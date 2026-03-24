Hokejisté Ottawy měli na ledě Rangers jednoznačnou střeleckou převahu 33:9 a výsledkem byla pouze těsná výhra 2:1, o kterou se postarali využitou přesilovkou ze 7. minuty Shane Pinto a nakonec rozdílovou trefou Warren Foegele z 27. minuty. Odevzdaný New York obral o nulu hostujícího brankáře Jamese Reimera v 48. minutě, kdy se čestnou trefou prosadil Connor Sheary.
Pouhých devět střel Rangers s českým mladíkem Jaroslavem Chmelařem (8:28, -1) v sestavě je nejméně v klubové historii od roku 1955, kdy obdobně selhali v duelu proti Detroitu. V rámci celé NHL měl tým takto nízký počet střel naposledy v roce 2003.
Takto si svůj jubilejní 1 000. start v NHL Mika Zibanejad rozhodně nepředstavoval. Rangers měli doma proti Ottawě u prohry 1:2 pouhých devět střel, což je vyrovnání černého klubového rekordu z roku 1955. https://t.co/Lf92MUfCo0— Martin Korbas (@MKidnesNHL) March 24, 2026
Na ledě domácí Madison Square Garden padli Rangers v aktuální sezoně už po 25. z 34 startů. Naopak Senators jsou stále ve hře o postup do play off. Díky pondělní výhře se zlepšili na 83 bodů a ze druhé příčky pod čarou postupu se přiblížili konkurentům s divokou kartou – Islanders (85 bodů) a Bostonu (86 bodů).
Výsledek
47:03 Sheary (Kartye, M. Robertson)
06:30 Pinto (Giroux, Spence)
26:46 Foegele (Eller)
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Mackey – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – T. Raddysh, Trocheck, Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Edström, Pärssinen.
Reimer (Ullmark) – Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Rozhodčí: Graham Skilliter, Carter Sandlak – CJ Murray, Tyson Baker
Počet diváků: 17204