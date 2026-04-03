O všem podstatném se v souboji Floridy s Bostonem rozhodlo už během zahajovací třetiny, ve které padly všechny tři branky duelu. Za vítěze posledních dvou Stanley Cupů, kteří v této sezoně po slabších výkonech výrazně zaostávají za postupovými pozicemi ve Východní konferenci, se v 5. a 8. minutě prosadili Mackie Samoskevich a Sam Bennett.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 71z. - 96b.(29+66)
2. Nečas (COL), 71z. - 92b.(35+57)
3. Zacha (BOS), 73z. - 60b.(28+32)
4. Hertl (VGK), 76z. - 55b.(24+31)
5. Hronek (VAN), 75z. - 44b.(8+36)
Bruins vymazali nulu na kontě brankáře Sergeje Bobrovského v čase 19:33, kdy za asistence Davida Pastrňáka (24:12, 0+1, +/-: 0, 5 střel) skóroval Fraser Minten.
Více toho ovšem oba gólmani už nedovolili a domácí Panthers s Tomášem Noskem (14:39, +/-: 0) a z farmy povolaným obráncem Mikulášem Hovorkou (11:08, +/-: 0) v sestavě ubránili těsnou výhru 2:1. Po předešlé pětizápasové bodové sérii tentokrát vyšel naprázdno i hostující centr Pavel Zacha (17:53, -1, 1 střela).
Den po senzačním triumfu 8:6 na ledě vedoucího Colorada nastoupili hokejisté Vancouveru tentokrát v domácím prostředí Minnesoty. Wild proti unavenému soupeři z poslední příčky ligové tabulky nezaváhali a po výsledku 5:2 si připsali oba body.
V úvodní třetině však Canucks ještě navázali na den starý senzační výsledek, když úvodní branku Matta Boldyho vymazali v 17. minutě v rozmezí 42 vteřin skórující Tom Willander a Jake DeBrusk. Druhému jmenovanému v přesilové hře asistoval i Filip Hronek (26:49, 0+1, -3, 4 střely).
V prostřední hrací části ale za domácího favorita vývoj otočili podruhé skórující Boldy a Kirill Kaprizov. Třetí třetina pak nabídla ještě dvě pojistky z hole Ryana Hartmana. Minnesota se tak po Coloradu a Dallasu stala třetím týmem Centrální divize s jistotou účasti v play off.
Seattle v úvodu duelu vedl nad Utahem 2:0, nakonec ale domácí odcházeli poraženi 2:6. Šestigólovou sérii týmu Mammoth třemi body podpořili útočníci Logan Cooley (2+1) a Dylan Guenther (1+2).
Brankář hostů Karel Vejmelka zastavil 25 z 27 střel a zapsal svou 34. výhru sezony, která jej řadí na druhé místo v lize za Andrejem Vasilevským z Tampy s 36 vítěznými starty.
Hned sedmkrát rozjásali fanoušky hokejisté New Jersey poté, co zvítězili v konfrontaci celků hluboko pod čarou postupu ve Východní konferenci nad Washingtonem 7:3.
Detroit v boji o play off porazil 4:2 domácí Philadelphii i díky třem zápisům (1+2) od veterána Patricka Kanea, jenž tak s kariérními 1 393 body překonal Bretta Hulla (1 391 bodů) na čele historické produktivity Američanů v NHL. https://t.co/k1GvU2m26X— Martin Korbas (@MKidnesNHL) April 3, 2026
Pěti kanadskými body zazářili forvardi Jesper Bratt (1+4) a Jack Hughes (2+3). Dvakrát přesně mířil Dawson Mercer.
Už na sedm zápasů natáhli svou vítěznou sérii hokejisté Montrealu. V bráně slavného celku tentokrát na místo odpočívajícího Jakuba Dobeše nastoupil Jacob Fowler a 22 zákroky pomohl k výhře 3:2 nad domácími Rangers.
Dvakrát za Canadiens pálil přesně kanonýr Cole Caufield, jenž se zlepšil už na 49 zásahů a dotírá na vedoucího muže střelecké tabulky NHL Nathana MacKinnona z Colorada (50 gólů). Hosté si ve druhé třetině vypracovali dvougólový trhák, New York však zásahy Foxe a Cuylleho z 50. a 55. minuty dokázal srovnat na 2:2. Smírný stav ovšem vydržel jen dalších 47 vteřin hry, než se podruhé prosadil zmiňovaný Caufield.
Výsledky
00:41 Eberle (Larsson, McCann)
13:45 McMann (Stephenson, Kakko)
16:27 L. Cooley (Schmaltz, Guenther)
30:05 L. Cooley (Weegar, Sergačov)
34:56 Schmaltz (Keller, Guenther)
44:39 Peterka (Yamamoto, Durzi)
47:27 Guenther (L. Cooley, Yamamoto)
56:37 Carcone
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, R. Lindgren, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Kakko, Stephenson, McCann – Catton, Gaudreau, Schwartz – Melanson, Mølgaard, Tolvanen.
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Kerfoot.
Rozhodčí: McIsaac, Luxmore – Murchison, Mahon
Počet diváků: 17151
25:32 Henrique (Roslovic, Nurse)
32:13 Savoie (McDavid, Bouchard)
58:59 Podkolzin (J. Dickinson, Murphy)
45:08 Lardis (Bedard, Teräväinen)
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Savoie – Hyman, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – Frederic, J. Dickinson, K. Kapanen – Henrique, Samanski, M. Jones.
Knight (24.–29. A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Rinzel, Korchinski, Del Mastro – Greene, Bedard (A), Lardis – Bertuzzi (A), Frondell, Michejev – Donato, Nazar, Burakovsky – Teräväinen, Boisvert, Slaggert.
Rozhodčí: Rank, Markovic – Knorr, Toomey
Počet diváků: 18347
03:27 Ostapchuk (Goodrow, Orlov)
17:43 Graf (Misa, Toffoli)
21:42 Eklund (Wennberg, Sherwood)
59:03 Gaudette (Eklund, Ostapchuk)
26:43 Tavares (Cowan, Nylander)
Nedeljkovic (Askarov) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), P. Myers, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Maccelli, Groulx, Knies – N. Robertson, Domi, Joshua – Lorentz, Quillan, Järnkrok.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Skilliter – Mills, Baker
Počet diváků: 15180
04:19 Samoskevich
07:38 Bennett (Greer)
19:32 Minten (Chusnutdinov, Pastrňák)
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Mike Benning, Sebrango, S. Jones, Björnfot, Hovorka – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Samoskevich, Luostarinen, Greer – Gregor, Nosek, J. Boqvist – Foote, Kunin, Hinostroza.
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy, H. Lindholm, Jokiharju, Zadorov, Peeke – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Dwyer, Blandina – Murray, Deschamps
Počet diváků: 19823
21:47 Marner (Theodore, McNabb)
26:42 Marner (Andersson, Eichel)
36:21 Dorofejev (Marner)
52:20 Howden (Theodore, Barbašov)
54:59 Barbašov (Marner)
58:31 Marner (Stone, Barbašov)
07:41 Frost
24:38 Coleman (Backlund, Farabee)
32:11 Coleman
Hart (Hill) – Theodore, McNabb (A), Korczak, Hanifin, Lauzon, Andersson – Stone (C), Marner, Barbašov – Dorofejev, Eichel (A), Howden – Kolesar, Hertl, R. Smith – Sissons, Dowd, C. Smith.
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud (A), Bahl, Pachal, Määttä, Parekh, Kuzněcov – Farabee, Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Pospíšil, Zary.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Pierre Lambert – Julien Fournier, Brandon Grillo
Počet diváků: 17912
20:31 Foerster (Tippett, Zegras)
50:29 Konecny (Martone, Dvorak)
18:49 DeBrincat (P. Kane, Seider)
38:29 Raymond (Compher, Edvinsson)
49:37 P. Kane (Copp)
50:44 DeBrincat (Copp, P. Kane)
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Foerster, Zegras, Tippett – Konecny (A), Dvorak, Martone – Barkey, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Grundström.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Faulk, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Mazur – DeBrincat, Copp, P. Kane – Perron, Compher, Raymond (A) – J. van Riemsdyk, Kasper, Appleton.
Rozhodčí: Beach, Hanson (oba CAN)
Počet diváků: 19865
05:06 Cirelli (Goncalves)
20:11 Cirelli
34:08 Point (Guentzel, Kučerov)
39:05 Girgensons (Gourde, McDonagh)
53:50 Kučerov (D'Astous, Guentzel)
55:33 Cirelli (Goncalves, Kučerov)
07:01 Rakell (Girard, Letang)
16:10 Činachov (Rust, Girard)
59:58 Činachov (Letang, Mantha)
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, Černák, McDonagh (A), D'Astous, Lilleberg – Kučerov (A), Cirelli, Goncalves – Guentzel (A), Point, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – Chaffee, Paul, Perry.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rakell, Crosby (C), Rust – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Rozhodčí: Francis Charron, Brian Pochmara – Libor Suchánek, Tommy Hughes
Počet diváků: 19092
26:09 Kempe (Panarin)
33:29 Kempe (Edmundson, Kopitar)
35:45 Laughton (J. Wright, Armia)
49:57 Armia (J. Wright, Dumoulin)
00:50 F. Forsberg (Marchessault)
03:47 L'Heureux (Skjei)
22:02 Marchessault (Matthew Wood, J. Barron)
28:19 Stamkos (O'Reilly, Josi)
Evangelista
Kuemper (A. Forsberg) – Dumoulin, Doughty, Edmundson, B. Clarke, M. Anderson, Ceci – Panarin, Kopitar, Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, Turcotte, Ward.
Saros (Annunen) – Skjei, Josi, Hague, Perbix, Wilsby, J. Barron – L'Heureux, O'Reilly, Stamkos – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Jost, Haula, Evangelista – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Brandon Schrader – CJ Murray, Ryan Daisy
08:32 Boldy (M. Johansson, Eriksson Ek)
20:23 Boldy
26:08 Kaprizov (Zuccarello)
46:01 Hartman (Zuccarello, Q. Hughes)
58:52 Hartman (Kaprizov, Boldy)
16:00 Willander (Blueger, Sasson)
16:42 DeBrusk (Hronek, Elias Pettersson)
Gustavsson (Petersen) – Faber, Q. Hughes, Brodin, Spurgeon (C), Bogosian, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, Jurov, Tarasenko – M. Foligno (A), McCarron, Trenin.
Tolopilo (Lankinen) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Buium – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Öhgren – Boeser (A), Rossi, D. O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Sasson – Höglander, Räty, Douglas.
Rozhodčí: Dunning, Syvret – Gawryletz, Flemington
Počet diváků: 19156
09:43 Duchene (Rantanen, Heiskanen)
11:11 Hyry (Benn, Erne)
22:17 Erne (Bichsel, Hyry)
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Bichsel, Ljubuškin, Capobianco – J. Robertson, W. Johnston, Rantanen – Benn, Duchene, Blackwell – Bäck, Bourque, Hyry – Erne.
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, H. Fleury, Salomonsson – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Lowry, Vilardi – Koepke, J. Toews, Lambert – I. Rosén, M. Barron, Ford.
Rozhodčí: Sullivan, McCauley – Gawryletz, Apperson
49:23 Fox (Zibanejad, Gavrikov)
54:08 Cuylle (Brodzinski, Trocheck)
24:36 Newhook (Děmidov)
26:20 Caufield (Slafkovský, Suzuki)
54:55 Caufield (Matheson, Suzuki)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Sýkora.
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Josh Anderson, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Veleno.
Rozhodčí: Hebert, Sandlak – Kelly, Gibbons
Počet diváků: 17424
02:27 Stankoven (K. Miller, Hall)
08:52 Stankoven (Hall, Blake)
12:50 Nikišin (Jarvis, Sebastian Aho)
31:37 Martinook (Staal)
46:44 Svečnikov (Gostisbehere, Sebastian Aho)
31:24 Mateychuk (Jenner, Lundeström)
Andersen (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Fabbro, Zamula, Provorov, Mateychuk, Gudbranson (A) – Del Bel Belluz, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Heinen – K. Johnson, Lundeström, Miles Wood.
Rozhodčí: St. Laurent, Sutherland – MacPherson, Berg
Počet diváků: 18556
35:18 Cozens (B. Tkachuk, Greig)
45:55 Eller (Zub, Foegele)
57:42 Greig (Spence)
58:42 Pinto
28:49 Samuelsson (Byram, Krebs)
Ullmark (Reimer) – Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Crotty, Thomson – Batherson, Stützle (A), Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Foegele.
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Dunne, Greenway.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, Ch. Rooney – M. Shewchyk, J. Faucher
Počet diváků: 17086
05:22 Glass (Hämeenaho, Bjugstad)
07:37 Mercer (Meier, Hischier)
18:18 Hamilton (J. Hughes, Bratt)
29:10 J. Hughes (Bratt, Kovacevic)
48:10 J. Hughes (Bratt, C. Brown)
52:14 Bratt (Hischier, J. Hughes)
57:53 Mercer (Bratt, J. Hughes)
08:13 C. Hutson (Lapierre, T. Wilson)
09:43 Dubois (R. Leonard, Chychrun)
49:33 T. Wilson (Sandin, Dubois)
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier, Mercer – Bratt, J. Hughes, C. Brown – Hämeenaho, Glass, Bjugstad – Dadonov, Cotter, Cyplakov.
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy – McMichael, D. Strome, Ovečkin – Lapierre, Dubois, T. Wilson – Bäckström, Sourdif, Duhaime – Kämpf, Mirošničenko, R. Leonard – Beauvillier.
Rozhodčí: Hamilton, South Marquis, Blujus
Počet diváků: 16057