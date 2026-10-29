Hokejisté Colorada zatím v sezoně zůstávají mírně za očekáváním. Před středeční domácí partií s New Jersey padli třikrát z předešlých čtyř startů, přičemž hlavně poslední výsledek 2:6 s Nashvillem fanoušky Avalanche rozhodně nenadchnul.
Proti Devils tak tým hvězdného útočníka Nathana MacKinnona musel zabrat a na ledě to bylo vidět. Domácí soupeře, který hrál po vítězné premiéře Connora Hellebuycka 5:1 nad Dallasem druhý zápas ve dvou dnech, přestříleli 44:22. Na skóre se však jejich převaha projevila až ve třetí třetině, kdy smírný stav 1:1 zlomili slepenými góly z 43. a 44. minuty Nazem Kadri s Parkerem Kellym.
Následně se proti Jakeu Allenovi navíc prosadili i zmiňovaný MacKinnon a Jaden Schwartz. Poslední slovo si vzal v 56. minutě svou druhou trefou večera útočník Devils Connor Brown. Český útočník vítězů Martin Nečas (19:35, -1, 4 střely) se ze čtyř střeleckých pokusů neprosadil.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
30:58 Landeskog (Schwartz, Toews)
42:45 Kadri (N. Roy, Burns)
43:47 Kelly (Burns, Svečkov)
52:00 MacKinnon (Lehkonen, Malinski)
52:30 Schwartz (Malinski, Kadri)
12:21 Brown
55:37 Brown (Lombardi, Glass)
Blackwood (Wedgewood) – Toews, C. Makar (A), Kulak, Manson, Malinski, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, N. Roy – Schwartz, Kadri, T. Hughes – Kelly, Svečkov, L. O'Connor.
Allen (Poirier) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Chisholm – Meier, Hischier (C), Evangelista – Gricjuk, J. Hughes (A), Bratt (A) – Mantha, Rodrigues, Boqvist – Lombardi, Glass, Brown.
Rozhodčí: Rank, Lepkowski – Gawryletz, Gawryletz
Počet diváků: 18101
01:59 Catton (Samoskevich)
20:16 Mahura (Meyers, Gaudreau)
23:33 Stephenson (Dunn, Beniers)
30:58 R. Evans (Samoskevich, Stephenson)
59:27 Montour (Eberle, McMann)
19:14 McKenna (Matthews, D. Raddysh)
21:46 McKenna (Matthews, Roslovic)
48:02 Roslovic (Cowan, Stecher)
58:30 Matthews (D. Raddysh, McKenna)
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, C. Fleury, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Samoskevich, Stephenson, Nyman – S. Wright, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Bobrovskij (Stolarz) – D. Raddysh, McCabe, Stecher, Rielly (A), Ekman-Larsson, Mermis – Roslovic, Matthews (C), McKenna – Nylander, Paul, Cowan – Lettieri, Sissons, Groulx – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Rozhodčí: Beach, Syvret – Blujus, Gibbons
Počet diváků: 17151
07:46 Joseph (McDavid, Bouchard)
24:52 Ekholm (Nugent-Hopkins)
40:55 K. Kapanen (McDavid, Nugent-Hopkins)
41:16 Formenton (J. Dickinson)
Jarry (Tomkins) – Ekholm, Bouchard (A), Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl – C. Dach, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Formenton, J. Dickinson, Joseph – Frederic, Michaels, Howard.
D. Cooley (21. Wolf) – Bahl, Nemec, Middleton (A), Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh – Farabee, Backlund (C), Coronato – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Šarangovič, Frost, Sunijev – Othmann, Castagna, Klapka.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Sandlak – Mills, McNamara
Počet diváků: 17032
01:50 Tuch (D. Strome, St. Ivany)
27:14 Kyrou (D. Strome, Chychrun)
36:47 A. Protas (M. Roy, Dubois)
52:51 Kyrou (D. Strome, St. Ivany)
57:36 Tuch (Dubois)
24:36 Couturier (Seeler)
49:44 Mičkov (Barkey, Zegras)
L. Thompson (C. Lindgren) – M. Roy, Chychrun, Liljegren, Fehérváry, C. Hutson, St. Ivany – T. Wilson (A), Dubois, A. Protas – Kyrou, D. Strome (A), Tuch – Beauvillier, I. Protas, Ovečkin (C) – Leonard, Sourdif, Jenner.
Woll (Vladař) – Drysdale, Sanheim (A), Seeler, York, Bonk, McDonald – Knuble, Dvorak (A), Zegras – Mičkov, Cates, Martone – Foerster, Couturier (C), Bump – Acciari, Gaucher, Barkey.
Rozhodčí: Nicholson, Markovic – MacPherson, Baker
Počet diváků: 17391