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Nečas dvěma přihrávkami mírnil prohru, Montreal uspěl pod širým nebem

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:56

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v zápase NHL | foto: Jerome MironReuters

V nedělních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Martin Nečas asistoval u obou branek Colorada, výhru 6:2 však slavil domácí Nashville. Další prohru neodvrátil trápící se Vancouver. Obránce Filip Hronek zapsal jednu přihrávku u výsledku 2:4 proti Minnesotě. V duelu pod širým nebem Winnipeg podlehl těsně 1:2 Montrealu. Brankář vítězů Jakub Dobeš plnil jen roli náhradníka.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
26. 10. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Góly:
46:24 Sasson (Hronek, Elias Pettersson)
56:51 Boeser (Elias Pettersson, DeBrusk)
Góly:
18:33 Šabanov (Kaprizov, Boldy)
25:54 Brink (McCarron)
32:54 Q. Hughes (Eriksson Ek, Šabanov)
43:38 Kaprizov (Q. Hughes)
Sestavy:
Meriläinen (Lankinen) – Elias Pettersson, Hronek, Buium, Willander, Brisebois, L. Schenn – D. O'Connor, Elias Pettersson, Boeser – DeBrusk, Rossi, Gallagher – Öhgren, Chytil, Lekkerimäki – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
Pickard (Wallstedt) – Spurgeon, Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Kiersted – Kaprizov, Eriksson Ek, Boldy – Coleman, McCarron, Brink – Trenin, Jurov, Šabanov – Sturm, Hartman, Pitlick.

Rozhodčí: Hanson, Samuels Thomas – Tnorr, Deschamps

Počet diváků: 17560

NHL
26. 10. 2026 0:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Góly:
55:24 Rosén (Vilardi, H. Fleury)
Góly:
27:19 L. Hutson (Dobson, Caufield)
31:04 Guhle (Caufield, Slafkovský)
Sestavy:
Skinner (Stevenson) – Samberg, Pionk, Ferraro, Salomonsson, H. Fleury, DeMelo – Connor (A), Scheifele (A), Perfetti – Iafallo, Björck, Vilardi – Rosén, Lowry (C), Mercer – Koepke, M. Barron, Niederreiter.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Dobson, Matheson (A), Guhle, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, O. Kapanen, Slafkovský – Kreider, Newhook, J. Anderson (A) – Bolduc, Danault, Texier – F. Xhekaj, J. Evans (A), K. Dach.

Rozhodčí: Rehman, South – Cherrey, Mills

Počet diváků: 32342

NHL
26. 10. 2026 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Góly:
04:01 F. Forsberg (Josi, Stamkos)
10:48 Stamkos (O'Reilly, Bourque)
26:38 O'Reilly (Josi, F. Forsberg)
36:36 Drury (Colton, Skjei)
37:29 O'Reilly (Marchessault, F. Forsberg)
50:24 Stamkos (O'Reilly, Josi)
Góly:
37:55 Lehkonen (Nečas, MacKinnon)
42:43 Toews (Malinski, Nečas)
Sestavy:
Annunen (Saros) – Wilsby, Josi (C), Struble, Hague, Perbix, Skjei, Hunt – Marchessault, O'Reilly (A), Stamkos – Bourque, Kerfoot, F. Forsberg – Edström, Matthew Wood, Höglander – Drury (A), Colton.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Kadri, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Svečkov, Schwartz – L. O'Connor, Kelly, T. Makar.

Rozhodčí: P. MacDougall, M. MacPhee – J. Fournier, J. Tobias

Počet diváků: 17191

NHL
25. 10. 2026 20:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Florida Panthers Florida Panthers 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Góly:
02:34 Greene (Mangiapane, Korchinski)
31:15 Kancerov (Kane, Bedard)
Góly:
06:49 Vilmanis (Reinhart, Verhaeghe)
14:21 M. Tkachuk (S. Jones, B. Tkachuk)
57:37 Eller (Ekblad)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Cole, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Korchinski – Kane (A), Bedard (C), Kancerov – Greenway, Frondell, Bertuzzi (A) – Donato, Nazar, Teräväinen – Mangiapane, Greene, C. Smith.
Sestavy:
Schmid (Black) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas, Kulikov – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Reinhart (A), Verhaeghe, Vilmanis – Lundell, Luostarinen, Eller – Hathaway, Schwindt, Imama.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Chris Schlenker – Onni Hautamaeki, David Brisebois

Počet diváků: 18117

NHL
25. 10. 2026 23:00
Dallas Stars Dallas Stars : New York Islanders New York Islanders 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Góly:
11:31 Seguin (Benn, Hintz)
14:32 J. Robertson
30:52 Hryckowian (Harley, W. Johnston)
44:10 W. Johnston (Lundkvist, Kiviranta)
49:45 J. Robertson (Seguin, Hintz)
53:02 Rantanen (Bichsel)
Góly:
13:43 M. Schaefer (Horvat)
24:01 Palmieri (Pulock, Horvat)
37:45 B. Schenn (Duclair, Heineman)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Myers, Capobianco – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Kiviranta – Benn (C), Hyry, Hryckowian – Blackwell, Seminoff, Hryckowian.
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer, L. Stanley, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Kessel – Palmieri, Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn (A), Heineman – Duclair, Pageau, Palát – Chaffee, Cizikas, MacLean.

Počet diváků: 18532

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  • 2.40
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  • 2.50
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