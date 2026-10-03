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Pastrňák režíroval obrat, Hertl překonal Dostála a Adam Jiříček debutoval v NHL

Martin Korbáš
  6:42aktualizováno  7:28
Tomáš Hertl z Vegas dává gól proti Anaheimu.

Tomáš Hertl z Vegas dává gól proti Anaheimu. | foto: Boz Bloom-Imagn Images

Tomáš Hertl z Vegas slaví gól proti Anaheimu.
Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL čelí tlaku od Radka Faksy z Dallasu.
Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL proti Dallasu.
Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL v potyčce s Roopem Hintzem z Dallasu.
6 fotografií
Hokejisté Bostonu zvládli i druhý start v nové sezoně NHL. Na ledě Winnipegu zazářil nově jmenovaný kapitán David Pastrňák, jenž v 59. minutě asistoval u vyrovnání na 3:3 a v prodloužení byl u vítězného obratu Peterky. Tomáš Hertl z Vegas skóroval proti Lukáši Dostálovi, výhru 4:3 však nakonec bral český gólman Anaheimu. Talentovaný obránce Adam Jiříček při svém debutu ve slavné soutěži slavil výhru St. Louis 4:0 na ledě silného Dallasu.

Hokejisté Bostonu prožívají úspěšný vstup do nové sezony. Po úvodním triumfu 3:0 nad Rangers zvítězili i na ledě Winnipegu. Výhra 4:3 po prodloužení se však nerodila lehce. Bruins v řádné hrací době dvakrát prohrávali 0:1 a 2:3.

V klíčové momenty však vždy zabral nově jmenovaný kapitán David Pastrňák (22:04, 0+2, +/-: 0, 4 střely). V 59. minutě při hře bez brankáře po vyhraném buly v útočném pásmu od pravého mantinelu našel před bránou Eliase Lindholma, který usměrnil puk za záda Stuarta Skinnera - 3:3.

Ve čtvrté minutě následného nastavení pak Pastrňák vyslal do samostatného úniku letní posilu JJ Peterku, jenž se nemýlil a zařídil tak vítězný obrat hostí. Ten slavil i centr Pavel Zacha (19:33, +2, 3 střely).

Překvapení se zrodilo v Dallasu. Favorizovaní domácí hokejisté podlehli 0:4 St. Louis, v jehož dresu si tak odbyl vítěznou premiéru v soutěži obránce Adam Jiříček (16:35, +1, 2 střely).

Už ve 2. minutě poslal Blues do vedení Mason McTavish. V prostřední hrací části se prosadil slovenský mladík Dalibor Dvorský a v samém závěru pak ještě do prázdné klece zamířili Jimmy Snuggerud a Pius Suter. U poslední trefy si asistenci připsal i gólman St. Louis Joel Hofer, jenž na čisté konto potřeboval 25 zákroků. Jednou jej prověřil i centr Radek Faksa (11:07, +/-: 0, 1 střela).

Den po výhře 5:1 nad Tampa Bay, kdy skóre uzavíral trefou do prázdné klece gólman Igor Šesťorkin, hokejisté Rangers uspěli i na ledě Detroitu. Hubený výsledek 2:0 New Yorku zařídili obránce Sean Durzi a útočník Eeli Tolavanen.

Čisté konto uhájil autor 22 zákroků Dylan Garand. Ve čtvrté formaci Rangers se na výsledku podílel i český mladík Jaroslav Chmelař (9:11, +/-: 0, 1 střela).

Obhájci Stanley Cupu z Caroliny se zatím ani na druhý pokus v nové sezoně neradovali z výhry. Po úvodním nezdaru 0:1 po prodloužení s Floridou doma padli pro změnu 2:5 s Washingtonem.

Tomáš Hertl z Vegas slaví gól proti Anaheimu.
Tomáš Hertl z Vegas dává gól proti Anaheimu.
Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL čelí tlaku od Radka Faksy z Dallasu.
Adam Jiříček ze St. Louis při debutu v NHL proti Dallasu.
6 fotografií

Za hosty dvakrát pálila posila z Buffala Alex Tuch. Po dvou asistencích zapsali centři Capitals Dylan Strome a Pierre-Luc Dubois, 41letý kapitán Alex Ovečkin do své 22. sezony kariéry vstoupil jednou přihrávkou.

Gólman Lukáš Dostál byl zvolen třetí hvězdou u vítězného zápasu Anaheimu 4:3 na ledě Vegas. Favorizovaným Golden Knights pochytal 27 z 30 střel. Všechny góly inkasoval až ve třetí třetině, kdy domácí začali umořovat úvodní čtyřgólový náskok Ducks.

Shea Theodore, Braeden Bowman a Tomáš Hertl (17:23, 1+0, +1, 5 střel), jenž v 47. minutě uspěl v přesilovce ze svého stanoviště na brankovišti, však dokázali jen snížit ztrátu na nejtěsnější rozdíl.

Výsledky NHL

NHL
3. 10. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)
Góly:
44:38 Theodore (Howden, Eichel)
46:07 Hertl (Marner, Eichel)
57:10 Bowman (Olofsson, McNabb)
Góly:
19:52 Sennecke (Carlsson, Luneau)
21:33 Killorn (Warren, Granlund)
22:28 Malott (Washe, LaCombe)
27:03 Carlsson (Greer, Gauthier)
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Olofsson, Hertl, Connelly – Gatcomb, Dowd, Bowman.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Luneau, LaCombe (A), Mitchell, Minťukov, Warren, Hinds – Gauthier, Carlsson (A), Greer – Sennecke, Granlund (C), Killorn – Vatrano, Poehling, Nesterenko – Caulfield, Washe, Malott.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Stephen Hiff – Jonny Murray, Dan Kelly

Počet diváků: 17619

NHL
3. 10. 2026 3:00
Dallas Stars Dallas Stars : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Góly:
Góly:
01:34 McTavish (Parayko, Snuggerud)
33:05 Dvorský (Broberg, Suter)
57:37 Snuggerud
57:52 Suter (McMichael, Hofer)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Harley, Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Bichsel, Myers – J. Robertson, Hintz, Seguin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – Steel, Benn, Bäck – Faksa, Kiviranta.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, A. Jiříček, Parayko, Fowler, Carlo – Holloway, Thomas, Snuggerud – Bučněvič, McTavish, McMichael – Neighbours, Dvorský, Berggren – Toropčenko, Suter, R. Johnston.

Rozhodčí: Syvret, Rooney – MacPherson,Gibbons

Počet diváků: 18532

NHL
3. 10. 2026 1:07
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Washington Capitals Washington Capitals 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
Góly:
36:50 Aho (Svečnikov, Blake)
50:50 Stankoven (K. Miller, W. Carrier)
Góly:
06:33 Tuch (Dubois, Ovečkin)
11:33 Hutson (I. Protas, A. Protas)
14:23 Tuch (Dubois, Wilson)
21:36 Chychrun (D. Strome)
37:00 Leonard (D. Strome, Chychrun)
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Legault, Gostisbehere – Robinson, Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Ehlers, Staal (C) – W. Carrier, Jankowski, Deslauriers.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – M. Roy (A), Chychrun, Desharnais, Hutson, Liljegren, Fehérváry – Wilson (A), Dubois, Tuch – Leonard, D. Strome, Ovečkin (C) – Kyrou, I. Protas, A. Protas – Beauvillier, Sourdif, Jenner.

Rozhodčí: Dwyer, Kea – Alphonso, Jackson

Počet diváků: 18905

NHL
3. 10. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Boston Bruins Boston Bruins 3:4P (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
04:52 DeMelo (M. Barron, Lowry)
21:50 Connor (Vilardi, Perfetti)
39:49 Ferraro (Lowry, Connor)
Góly:
09:23 H. Lindholm (M. Geekie, Borgen)
15:20 Hagens (Zadorov, Kastelic)
58:22 E. Lindholm (Pastrňák, Lohrei)
63:21 Peterka (Pastrňák, Zadorov)
Sestavy:
Skinner (Stevenson) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Ferraro, Bauer – Connor, Scheifele (A), Perfetti – Rosén, Björck, Vilardi – M. Barron, Lowry (C), Lambert – Niederreiter, Naměstnikov, Iafallo.
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – H. Lindholm (A), Borgen, Zadorov, Clifton, Aspirot, Lohrei – Peterka, E. Lindholm, Pastrňák (C) – Mittelstadt, Zacha, M. Geekie – Hagens, Minten, Chusnutdinov – Jeannot (A), Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Furlatt, Sullivan – Gawryletz, Murchison

Počet diváků: 15209

NHL
3. 10. 2026 0:30
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New York Rangers New York Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly:
Góly:
05:12 Durzi (Perreault, Cuylle)
58:44 Tolvanen (Kartye, Fox)
Sestavy:
Gibson (Tarasov) – A. Johansson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, Johansson, Faulk – DeBrincat, Copp, Raymond (A) – Finnie, Compher, Arvidsson – Rasmussen, Kasper, Kolesar – Appleton, Danielson, Brandsegg-Nygård.
Sestavy:
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Bjorkstrand – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Veleno, Kartye.

Rozhodčí: Sutherland, Hanson – Suchánek, McNamara

Počet diváků: 19515

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Program a výsledky
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