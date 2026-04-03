Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pastrňák s Hronkem jednou asistovali, Vejmelka vychytal výhru v Seattlu

Martin Korbáš
  7:21aktualizováno  8:40
Ve čtrnáctizápasovém čtvrtečním programu hokejové NHL se z Čechů díky asistenci prosadili jen David Pastrňák s Filipem Hronkem. Útočník Bostonu ovšem tentokrát nezabránil těsné prohře 1:2 na Floridě a Vancouver s Hronkem pro změnu nestačil 2:5 na Minnesotu. Vítězství slavil brankář Karel Vejmelka, jenž 25 zákroky podpořil triumf Utahu 6:2 nad domácím Seattlem.
David Pastrňák (č. 88) se svými bostonskými spoluhráči během utkání proti Floridě. | foto: Reuters

Gólman Karel Vejmelka si plácá s Brandonem Tanevem, svým spoluhráčem z Utahu.
Jake Oettinger, gólman Dallasu, zasahuje proti střele Kylea Connora z Winnipegu.
Útočník Adam Lowry, tvrďák z Winnipegu, míří na trestnou lavici po bitce.
O všem podstatném se v souboji Floridy s Bostonem rozhodlo už během zahajovací třetiny, ve které padly všechny tři branky duelu. Za vítěze posledních dvou Stanley Cupů, kteří v této sezoně po slabších výkonech výrazně zaostávají za postupovými pozicemi ve Východní konferenci, se v 5. a 8. minutě prosadili Mackie Samoskevich a Sam Bennett.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 71z. - 96b.(29+66)

2. Nečas (COL), 71z. - 92b.(35+57)

3. Zacha (BOS), 73z. - 60b.(28+32)

4. Hertl (VGK), 76z. - 55b.(24+31)

5. Hronek (VAN), 75z. - 44b.(8+36)

Bruins vymazali nulu na kontě brankáře Sergeje Bobrovského v čase 19:33, kdy za asistence Davida Pastrňáka (24:12, 0+1, +/-: 0, 5 střel) skóroval Fraser Minten.

Více toho ovšem oba gólmani už nedovolili a domácí Panthers s Tomášem Noskem (14:39, +/-: 0) a z farmy povolaným obráncem Mikulášem Hovorkou (11:08, +/-: 0) v sestavě ubránili těsnou výhru 2:1. Po předešlé pětizápasové bodové sérii tentokrát vyšel naprázdno i hostující centr Pavel Zacha (17:53, -1, 1 střela).

Den po senzačním triumfu 8:6 na ledě vedoucího Colorada nastoupili hokejisté Vancouveru tentokrát v domácím prostředí Minnesoty. Wild proti unavenému soupeři z poslední příčky ligové tabulky nezaváhali a po výsledku 5:2 si připsali oba body.

V úvodní třetině však Canucks ještě navázali na den starý senzační výsledek, když úvodní branku Matta Boldyho vymazali v 17. minutě v rozmezí 42 vteřin skórující Tom Willander a Jake DeBrusk. Druhému jmenovanému v přesilové hře asistoval i Filip Hronek (26:49, 0+1, -3, 4 střely).

V prostřední hrací části ale za domácího favorita vývoj otočili podruhé skórující Boldy a Kirill Kaprizov. Třetí třetina pak nabídla ještě dvě pojistky z hole Ryana Hartmana. Minnesota se tak po Coloradu a Dallasu stala třetím týmem Centrální divize s jistotou účasti v play off.

Seattle v úvodu duelu vedl nad Utahem 2:0, nakonec ale domácí odcházeli poraženi 2:6. Šestigólovou sérii týmu Mammoth třemi body podpořili útočníci Logan Cooley (2+1) a Dylan Guenther (1+2).

Brankář hostů Karel Vejmelka zastavil 25 z 27 střel a zapsal svou 34. výhru sezony, která jej řadí na druhé místo v lize za Andrejem Vasilevským z Tampy s 36 vítěznými starty.

Hned sedmkrát rozjásali fanoušky hokejisté New Jersey poté, co zvítězili v konfrontaci celků hluboko pod čarou postupu ve Východní konferenci nad Washingtonem 7:3.

Pěti kanadskými body zazářili forvardi Jesper Bratt (1+4) a Jack Hughes (2+3). Dvakrát přesně mířil Dawson Mercer.

Už na sedm zápasů natáhli svou vítěznou sérii hokejisté Montrealu. V bráně slavného celku tentokrát na místo odpočívajícího Jakuba Dobeše nastoupil Jacob Fowler a 22 zákroky pomohl k výhře 3:2 nad domácími Rangers.

Dvakrát za Canadiens pálil přesně kanonýr Cole Caufield, jenž se zlepšil už na 49 zásahů a dotírá na vedoucího muže střelecké tabulky NHL Nathana MacKinnona z Colorada (50 gólů). Hosté si ve druhé třetině vypracovali dvougólový trhák, New York však zásahy Foxe a Cuylleho z 50. a 55. minuty dokázal srovnat na 2:2. Smírný stav ovšem vydržel jen dalších 47 vteřin hry, než se podruhé prosadil zmiňovaný Caufield.

Výsledky

NHL
3. 4. 2026 4:10
Seattle Kraken Seattle Kraken : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)
Góly:
00:41 Eberle (Larsson, McCann)
13:45 McMann (Stephenson, Kakko)
Góly:
16:27 L. Cooley (Schmaltz, Guenther)
30:05 L. Cooley (Weegar, Sergačov)
34:56 Schmaltz (Keller, Guenther)
44:39 Peterka (Yamamoto, Durzi)
47:27 Guenther (L. Cooley, Yamamoto)
56:37 Carcone
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, R. Lindgren, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Kakko, Stephenson, McCann – Catton, Gaudreau, Schwartz – Melanson, Mølgaard, Tolvanen.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: McIsaac, Luxmore – Murchison, Mahon

Počet diváků: 17151

NHL
3. 4. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly:
25:32 Henrique (Roslovic, Nurse)
32:13 Savoie (McDavid, Bouchard)
58:59 Podkolzin (J. Dickinson, Murphy)
Góly:
45:08 Lardis (Bedard, Teräväinen)
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Savoie – Hyman, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – Frederic, J. Dickinson, K. Kapanen – Henrique, Samanski, M. Jones.
Sestavy:
Knight (24.–29. A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Rinzel, Korchinski, Del Mastro – Greene, Bedard (A), Lardis – Bertuzzi (A), Frondell, Michejev – Donato, Nazar, Burakovsky – Teräväinen, Boisvert, Slaggert.

Rozhodčí: Rank, Markovic – Knorr, Toomey

Počet diváků: 18347

NHL
3. 4. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly:
03:27 Ostapchuk (Goodrow, Orlov)
17:43 Graf (Misa, Toffoli)
21:42 Eklund (Wennberg, Sherwood)
59:03 Gaudette (Eklund, Ostapchuk)
Góly:
26:43 Tavares (Cowan, Nylander)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), P. Myers, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Maccelli, Groulx, Knies – N. Robertson, Domi, Joshua – Lorentz, Quillan, Järnkrok.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, Skilliter – Mills, Baker

Počet diváků: 15180

NHL
3. 4. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Boston Bruins Boston Bruins 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly:
04:19 Samoskevich
07:38 Bennett (Greer)
Góly:
19:32 Minten (Chusnutdinov, Pastrňák)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Mike Benning, Sebrango, S. Jones, Björnfot, Hovorka – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Samoskevich, Luostarinen, Greer – Gregor, Nosek, J. Boqvist – Foote, Kunin, Hinostroza.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy, H. Lindholm, Jokiharju, Zadorov, Peeke – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Dwyer, Blandina – Murray, Deschamps

Počet diváků: 19823

NHL
3. 4. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Calgary Flames Calgary Flames 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)
Góly:
21:47 Marner (Theodore, McNabb)
26:42 Marner (Andersson, Eichel)
36:21 Dorofejev (Marner)
52:20 Howden (Theodore, Barbašov)
54:59 Barbašov (Marner)
58:31 Marner (Stone, Barbašov)
Góly:
07:41 Frost
24:38 Coleman (Backlund, Farabee)
32:11 Coleman
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb (A), Korczak, Hanifin, Lauzon, Andersson – Stone (C), Marner, Barbašov – Dorofejev, Eichel (A), Howden – Kolesar, Hertl, R. Smith – Sissons, Dowd, C. Smith.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud (A), Bahl, Pachal, Määttä, Parekh, Kuzněcov – Farabee, Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Pospíšil, Zary.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Pierre Lambert – Julien Fournier, Brandon Grillo

Počet diváků: 17912

NHL
3. 4. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly:
20:31 Foerster (Tippett, Zegras)
50:29 Konecny (Martone, Dvorak)
Góly:
18:49 DeBrincat (P. Kane, Seider)
38:29 Raymond (Compher, Edvinsson)
49:37 P. Kane (Copp)
50:44 DeBrincat (Copp, P. Kane)
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Foerster, Zegras, Tippett – Konecny (A), Dvorak, Martone – Barkey, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Grundström.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Faulk, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Mazur – DeBrincat, Copp, P. Kane – Perron, Compher, Raymond (A) – J. van Riemsdyk, Kasper, Appleton.

Rozhodčí: Beach, Hanson (oba CAN)

Počet diváků: 19865

NHL
3. 4. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Góly:
05:06 Cirelli (Goncalves)
20:11 Cirelli
34:08 Point (Guentzel, Kučerov)
39:05 Girgensons (Gourde, McDonagh)
53:50 Kučerov (D'Astous, Guentzel)
55:33 Cirelli (Goncalves, Kučerov)
Góly:
07:01 Rakell (Girard, Letang)
16:10 Činachov (Rust, Girard)
59:58 Činachov (Letang, Mantha)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, Černák, McDonagh (A), D'Astous, Lilleberg – Kučerov (A), Cirelli, Goncalves – Guentzel (A), Point, Bjorkstrand – Holmberg, Gourde, Girgensons – Chaffee, Paul, Perry.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rakell, Crosby (C), Rust – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.

Rozhodčí: Francis Charron, Brian Pochmara – Libor Suchánek, Tommy Hughes

Počet diváků: 19092

NHL
3. 4. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Nashville Predators Nashville Predators 4:5N (0:2, 3:2, 1:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
26:09 Kempe (Panarin)
33:29 Kempe (Edmundson, Kopitar)
35:45 Laughton (J. Wright, Armia)
49:57 Armia (J. Wright, Dumoulin)
Góly:
00:50 F. Forsberg (Marchessault)
03:47 L'Heureux (Skjei)
22:02 Marchessault (Matthew Wood, J. Barron)
28:19 Stamkos (O'Reilly, Josi)
Evangelista
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Dumoulin, Doughty, Edmundson, B. Clarke, M. Anderson, Ceci – Panarin, Kopitar, Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, Turcotte, Ward.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi, Hague, Perbix, Wilsby, J. Barron – L'Heureux, O'Reilly, Stamkos – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Jost, Haula, Evangelista – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Brandon Schrader – CJ Murray, Ryan Daisy

NHL
3. 4. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly:
08:32 Boldy (M. Johansson, Eriksson Ek)
20:23 Boldy
26:08 Kaprizov (Zuccarello)
46:01 Hartman (Zuccarello, Q. Hughes)
58:52 Hartman (Kaprizov, Boldy)
Góly:
16:00 Willander (Blueger, Sasson)
16:42 DeBrusk (Hronek, Elias Pettersson)
Sestavy:
Gustavsson (Petersen) – Faber, Q. Hughes, Brodin, Spurgeon (C), Bogosian, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Brink, Jurov, Tarasenko – M. Foligno (A), McCarron, Trenin.
Sestavy:
Tolopilo (Lankinen) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Buium – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Öhgren – Boeser (A), Rossi, D. O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Sasson – Höglander, Räty, Douglas.

Rozhodčí: Dunning, Syvret – Gawryletz, Flemington

Počet diváků: 19156

NHL
3. 4. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly:
09:43 Duchene (Rantanen, Heiskanen)
11:11 Hyry (Benn, Erne)
22:17 Erne (Bichsel, Hyry)
Góly:
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Bichsel, Ljubuškin, Capobianco – J. Robertson, W. Johnston, Rantanen – Benn, Duchene, Blackwell – Bäck, Bourque, Hyry – Erne.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, H. Fleury, Salomonsson – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Lowry, Vilardi – Koepke, J. Toews, Lambert – I. Rosén, M. Barron, Ford.

Rozhodčí: Sullivan, McCauley – Gawryletz, Apperson

NHL
3. 4. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Góly:
49:23 Fox (Zibanejad, Gavrikov)
54:08 Cuylle (Brodzinski, Trocheck)
Góly:
24:36 Newhook (Děmidov)
26:20 Caufield (Slafkovský, Suzuki)
54:55 Caufield (Matheson, Suzuki)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Fortescue, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Sýkora.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Josh Anderson, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Veleno.

Rozhodčí: Hebert, Sandlak – Kelly, Gibbons

Počet diváků: 17424

NHL
3. 4. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Góly:
02:27 Stankoven (K. Miller, Hall)
08:52 Stankoven (Hall, Blake)
12:50 Nikišin (Jarvis, Sebastian Aho)
31:37 Martinook (Staal)
46:44 Svečnikov (Gostisbehere, Sebastian Aho)
Góly:
31:24 Mateychuk (Jenner, Lundeström)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Fabbro, Zamula, Provorov, Mateychuk, Gudbranson (A) – Del Bel Belluz, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Heinen – K. Johnson, Lundeström, Miles Wood.

Rozhodčí: St. Laurent, Sutherland – MacPherson, Berg

Počet diváků: 18556

NHL
3. 4. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly:
35:18 Cozens (B. Tkachuk, Greig)
45:55 Eller (Zub, Foegele)
57:42 Greig (Spence)
58:42 Pinto
Góly:
28:49 Samuelsson (Byram, Krebs)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Crotty, Thomson – Batherson, Stützle (A), Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Foegele.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Dunne, Greenway.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, Ch. Rooney – M. Shewchyk, J. Faucher

Počet diváků: 17086

NHL
3. 4. 2026 1:30
New Jersey Devils New Jersey Devils : Washington Capitals Washington Capitals 7:3 (3:2, 1:0, 3:1)
Góly:
05:22 Glass (Hämeenaho, Bjugstad)
07:37 Mercer (Meier, Hischier)
18:18 Hamilton (J. Hughes, Bratt)
29:10 J. Hughes (Bratt, Kovacevic)
48:10 J. Hughes (Bratt, C. Brown)
52:14 Bratt (Hischier, J. Hughes)
57:53 Mercer (Bratt, J. Hughes)
Góly:
08:13 C. Hutson (Lapierre, T. Wilson)
09:43 Dubois (R. Leonard, Chychrun)
49:33 T. Wilson (Sandin, Dubois)
Sestavy:
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier, Mercer – Bratt, J. Hughes, C. Brown – Hämeenaho, Glass, Bjugstad – Dadonov, Cotter, Cyplakov.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy – McMichael, D. Strome, Ovečkin – Lapierre, Dubois, T. Wilson – Bäckström, Sourdif, Duhaime – Kämpf, Mirošničenko, R. Leonard – Beauvillier.

Rozhodčí: Hamilton, South Marquis, Blujus

Počet diváků: 16057

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Výsledky

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.