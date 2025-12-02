Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:15aktualizováno  7:36
V pondělních zápasech hokejové NHL se gólem připomněl útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas jednou asistoval za Anaheim. Méně úspěšní už byli čeští gólmani. Po čtyřech výhrách odcházel v roli poraženého Dan Vladař z Philadelphie. Karla Vejmelku dokonce San Jose po třech rychlých gólech vyhnalo na střídačku a čistý štít za Utah neuhájil ani střídající Vítek Vaněček.
Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku. | foto: AP

Dan Vladař po inkasované brance proti Pittsburghu.
Oskar Sundqvist a Radko Gudas sledují puk před brankou Villeho Hussa.
Sidney Crosby překonává Dana Vladaře.
Gólman Philadelphie Dan Vladař zasahuje proti Pittsburghu.
6 fotografií

Hokejistům New Jersey vyšel dokonale vstup do zápasu proti Columbusu. Už ve 2. minutě z přesilovky otevřel skóre kapitán Nico Hischier a ve 4. minutě po skvělém napadání druhého útoku se před bránou soupeře prosadil i Ondřej Palát (12:01, 1+0, +1, 1 střela). V danou chvíli nikdo nečekal, že Blue Jackets následně sérií čtyř zásahů vývoj otočí. Denton Mateychuk, Charlie Coyle a dvougólový Sean Monahan to však proměnili v realitu.

Za stavu 2:4 Devils v 52. minutě dokázal ještě dostat do kontaktu další využitou početní výhodou Timo Meier. Drama se ale nekonalo poté, co v 54. minutě hosty uklidnil finální trefou na 2:5 Miles Wood. Asistenci a svůj třetí bod večera si přispal Charlie Coyle (1+2).

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
2. 12. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Góly:
01:26 Hischier (Bratt, Mercer)
03:02 Palát (Gricjuk)
51:50 Meier (Bratt, Hischier)
Góly:
09:52 Mateychuk (Coyle, Provorov)
21:28 Monahan (C. Sillinger, Werenski)
46:40 Coyle (Werenski, Miles Wood)
47:14 Monahan (Lundeström)
53:30 Miles Wood (Coyle)
Sestavy:
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Nemec, Dillon, Cholowski – Meier, Hischier (C), Bratt (A) – Palát (A), Mercer, Gricjuk – Cotter, Glass, C. Brown – Lammikko, Glendening, Noesen.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, B. Smith, Fabbro – Voronkov, Fantilli, K. Johnson – C. Sillinger, Monahan, L. Pinelli – Miles Wood, Coyle (A), Lundeström – Aston-Reese, Gaunce, Činachov.

Rozhodčí: Schlenker, St-Laurent – Fournier, Brisebois

Počet diváků: 13881

NHL
2. 12. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Góly:
06:53 Kyrou (R. Thomas, Neighbours)
Góly:
06:33 McTavish (Sennecke)
10:24 Minťukov (I. Moore)
45:58 Leo Carlsson (Gudas, Minťukov)
57:23 Kreider (Leo Carlsson)
Sestavy:
Binnington (11. Hofer) – Parayko, Broberg, Faulk (A), Kessel, Mailloux, Fowler – Kyrou, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Dvorský, B. Schenn (C) – M. Joseph, Bjugstad, Holloway – N. Walker, Sundqvist, Tucker.
Sestavy:
Husso (Butejec) – Helleson, LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, Vatrano – I. Moore, Harkins, R. Johnston.

Rozhodčí: Garrett Rank, Cody Beach – Shandor Alphonso, Kiel Murchison

Počet diváků: 16229

NHL
2. 12. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Utah Mammoth Utah Mammoth 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)
Góly:
04:41 Toffoli (Celebrini, W. Smith)
07:56 Regenda (Kurashev, Orlov)
12:59 Toffoli (Celebrini)
26:14 W. Smith (Celebrini, Toffoli)
27:25 Gaudette (Eklund)
29:08 W. Smith (Toffoli)
Góly:
09:06 Crouse (Carcone)
15:59 Peterka (Schmidt, Keller)
46:30 Crouse (Sergačjov)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Liljegren, Ferraro, Klingberg, S. Dickinson, Muchamadullin – Toffoli, Celebrini, W. Smith – Eklund, Wennberg, Gaudette – Kurashev, Dellandrea, Graf – Regenda, Goodrow, Reaves.
Sestavy:
Vejmelka (13. Vaněček) – Sergačjov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, Simašev – Keller, Hayton, Peterka – Schmaltz, L. Cooley, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.

Rozhodčí: McIsaac, Kea – Tobias, Murray

Počet diváků: 11241

NHL
2. 12. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Góly:
25:36 Foerster (Konecny, Zegras)
Góly:
09:18 Crosby (Rust, Mantha)
28:08 Crosby (Rust, E. Karlsson)
35:52 Rust (Malkin, E. Karlsson)
53:52 Novak (Letang, Malkin)
55:31 Hayes (Wotherspoon)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny (A), Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Grebjonkin.
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – Letang (A), Shea, E. Karlsson, Wotherspoon, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Hayes – Mantha, Malkin (A), Novak – Koivunen, Kindel, McGroarty – Imama, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Charron, Markovic – Hughes, Daisy

Počet diváků: 17338

NHL
2. 12. 2025 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Góly:
02:46 Zucker (Doan, Norris)
03:01 Byram (Quinn, Timmins)
14:54 Norris (T. Thompson, Benson)
32:49 Tuch (Doan)
40:41 Norris (Benson, Dahlin)
Góly:
31:26 Connor (Morrissey, Scheifele)
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson, Timmins, Byram, Bryson, Power – T. Thompson (A), Norris, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Tuch (A), Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Greenway.
Sestavy:
Comrie (20. Milic) – DeMelo, Morrissey (A), L. Schenn, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, M. Barron, Pearson.

Rozhodčí: T. Hanson, B. Blandina – S. Barton, D. Berg

Počet diváků: 15758

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Lulea vs. IlvesHokej - - 2. 12. 2025:Lulea vs. Ilves //www.idnes.cz/sport
2. 12. 18:00
  • 2.05
  • 4.20
  • 2.86
Brynäs vs. KuopioHokej - - 2. 12. 2025:Brynäs vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
2. 12. 19:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Ingolstadt vs. FrölundaHokej - - 2. 12. 2025:Ingolstadt vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
2. 12. 19:30
  • 3.66
  • 4.30
  • 1.75
NY Rangers vs. DallasHokej - - 3. 12. 2025:NY Rangers vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
3. 12. 01:00
  • 2.77
  • 3.82
  • 2.28
NY Islanders vs. TampaHokej - - 3. 12. 2025:NY Islanders vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
3. 12. 01:00
  • 2.82
  • 4.05
  • 2.18
Florida vs. TorontoHokej - - 3. 12. 2025:Florida vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
3. 12. 01:00
  • 2.02
  • 4.00
  • 3.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Aktualizujeme
Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.

V pondělních zápasech hokejové NHL se gólem připomněl útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas jednou asistoval za Anaheim. Méně úspěšní už byli čeští gólmani. Po čtyřech výhrách...

2. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  7:36

Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Advertorial
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...

Velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. S cílem rozvíjet tyto budoucí talenty uspořádal Kaufland už třetí ročník projektu Puky pomáhají. Kampaň zná své vítěze, o nichž rozhodli fanoušci a...

2. prosince 2025

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

2. prosince 2025

Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Hokejisté Jihlavy porazili v dohrávce 19. kola první ligy Frýdek-Místek 5:2 a po šestém vítězství za sebou se posunuli na druhé místo v tabulce. Dukla zápas rozhodla v prostřední třetině, v níž...

1. prosince 2025  20:24

Dny pravdy pro olympijskou halu v Miláně. Testy jsou naplánovány na 9. až 11. ledna

Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.

Problémová hala pro olympijský hokejový turnaj v Miláně projde zátěžovou zkouškou v první polovině ledna. Podle italských pořadatelů se ve zcela nové Santa Giulia Areně, nad jejímž včasným dokončením...

1. prosince 2025  19:05

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?

Hokejista Petr Hašek v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Co dělá Petr Hašek, když zrovna není na ledě extraligového Hradce Králové? Cestuje nejraději do Barcelony a hraje přes léto jakožto mistr světa inline hokej. A proč by se 190 centimetrů vysoký obr...

1. prosince 2025  17:45

Český lazaret v NHL se rozrůstá, Mrázka litovali i soupeři. Kdy se vrátí Dostál?

Petr Mrázek z Anaheim Ducks míří se zraněním do šatny.

Zřejmě ucítil píchnutí a rychle věděl, že dál to nepůjde. Jakmile se hra přerušila, Petr Mrázek vyrazil na střídačku a zmizel v útrobách stadionu. „Uvidíme, o jak vážné zranění se jedná,“ řekl kouč...

1. prosince 2025  13:01

Hokej pro něj byl vším. Od „druhé“ smrti manažera Kusého uteklo už deset let

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER. Dodnes v Pardubicích vzpomínají na Zbyňka Kusého s nostalgií....

Minulý týden to bylo deset let, co se k pardubickému krematoriu sjely hokejové hvězdy z Nagana včetně Dominika Haška či Roberta Reichela. Nechyběla ani kondolence od prezidenta. Konal se totiž pohřeb...

1. prosince 2025  12:29

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby ukončili těžkooděnci

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k...

1. prosince 2025  10:34

Frodlův unikát skončil, vzestup Energie ne: Pomohlo nám, že jsme šli na pivo

Litvínov, 30. 11. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

Tři čistá konta proti jednomu soupeři v řadě? Karlovarský hokejový brankář Dominik Frodl málem v extralize znovu vynuloval Litvínov, i tak se jeho série dá považovat za unikátní: osm třetin v kuse ho...

1. prosince 2025  9:23

Zraněný Mrázek proti Chicagu nedochytal, obrat řídil čtyřbodový Bedard

Petr Mrázek z Anaheim Ducks se nechává ošetřit.

Ve čtyřech nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů nikdo nebodoval. Do akce šel brankář Anaheimu Petr Mrázek, kvůli zranění ale utkání proti Chicagu nedochytal. Za stavu 3:3 jej v 49. minutě nahradil...

1. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.