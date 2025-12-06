Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nečas asistoval u tří gólů, Colorado uspělo po prodloužení nad Rangers

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:22aktualizováno  21:50
Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra lídrů soutěže z Colorada 3:2 po prodloužení na ledě Rangers. Rozhodující akce se zrodila v 63. minutě, kdy se podruhé v zápase prosadil nejlepší střelec ligy a zároveň i nejproduktivnější hráč Nathan MacKinnon. Skvělý výkon podal i jeho spoluhráč Martin Nečas, jenž asistoval u všech tří branek Avalanche.
Fotogalerie3

Útočník Nathan MacKinnon z Colorada s pukem v utkání proti New Yorku Rangers | foto: Reuters

Po prohře 3:6 na ledě Islanders, kteří se tak stali teprve druhým celkem sezony s úspěchem v řádné hrací době nad průběžným lídrem NHL, se suverénní hokejisté Colorada hned v dalším startu vrátili na vítěznou vlnu. Nad dalším newyorským celkem Rangers totiž v otevíracím zápase sobotního programu uspěli 3:2 po prodloužení.

U všech tří gólů Avalanche asistoval nejproduktivnější Čech v soutěži Martin Nečas (22:12, 0+3, +2, 3 střely), jenž se zlepšil na skvělých 38 bodů (14+24) z 28 startů. V řádné hrací době po jeho souhře skórovali Parker Kelly a nezastavitelný Nathan MacKinnon.

Druhý jmenovaný hvězdný Kanaďan, jenž je lídrem produktivity (48 bodů z 28 startů) a zároveň i tabulky střelců (24 gólů) NHL, po vyrovnání Rangers z času 59:18 od Artěmije Panarina dostal další prostor na ledě a ve třetí minutě prodloužení po parádní individuální akci svou druhou trefou večera duel rozhodl.

Výsledky

NHL
6. 12. 2025 21:30
zápas probíhá
Florida Panthers Florida Panthers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:1 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
09:47 Rodrigues (Samoskevich)
Góly:
07:40 Severson (Provorov, C. Sillinger)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Balinskis, Sebrango – Reinhart, Lundell, Verhaeghe – Marchand, Bennett, Greer – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Kunin, Studnicka, Gregor – Luostarinen.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski, Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – K. Johnson, Fantilli, Voronkov – C. Sillinger, Monahan, Marčenko – Lundeström, Coyle, Del Bel Belluz – Činachov, Gaunce, Miles Wood.

Rozhodčí: Francis Charron, Brandon Schrader – Brandon Gawryletz, Ben O'Quinn

NHL
6. 12. 2025 18:30
New York Rangers New York Rangers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3P (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly:
44:23 Sheary (Trocheck, J. Miller)
59:18 Panarin (Zibanejad, Lafrenière)
Góly:
27:06 Kelly (Malinski, Nečas)
55:26 MacKinnon (Nečas, Manson)
62:46 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Panarin (A) – Sheary, Trocheck (A), J. Miller (C) – Berard, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Brodzinski.
Sestavy:
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Colton, Nelson, Landeskog (C) – Olofsson, Drury, Ničuškin – Kiviranta, Bardakov, Kelly.

Rozhodčí: F. South, T. Hanson – L. Suchánek, M. Cormier

Počet diváků: 17647

NHL
7. 12. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
7. 12. 2025 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Florida vs. ColumbusHokej - - 6. 12. 2025:Florida vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.95
  • 4.00
  • 3.40
Calgary vs. UtahHokej - - 7. 12. 2025:Calgary vs. Utah //www.idnes.cz/sport
7. 12. 01:00
  • 2.36
  • 4.09
  • 2.66
Carolina vs. NashvilleHokej - - 7. 12. 2025:Carolina vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
7. 12. 01:00
  • 1.73
  • 4.44
  • 4.17
Tampa vs. NY IslandersHokej - - 7. 12. 2025:Tampa vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
7. 12. 01:00
  • 2.11
  • 4.16
  • 3.02
Ottawa vs. St. LouisHokej - - 7. 12. 2025:Ottawa vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
7. 12. 01:00
  • 2.10
  • 4.04
  • 3.11
Toronto vs. MontrealHokej - - 7. 12. 2025:Toronto vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
7. 12. 01:00
  • 2.16
  • 4.17
  • 2.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Bitvu Sparty s Třincem rozhodl sporný verdikt. Nechápeme, shodli se oba trenéři

Třinecký kapitán Martin Růžička poslouchá hlavního rozhodčího, který vysvětluje...

Hokejisté pražské Sparty v bitvě o první místo v extralize vyhráli v Třinci 2:1, když všechny tři góly padly v početní převaze. Jak domácí trenér Zdeněk Moták, tak hostující Patrik Martinec po utkání...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Nečas asistoval u tří gólů, Colorado uspělo po prodloužení nad Rangers

Aktualizujeme
Útočník Nathan MacKinnon z Colorada s pukem v utkání proti New Yorku Rangers

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra lídrů soutěže z Colorada 3:2 po prodloužení na ledě Rangers. Rozhodující akce se zrodila v 63. minutě, kdy se podruhé v zápase prosadil nejlepší...

6. prosince 2025  21:22,  aktualizováno  21:50

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

6. prosince 2025

Kometa stylem play off udolala Spartu. Stezka čaroval a bratři Zohornovi skórovali

Brněnský brankář Stezka při zákroku proti střele Krejčíka.

Góly, skvělé zákroky brankářů i první kanadský bod. Bitvu loňského mistra hokejové extraligy s vedoucím týmem tabulky zvládla lépe Kometa. Zápas vyšel především oběma gólmanům. Obzvlášť brankář...

6. prosince 2025  8:31

Hertl byl mezi střelci Vegas, Gudas asistoval. Vejmelka má další výhru

Tomáš Hertl slaví se střídačkou Vegas gól.

Hokejový útočník Tomáš Hertl v zámořské NHL gólem z 56. minuty jistil výhru Vegas na ledě New Jersey. V pátečních zápasech se z Čechů dále prosadil i kapitán Anaheimu Radko Gudas, jenž jednou...

6. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:14

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Jen mi nezkazte bráchu, přeje si Nestrašil. Třinec má problémy v úvodu zápasů, cítí

Andrej Nestrašil z Třince se snaží vyzrát na libereckého brankáře Petr Kváču.

Zejména ve třetí třetině měli drtivou převahu a během celého utkání i spoustu šancí, jenže náskok Liberce dotahovali marně. Hokejoví Oceláři Třinec ve 29. kole extraligy podlehli Bílým Tygrům 3:5....

5. prosince 2025  20:39

Litvínov zachraňuje i „vlastník“ Kysela: Orlen zajistí tolik, aby se hrála extraliga

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hokejovému Litvínovu už docházel dech, když mu první pomoc dala i legenda s příznačnou přezdívkou Kyslík. Hokejový mistr světa Robert Kysela se má spolu s Jiřím Šlégrem stát novým akcionářem klubu,...

5. prosince 2025

Jedu do Evropy. Za sny, řekl si Cosgrove. Teď rozdává radost v Olomouci

Mikko Petman (vlevo) z Plzně a Trevor Cosgrove z Olomouce se přetlačují.

Kdyby se neživil hokejem, prý by byl profesionálním golfistou. „Ale přiznám se, že v golfu nejsem dobrý,“ usmívá se Trevor Cosgrove. „Nicméně kdybych odmala nehrál hokej, začal bych s golfem mnohem...

5. prosince 2025  13:40

Kostka ho zmátla, dvě desetiny potěšily. Zacha gólově ožil a zastoupil Pastrňáka

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Při absenci Davida Pastrňáka je přece jenom více pod drobnohledem, bodové příspěvky se od něj očekávají. Za parťáka nyní Pavel Zacha dokázal zaskočit střelecky, když se po více než roce v NHL...

5. prosince 2025  13:13

A kdo bude chytat? Hradec intenzivně řeší brankáře, manažer přiznal: Máme problém

Zleva brankář Filip Novotný, Michal Kovařčík z Třince a Connor Bunnaman.

Nijak netajili, že chtějí otázku brankářů řešit. Když už ne pro konec aktuální sezony, tak určitě pro příští. Ve výhledu byla delší perspektiva kvalitního obsazení velmi důležitého postu. Po dvou...

5. prosince 2025  8:27

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 30 884 volných pozic

Zacha dvěma góly jistil výhru Bostonu, Nečasovy body Coloradu nestačily

Český útočník Martin Nečas v akci proti New York Islanders.

Hokejový útočník Pavel Zacha se blýskl dvěma góly u výhry Bostonu 5:2 nad St. Louis. Bruins počtvrté v řadě nastoupili bez zraněného Davida Pastrňáka. Naopak v akci nechyběl Martin Nečas, jenž...

5. prosince 2025  7:11,  aktualizováno  8:18

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

4. prosince 2025  13:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.