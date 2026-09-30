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Hronek dvakrát asistoval, na startu NHL slavili i Pastrňák a Dobeš

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:34aktualizováno  7:22
Obránce Vancouveru Filip Hronek rozehrává během utkání proti Calgary.

Obránce Vancouveru Filip Hronek rozehrává během utkání proti Calgary. | foto: Reuters

Zachary Bolduc (76) a Jakub Dobeš (75) slaví výhru Montreal Canadiens.
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Nová sezona hokejové NHL odstartovala pěti zápasy. V souboji obhájců trofeje Caroliny s Floridou padla jen jediná branka až v páté minutě nastavení, kdy za Panthers skóroval Forsling. V dalším duelu Jakub Dobeš vychytal Montrealu výhru 3:2 na ledě rivala z Toronta, David Pastrňák při premiéře v roli kapitána slavil triumf Bostonu 3:0 nad Rangers. Bek Filip Hronek zapsal dvě přihrávky u senzační výhry Vancouveru 6:5 po prodloužení v Edmontonu a Vegas si poradilo 5:2 s Chicagem.

Přes letní pauzu výrazně posílený tým Floridy překazil posledním vítězům Stanley Cupu oslavy triumfu. Carolina před úvodním duelem nové sezony NHL slavnostně vyvěsila banner pod strop arény Lenovo Center a kapitán Jordan Staal před fanoušky naposledy zajuchal se stříbrnou trofejí nad hlavou.

Natěšené publikum se však v souboji elitních týmů soutěže během řádné hrací doby překvapivě gólu nedočkalo. Kralovali gólmani na obou stranách Brandon Bussi (19 zákroků) a Jacob Markström (15 zákroků).

Rozhodující akce přišla až pouhých pět vteřin před vypršením nastavení, kdy se trefil obránce Panthers Gustav Forsling. Slavit tak mohl i jediný český zástupce v duelu, obránce hostů Radko Gudas (10:45, +/-: 0).

Také v duelu Bostonu s Rangers dlouho svítil na ukazateli skóre stav 0:0. Premiéru v roli kapitána však nakonec David Pastrňák (17:32, +1, 4 střely) dotáhl do vítězného konce.

Zasloužil se o to až v 57. minutě domácí útočník Fraser Minten, na kterého záhy na to navázali ještě letní posila JJ Peterka a do prázdné klece New Yorku mířící Mark Kastelic. V sestavě Bruins nechyběl rovněž centr Pavel Zacha (15:24, +/-: 0, 3 střely), čisté konto za domácí uhájil autor 24 zákroků Jeremy Swayman. Český mladík Jaroslav Chmelař figuroval jen mezi nehrajícími náhradníky Rangers.

Gólman Jakub Dobeš si vstup do nového ročníku představoval úrčitě jinak, když na ledě Toronta poprvé inkasoval už po 48 vteřinách hry. Slavil švédský kanonýr William Nylander, jenž tak vyrovnal čtvrtý nejrychlejší gól Maple Leafs při otevíracím duelu sezony. Autorem stejně rychlé branky byl v říjnu 1995 český útočník Zdeněk Nedvěd.

V dalším průběhu ale Montreal dokázal vývoj otočit. Ještě v prvním dějství vyrovnal Josh Anderson, v 25. minutě otočil skóre Zack Bolduc a pojistku přidal v 54. minutě bek Alexandre Carrier. Dobeš, jenž kryl 26 z 28 střel domácích, v závěru ještě inkasoval podruhé po další ráně Nylandera. Výhru pro Canadiens však dokázal udržet.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
30. 9. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly:
00:48 Nylander (Rielly, Marčenko)
55:46 Nylander (Cowan, Tavares)
Góly:
10:53 Anderson (Carrier, Dach)
24:52 Bolduc (Matheson, Anderson)
53:12 Carrier
Sestavy:
Bobrovskij (Stolarz) – Raddysh, Rielly (A), Tanev, McCabe, Stecher, Ekman-Larsson – Roslovic, Matthews (C), Marčenko – Nylander, Tavares (A), McKenna – Sissons, Paul, Cowan – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), Carrier, Hutson, Xhekaj, Struble – Caufield, Suzuki (C), Kreider – Děmidov, Newhook, Slafkovský – Dach, Danault, Texier – Anderson (A), Evans, Bolduc.

Rozhodčí: J. McIsaac, F. Charron – B. Gawryletz, K. Murchison

Počet diváků: 19088

NHL
30. 9. 2026 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:6P (1:1, 1:1, 3:3 - 0:1)
Góly:
16:26 Bouchard
34:34 Bouchard (McDavid, Formenton)
48:56 Podkolzin (Bouchard, Shea)
49:20 Bouchard (McDavid)
59:17 Podkolzin (Draisaitl, Bouchard)
Góly:
09:51 Cotter
22:07 Rossi (Öhgren, Hronek)
41:10 Lekkerimäki (DeBrusk, Oleksiak)
42:55 Sasson (O'Connor, Karlsson)
45:15 Pettersson (Hronek, Boeser)
61:59 Cotter (Sasson)
Sestavy:
Jarry (Levi) – Ekholm, Bouchard, Walman, Murphy, Shea, Muchamadullin – Formenton, McDavid (C), Hyman (A) – Podkolzin, Draisaitl (A), Kapanen – Jones, Dach, Joseph – Howard, Michaels, Frederic.
Sestavy:
Lankinen (Meriläinen) – Buium (A), Hronek, Oleksiak, Willander, Schenn, Pettersson – DeBrusk, Pettersson (A), Lekkerimäki – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – O'Connor, Sasson, Karlsson – Bains, Cotter, Gallagher.

Rozhodčí: Furlatt, MacDougall – Mahon, Shewchyk.

Počet diváků: 18347

NHL
30. 9. 2026 4:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Góly:
10:30 Olofsson (Eichel, Theodore)
15:22 Connelly (McNabb, Theodore)
35:12 Eichel (Barbašov, McNabb)
44:43 Hanifin (Dowd, Gatcomb)
57:27 Stone (Eichel, Barbašov)
Góly:
32:23 Greenway (Greene, Kaiser)
44:04 Kane
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Sestavy:
Knight (Söderblom) – Byram, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Cole – Kane (A), Kantserov, Moore – Lardis, Nazar, Donato – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Greenway, Greene, Smith.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Graham Skilliter – Matt MacPherson, Jonny Murray

Počet diváků: 17838

NHL
29. 9. 2026 23:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 0:1P (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
Góly:
64:55 Forsling (Verhaeghe)
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Slavin (A), Chatfield, Miller, Walker, Gostisbehere, Legault – Svečnikov, Aho (A), Robinson – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook – Carrier, Jankowski, Deslauriers.
Sestavy:
Markström (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Jones, Kulikov, Gudas – Tkachuk, Barkov (C), Reinhart – Verhaeghe, Bennett, Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Hathaway, Eller, Imama.

Rozhodčí: Rooney, Brenk – Suchánek, Daisy

Počet diváků: 19250

NHL
30. 9. 2026 2:00
Boston Bruins Boston Bruins : New York Rangers New York Rangers 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Góly:
56:14 Minten (Lohrei)
57:06 Peterka (Lindholm, Lindholm)
57:29 Kastelic (Minten, Chusnutdinov)
Góly:
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – Borgen, Lindholm (A), Clifton, Zadorov, Lohrei, Aspirot – Pastrňák (C), Lindholm, Peterka – Geekie, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Hagens – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
Sestavy:
Šesťorkin (Korpisalo) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Laba, Cuylle – Rempe, Veleno, Kartye.

Rozhodčí: McCauley, South – Cherrey, Fournier

Počet diváků: 17850

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Program a výsledky
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