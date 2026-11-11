Už na čtyři zápasy se natáhla série porážek hokejistů Toronta. Naposledy v úterý Maple Leafs na domácím ledě nestačili 3:6 na Colorado. 38letý veterán v bráně kanadského celku Sergej Bobrovskij, jenž v kariéře získal dva Stanley Cupy a dvě Vezina Trophy, inkasoval minimálně tři branky už ve dvanáctém z dosavadních třinácti startů za Maple Leafs.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 18z. - 24b. (8+16)
2. Nečas (COL), 19z. - 24b. (10+14)
3. Hertl (VGK), 19z. - 14b. (9+5)
4. Zacha (BOS), 17z. - 14b. (5+9)
5. Hronek (VAN), 20z. - 13b. (1+12)
Dvakrát se proti němu střelecky prosadil švédský kapitán Avalanche Gabriel Landeskog, statistiky si vylepšovali i obránci Cale Makar (0+2) a Devon Toews (1+1). I přes šest vstřelených branek Avalanche, hvězdný forvard Nathan MacKinnon tentokrát zůstal bez bodu.
To již neplatilo o jeho parťákovi Martinu Nečasovi (19:30, 1+0, +1, 2 střely), jenž v 58. minutě uzavíral skóre trefou do prázdné klece Toronta. Radoval se tak z 10. branky sezony a na čele střelecké tabulky Čechů se osamostatnil od devítigólového střelce Tomáše Hertla z Vegas. V bodech pak dotáhl s 24 zápisy bostonského Davida Pastrňáka, což je řadí do druhé desítky produktivity soutěže (Pastrňák je 12., Nečas 15.).
V pikantním souboji Winnipeg po skóre 4:2 zastavil vítěznou sérii New Jersey, které skončila na pěti duelech. Hvězdný brankář Connor Hellebuyck podle očekávání proti bývalým dlouholetým spoluhráčům v první konfrontaci od výměny nenastoupil.
I když nenastoupil, návrat Connora Hellebuycka si publikum ve Winnipegu užilo po svém. Radost jim hlavně udělala výhra Jets 4:2. https://t.co/3KMz1jTLSC— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 11, 2026
To za Jets naopak váleli další účastníci dané výměny brankář Nico Daws (pochytal 19 z 21 střel) a centr Dawson Mercer (2+0). Dva góly slavil také kanonýr domácích Kyle Connor.
Po nezdarech 3:4 ve Washingtonu a 1:4 v Bostonu hokejisté Floridy zabrali a zvítězili 4:1 nad domácím Columbusem. Skvělý výkon podal brankář hostů Jacob Markström, jenž zastavil 37 střel.
Dvakrát se střelecky prosadil forvard Sam Bennett, dvě asistence zapsali centr Anton Lundell a bek Aaron Ekblad. Na ledě nechyběl ani český veterán v obraně Panthers Radko Gudas (16:14, -1, 3 střely).
V souboji Montrealu s Minnesotou se čekalo na góly do třetí třetiny. Jako první střeleckou smůlu prolomil hostující Bobby Brink, Canadiens zachraňoval až v 59. minutě kapitán Nick Suzuki. Z následného nastavení však uběhlo jen 21 vteřin hry, než Kirill Kaprizov svým 17. zásahem ročníku potrestal vyloučení montrealského Colea Caufielda z finálních vteřin řádné hrací doby.
Brankář domácích Jakub Dobeš plnil roli dvojky, do akce se tentokrát nedostal ani obránce Wild David Špaček v pozici nehrajícího náhradníka.
Nový člen Síně slávy NHL, Carey Price, si užívá nekončící ovace publika v Montrealu. https://t.co/FviQnxRZMa— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 11, 2026
Před úvodním buly proběhl slavnostní ceremoniál na počest nového člena Síně slávy NHL Careyho Price. Držitel Hart, Ted Lindsay a Vezina Trophy (vše v roce 2015) a dlouholetá jednička Canadiens, jenž s 361 vychytanými výhrami drží klubový rekord, si užíval několikaminutové ovace publika ve vyprodané aréně Bell Centre.
Výsledky NHL
05:20 F. Forsberg (Höglander)
30:32 F. Forsberg (Höglander, Skjei)
57:43 Wilsby
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Laferriere, Kempe – T. Moore, Byfield, Perry – Zuccarello, Laughton, Armia – Andre Lee, Connors, Haula.
Saros (Annunen) – Josi, Wilsby, Skjei, Perbix, Hunt, Struble – Stamkos, O'Reilly, Bourque – F. Forsberg, S. Wright, Höglander – R. Schaefer, Kerfoot, Pinčuk – Drury, Colton, Edström.
Rozhodčí: McIsaac, Rehman – Murray, O'Quinn
Počet diváků: 15008
07:54 Mercer (Perfetti)
15:06 Connor (Perfetti, Scheifele)
51:58 Mercer (Iafallo, Björck)
59:02 Connor
21:14 Bratt (Gricjuk, J. Hughes)
21:58 Glass (Kovacevic, Chisholm)
Daws (Skinner) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bauer, Ferraro – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Mercer, Yager, Perfetti – Björck, Lowry (C), Iafallo – Rosén, M. Barron, Koepke.
Allen (Hellebuyck) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm, Dillon – Evangelista, Hischier (C), Meier – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Brown, Glass, Rodrigues – Boqvist, Lombardi.
Rozhodčí: P. MacDougall, Ch. Schlenker – D. Brisebois, K. Murchison
Počet diváků: 15209
20:37 Suter (Toropčenko, Carlo)
22:34 J. Barron (Thomas, Snuggerud)
55:58 Snuggerud (Holloway, Thomas)
19:47 Copp (Chiarot, Raymond)
58:46 Seider (Raymond, Copp)
Hofer (Binnington) – Broberg (A), Mailloux, J. Barron, Parayko, C. Fowler, Carlo – Holloway, Thomas (C), Snuggerud – Neighbours (A), McTavish, Berggren – Dvorský, McMichael, Bučněvič – Toropčenko, Suter, R. Johnston.
J. Gibson (Tarasov) – Wallinder, Seider (A), Chiarot, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Rasmussen, Kasper, Compher – Appleton, Dries, Kolesar.
Rozhodčí: McCauley, Maaskant – McNamara, Kelly
Počet diváků: 18096
31:05 Greig (Chabot, Amadio)
36:04 Hodgson (Chabot, Halliday)
00:35 M. Roy (Chychrun, A. Protas)
52:30 Dubois (C. Hutson, T. Wilson)
61:14 C. Hutson (Ovečkin, D. Strome)
Ersson (J. Johansson) – Sanderson, Zub, Chabot, Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle, Cozens – Cousins, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux – Blais, Halliday, Tomasino – Hodgson.
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – Tuch, D. Strome, Kyrou – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Ovečkin, Sourdif, Beauvillier – Jenner, I. Protas, R. Leonard.
Rozhodčí: Beau Halkidis, Brandon Blandina – Shawn Oliver, Julien Fournier
58:23 Suzuki (Caufield, L. Hutson)
42:53 Brink
60:21 Kaprizov (Boldy, Q. Hughes)
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, Engström, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Texier, Danault, Bolduc – Newhook, O. Kapanen, K. Dach – J. Anderson (A), J. Evans (A), Kreider.
Wallstedt (Pickard) – Spurgeon (C), Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Kiersted – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov (A) – Brink, McCarron, Coleman – Trenin, Jurov, Šabanov – N. Foligno (A), Hartman, M. Foligno.
Rozhodčí: Sutherland, Kea – Knorr, Shewchyk
Počet diváků: 20962
03:33 D. Raddysh (Matthews, Roslovic)
39:32 Cowan (McKenna, Paul)
44:11 Roslovic (Cowan, D. Raddysh)
16:09 Nelson (T. Hughes, Schwartz)
17:26 Landeskog (N. Roy, C. Makar)
23:31 Toews (L. O'Connor, Kelly)
45:02 Landeskog (Kadri, Malinski)
57:15 Lehkonen (C. Makar, Toews)
57:30 Nečas
Bobrovskij (Stolarz) – C. Tanev, Ekman-Larsson, D. Raddysh, McCabe, Stecher, Mermis – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Tavares (A), Tverberg – McKenna, Paul, Joshua – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, Toews, Burns, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – N. Roy, Kadri, Landeskog (C) – T. Hughes, Nelson, Schwartz – L. O'Connor, Svečkov, Kelly.
Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Michael Markovic – Matt MacPherson, Tyson Baker
Počet diváků: 18853
39:41 Provorov (Voronkov, Ničuškin)
22:00 Bennett (Lundell, Ekblad)
24:17 Eller (Verhaeghe, Ekblad)
54:29 Bennett (Ekblad, M. Tkachuk)
57:44 Reinhart (Lundell, Luostarinen)
Talbot (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov (A), Gudbranson, Fabbro – Johnson, Monahan, Knies – Voronkov, Fantilli (A), Ničuškin – Olivier, Coyle, Sillinger – Lomberg, Lorentz, Williams.
Markström (Schmid) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas, Kulikov – M. Tkachuk (C), Bennett, B. Tkachuk – Eller, Reinhart (A), Verhaeghe – Devine, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Schwindt, Imama.
Rozhodčí: Chmielewski, Sullivan – Flemington, Faucher
Počet diváků: 14134