Skvělý Nečas přihrál na dva góly včetně vítězné akce z prodloužení

Martin Korbáš
Aktualizujeme   20:10
Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů, díky čemuž vyrovnal bostonského Davida Pastrňáka a opět si vylepšil své nové sezonní maximum kariéry.
Coloradský brankář MacKenzie Blackwood zasahuje v utkání proti Washingtonu. | foto: AP

Výsledky

NHL
22. 3. 2026 17:30
Washington Capitals Washington Capitals : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3P (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Góly:
11:53 Sourdif (McMichael, M. Roy)
54:17 Ovečkin (D. Strome, C. Hutson)
Góly:
41:05 Landeskog (Nečas)
46:03 N. Roy (Bardakov)
61:22 Nelson (Nečas)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, N. Roy, Bardakov.

Rozhodčí: Halkidis, Brenk – Baker, Hughes

Počet diváků: 18347

NHL
22. 3. 2026 20:00
zápas probíhá
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Crevier – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Slaggert, Donato, Michejev – Lardis, Toninato, Lafferty.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Wilsby, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Haula, L'Heureux, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.

Rozhodčí: Chmielewski, Luxmore – Cherrey, Blujus

NHL
22. 3. 2026 20:00
zápas probíhá
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
00:47 Sebastian Aho (Jarvis)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang, Girard, Clifton, Graves – Rust, Crosby, Rakell – Malkin, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Justin Kea – Kyle Flemington, James Tobias

NHL
22. 3. 2026 17:00
New York Rangers New York Rangers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
20:41 Kartye (J. Miller)
34:03 Zibanejad (Fox, J. Miller)
Góly:
13:06 Lowry (Vilardi, Perfetti)
26:43 Vilardi (Connor, Morrissey)
Connor
Sestavy:
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Mackey – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – T. Raddysh, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Edström, Brodzinski.
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Koepke, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, I. Rosén.

Rozhodčí: Francis Charron, Stephen Hiff – Steve Barton, CJ Murray

Počet diváků: 17349

NHL
23. 3. 2026 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 3. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 3. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 3. 2026 0:00
Dallas Stars Dallas Stars : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
23. 3. 2026 1:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
