Na Raymond James Stadium na Floridě, na kterém k domácím zápasům startuje tým NFL Tampa Bay Buccaneers, v neděli hokejisté Tampa Bay přivítali Boston. Před zraky 64 tisíc diváků se domácí ujali vedení v první minutě po trefě Brandona Hagela už po 11. vteřinách, pak ale následovala pětigólová série Bruins.
Hosté hrající bez zraněného Pavla Zachy uspěli díky Alexi Steevesovi, dvougólovému Morganu Geekiemu, Viktoru Arvidssonovi a Matthewovi Poitrasi. Na průběžném skóre 1:5 se asistencí podílel i David Pastrňák (23:10, 0+1, +2, 5 střel).
Lighting si však pomohli přesilovými hrami. Ještě ve druhé třetině dokázali potrestat tři fauly soupeře. Na nejtěsnější rozdíl postupně snižovali Oliver Bjorkstrand, Darren Raddysh a Nick Paul. Důležité vyrovnání na 5:5 pak zařídil jako jediný střelec třetí třetiny v 52. minutě Nikita Kučerov. Asistenci bral i slovenský obránce Erik Černák.
Pasta nevěřícně komentoval výrok rozhodčích, který mu odebral vítěznou branku z nastavení. pic.twitter.com/WSanMGMVAZ https://t.co/edwyHft4F1— Martin Korbas (@MKidnesNHL) February 2, 2026
Po bezgólovém nastavení, ve kterém sudí kvůli předcházejcímu faulu neuznali gól Pastrňáka, přišly na řadu samostatné nájezdy, ve kterých se zrodil jen jediný střelec. Velký obrat celku Tampa Bay završil ve třetí sérii Jake Guentzel. Za Boston jel Pastrňák, nastřelil však jen pravou tyč Andreje Vasilevského.
Brankář Lukáš Dostál byl zvolen druhou hvězdou u vítězství Anaheimu 4:3 nad Vegas. Český reprezentant pochytal 28 z 31 střel soupeře. Ducks si v úvodu duelu vypracovali třígólový náskok, když se hned dvakrát trefil forvard Chris Kreider.
Golden Knights se však v dalším průběhu dostali zpátky do kontaktu góly Mitche Marnera a Ivana Barbaševa. Při závěrečné snaze hostů o vyrovnání s hrou bez brankáře Anaheim dosáhl čtvrté trefy. Do opuštěné klece soupeře zamířil Ryan Poehling a právě jeho akce byla nakonec rozdílovou.
Po nedávném souboji Bobrovského s Nedejlkovičem se v NHL opět poprali brankáři. Vasilevskij v duelu pod širým nebem tako vyzval běsnícího Swaymana. pic.twitter.com/uYKSJBYyuO— Martin Korbas (@MKidnesNHL) February 2, 2026
V čase 59:54 si totiž za Vegas vzal poslední slovo centr Tomáš Hertl (18:35, 1+0, +/-: 0, 1 střela), jenž z bezprostřední blízkosti brány pálil nad lapačku Dostála. Výhru 4:3 však slavil domácí Anaheim s Radko Gudasem (15:56, +/-: 0, 1 střela) v obraně.
Výsledky
13:21 Kreider (Poehling, Minťukov)
21:10 Kreider (Trouba, Terry)
24:32 C. Gauthier (LaCombe, Sennecke)
58:53 Poehling (Terry, Trouba)
29:47 Marner (Stone, Dorofejev)
50:40 Barbašov (Eichel, Holtz)
59:54 Hertl (Stone)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Gudas (C), Zellweger, I. Moore, Minťukov – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Terry, Poehling, Kreider – C. Gauthier, McTavish, Viel – Harkins, Washe, R. Johnston.
Hill (Schmid) – Theodore (A), Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Bowman, Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl, Röndbjerg – Holtz, R. Smith, Laczynski.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Corey Syvret – Kiel Murchison, Kilian McNamara
Počet diváků: 16214
00:11 Hagel (Kučerov, D. Raddysh)
30:28 Bjorkstrand (Hagel, Guentzel)
35:50 D. Raddysh (Kučerov, Hagel)
36:13 Paul (Guentzel, Kučerov)
51:50 Kučerov (McDonagh, Černák)
Guentzel
11:24 Steeves (Eyssimont)
15:36 M. Geekie (McAvoy, Aspirot)
18:03 Arvidsson (McAvoy, M. Geekie)
22:22 Poitras (Kastelic)
28:18 M. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Hedman (C), Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Paul, Bjorkstrand.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Minten, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.
Rozhodčí: Lambert, McIsaac – Fournier, Flemington
Počet diváků: 64617