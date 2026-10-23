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Pastrňák zazářil čtyřmi zápisy. Bodovali i Zacha, Hronek, Klapka a Jiříček

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:57aktualizováno  8:02
David Pastrňák z Bostonu se raduje po jednom z gólů svého týmu proti Nashvillu.

David Pastrňák z Bostonu se raduje po jednom z gólů svého týmu proti Nashvillu. | foto: AP

David Pastrňák z Bostonu gratuluje Michaelovi DiPietrovi k čistému kontu.
Pavel Zacha z Bostonu v zápase s Nashvillem.
David Pastrňák z Bostonu se raduje s Caseym Mittelstadtem po gólu proti...
David Pastrňák z Bostonu reaguje po faulu Nicolase Haguea z Nashvillu.
12 fotografií
Hokejový útočník David Pastrňák ve čtvrtek dvěma góly a stejným počtem asistencí režíroval triumf Bostonu 6:0 nad Nashvillem. Za domácí dvakrát asistoval i Pavel Zacha. V dalších zápasech NHL se bodově prosadili díky přihrávkám ještě Filip Hronek z Vancouveru, Adam Klapka z Calgary a mladý obránce Adam Jiříček ze St. Louis. Z brankářů se do akce dostali Karel Vejmelka a také z farmy povolaný debutant Michal Postava.

Ve formě hrající hokejisté Bostonu v NHL zvítězili pošesté z posledních sedmi startů. Naposledy nedali šanci triumfem 6:0 Nashvillu, proti němuž čtyřmi zápisy řádili David Pastrňák (16:37, 2+2, +4, 3 střely) a obránce Charlie McAvoy (0+4).

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 11z. - 16b. (6+10)

2. Nečas (COL), 10z. - 11b. (5+6)

3. Zacha (BOS), 10z. - 7b. (2+5)

4. Hertl (VGK), 12z. - 7b. (4+3)

5. Hronek (VAN), 12z. - 7b. (0+7)

Centr Pavel Zacha (16:11, 0+2, +4, 1 střela) posbíral dvě asistence, gólman Bruins Michael DiPietro na první nulu kariéry potřeboval 28 zákroků.

Boston se v každé třetině dokázal dvakrát prosadit. Skóre otevíral Casey Mittelstadt a v přesilovce zvyšoval Elias Lindholm. V polovině řádné hrací doby se netradičně tečí poprvé v zápase prosadil Pastrňák a na 4:0 následně zvyšoval JJ Peterka. V závěrečném dějství ještě náskok navýšili Mark Kastelic a v 55. minutě z vrcholu pravého kruhu zakončující Pastrňák.

Nejproduktivnější Čech úvodu sezony NHL se tak zlepšil na 16 bodů (6+10) z 11 startů. Společně se svým dobrým známým Williamem Nylanderem z Toronta (16b.) a Sebastianem Ahem z Caroliny (16b.) tak uzavírají elitní desítku produktivity soutěže, které suverénně dominuje Connor McDavid z Edmontonu s 31 zápisy (8+23).

Podobně jako Philadelphia či Los Angeles se po špatném vstupu do sezony zvedají i hokejisté Calgary, kteří zvítězili potřetí z posledních čtyř duelů. Na těsný úspěch 3:2 proti obhájcům Stanley Cupu z Caroliny ve čtvrtek Flames navázali výhrou 2:1 nad rovněž silnou Minnesotou.

Oba gólové zářezy kanadský celek slavil již v zahajovací třetině, kdy se v přesilových hrách prosadili Ajdar Sunijev a Joel Farabee. Prvně jmenovanému od zadního mantinelu do střelecké pozice nahrával český dlouhán Adam Klapka (11:09, 0+1, -1, 1 střela).

Calgary za body děkovalo hlavně brankáři Devinu Cooleymu, jenž zastavil 36 z 37 střel Wild. Hosté jej obrali o nulu až v 45. minutě, kdy se jako jediný z jejich řad prosadil Michael McCarron. Český obránce David Špaček tentokrát plnil jen roli náhradníka Minnesoty.

Tým Vegas s centrem Tomášem Hertlem v sestavě (14:20, +/-: 0, 2 střely) nezabránil podruhé za sebou výprasku 2:6. Po domácím krachu proti Tampě nevyšel týmu z města hazardu ani souboj na ledě St. Louis.

David Pastrňák z Bostonu se raduje po jednom z gólů svého týmu proti Nashvillu.
David Pastrňák z Bostonu gratuluje Michaelovi DiPietrovi k čistému kontu.
Pavel Zacha z Bostonu v zápase s Nashvillem.
David Pastrňák z Bostonu se raduje s Caseym Mittelstadtem po gólu proti Nashvillu.
12 fotografií

Domácí táhli tříbodový forvard Dylan Holloway (2+1) a dokonce autor čtyř zápisů obránce Justin Barron (1+3). Do statistik se zapsal i český nováček v dresu Blues Adam Jiříček (16:20, 0+1, +2, 2 střely). 20letý rodák z Plzně ve svém desátém startu v nejlepší hokejové lize světa k premiérové brance přidal i svou první asistenci.

Trápící se Vancouver natáhl svou černou sérii bez výhry už na devět zápasů. Naposledy si doma vypracoval jen 13 střel a nestačil 2:5 na Detroit, za který v průběhu duelu debutoval v NHL český brankář Michal Postava. 24letý rodák z Vlašimi byl před zápasem povolán z farmářského týmu Grand Rapids po zranění týmové dvojky Daniila Tarasova.

Na startu třetí třetiny, kdy Red Wings vedli 5:1, pak kvůli zranění musel odstoupit i zkušený John Gibson a Postava šel do akce. Ze zbylých osmi střel Canucks jednou inkasoval.

Obránce Filip Hronek (24:26, 0+1, -1) si odnesl sedmou asistenci sezony, centr Filip Chytil (20:32, +/-: 0, 1 střela) byl s společně s Eliasem Petterssonem nejvíce nasazovaným forvardem Vancouveru. Prosadit se však nedokázal. Za Detroit naopak řádil Lucas Raymond (2+1).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
23. 10. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Góly:
10:49 Sunijev (Klapka)
14:06 Farabee (Frost, Coronato)
Góly:
44:39 McCarron (Sturm, Brodin)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh – Farabee (A), Jones, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome (A) – Othmann, Castagna, Klapka.
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Spurgeon (C), Määttä, Brodin, Hunt, Bogosian – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, Hartman, Brink – Trenin, Jurov, Pitlick – Sturm, McCarron, Lorenz.

Rozhodčí: Charron, Brace – Alphonso, Gawryletz

Počet diváků: 16834

NHL
23. 10. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Utah Mammoth Utah Mammoth 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Góly:
03:38 Eberle (R. Evans)
18:23 Beniers (Kakko, Catton)
22:23 Montour (Eberle, Dunn)
54:35 Samoskevich (McMann, Montour)
59:00 Gaudreau
Góly:
17:57 Trocheck (Yamamoto)
40:27 L. Cooley (Sergačov, Keller)
47:42 L. Cooley (Sergačov, Weegar)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Samoskevich, Stephenson, McMann – S. Wright, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Weegar, Sergačov (A), Peeke, Schmidt, DeSimone, Simašev – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Trocheck, L. Cooley – Yamamoto, Hayton, Anders Lee – But, Stenlund, McBain.

Rozhodčí: Graham Skilliter, Mike Sullivan – Caleb Apperson, Joe Mahon

Počet diváků: 17151

NHL
23. 10. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Góly:
06:16 Stützle (Batherson, Foegele)
46:24 Spence (Zetterlund, Matinpalo)
Góly:
11:04 Allan (Orlov)
29:13 Toffoli (Sherwood, Trouba)
32:00 Graf (Dellandrea, S. Dickinson)
33:18 Trouba (Graf, Nurse)
56:31 Ostapchuk (Goodrow)
59:43 I. Stenberg (Sherwood, Misa)
Sestavy:
Ersson (J. Johansson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Kleven, Yakemchuk, Matinpalo – Giroux (A), Stützle (A), Zetterlund – Batherson, Cozens, Foegele – Amadio, Pinto, Greig – Hodgson, Halliday, Cousins.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, S. Dickinson, Orlov, Allan – W. Smith, Celebrini (C), Černyšov – Sherwood, Misa, I. Stenberg – Toffoli (A), Graf, Marchment – Dellandrea, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Luxmore, St. Laurent – Murray, Marquis

Počet diváků: 15469

NHL
23. 10. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:2P (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)
Góly:
21:16 W. Johnston (Rantanen, J. Robertson)
58:00 Hintz (Rantanen, W. Johnston)
63:47 Hintz (Heiskanen)
Góly:
30:50 Vilardi (Samberg, Iafallo)
32:38 Connor (Pionk)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Harley, Heiskanen, Bichsel, Lundkvist, Capobianco, Myers – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Seguin – Hryckowian, Hyry, Benn – Kiviranta, Faksa, Blackwell.
Sestavy:
Skinner (Stevenson) – Samberg, Pionk, Ferraro, DeMelo, H. Fleury, Bauer – Connor, Scheifele, Perfetti – Iafallo, Björck, Vilardi – Rosén, Lowry, Niederreiter – M. Barron, Lambert.
NHL
23. 10. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New York Rangers New York Rangers 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
Góly:
01:36 Cowan (McCabe, Roslovic)
10:01 Blugers (Duhaime, MacEwen)
28:00 Duhaime (MacEwen, Blugers)
39:09 Marčenko (McKenna, Nylander)
59:32 Stecher (Rielly, Duhaime)
Góly:
05:39 Zibanejad (Gavrikov, Fox)
22:37 Bjorkstrand (Dowling, Fox)
26:30 Kartye (Fox, Dorofejev)
54:25 Lafrenière (Fox, Zibanejad)
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – McCabe, D. Raddysh, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson, Blankenburg – Cowan, Matthews (C), Roslovic – Marčenko, Paul, Nylander – McKenna, Sissons, Lettieri – Duhaime, Blugers, MacEwen.
Sestavy:
Garand (Martin) – Gavrikov, Fox (A), M. Pettersson, Durzi, Šmits, Schneider – Perreault, Zibanejad (A), Lafrenière – Kartye, J. Miller (C), Dorofejev – Cuylle, Laba, Tolvanen – Bjorkstrand, Dowling, T. Raddysh.

Rozhodčí: McCauley, Sandlak – Lapointe, Jackson

Počet diváků: 18872

NHL
23. 10. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly:
04:38 Gricjuk (J. Hughes, Bratt)
19:19 Hischier (Evangelista, Bratt)
53:27 Mantha (Pesce)
59:53 J. Hughes
Góly:
48:20 Washe (LaCombe, Colangelo)
Sestavy:
Daws (Allen) – Pesce, L. Hughes (A), Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm – Bratt (A), J. Hughes, Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Mercer, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Boqvist.
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe (A), Colangelo, Helleson, Hinds, Warren, Washe, Luneau – Minťukov, Jensen, Killorn – Carlsson (A), Gauthier, Nesterenko – Granlund (C), Sennecke, Malott – McQueen, Vatrano, Greer.

Rozhodčí: Lambert, Lepkowski – Grillo, Shewchyk

Počet diváků: 16049

NHL
23. 10. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Góly:
10:00 Bučněvič (Berggren, McMichael)
13:49 J. Barron (Kaskimäki, O. Stenberg)
28:30 McTavish (A. Jiříček, J. Barron)
48:20 Snuggerud (Holloway, J. Barron)
50:29 Holloway (Thomas, J. Barron)
56:01 Holloway (Neighbours, Snuggerud)
Góly:
25:38 Howden (Hanifin)
44:06 Eichel (Barbašov, McNabb)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, J. Barron, A. Jiříček, Parayko, Carlo, C. Fowler – Holloway, Thomas, Snuggerud – McMichael, McTavish, Berggren – Neighbours, Dvorský, Bučněvič – Kaskimäki, Suter, O. Stenberg.
Sestavy:
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Coghlan, Hanifin – Barbašov, Eichel, Stone – Connelly, Hertl, Lavoie – Howden, W. Karlsson, Bowman – Dowd, Gatcomb.

Počet diváků: 18096

NHL
23. 10. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Góly:
07:02 Elias Pettersson (Hronek, Lekkerimäki)
50:37 Lekkerimäki (Rossi, Buium)
Góly:
04:18 Raymond (Albert Johansson, Brandsegg-Nygård)
06:04 Wallinder (Raymond, Brandsegg-Nygård)
08:56 Raymond (Arvidsson, DeBrincat)
34:58 Rasmussen (Anton Johansson, Compher)
44:00 Finnie (Arvidsson)
Sestavy:
Lankinen (Meriläinen) – Elias Pettersson, Hronek (A), Oleksiak, Willander, Buium, Mancini – D. O'Connor (A), Elias Pettersson, L. Karlsson (A) – DeBrusk, Chytil, Lekkerimäki – Cotter, Rossi, Boeser – Bains, Sasson, Gallagher.
Sestavy:
Gibson (41. Postava) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Albert Johansson, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Larkin, Raymond (A) – Rasmussen, Copp, Compher – Mazur, Danielson, Kolesar.

Rozhodčí: Dwyer, Schrader – Gibbons, Toomey

Počet diváků: 17523

NHL
23. 10. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Nashville Predators Nashville Predators 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Góly:
03:49 Mittelstadt (Pastrňák, McAvoy)
16:38 E. Lindholm (McAvoy, Zacha)
29:46 Pastrňák (McAvoy, Zacha)
37:21 Peterka (Pastrňák)
46:50 Kastelic (Poitras, Jeannot)
55:00 Pastrňák (Brunet, McAvoy)
Góly:
Sestavy:
DiPietro (Swayman) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Sestavy:
Annunen (Saros) – Wilsby, Josi (C), Hague, Struble, Ljubuškin, Skjei – Stamkos (A), O'Reilly, F. Forsberg (A) – Marchessault, Bourque, Kerfoot – Höglander, Wood, Colton – Edström, Drury, R. Schaefer.

Rozhodčí: Chris Rooney, Brandon Blandina – Shawn Oliver, Matt MacPherson

Počet diváků: 17850

NHL
23. 10. 2026 1:30
New York Islanders New York Islanders : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3P (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly:
34:06 V. Eklund (DeAngelo, Heineman)
47:06 M. Schaefer (L. Stanley, B. Schenn)
Góly:
05:51 Panarin (Laferriere, Clarke)
16:37 Panarin
62:43 Clarke (Kempe, Kuemper)
Sestavy:
Varlamov (Sorokin) – M. Schaefer (A), L. Stanley, Pulock, Pelech, DeAngelo, Kessel – Palmieri (A), Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Heineman – Duclair, Pageau, Palát – Chaffee, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe, Laferriere, Panarin (A) – Zuccarello, Haula, Andre Lee – Armia, Laughton, T. Moore – Perry, S. Helenius, J. Wright.

Rozhodčí: Sutherland, Maaskant – Suchánek, Hughes

Počet diváků: 14397

NHL
23. 10. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Florida Panthers Florida Panthers 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly:
15:19 N. Robertson (Dewar, Letang)
29:59 Lapierre (Koivunen, Malkin)
41:40 Malkin (Lapierre, Stastney)
57:34 N. Robertson (Dewar, Lizotte)
Góly:
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – Stastney, E. Karlsson, Carlile, Korczak, Solovjov, Letang (A) – Novak, Crosby (C), Rakell – Koivunen, Lapierre, Malkin (A) – Kuzmenko, Lizotte, McGroarty – E. Söderblom, Dewar, N. Robertson.
Sestavy:
Black (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Balinskis – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Eller – Luostarinen, Lundell, Reinhardt – Imama, Schwindt, Hathaway.

Rozhodčí: Syvret, MacDougall – Blujus, Gawryletz

Počet diváků: 14898

NHL
23. 10. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 6:5N (1:1, 1:3, 3:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
08:07 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
24:20 Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl)
40:26 McDavid (Draisaitl, Bouchard)
42:51 Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid)
58:32 McDavid (Draisaitl)
65:00 Nugent-Hopkins
Góly:
10:30 Blake (Gostisbehere, Aho)
20:30 Aho (W. Carrier)
32:59 Jarvis (Martinook)
37:53 Stankoven (Ehlers, Blake)
57:20 Välimäki (Martinook, Gostisbehere)
Sestavy:
Levi (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Shea, Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hyman, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Formenton, Michaels, Joseph – Frederic, C. Dach, Howard.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Kotkaniemi, Jarvis – Robinson, Brind'Amour, Deslauriers.

Rozhodčí: Nicholson, Thomas – Murchison, Deschamps

Počet diváků: 16420

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Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:00
  • 1.50
  • 4.86
  • 5.27
Litvínov vs. PlzeňHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.86
  • 3.90
  • 2.20
Vítkovice vs. KometaHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Vítkovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
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  • 4.19
  • 2.23
Poprad vs. PrešovHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Poprad vs. Prešov //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 1.21
  • 7.04
  • 11.20
Žilina vs. Spišská N. VesHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Žilina vs. Spišská N. Ves //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 1.73
  • 4.29
  • 3.99
Banská Bystrica vs. TrenčínHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Banská Bystrica vs. Trenčín //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.25
  • 4.20
  • 2.64
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Hokejový útočník David Pastrňák ve čtvrtek dvěma góly a stejným počtem asistencí režíroval triumf Bostonu 6:0 nad Nashvillem. Za domácí dvakrát asistoval i Pavel Zacha. V dalších zápasech NHL se...

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Mladej, hlavně bez chyby! Kachlíř vyčnívá, jak v extralize zacházet s novými talenty?

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Liberecký obránce Lukáš Kachlíř s pukem na hokejce v zápase proti Hradci...

Spoluhráči se vedle něj vystřídali, role učitele zůstává. S Tomášem Galvasem už Radima Šimka pojí jistá sladěnost, s Lukášem Kachlířem se na startu nové sezony postupně seznamoval. Dovednosti dalšího...

22. října 2026

Jihlava ovládla třináctigólovou přestřelku, duel trápících se týmů vyhrála Slavia

Radost hokejistů Jihlavy po vstřelené brance.

Hned třináct branek viděli fanoušci na zápase první hokejové ligy mezi domácím Chomutovem a Jihlavou. Slavil hostující celek, který ve středu večer zvítězil 8:5. Boj ve druhé polovině tabulky mezi...

21. října 2026  21:46

Jsi připravený jít na frontu? Hokejista prchl z Ruska, kvůli válce měl panické záchvaty

Americký útočník Kevin Hayes v dresu Kazaně.

Po konci v NHL si chtěl protáhnout kariéru. Zažít na jejím sklonku ještě jednu novou zkušenost, poprvé si zahrát mimo zámoří. Podepsal v KHL, v ruské Kazani ale Kevin Hayes vydržel jen pět zápasů....

21. října 2026  12:40

Palát se radoval z gólu proti Dostálovi, McDavid pokračuje v historickém startu

Ondřej Palát slaví branku.

Přestože byli v úterním programu hokejové NHL v akci David Pastrňák z Bostonu i colorádský Martin Nečas, z Čechů dokázal tentokrát bodovat jen Ondřej Palát. Útočník Islanders úvodním gólem přispěl k...

21. října 2026  6:52,  aktualizováno  8:46

Navrátilec prolomil bídu. Dva body jsou v naší situaci zlaté, přiznal Stránský

Střelec vítězného gólu Vítkovic proti Liberci Šimon Stránský.

Nelichotivou sérii šesti porážek v řadě ukončili hokejisté Vítkovic. V předehrávce 15. kola extraligy doma porazili Liberec 3:2 po nájezdech a získali tak dva body. Blízko byli i plnému bodovému...

21. října 2026  8:37

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.

Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...

20. října 2026  17:20,  aktualizováno  21:43

Spojení Blaina s Kladnem končí. Kanaďana dál limitují zdravotní potíže

Šarvátka mezi kladenským obráncem Jeremiem Blainem a třineckým útočníkem Markem...

Kanadský hokejový obránce Jérémie Blain předčasně končí angažmá v extraligovém Kladně. Rytíři na klubovém webu oznámili, že se s čtyřiatřicetiletým bekem domluvili na ukončení spolupráce.

20. října 2026  17:22

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