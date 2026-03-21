Po třech porážkách, 1:3 s Winnipegem, dokonce 2:7 s Pittsburghem a 1:2SN s Dallasem, lídr tabulky NHL zabral. Na ledě Chicaga hokejisté Colorada uspěli 4:1 hlavně díky třem bodů ofenzivních lídrů Nathana MacKinnona (0+3) a Martina Nečase (20:40, 1+2, +1, 5 střel).
Český útočník byl jmenován první hvězdou duelu poté, co ve 14. minutě svou 32. trefou sezony otevíral skóre a v dalším průběhu ještě asistoval u dvou přesilovkových zásahů od Brocka Nelsona a Nazema Kadriho. Gólmana hostů Mackenzieho Blackwooda obral o čisté konto jediný střelec Blackhawks, Wyatt Kaiser.
Colorado, za které kromě Nečase nastoupil i z farmy povolaný Ivan Ivan (9:09, +/-: 0), si danou výhrou zaokrouhlilo svůj bodový zisk na rovných 100 bodů a stalo se prvním týmem sezony s definitivní jistotou účasti v play off.
První hvězdou byl v pátek kromě Nečase jmenovan ještě další Čech. Výhru Anaheimu 4:1 z ledu Utahu 29 zákroky proti 30 střelám podpořil skvěle chytající gólman Lukáš Dostál, jenž tak v českém brankářském souboji předčil domácího Vítka Vaněčka (20 zákroků proti 22 střelám).
Vaněček dostal tentokrát přednost před Karlem Vejmelkou, jenž odpočíval v roli náhradníka po den starém triumfu s čistým kontem 4:0 nad Vegas. Jako první přitom v utkání inkasoval právě Dostál a to už ve 2. minutě, kdy se radoval kanonýr týmu Mammoth Dylan Guenther. Nic dalšího již ale Utahu nepovolil a naopak se toho dělo více před Vaněčkem. Ještě v první třetině při hře v oslabení srovnal centr Ryan Poehling a v polovině řádné hrací doby otočil vývoj tříbodový (1+2) veterán Alex Killorn.
Třetí třetinu pak Ducks i díky zákrokům Dostála využili k definitivnímu pojištění výhry, když se v závěru do prázdné klece domácích prosadili Cutter Gauthier a Mikael Granlund. Anaheim nastoupil počtvrté v řadě bez suspendovaného kapitána Radko Gudase, jemuž tak po faulu na torontského Austona Matthewse zbývá již pouze jediný vynechaný duel.
Výsledky
01:48 Guenther (Durzi, Peterka)
13:37 Poehling (Killorn, Minťukov)
29:09 Killorn (Sennecke)
58:24 C. Gauthier (Viel, Carlson)
59:05 Granlund (Poehling, Killorn)
Vaněček (Vejmelka) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Peterka – Carcone, Hayton, McBain – Yamamoto, Stenlund, Kerfoot.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – McTavish (A), Washe, Harkins.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Gord Dwyer – Shawn Oliver, Kiel Murchison
Počet diváků: 12478
26:48 Kaiser (Greene, Rinzel)
13:19 Nečas (Ničuškin, MacKinnon)
15:22 Nelson (C. Makar, Nečas)
40:36 Kadri (MacKinnon, Nečas)
48:34 Ničuškin (MacKinnon)
A. Söderblom (Knight) – Levšunov, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Grzelcyk, Del Mastro – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Slaggert – Lafferty, Toninato, Lardis.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews (A), Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – N. Roy, Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, Ivan, Bardakov.
Rozhodčí: McIsaac, MacPhee – Suchánek, Mills
Počet diváků: 20539
11:48 Joshua (Groulx, Maccelli)
33:47 Tavares (Järnkrok, McCabe)
53:50 Nylander (Maccelli)
25:57 Staal (Jarvis, Sebastian Aho)
32:35 Robinson
37:40 K. Miller
60:41 Nikišin (Jarvis, Sebastian Aho)
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Maccelli – Cowan, Domi, Knies – N. Robertson, Groulx, Joshua – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Wes McCauley, Pierre Lambert – Matt MacPherson, David Brisebois
Počet diváků: 18329
09:36 R. Leonard (Duhaime, T. van Riemsdyk)
58:17 Protas (Dubois, T. Wilson)
59:18 Bratt (J. Hughes)
L. Thompson (C. Lindgren) – T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson, Sandin, Fehérváry – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes, Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Rozhodčí: Justin Kea, Francis Charron – Steve Burton, Tommy Hughes
Počet diváků: 18347
27:44 Farabee (Coleman)
30:10 Olofsson (Klapka, Määttä)
56:59 Frost (Šarangovič, Parekh)
57:30 Coronato (Gridin, Coleman)
44:17 Greer (Sebrango, Nosek)
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Hanley – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Zary, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Pospíšil, Olofsson.
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Kulikov, S. Jones, Mikkola, Mike Benning, Sebrango (A) – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – J. Boqvist, Rodrigues, Luostarinen – Greer, Nosek, Reinhardt – Hinostroza, Kunin, Foote.
Rozhodčí: Ch. Schlenker, K. Nicholson – J. Deschamps, M. Shewchyk
Počet diváků: 18272