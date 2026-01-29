Premium

Palát zářil v premiéře za Islanders, uzdravený Vladař se vrátil do brány

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:20aktualizováno  7:41
Na premiéru v dresu Islanders hokejový útočník Ondřej Palát nemusel čekat dlouho. Den po výměně z New Jersey totiž naskočil v derby proti Rangers a bilancí 1+1 podpořil výhru Ostrovanů 5:2. Za svůj výkon byl oceněn postem první hvězdy. Dařilo se i brankáři Davidu Rittichovi, jenž k výhře přispěl 14 zákroky. Do brány se ve stejný den dostal i navrátilec z marodky Dan Vladař, jeho Philadelphia ale podlehla 3:5 Columbusu.

Hráči New York Islanders slaví s brankářem Davidem Rittichem výhru nad Toronto Maple Leafs. | foto: AP

Z úvodních 51 zápasů sezony v dresu New Jersey posbíral Ondřej Palát jen 10 zápisů (4+6). Po výměně k New York Islanders hned v prvním startu ukázal, že má navíc.

U výhry 5:2 v derby nad Rangers vyprodukoval (11:53, 1+1, +1, 2 střely) gól a přihrávku, za což byl zvolen první hvězdou. 34letý rodák z Frýdku-Místku nastoupil v elitní formaci po boku kapitána Horvata a Heinemana.

Dostal se i na přesilovku, z níž střelou z mezikruží v 15. minutě otevíral skóre. Podruhé se prosadil ve 40. minutě, kdy Ostrované zvyšovali vedení pátým gólem z hole Emila Heinemana. Společně s Palátem se v domácím dresu radoval i brankář David Rittich, jenž pochytal 14 z 16 střel Rangers.

Výsledky

NHL
29. 1. 2026 1:30
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Góly:
00:38 Coyle (Olivier, Werenski)
19:40 Marčenko (Werenski, Fantilli)
21:58 Gudbranson (C. Sillinger, Coyle)
56:32 Monahan (Severson, K. Johnson)
58:54 Olivier (C. Sillinger)
Góly:
09:03 Konecny (York, Juulsen)
44:08 Konecny (Dvorak, Drysdale)
55:14 Konecny (Sanheim, Dvorak)
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Zamula – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Monahan, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Miles Wood, Lundeström, Voronkov.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Barkey – Brink, Cates, Mičkov – Grundström, Pederson, Grebjonkin.

Rozhodčí: B. Schrader, Ch. Rooney – M. Shewchyk, S. Alphonso

Počet diváků: 15244

NHL
29. 1. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : New York Rangers New York Rangers 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Góly:
14:59 Palát (Holmström, M. Schaefer)
16:10 Holmström (DeAngelo, Pageau)
33:12 Barzal (Holmström, Horvat)
33:59 Pageau (Gatcomb, MacLean)
39:12 Heineman (Pelech, Palát)
Góly:
18:04 Zibanejad (J. Miller, Gavrikov)
35:42 T. Raddysh (Laba, Borgen)
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Mayfield, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Pulock (A), Soucy – Heineman, Horvat (A), Palát – Duclair, Barzal, Drouin – Holmström, Pageau, Anders Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
S. Martin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Vaakanainen, Morrow, M. Robertson – Perreault, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Brodzinski – Cuylle, Laba, Othmann – Rempe, Carrick, T. Raddysh.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Michael Markovic – Dylan Blujus, Ryan Daisy

Počet diváků: 17255

NHL
29. 1. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Góly:
23:21 Cousins (Zub, Stützle)
34:22 Greig (Kleven, Spence)
42:06 Giroux (Jensen, Chabot)
57:44 B. Tkachuk (Sanderson)
58:53 Stützle (Chabot, Zub)
Góly:
34:05 Kelly (Nelson, K. Middleton)
43:30 Ničuškin (Drury)
Sestavy:
Reimer (Ullmark) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Bourgault.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Girard, K. Middleton – Nečas, MacKinnon (A), Olofsson – Ničuškin, Nelson (A), Lehkonen – Brindley, Drury, T. Makar – Kiviranta, Kelly, Bardakov.

Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Cormier, Faucher

Počet diváků: 17007

