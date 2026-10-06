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Faksa asistoval u výhry Dallasu, Pastrňák se Zachou se neprosadili

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:50aktualizováno  7:31

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Michael Kesselring v souboji u mantenelu s Radkem Faksou. | foto: Reuters

Ve čtyřech pondělních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Centr Radek Faksa asistoval u triumfu Dallasu 5:0 nad San Jose. Naopak duo David Pastrňák - Pavel Zacha tentokrát vyšlo naprázdno u domácího nezdaru Bostonu 1:4 s Ottawou. V dalším duelu Tampa Bay porazila 4:1 Philadelphii s Danem Vladařem v bráně a Pittsburgh doma těsně 2:3 nestačil na Winnipeg.

Po porážkách 0:4 se St. Louis a 1:2 s Nashvillem se hokejisté Dallasu v nové sezoně konečně dočkali plného bodového zisku. V domácí partii přejeli San Jose, kterému kvůli zdravotním potížím chyběla největší hvězda Macklin Celebrini, výsledkem 5:0.

Gólman Stars Jake Oettinger se na své 17. čisté konto kariéry nenadřel, když čelil pouze 13 pokusům Sharks. V ofenzivě domácí táhli kapitán Jamie Benn s Jasonem Robertsonem (oba 1+1).

Dva body bral také centr Roope Hintz (0+2). Díky jedné asistenci se prosadil i český člen čtvrté formace Dallasu Radek Faksa (12:30, 0+1, +1, 1 střela).

Boston po úspěšném vstupu do sezony, kdy porazil 3:0 Rangers a 4:3 po prodloužení Winnipeg, další dva zápasy nezvládl. Po shodném skóre 1:4 odcházeli Bruins poraženi proti silné Minnesotě a naposledy i v domácím prostředí proti Ottawě.

Za kanadský celek zářil hlavně německý reprezentant Tim Stützle (2+1), díky čemuž se osamostatnil na šesté pozici historické tabulky klubového bodování Senators (449 zápasů - 413 bodů). Jeho krajan v dresu Bostonu JJ Peterka naopak vyšel naprázdno, stejně jako české duo Pavel Zacha (20:02, -1, 1 střela) - David Pastrňák (21:00, -2, 2 střely).

Ottawu v zápase nezastavily ani potíže brankářské jedničky Linuse Ullmarka, jenž ve třetí třetině pustil do akce náhradníka Samuela Erssona.

Tampa Bay naplnila roli favorita a porazila Philadelphii 4:1. V bráně hostů se podruhé v sezoně představil český gólman Dan Vladař. Po úvodním debaklu 0:7 od Pittsburghu si tak bilanci napravit nedokázal, přestože zastavil 32 z 35 střel na úvodní výhru dále čeká.

Ilja Michejev letí přes brankoviště Daniela Vladaře.
Daniel Vladař sleduje letící kotouč.
Tyler Kleven sleduje kotouč, atakuje ho Pavel Zacha.
Michael Kesselring v souboji u mantenelu s Radkem Faksou.
4 fotografie

Za Lightning se prosadili Brayden Point, Pontus Holmberg, Ilja Michejev a do prázdné klece Brandon Hagel. Hvězdný Nikita Kučerov zapsal dvě asistence. Gólman Andrej Vasilevskij čelil pouze 14 pokusům Flyers, za které letos podruhé naskočil do akce i obránce David Jiříček (17:42, +/-: 0, 1 střela).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
6. 10. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly:
16:05 Point (Carlson, Kučerov)
20:17 Holmberg (Michejev, Girgensons)
57:00 Michejev (Holmberg)
59:53 Hagel (Kučerov)
Góly:
27:22 Foerster (Seeler, Couturier)
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), D'Astous, Hedman (C) – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel, Cirelli, Hagel – Holmberg, Girgensons, Michejev – Crozier, C. Geekie, Viel.
Sestavy:
Vladař (Woll) – Sanheim (A), York, Drysdale, Benoit, D. Jiříček, Seeler – Mičkov, Dvorak, Konecny (A) – Tippett, Zegras, Grundström – Martone, Cates, Foerster – Acciari, Couturier (C), Barkey.

Rozhodčí: B. Halkidis, G. Rank – S. Alphonso, K. Flemington

Počet diváků: 19092

NHL
6. 10. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : San Jose Sharks San Jose Sharks 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Góly:
18:51 Heiskanen (Hintz, Benn)
23:17 Kiviranta (Bäck, Faksa)
26:22 Benn (J. Robertson, Hintz)
36:30 J. Robertson
55:22 Rantanen (Steel)
Góly:
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Myers – J. Robertson, Hintz, Benn (C) – Steel, W. Johnston, Rantanen – Hryckowian, Hyry, Seguin (A) – Bäck, Faksa, Kiviranta.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, Dickinson, Cagnoni, Orlov – W. Smith, Wennberg, Marchment – Toffoli (A), Misa, Černyšov – Graf, Dellandrea, Stenberg – Sherwood, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Luxmore, Nicholson – Blujus, Gawryletz

Počet diváků: 18532

NHL
6. 10. 2026 1:30
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Góly:
29:27 Kindel (Carlile, E. Karlsson)
48:53 Carlile (Kindel, Koivunen)
Góly:
44:43 Iafallo
47:08 Lowry (Iafallo, DeMelo)
49:02 Perfetti (Morrissey)
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Carlile, Korczak, Girard, Letang (A), van Riemsdyk – Rakell, Crosby (C), N. Robertson – Malkin (A), Novak, Činachov – Koivunen, Kindel, Kuzmenko – Lapierre, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Stevenson (Skinner) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, St. Ivany, Ferraro – Perfetti, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Björck, Rosén – Lambert, Lowry (C), M. Barron – Iafallo, Naměstnikov, Koepke.

Rozhodčí: Schrader, Dwyer – Lapointe, Brisebois

Počet diváků: 17767

NHL
6. 10. 2026 1:30
Boston Bruins Boston Bruins : Ottawa Senators Ottawa Senators 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Góly:
43:30 Hagens
Góly:
07:39 Stützle (Amadio)
09:22 Stützle
21:06 Batherson (Stützle)
25:19 Amadio (Pinto, Cousins)
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – H. Lindholm (A), Borgen, Zadorov, Clifton, Brunet, Lohrei – Peterka, E. Lindholm, Pastrňák (C) – Mittelstadt, Zacha, M. Geekie – Hagens, Minten, Chusnutdinov – Jeannot (A), Kastelic, Poitras.
Sestavy:
Ullmark (41. Ersson) – Chabot (C), Spence, Kleven, Yakemchuk, Matinpalo, Crotty – Foegele, Stützle (A), Batherson – W. Eklund, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.

Rozhodčí: Syvret, L'Ecuyer – McNamara, Baker

Počet diváků: 17850

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