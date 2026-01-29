Z úvodních 51 zápasů sezony v dresu New Jersey posbíral Ondřej Palát jen 10 zápisů (4+6). Po výměně k New York Islanders hned v prvním startu ukázal, že má navíc.
U výhry 5:2 v derby nad Rangers vyprodukoval (11:53, 1+1, +1, 2 střely) gól a přihrávku, za což byl zvolen první hvězdou. 34letý rodák z Frýdku-Místku nastoupil v elitní formaci po boku kapitána Horvata a Heinemana.
Dostal se i na přesilovku, z níž střelou z mezikruží v 15. minutě otevíral skóre. Podruhé se prosadil ve 40. minutě, kdy Ostrované zvyšovali vedení pátým gólem z hole Emila Heinemana. Společně s Palátem se v domácím dresu radoval i brankář David Rittich, jenž pochytal 14 z 16 střel Rangers.
Výsledky
00:38 Coyle (Olivier, Werenski)
19:40 Marčenko (Werenski, Fantilli)
21:58 Gudbranson (C. Sillinger, Coyle)
56:32 Monahan (Severson, K. Johnson)
58:54 Olivier (C. Sillinger)
09:03 Konecny (York, Juulsen)
44:08 Konecny (Dvorak, Drysdale)
55:14 Konecny (Sanheim, Dvorak)
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Zamula – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Lundeström, Voronkov.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Barkey – Brink, Cates, Mičkov – Grundström, Pederson, Grebjonkin.
Rozhodčí: B. Schrader, Ch. Rooney – M. Shewchyk, S. Alphonso
Počet diváků: 15244
14:59 Palát (Holmström, M. Schaefer)
16:10 Holmström (DeAngelo, Pageau)
33:12 Barzal (Holmström, Horvat)
33:59 Pageau (Gatcomb, MacLean)
39:12 Heineman (Pelech, Palát)
18:04 Zibanejad (J. Miller, Gavrikov)
35:42 T. Raddysh (Laba, Borgen)
Rittich (Sorokin) – Mayfield, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Pulock (A), Soucy – Heineman, Horvat (A), Palát – Duclair, Barzal, Drouin – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
S. Martin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Vaakanainen, Morrow, M. Robertson – Perreault, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Brodzinski – Cuylle, Laba, Othmann – Rempe, Carrick, T. Raddysh.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Michael Markovic – Dylan Blujus, Ryan Daisy
Počet diváků: 17255
23:21 Cousins (Zub, Stützle)
34:22 Greig (Kleven, Spence)
42:06 Giroux (Jensen, Chabot)
57:44 B. Tkachuk (Sanderson)
58:53 Stützle (Chabot, Zub)
34:05 Kelly (Nelson, K. Middleton)
43:30 Ničuškin (Drury)
Reimer (Ullmark) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Bourgault.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Girard, K. Middleton – Nečas, MacKinnon (A), Olofsson – Ničuškin, Nelson (A), Lehkonen – Brindley, Drury, T. Makar – Kiviranta, Kelly, Bardakov.
Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Cormier, Faucher
Počet diváků: 17007