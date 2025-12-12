Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, prosadil se i Nečas a Faksa

Martin Korbáš
Aktualizujeme   5:49aktualizováno  6:56
Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bostonu 6:3 na ledě Winnipegu. V nabitém čtvrtečním programu NHL se prosadil i nejproduktivnější Čech sezony Martin Nečas (0+1) z Colorada a centr Dallasu Radek Faksa (0+1). Mezi hvězdy duelu se dostal gólman Islanders David Rittich.

David Pastrňák (88) slaví gól se spoluhráči z Boston Bruins. | foto: Nick WassAP

Po triumfu 6:3 na ledě Winnipegu urvali hokejisté Bostonu už čtvrtou výhru v řadě a drží tak krok s Tampou, která ve stejný den osmi góly potupila New Jersey, na čele Atlantické divize. Výraznou roli na posledních dvou úspěších Bruins sehrál český útočník David Pastrňák, jenž se po pětizápasové absenci vrátil do sestavy třemi přihrávkami proti St. Louis a naposledy ve čtvrtek zazářil dvěma góly a stejným počtem asistencí proti Jets.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 31z. - 42b. (14+28)

2. Pastrňák (BOS), 27z. - 36b. (13+23)

3. Hertl (VGK), 30z. - 22b. (13+9)

4. Zacha (BOS), 31z. - 22b. (8+14)

5. Hronek (VAN), 31z. - 16b. (2+14)

O první hvězdě zápasu tak nebylo pochyb. Na svůj první bodový zápis duelu rodák z Havířova (21:21, 2+2, +3, 7 střel) čekal jen do deváté minuty, kdy v přesilové hře prudkou ranou z vrcholu pravého kruhu srovnával skóre na 1:1. Skóre následně divoce narůstalo a poprvé do kabin šli Bruins za vedení 3:2.

Ve druhé dvacetiminutovce Pastrňák asistoval u pojistky z hole beka Hampuse Lindholma a v závěrečném dějství svou produktivitu zdvojnásobil. Nejprve v 55. minutě nabil na gólovou střelu druhému Lindholmovi v sestavě hostů, centru Eliasovi, a v 59. minutě do prázdné klece sám uzavíral brankový výčet. Výhru s Pastrňákem slavil i Pavel Zacha (15:38, +/-: 0, 1 střela).

Po třech výhrách v řadě obhájci Stanley Cupu z Floridy tvrdě narazili. Suverénní lídr soutěže z Colorada v domácím prostředí roznesl Panthers 6:2. Vedoucí muž produktivity a tabulky střelců Nathan MacKinnon se na tom podílel gólem a přihrávkou. Stejně jako Brock Nelson, Gavin Brindley a bek Sam Malinski (všichni 1+1).

Prosadil se i nejproduktivnější Čech dosavadního průběhu sezony NHL Martin Nečas (17:14, 0+1, +2). Avalanche soupeře přestříleli 42:25 a všech šest branek za hosty inkasoval gólman Danil Tarasov.

Gólman David Rittich byl zvolen třetí hvězdou u výhry Islanders 5:2 nad Anaheimem. V bráně New Yorku zastavil 31 z 33 střel soupeře, který v rozmezí druhé a třetí třetiny zásahy Lea Carlssona a Troye Terryho snižoval průběžný stav na 3:2. V závěru ale Ostrované odmítli drama a góly Simona Holmströma a Ryana Pulocka si pojistili zisk dvou bodů.

O produktivitu domácích se po odstoupení zraněného centra Bo Horvata starali hlavně kapitán Anders Lee, jenž si vylepšil statistiky bilancí 2+2, a zmiňovaný Holmström (1+2). Obránce Ducks Radko Gudas (15:32, -1, 1 střela), jednou vyzkoušel pozornost Ritticha. Brankář Ville Husso při pokračující absenci českého dua Lukáš Dostál - Petr Mrázek odchytal za Anaheim už osmý zápas v řadě.

Minnesota díky vydařené třetí třetině, v níž skórovali Matt Boldy a dvakrát Marcus Johansson, porazila 5:2 Dallas. V dresu hostujících Stars si jednu přihrávku připsal i centr čtvrté formace Radek Faksa (11:38, 0+1, +1), jenž v 31. minutě při hře v oslabení vyhrál buly v útočném pásmu a umožnil tak gólovou střelu obránci Miro Heiskanenovi.

Brankář Dan Vladař 18 zákroky pomohl Philadelphii k zisku bodu ze souboje s Vegas. V řádné hrací době se oba celky rozešly za smírného stavu 2:2. Rozhodující akci pak přinesla 63. minuta, kdy se podruhé v zápase proti českému gólmanovi prosadil kapitán Golden Knights Mark Stone. Radovat se tak mohl i Tomáš Hertl (17:25, -1, 1 střela).

V jednoznačnou záležitost se proměnil souboj New Jersey s Tampou. Hosté domácí hokejisty potupili osmi góly. Na divokém skóre 4:8 se nejvíce za Lightning podepsali Nikita Kučerov (0+4), Jake Guentzel (1+2) a Oliver Bjorkstrand (2+1).

Jediný český zástupce na ledě, útočník Devils Ondřej Palát (14:43, -1, 2 střely), byl na ledě u jedné inkasované branky. Jeho spoluhráč, slovenský obránce Šimon Nemec, výsledek alespoň pomohl zkorigovat dvěma asistencemi.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky

NHL
12. 12. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Góly:
19:49 Sherwood (Garland, Q. Hughes)
26:15 Sasson (DeBrusk, Elias Pettersson)
Góly:
07:36 Dahlin (McLeod, Quinn)
29:12 T. Thompson (Dahlin)
34:46 Benson (Doan, T. Thompson)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson – L. Karlsson, Sasson, DeBrusk – Garland, Kämpf, Boeser (A) – Sherwood, O'Connor, E. Kane – Bains, Räty, Höglander.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Bryson, Power – Kuntar, T. Thompson (A), Krebs – Doan, Kozak, Benson – Quinn, McLeod, I. Rosén – Greenway, Dunne, Malenstyn.

Rozhodčí: Wes McCauley, Cody Beach – Travis Gawryletz, Kilian McNamara

Počet diváků: 18606

NHL
12. 12. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : St. Louis Blues St. Louis Blues 7:2 (2:0, 4:2, 1:0)
Góly:
08:22 Stamkos (Matthew Wood, Svečkov)
11:19 Stamkos (Josi, Perbix)
28:38 O'Reilly (Evangelista)
31:43 F. Forsberg (Evangelista, Skjei)
32:06 Stamkos (Blankenburg, Svečkov)
35:33 Stamkos (Matthew Wood, Josi)
47:36 Bunting (Evangelista, Blankenburg)
Góly:
24:17 McGing (Fabbri, Broberg)
33:56 R. Thomas (Broberg, Neighbours)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, F. Forsberg – Marchessault, Haula, Bunting – McCarron, R. Schaefer.
Sestavy:
Binnington (41. Hofer) – Parayko (A), Fowler, Faulk, Broberg, Mailloux, Tucker – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – M. Joseph, B. Schenn (C), Holloway – Fabbri, Dvorský, Suter – Kaskimäki, Sundqvist, McGing.

Rozhodčí: Chmielewski, Hamilton – Mills, Murray

Počet diváků: 17159

NHL
12. 12. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly:
14:25 Hyman (McDavid, Draisaitl)
22:46 Ekholm (McDavid, Nugent-Hopkins)
37:48 Hyman (McDavid, Nurse)
58:43 Hyman (McDavid, Draisaitl)
Góly:
25:41 Edvinsson (Danielson, E. Söderblom)
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), Savoie – Mangiapane, Henrique, Janmark – Frederic, Lazar, Tomášek.
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, Berggren – E. Söderblom, Kasper, Danielson.

Rozhodčí: Rank, Skilliter – Marquis, Faucher

Počet diváků: 18347

NHL
12. 12. 2025 3:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Florida Panthers Florida Panthers 6:1 (2:1, 3:0, 1:1)
Góly:
01:14 Malinski (Nečas, MacKinnon)
18:30 Nelson (C. Makar, Ničuškin)
25:05 Brindley (Burns, Manson)
27:18 MacKinnon (Girard, Malinski)
32:31 Lehkonen (Brindley, D. Toews)
46:18 Landeskog (Manson, Nelson)
Góly:
07:21 Gregor (S. Jones)
53:08 Samoskevich (Greer, Rodrigues)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Petry, Balinskis – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Studnicka, Gregor.

Rozhodčí: Schlenker, Hanson – Murchison, Jackson

Počet diváků: 18112

NHL
12. 12. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly:
16:10 Eriksson Ek (Boldy)
37:29 Bogosian (Buium, Tarasenko)
48:40 M. Johansson (Boldy, Eriksson Ek)
58:29 Boldy (Kaprizov)
59:10 M. Johansson (Tarasenko)
Góly:
09:32 J. Robertson (Heiskanen, W. Johnston)
30:17 Heiskanen (Lindell, Faksa)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian, Buium – Tarasenko, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Öhgren, Hartman, Trenin – Pitlick, Sturm, B. Jones.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Petrovic, Harley, Capobianco, Koljačonok – Benn (C), Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Duchene.

Rozhodčí: Kea, Lee – Gawryletz, Fournier

Počet diváků: 17109

NHL
12. 12. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Góly:
18:04 Jenner (Fantilli, Werenski)
23:02 Fabbro (Jenner, K. Johnson)
28:10 Voronkov (Marčenko, Werenski)
Góly:
06:58 Perron (Cozens, Batherson)
08:11 Batherson (Perron, Cozens)
14:55 Stützle (Batherson, Cozens)
19:26 Amadio (Giroux, Greig)
37:59 Stützle (Amadio, Zub)
58:37 Giroux (Amadio)
Sestavy:
Merzļikins (15. Greaves) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Monahan (A), Marčenko – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Miles Wood, Coyle, C. Sillinger – Gaunce, Lundeström, Činachov.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle (A), Zetterlund – Perron, Cozens, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – MacDermid, Eller, Cousins.

Rozhodčí: Dwyer, Lepkowski – Daisy, Baker

Počet diváků: 15059

NHL
12. 12. 2025 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Boston Bruins Boston Bruins 3:6 (2:3, 1:1, 0:2)
Góly:
05:59 M. Barron (Morrissey, Koepke)
13:37 Iafallo (DeMelo, Samberg)
37:46 Vilardi (Perfetti, Connor)
Góly:
08:24 Pastrňák
10:28 Mittelstadt (Lohrei, H. Lindholm)
11:07 Kuraly (Jeannot, Kastelic)
34:36 H. Lindholm (Pastrňák, M. Geekie)
54:43 E. Lindholm (Pastrňák, Zadorov)
58:04 Pastrňák
Sestavy:
Comrie (DiVincentiis) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, L. Schenn – Connor, Scheifele, Iafallo – Perfetti, Naměstnikov, Vilardi – Niederreiter, Lowry, Nyquist – J. Toews, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – H. Lindholm, Peeke, Zadorov, McAvoy, Lohrei, Aspirot – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Liam Maaskant – James Tobias, Tommy Hughes

NHL
12. 12. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3P (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
16:10 Zegras (Sanheim, Dvorak)
36:07 Juulsen (Dvorak, Grundström)
Góly:
06:07 Whitecloud (Barbašev, Bowman)
32:53 Stone (Dorofejev, Eichel)
62:44 Stone (Eichel)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Seeler, Andrae, Drysdale, Murchinson, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Tippett – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Grebjonkin, Cates, Brink – Grundström, Abols, Hathaway.
Sestavy:
Schmid (Hart) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Bowman, Eichel (A) – Marner, Howden, Stone (C) – Hertl, R. Smith, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: Syvret, Blandina – Suchánek, Grillo

Počet diváků: 17585

NHL
12. 12. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
Góly:
07:00 L. Hughes (Dillon, Cotter)
33:12 Bratt (Nemec, Noesen)
43:13 Crookshank (White, Nemec)
55:28 Cotter (Glass, L. Hughes)
Góly:
02:57 Paul (Sabourin)
03:48 D. Raddysh (Kučerov, Hagel)
07:56 Girgensons (Moser, Gourde)
15:00 Guentzel (Bjorkstrand, D. Raddysh)
26:19 Bjorkstrand (Guentzel, Point)
36:35 Hagel (Kučerov, Carlile)
47:55 Point (Kučerov, Moser)
55:57 Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov)
Sestavy:
Markström (8. Allen) – Hamilton, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, White, Nemec – Noesen, Hischier (C), Bratt (A) – Cotter, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Gricjuk – Crookshank, Glendening, Parent.
Sestavy:
J. Johansson (Halverson) – D. Raddysh, Moser, Lilleberg, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Bjorkstrand, Point, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Sabourin, Paul, Douglas.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Frederick L'Ecuyer – Michel Cormier, Mark Shewchyk

Počet diváků: 16042

NHL
12. 12. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Góly:
08:18 T. Mitchell (Holmström, Mayfield)
10:14 Lee (DeAngelo, Holmström)
19:06 Lee (DeAngelo, Barzal)
46:06 Holmström (Lee, Pelech)
54:46 Pulock (Pageau, Lee)
Góly:
25:34 Leo Carlsson (Terry, Zellweger)
42:37 Terry (Poehling, LaCombe)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, A. Boqvist, T. Mitchell, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Šabanov – Lee (C), Barzal, Pageau – Holmström, Ritchie, Duclair – MacLean, Cizikas, Gatcomb – DeAngelo.
Sestavy:
Husso (Butejec) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Vatrano, R. Strome, Killorn (A) – R. Johnston, Poehling, Granlund.

Rozhodčí: McIsaac, StLaurent – Barton, O'Quinn

Počet diváků: 14527

NHL
12. 12. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:3N (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
25:00 McMichael (Ovečkin, Sandin)
51:32 Dowd (Sandin, McMichael)
Góly:
33:43 Ehlers (Stankoven, Nikišin)
57:45 Stankoven (Ehlers, Chatfield)
Jarvis
Sestavy:
L. Thompson (Bjorklund) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, McMichael – Wilson (A), Sourdif, Protas – Frank, Dowd, Beauvillier – Milano, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: South, Nicholson – Blujus, Knorr

Počet diváků: 18185

NHL
12. 12. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:3P (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
14:33 Joshua (McCabe, Nylander)
34:32 Matthews (Nylander, Rielly)
Góly:
35:31 Orlov (Klingberg, Wennberg)
58:33 Klingberg (Celebrini, Gaudette)
62:49 Wennberg (Eklund)
Sestavy:
Hildeby (Achťamov) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Stecher, McCabe, Thrun, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – N. Robertson, Tavares (A), Cowan – Nylander, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Muchamadullin, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Kurashev, Dellandrea, Gaudette – Goodrow, J. Skinner, Reaves.

Rozhodčí: Charron, Markovic – Kovachik, Oliver

Počet diváků: 18674

NHL
12. 12. 2025 1:30
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Góly:
40:44 Rust (Crosby, Novak)
55:07 E. Karlsson (Letang, Rust)
Góly:
02:54 Texier
24:37 Gallagher (L. Hutson, Slafkovský)
30:18 Caufield (Suzuki, L. Hutson)
40:59 O. Kapanen (Slafkovský, Děmidov)
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust (A), Crosby (C), Novak – Brazeau, Hayes, Mantha – Koivunen, Kindel, McGroarty – Acciari, Dewar, Heinen.
Sestavy:
Fowler (Montembeault) – A. Carrier, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Engström, Struble – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Texier, Beck, Josh Anderson – Gallagher (A), Veleno, Davidson.

Rozhodčí: M. Dunning, P. MacDougall – D. Kelly, D. Brisebois

Počet diváků: 14845

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Chomutov vs. Poruba 2011Hokej - 31. kolo - 12. 12. 2025:Chomutov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
12. 12. 17:30
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
St. Louis vs. ChicagoHokej - - 13. 12. 2025:St. Louis vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
13. 12. 02:00
  • 2.14
  • 4.10
  • 2.86
Utah vs. SeattleHokej - - 13. 12. 2025:Utah vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
13. 12. 03:00
  • 1.91
  • 4.13
  • 3.37
Finsko vs. ŠvédskoHokej - - 13. 12. 2025:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 12. 14:00
  • 2.57
  • 3.95
  • 2.30
Zlín vs. KolínHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
13. 12. 16:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Sokolov vs. LitoměřiceHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Sokolov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
13. 12. 17:00
  • 2.96
  • 4.19
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, prosadil se i Nečas a Faksa

Aktualizujeme
David Pastrňák (88) slaví gól se spoluhráči z Boston Bruins.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bostonu...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  6:56

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

11. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  23:39

Švédové v nájezdech udolali Švýcarsko, vyhráli i čtvrtý zápas na Euro Hockey Tour

Andre Petersson při nájezdu na Leonarda Genoniho.

Švédští hokejisté zvítězili při vstupu do Švýcarských her v Curychu nad domácí reprezentací 3:2 po nájezdech a uspěli i ve čtvrtém duelu v Euro Hockey Tour v sezoně. Po suverénním vystoupení na...

11. prosince 2025  23:10

Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Odveta z prvního turnaje sezony se povedla, čeští hokejisté zdolali Finsko 3:1. Kouč Radim Rulík ocenil své svěřence za solidní výkon, vyzdvihl především dobrý pohyb. Jenže musí řešit také starosti....

11. prosince 2025  22:08

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

11. prosince 2025  21:16

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55,  aktualizováno  20:29

Po začátku války podepsal v Rusku. Nyní bývalý reprezentant Červený posílil Tábor

Hokejový útočník Rudolf Červený.

Když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině, nastupoval v té době v KHL za lotyšskou Rigu. Ta kvůli konfliktu soutěž opustila, on se ale do hokejové ligy, kterou hrají především ruské kluby, vrátil....

11. prosince 2025

Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty

Útočník Floridy Mackie Samoskevich zakončuje z úhlu, po puku se natahuje...

Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem...

11. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:03

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól.

Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí....

10. prosince 2025  21:18

Z Karlových Varů do Los Angeles. Čihař podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL

Karlovarský útočník Vojtěch Čihař.

Hokejový útočník Vojtěch Čihař opouští extraligové Karlovy Vary. Osmnáctiletý talent, jenž se na přelomu roku představí s juniorskou reprezentací na mistrovství světa v USA, podepsal tříletý...

10. prosince 2025  20:10

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Reprezentovat miluje, vždyť národní tým hokejistů si bez něj snad ani nejde představit. V posledních letech se stal zkušený útočník Roman Červenka jeho neoddiskutovatelnou oporou, trenér Radim Rulík...

10. prosince 2025  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.