, Cozens – Perron, Cousins, Greig – Giroux, Pinto, Amadio – Zetterlund, Eller, MacDermid.
NHL
26. 10. 2025 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart, Rodrigues, Verhaeghe – Marchand, Lundell, Luostarinen – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Gadjovich, Greer, Schwindt.
Sestavy:
Schmid – Theodore, McNabb, Whitecloud, Hutton, Korczak, Lauzon – Saad, Eichel, Barbašev – Marner, Hertl, Dorofejev – Holtz, W. Karlsson, R. Smith – Kolesar, Sissons, Howden.

Rozhodčí: Dunning, Furlatt – Jackson, Murray

NHL
26. 10. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
26. 10. 2025 1:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Mancini – E. Kane, Elias Pettersson, Garland – DeBrusk, Sasson, Boeser (A) – O'Connor, Räty, Sherwood – Bains, L. Karlsson.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Apperson, Brisebois

NHL
26. 10. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
