Přes letní pauzu výrazně posílený tým Floridy překazil posledním vítězům Stanley Cupu oslavy triumfu. Carolina před úvodním duelem nové sezony NHL slavnostně vyvěsila banner pod strop arény Lenovo Center a kapitán Jordan Staal před fanoušky naposledy zajuchal se stříbrnou trofejí nad hlavou.
Natěšené publikum se však v souboji elitních týmů soutěže během řádné hrací doby překvapivě gólu nedočkalo. Kralovali gólmani na obou stranách Brandon Bussi (19 zákroků) a Jacob Markström (15 zákroků).
Rozhodující akce přišla až pouhých pět vteřin před vypršením nastavení, kdy se trefil obránce Panthers Gustav Forsling. Slavit tak mohl i jediný český zástupce v duelu, obránce hostů Radko Gudas (10:45, +/-: 0).
Také v duelu Bostonu s Rangers dlouho svítil na ukazateli skóre stav 0:0. Premiéru v roli kapitána však nakonec David Pastrňák (17:32, +1, 4 střely) dotáhl do vítězného konce.
Zasloužil se o to až v 57. minutě domácí útočník Fraser Minten, na kterého záhy na to navázali ještě letní posila JJ Peterka a do prázdné klece New Yorku mířící Mark Kastelic. V sestavě Bruins nechyběl rovněž centr Pavel Zacha (15:24, +/-: 0, 3 střely), čisté konto za domácí uhájil autor 24 zákroků Jeremy Swayman. Český mladík Jaroslav Chmelař figuroval jen mezi nehrajícími náhradníky Rangers.
Gólman Jakub Dobeš si vstup do nového ročníku představoval úrčitě jinak, když na ledě Toronta poprvé inkasoval už po 48 vteřinách hry. Slavil švédský kanonýr William Nylander, jenž tak vyrovnal čtvrtý nejrychlejší gól Maple Leafs při otevíracím duelu sezony. Autorem stejně rychlé branky byl v říjnu 1995 český útočník Zdeněk Nedvěd.
V dalším průběhu ale Montreal dokázal vývoj otočit. Ještě v prvním dějství vyrovnal Josh Anderson, v 25. minutě otočil skóre Zack Bolduc a pojistku přidal v 54. minutě bek Alexandre Carrier. Dobeš, jenž kryl 26 z 28 střel domácích, v závěru ještě inkasoval podruhé po další ráně Nylandera. Výhru pro Canadiens však dokázal udržet.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
00:48 Nylander (Rielly, Marčenko)
55:46 Nylander (Cowan, Tavares)
10:53 Anderson (Carrier, Dach)
24:52 Bolduc (Matheson, Anderson)
53:12 Carrier
Bobrovskij (Stolarz) – Raddysh, Rielly (A), Tanev, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Marčenko – Nylander, Tavares (A), McKenna – Sissons, Paul, Cowan – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), Carrier, Hutson, Xhekaj, Struble – Caufield, Suzuki (C), Kreider – Děmidov, Newhook, Slafkovský – Dach, Danault, Texier – Anderson (A), Evans, Bolduc.
Rozhodčí: J. McIsaac, F. Charron – B. Gawryletz, K. Murchison
Počet diváků: 19088
16:26 Bouchard
34:34 Bouchard (McDavid, Formenton)
48:56 Podkolzin (Bouchard, Shea)
49:20 Bouchard (McDavid)
59:17 Podkolzin (Draisaitl, Bouchard)
09:51 Cotter
22:07 Rossi (Öhgren, Hronek)
41:10 Lekkerimäki (DeBrusk, Oleksiak)
42:55 Sasson (O'Connor, Karlsson)
45:15 Pettersson (Hronek, Boeser)
61:59 Cotter (Sasson)
Jarry (Levi) – Ekholm, Bouchard, Walman, Murphy, Shea, Muchamadullin – Formenton, McDavid (C), Hyman (A) – Podkolzin, Draisaitl (A), Kapanen – Jones, Dach, Joseph – Howard, Michaels, Frederic.
Lankinen (Meriläinen) – Buium (A), Hronek, Oleksiak, Willander, Schenn, Pettersson – DeBrusk, Pettersson (A), Lekkerimäki – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – O'Connor, Sasson, Karlsson – Bains, Cotter, Gallagher.
Rozhodčí: Furlatt, MacDougall – Mahon, Shewchyk.
Počet diváků: 18347
10:30 Olofsson (Eichel, Theodore)
15:22 Connelly (McNabb, Theodore)
35:12 Eichel (Barbašov, McNabb)
44:43 Hanifin (Dowd, Gatcomb)
57:27 Stone (Eichel, Barbašov)
32:23 Greenway (Greene, Kaiser)
44:04 Kane
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Knight (Söderblom) – Byram, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Cole – Kane (A), Kantserov, Moore – Lardis, Nazar, Donato – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Greenway, Greene, Smith.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Graham Skilliter – Matt MacPherson, Jonny Murray
Počet diváků: 17838
64:55 Forsling (Verhaeghe)
Bussi (Kočetkov) – Slavin (A), Chatfield, Miller, Walker, Gostisbehere, Legault – Svečnikov, Aho (A), Robinson – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – Carrier, Jankowski, Deslauriers.
Markström (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Jones, Kulikov, Gudas – Tkachuk, Barkov (C), Reinhart – Verhaeghe, Bennett, Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Hathaway, Eller, Imama.
Rozhodčí: Rooney, Brenk – Suchánek, Daisy
Počet diváků: 19250
56:14 Minten (Lohrei)
57:06 Peterka (Lindholm, Lindholm)
57:29 Kastelic (Minten, Chusnutdinov)
Swayman (DiPietro) – Borgen, Lindholm (A), Clifton, Zadorov, Lohrei, Aspirot – Pastrňák (C), Lindholm, Peterka – Geekie, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
Šesťorkin (Korpisalo) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Laba, Cuylle – Rempe, Veleno, Kartye.
Rozhodčí: McCauley, South – Cherrey, Fournier
Počet diváků: 17850