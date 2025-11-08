Premium

New Jersey výhra nad Pittsburghem posunula do čela tabulky NHL

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:36aktualizováno  21:58
Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize i celé soutěže.
Útočník Blake Lizotte z Pittsburghu střílí okolo Coltona Whitea z New Jersey. | foto: AP

Souboj New Jersey s Pittsburghem nabídl konfrontaci prvního se druhým týmem tabulky Metropolitní divize. Utkání kralovali oba gólmani Jake Allen a Arturs Šilovs. V řádné hrací době oba inkasovali jen v jednom případě.

Domácí Devils po hrubce veterána v obraně Pittsburghu Krise Letanga poslal do vedení ve 20. minutě Arseny Gricjuk a Penguins dorovnali v 33. minutě po střele obránce Ryana Gravese.

I díky celé řadě skvělých brankářských zákroků o vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, v němž uspěli jen domácí borci. Šilovse pokořili Paul Cotter a Jesper Bratt. Český útočník New Jersey Ondřej Palát (13:40, -1, 1 střela) tak mohl slavit výhru 2:1SN, která jeho celek posunula do průběžného vedení v celé NHL.

Výsledky

NHL
8. 11. 2025 18:30
New Jersey Devils New Jersey Devils : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:1N (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
19:13 Gricjuk
Cotter
Góly:
32:33 Graves (Rust, Crosby)
Sestavy:
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, Dillon, L. Hughes, Cholowski, White – Bratt, J. Hughes (A), Noesen – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, Gricjuk – Cotter, Lammikko, Glendening.
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Clifton, Graves – Kindel, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Novak – Koppanen, Hayes, Koivunen – Heinen, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Rank, Schrader – Smith, Jackson

NHL
8. 11. 2025 21:30
zápas probíhá
Nashville Predators Nashville Predators : Dallas Stars Dallas Stars 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
06:26 Bourque (Heiskanen, Ljubuškin)
Sestavy:
Annunen (Saros) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Bastian, Faksa, Erne.

Rozhodčí: G. Skilliter, M. Sullivan – B. Gawryletz, M. MacPherson

NHL
8. 11. 2025 19:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3P (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly:
31:23 Mičkov (Dvorak, Konecny)
49:55 Drysdale (Dvorak, Zegras)
Góly:
05:14 Stützle (Perron, Greig)
06:19 Amadio (Giroux, Pinto)
63:18 Stützle (Batherson, Chabot)
Sestavy:
Ersson (Vladař) – York, Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Mičkov, Couturier (C), Brink – Zegras, Dvorak, Tippett – Grundström, Cates, Konecny (A) – Grebjonkin, Abols, Hathaway.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Greig, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Batherson – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Lycksell, Eller, Cousins.

Rozhodčí: Kea, MacDougall – Tobias, Kelly

Počet diváků: 18188

Výsledky

