Nečas asistoval u dvou gólů, Colorado míří za postupem

Martin Korbáš
  7:15aktualizováno  7:34
Hokejisté Colorada i díky dvěma asistencím českého útočníka Martina Nečase porazili 5:2 domácí Minnesotu a za stavu série 3:1 na zápasy jsou krok od postupu do finále Západní konference.
Hokejisté Colorada slaví branku během čtvrtého zápasu druhého kola play off NHL. | foto: Reuters

Minnesota nastupovala do čtvrtého souboje proti Coloradu povzbuzena předchozí výhrou 5:1 a po první třetině vedla nejtěsnějším rozdílem, když v 10. minutě využil přesilovku Danila Jurov. Ve druhém dějství ovšem faul potrestali i hosté. Běžela 27. minuta, kdy po přihrávce Martina Nečase (21:32, 0+2, +1, 1 střela) nadvakrát dostal puk za Jespera Wallstedta centr Nazem Kadri.

Ve třetí třetině šlo Colorado poprvé do vedení gólem Rosse Coltona. Wild se vrátili do hry srovnáním na 2:2 od Nico Sturma, na další zásah hostů již ale odpověď nenašli. Autorem rozdílové akce duelu tak byl v čase 51:32 člen čtvrté formace Avalanche Parker Kelly. V samém závěru pak přišly na řadu ještě dvě pojistky do prázdné klece. Druhou přihrávku duelu bral Nečas u gólu Nathana MacKinnona a poslední slovo patřilo Brocku Nelsonovi.

Ryan Hartman diskutuje s rozhodčím ve čtvrtém zápase druhého kola play off NHL.
Jesper Wallstedt sleduje kostku nad ledem během čtvrtého zápasu druhého kola play off NHL.
Hokejisté Colorada slaví branku během čtvrtého zápasu druhého kola play off NHL.
Cale Makar během čtvrtého zápasu druhého kola play off NHL.
„Po třiceti dnech nikdy nebude perfektní, snažil jsem se podat maximální výkon a být stále pozorný,“ řekl po zápase brankář Colorada Mackenzie Blackwood, jenž v play off nastoupil od začátku poprvé na místo Scotta Wedgewooda.

NHL
12. 5. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
Góly:
09:46 Jurov (Faber, Tarasenko)
49:15 Sturm (Q. Hughes)
26:08 Kadri (Nečas)
46:56 Colton (N. Roy)
51:32 Kelly (Drury)
59:27 MacKinnon (Nečas)
59:52 Nelson
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Bogosian, J. Middleton – Boldy, Jurov, M. Johansson – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno (A).
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Kulak, Manson, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – N. Roy, Nelson, Colton – L. O'Connor, Kadri, Ničuškin – Kiviranta, Drury, Kelly.

Rozhodčí: Hebert, Hanson – Alphonso, Gibbons

Počet diváků: 19136

Stav série: 1:3

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

