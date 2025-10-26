Nevydařený víkend mají za sebou hokejisté Colorada. V sobotu zaznamenali první prohru sezony už po 60 minutách hry, když těsně podlehli Bostonu, a v neděli nezastavili rozjeté New Jersey.
Devils brali už osmé vítězství za sebou poté, co v prodloužení rozsekl smírný stav 3:3 svým druhým gólem večera produktivní útočník Jack Hughes.
Mnoho nechybělo a mužstvo českého útočníka Ondřeje Paláta (14:22, +/-: 0) slavilo už po řádné hrací době. Avalanche totiž zachránil až v 54. minutě srovnáním Brock Nelson. Velký zápas odehrál i slovenský obránce Šimon Nemec, jenž zaznamenal hned tři asistence.
Naopak česká hvězda Colorada Martin Nečas (23:55, -1) po osmi bodově úspěšných startech z úvodu sezony vyšel naprázdno už podruhé za sebou.
Výsledky
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon, Buium, Jiříček, J. Middleton – M. Johansson, Eriksson Ek, Kaprizov – Boldy, Rossi, Jurov – Tarasenko, Hartman, M. Foligno – Hinostroza, B. Jones, Trenin.
Askarov (Nedeljkovic) – Iorio, Ferraro, Liljegren, Orlov, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli – Eklund, Wennberg, J. Skinner – Gaudette, Kurashev, Graf – Reaves, Dellandrea, Goodrow.
09:08 Gricjuk (Meier)
09:46 J. Hughes (Nemec, Dillon)
32:51 C. Brown (Nemec)
61:53 J. Hughes (Nemec)
12:55 Ničuškin (Makar, Olofsson)
17:03 MacKinnon (Lehkonen, D. Toews)
53:55 Nelson (Colton)
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Gricjuk, Hischier (C), Meier – C. Brown, Mercer, Cotter – Halonen, Glendening, Noesen.
Miner (Wedgewood) – Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Bardakov, Kelly.
Rozhodčí: Blandina, Nicholson – Oliver, Cormier
Počet diváků: 16514