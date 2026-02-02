Premium

Pastrňák v utkání pod širým nebem asistoval, Hertl překonal Dostála

Martin Korbáš
  7:15aktualizováno  7:57
Hokejisté Bostonu i díky asistenci Davida Pastrňáka v utkání NHL pod širým nebem na Raymond James Stadium před 64 tisíci diváky drželi trhák 1:5, domácí Tampa Bay však dokázala výsledek otočit na 6:5 po samostatných nájezdech. Brankář Lukáš Dostál s Anaheimem slavil těsnou výhru 4:3 nad Vegas, za které výsledek v 60. minutě korigoval Tomáš Hertl.
David Pastrňák po neproměněném nájezdu.

David Pastrňák po neproměněném nájezdu. | foto: Reuters

David Pastrňák v nájezdu nepřekonává Andreje Vasilevského.
Tomáš Hertl se snaží udržet puk před Mikaelem Granlundem.
Radko Gudas si u mantinelu počíhal na Jonase Rondbjerga.
Tomáš Hertl posílá puk za sebe.
6 fotografií

Na Raymond James Stadium na Floridě, na kterém k domácím zápasům startuje tým NFL Tampa Bay Buccaneers, v neděli hokejisté Tampa Bay přivítali Boston. Před zraky 64 tisíc diváků se domácí ujali vedení v první minutě po trefě Brandona Hagela už po 11. vteřinách, pak ale následovala pětigólová série Bruins.

Hosté hrající bez zraněného Pavla Zachy uspěli díky Alexi Steevesovi, dvougólovému Morganu Geekiemu, Viktoru Arvidssonovi a Matthewovi Poitrasi. Na průběžném skóre 1:5 se asistencí podílel i David Pastrňák (23:10, 0+1, +2, 5 střel).

Lighting si však pomohli přesilovými hrami. Ještě ve druhé třetině dokázali potrestat tři fauly soupeře. Na nejtěsnější rozdíl postupně snižovali Oliver Bjorkstrand, Darren Raddysh a Nick Paul. Důležité vyrovnání na 5:5 pak zařídil jako jediný střelec třetí třetiny v 52. minutě Nikita Kučerov. Asistenci bral i slovenský obránce Erik Černák.

Po bezgólovém nastavení, ve kterém sudí kvůli předcházejcímu faulu neuznali gól Pastrňáka, přišly na řadu samostatné nájezdy, ve kterých se zrodil jen jediný střelec. Velký obrat celku Tampa Bay završil ve třetí sérii Jake Guentzel. Za Boston jel Pastrňák, nastřelil však jen pravou tyč Andreje Vasilevského.

Brankář Lukáš Dostál byl zvolen druhou hvězdou u vítězství Anaheimu 4:3 nad Vegas. Český reprezentant pochytal 28 z 31 střel soupeře. Ducks si v úvodu duelu vypracovali třígólový náskok, když se hned dvakrát trefil forvard Chris Kreider.

Golden Knights se však v dalším průběhu dostali zpátky do kontaktu góly Mitche Marnera a Ivana Barbaševa. Při závěrečné snaze hostů o vyrovnání s hrou bez brankáře Anaheim dosáhl čtvrté trefy. Do opuštěné klece soupeře zamířil Ryan Poehling a právě jeho akce byla nakonec rozdílovou.

V čase 59:54 si totiž za Vegas vzal poslední slovo centr Tomáš Hertl (18:35, 1+0, +/-: 0, 1 střela), jenž z bezprostřední blízkosti brány pálil nad lapačku Dostála. Výhru 4:3 však slavil domácí Anaheim s Radko Gudasem (15:56, +/-: 0, 1 střela) v obraně.

Výsledky

NHL
2. 2. 2026 3:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Góly:
13:21 Kreider (Poehling, Minťukov)
21:10 Kreider (Trouba, Terry)
24:32 C. Gauthier (LaCombe, Sennecke)
58:53 Poehling (Terry, Trouba)
Góly:
29:47 Marner (Stone, Dorofejev)
50:40 Barbašov (Eichel, Holtz)
59:54 Hertl (Stone)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Gudas (C), Zellweger, I. Moore, Minťukov – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Terry, Poehling, Kreider – C. Gauthier, McTavish, Viel – Harkins, Washe, R. Johnston.
Sestavy:
Hill (Schmid) – Theodore (A), Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Bowman, Marner, Dorofejev – Kolesar, Hertl, Röndbjerg – Holtz, R. Smith, Laczynski.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Corey Syvret – Kiel Murchison, Kilian McNamara

Počet diváků: 16214

NHL
2. 2. 2026 0:30
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Boston Bruins Boston Bruins 6:5N (1:3, 3:2, 1:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
00:11 Hagel (Kučerov, D. Raddysh)
30:28 Bjorkstrand (Hagel, Guentzel)
35:50 D. Raddysh (Kučerov, Hagel)
36:13 Paul (Guentzel, Kučerov)
51:50 Kučerov (McDonagh, Černák)
Guentzel
Góly:
11:24 Steeves (Eyssimont)
15:36 M. Geekie (McAvoy, Aspirot)
18:03 Arvidsson (McAvoy, M. Geekie)
22:22 Poitras (Kastelic)
28:18 M. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Crozier, Hedman (C), Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Goncalves, James, Guentzel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Paul, Bjorkstrand.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Minten, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Steeves.

Rozhodčí: Lambert, McIsaac – Fournier, Flemington

Počet diváků: 64617

Výsledky

