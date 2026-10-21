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Palát se radoval z gólu proti Dostálovi, Nečas s Pastrňákem nebodovali

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:52aktualizováno  7:19

Ondřej Palát z New York Islanders se raduje z gólu proti New Jersey. | foto: Brad Penner-Imagn Images

Přestože byli v úterním programu hokejové NHL v akci David Pastrňák z Bostonu i colorádský Martin Nečas, z Čechů dokázal tentokrát bodovat jen Ondřej Palát. Útočník Islanders úvodním gólem přispěl k výhře 3:2 nad Anaheimem s Lukášem Dostálem v bráně. Z vítězství se neradoval ani další gólman Jakub Dobeš, jehož Montreal podlehl 3:4 po prodloužení San Jose.

Islanders rozhodli o výhře 3:2 nad Anaheimem, který nastoupil ke druhému zápasu ve dvou dnech, už v zahajovací třetině, kdy vstřelili všechny své tři branky. Poprvé se radovali ve 14. minutě a vše začalo chybou hostujícího beka Pavla Minťukova, jenž ve středním pásmu nezkrotil puk.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 10z. - 12b. (4+8)

2. Nečas (COL), 10z. - 11b. (5+6)

3. Hertl (VGK), 11z. - 7b. (4+3)

4. Hronek (VAN), 11z. - 6b. (0+6)

5. Zacha (BOS), 10z. - 5b. (2+3)

Centr Jean-Gabriel Pageau posunul hru do útočného pásma a vybídl najetého Ondřeje Paláta (14:47, 1+0, +1, 1 střela), jenž ve velké šanci proti Lukáši Dostálovi nezaváhal a slavil svou druhou trefu sezony. V 17. minutě to bylo 2:0 poté, co Victor Eklund pohotově dorážel na brankovišti. Záhy na to sice Anaheim dostal do kontaktu Frank Vatrano, poslední slovo daného dějství ale opět patřilo domácím. New York v 19. minutě využil početní výhodu zásluhou Simona Holmströma.

Stav 3:1 následně vydržel až do 58. minuty, kdy za Ducks snížil Alex Killorn. Vyrovnat se však hostům již nepodařilo. Lukáš Dostál utkání zakončil s bilancí 22 zákroků proti 25 střelám, na vítězné straně Ilja Sorokin čelil jen 17 pukům.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
21. 10. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:4P (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Góly:
16:38 Suzuki (Slafkovský, L. Hutson)
21:49 Slafkovský (Caufield)
34:03 Caufield (Suzuki, Danault)
Góly:
13:48 Celebrini
45:36 Misa (Sherwood)
51:09 Toffoli (Celebrini, Trouba)
62:13 Celebrini (Stenberg, W. Smith)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – L. Hutson, Dobson, Guhle, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Kreider, Newhook, J. Anderson (A) – Bolduc, Danault, Texier – K. Dach, J. Evans (A), O. Kapanen.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Nurse (A), Kesselring, S. Dickinson, Trouba, Allan, Orlov – Černyšov, Celebrini (C), W. Smith – Stenberg, Misa, Sherwood – Marchment, Graf, Toffoli (A) – Goodrow, Ostapchuk, Dellandrea.

Rozhodčí: McCauley, Blandina – Lapointe, Marquis

Počet diváků: 20962

NHL
21. 10. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)
Góly:
10:10 L. Karlsson (Elias Pettersson, DeBrusk)
19:58 Lekkerimäki (DeBrusk, Boeser)
33:07 Sasson (Buium, Willander)
Góly:
04:44 Stankoven (Blake, Välimäki)
12:09 Ehlers (Blake, Stankoven)
22:26 Deslauriers (Kotkaniemi)
44:07 Deslauriers (Nadeau, K. Miller)
50:22 Ehlers
57:57 Stankoven (Ehlers, Blake)
Sestavy:
Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Elias Pettersson, Willander, Oleksiak, L. Schenn, Buium (A) – L. Karlsson, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Chytil, Cotter – Lekkerimäki, D. O'Connor, Öhgren – Gallagher, Sasson, Bains.
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Unger Sörum, Martinook (A), Robinson – Deslauriers, Kotkaniemi, Nadeau.

Rozhodčí: Graham Skilliter, Riley Brace – Shandor Alphonso, Ryan Gibbons

Počet diváků: 17250

NHL
21. 10. 2026 3:40
Seattle Kraken Seattle Kraken : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:3N (1:0, 2:0, 0:3 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
06:45 Samoskevich (Stephenson)
23:22 R. Evans
36:01 Montour (Catton)
65:00 McMann
Góly:
46:26 Arvidsson (Finnie, Anton Johansson)
47:24 Raymond (DeBrincat, Larkin)
59:43 DeBrincat (Larkin, Raymond)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Evans, Montour, Mahura, Ottavainen – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – McMann, Stephenson, Samoskevich – Kakko, Catton, S. Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.
Sestavy:
Tarasov (Gibson) – Chiarot, Seider (A), Albert Johansson, Faulk, Englund, Anton Johansson, Sandin-Pellikka – DeBrincat (A), Finnie, Brandsegg-Nygård – Arvidsson, Larkin (A), Raymond – Rasmussen, Copp, Mazur – Dries, Kolesar.

Rozhodčí: Rehman, Schrader – Knorr, Apperson

Počet diváků: 17151

NHL
21. 10. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
Góly:
6:40 Evangelista (Hischier, Siegenthaler)
32:32 Chisholm (Evangelista)
44:39 Gricjuk (Hamilton)
56:05 Boqvist (Brown)
Góly:
14:32 Landeskog (Makar, Kadri)
56:47 Lehkonen (Brindley, Svečkov)
59:56 Lehkonen (Makar, Nelson)
Sestavy:
Allen (Daws) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Chisholm, Kovacevic – Meier, Hischier (C), Evangelista – Gricjuk, J. Hughes (A), Bratt (A) – Mantha, Rodrigues, Mercer – Boqvist, Glass, Brown.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – Toews, Makar (A), Kulak, Malinski, Manson, Burns, Juulsen – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Schwartz, Svečkov, T. Hughes – Kelly, Brindley.

Rozhodčí: Furlatt, Kea – Hughes, Hautamäki

Počet diváků: 15360

NHL
21. 10. 2026 4:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)
Góly:
13:16 Barbašov (Marner)
18:30 Stone (Bowman)
Góly:
04:09 Hagel (D'Astous, Kučerov)
14:04 Carlson
26:43 Cirelli (Kučerov)
30:09 Cirelli
37:57 Hedman
45:25 Kučerov
Sestavy:
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Coghlan – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Lavoie – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Sestavy:
Vasilevskij (Hildeby) – Moser, Carlson, McDonagh, Černák, Hedman, Lilleberg, D'Astous – Hagel, Cirelli, Kučerov – Goncalves, Point, Guentzel – Michejev, Girgensons, Holmberg – Viel, C. Geekie.

Počet diváků: 17017

NHL
21. 10. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:3P (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)
Góly:
19:57 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
21:03 Draisaitl (McDavid, Podkolzin)
26:01 Joseph (Formenton, Michaels)
63:32 Bouchard (McDavid)
Góly:
03:32 Eriksson Ek (Kaprizov, Boldy)
50:30 Kaprizov (Boldy, Brodin)
53:07 Hartman (Brink, Q. Hughes)
Sestavy:
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – Hyman, C. Dach, K. Kapanen – Joseph, Michaels, Formenton – Howard, Frederic, Hållander.
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Brodin (A), Q. Hughes, Bogosian, Hunt, Špaček, Kiersted – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Brink, Hartman, Coleman – Trenin, Jurov, Šabanov – Pitlick, McCarron, Sturm.

Rozhodčí: Schlenker, Nicholson – B. Gawryletz, Faucher

Počet diváků: 17032

NHL
21. 10. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)
Góly:
02:38 Christiansen (Voronkov, Ničuškin)
44:13 Coyle (Andrae, Severson)
Góly:
08:16 Marčenko (Matthews, Nylander)
22:26 Nylander (Rielly, Sissons)
23:12 Matthews (Roslovic, Cowan)
26:48 Cowan (Ekman-Larsson)
32:03 Roslovic (Rielly, Cowan)
56:58 Rifai (Rielly, Roslovic)
Sestavy:
Greaves (33. Talbot) – Werenski (A), Severson, Christiansen, Mateychuk, Andrae, Gudbranson – Knies, Fantilli, Johnson – Voronkov, Monahan, Ničuškin – Sillinger, Coyle (A), Olivier (A) – Lomberg, Del Bel Belluz, Garland.
Sestavy:
Stolarz (Achťamov) – McCabe, D. Raddysh, Rielly (A), Stecher, Rifai, Ekman-Larsson – Cowan, Matthews (C), Roslovic – Marčenko, Paul, Nylander – McKenna, Sissons, Lettieri – Duhaime, Blugers, MacEwen.

Rozhodčí: Halkidis, MacDougall – Grillo, Baker

Počet diváků: 15073

NHL
21. 10. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly:
12:30 Snuggerud (Holloway, Broberg)
48:47 Broberg (Thomas, Neighbours)
Góly:
40:32 Perfetti (Vilardi)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg (A), J. Barron, A. Jiříček, Parayko, C. Fowler, Carlo – Holloway, Thomas (C), Snuggerud – McMichael, McTavish, Berggren – Neighbours (A), Dvorský, Bučněvič – Kaskimäki, Suter, Stenberg.
Sestavy:
Skinner (Stevenson) – Samberg, Pionk (A), Ferraro, DeMelo, H. Fleury, Bauer – Connor, Scheifele (A), Perfetti – Iafallo, Björck, Vilardi – Niederreiter, Lowry (C), Rosén – Koepke, M. Barron, Lambert.

Rozhodčí: Chmielewski, Brenk – Mills, Flemington

Počet diváků: 18096

NHL
21. 10. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
Góly:
09:25 Leonard (Brodzinski, Beauvillier)
18:35 C. Hutson (Kyrou, Chychrun)
Góly:
19:27 Kempe (Panarin, Laferriere)
19:58 Panarin
47:28 Gustafsson
51:35 Kempe (Panarin, Laferriere)
58:15 Laughton (Armia, Haula)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – M. Roy, Chychrun, Desharnais, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson – Kyrou, D. Strome (A), Tuch – Mirošničenko, I. Protas, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Jenner, A. Protas – Leonard, Brodzinski, Beauvillier.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe, Laferriere, Panarin (A) – Zuccarello, Byfield, T. Moore – Armia, Laughton, Haula – Perry, S. Helenius, Andre Lee.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Pierre Lambert – Libor Suchánek, Mark Shewchyk

Počet diváků: 16182

NHL
21. 10. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Boston Bruins Boston Bruins 3:2P (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
22:50 Rantanen (J. Robertson)
53:38 Rantanen (Hintz, Harley)
63:52 Rantanen (Hintz, Harley)
Góly:
02:09 Poitras (Brunet, Jeannot)
27:30 Hagens (Mittelstadt, Zadorov)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Harley, Heiskanen, Bichsel, Lundkvist, Capobianco, Myers – J. Robertson, Hintz, Seguin – Steel, W. Johnston, Rantanen – Hryckowian, Hyry, Benn – Kiviranta, Faksa, Blackwell.
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – H. Lindholm, McAvoy, Zadorov, Borgen, Brunet, Lohrei – Peterka, Zacha, Pastrňák – Chusnutdinov, Minten, M. Geekie – Mittelstadt, E. Lindholm, Hagens – Jeannot, Poitras, Kastelic.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Ben Betker – Kilian McNamara, Ben O’Quinn

Počet diváků: 18532

NHL
21. 10. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
Góly:
13:39 Palát (Pageau, Duclair)
16:28 V. Eklund (Heineman, Kessel)
18:42 Holmström (M. Schaefer, Horvat)
Góly:
17:18 Vatrano (Greer, Carlsson)
57:20 Killorn (Carlsson, LaCombe)
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, Pulock, Pelech, DeAngelo, Kessel – Palmieri (A), Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Heineman – Duclair, Pageau, Palát – Chaffee, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Warren, LaCombe (A), Luneau, Hinds, Helleson, Minťukov – Nesterenko, Carlsson (A), Killorn – Sennecke, Granlund (C), Vatrano – Gauthier, McQueen, Greer – Colangelo, Washe, Malott.

Rozhodčí: St. Laurent, South – Gawryletz, Kelly

Počet diváků: 13273

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Chomutov vs. JihlavaHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Chomutov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
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Třebíč vs. PřerovHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Třebíč vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
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  • 4.81
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Havířov vs. SokolovHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Havířov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Zlín vs. SlaviaHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 2.15
  • 4.19
  • 2.68
Kolín vs. Frýdek-M.Hokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Kolín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 1.80
  • 4.30
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Pardubice B vs. TáborHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Pardubice B vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 2.25
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  • 2.61
Program a výsledky
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