Po návratu z Milána zaznamenal Martin Nečas v každém startu v NHL minimálně po dvou bodech. Proti Karlu Vejmelkovi z Utahu bral 1+1, Minnesotě nadělil dva zásahy, proti Chicagu pro změnu dvakrát asistoval a naposledy svůj bodový příděl navýšil dokonce na tři zápisy.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 54z. - 72b.(22+50)
2. Nečas (COL), 56z. - 71b.(26+45)
3. Hertl (VGK), 60z. - 51b.(23+28)
4. Zacha (BOS), 56z. - 38b.(15+23)
5. Hronek (VAN), 60z. - 32b.(5+27)
Na ledě Los Angeles lídr soutěže z Colorada zvítězil 4:2 a český reprezentant se o to zasloužil finální pojistkou do prázdné klece a hlavně dvěma asistencemi z úvodní třetiny.
Po akcích Nečase (20:25, 1+2, +3, 2 střely) skórovali v 5. minutě Nathan MacKinnon a v 11. minutě kapitán Gabriel Landeskog. Domácí LA zásluhou Brandta Clarkea a Anguse Bootha postupně srovnalo na 2:2, v 56. minutě ale vrátil hostům náskok bek Devon Toews. Stejnou bilanci (1+2) jako Nečas bral také Landeskog, MacKinnon si připsal body dva (1+1).
Výsledky
17:20 B. Clarke (Kopitar)
28:32 Booth (Dumoulin, Kempe)
04:27 MacKinnon (Nečas, Landeskog)
10:13 Landeskog (Burns, Nečas)
55:05 D. Toews (MacKinnon, C. Makar)
59:58 Nečas (Landeskog)
A. Forsberg (Portillo) – Edmundson, B. Clarke, M. Anderson (A), Ceci, Booth, Dumoulin – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Turcotte, Laferriere – J. Wright, Connors, Perry – Malott, S. Helenius, Ward.
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Kulak, Malinski – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Bardakov, Kelly, Brindley.
Rozhodčí: Rehman, Dunning – Murray, Murchison
Počet diváků: 15492
07:57 E. Kane (DeBrusk, M. Pettersson)
17:40 Erne (Blackwell)
28:29 Bichsel (Ljubuškin, Steel)
29:41 J. Robertson (Duchene, Heiskanen)
41:33 Duchene (Steel, Heiskanen)
45:38 Blackwell
55:39 Bichsel (Bourque, J. Robertson)
Tolopilo (Lankinen) – Elias Pettersson (A), Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, P. Joseph – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – O'Connor, Rossi, Boeser (A) – Öhgren, Blueger, Garland – Höglander, Kämpf, L. Karlsson.
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Ljubuškin – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn (C) – Erne, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Bastian.
Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gibbons, Cherrey
23:22 Kakko (Larsson)
28:48 Meyers (Gaudreau, Larsson)
38:30 Ehlers (Martinook, S. Walker)
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, C. Fleury – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, Kakko – Meyers, Gaudreau, Melanson.
Andersen (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Rozhodčí: Syvret, St. Laurent – Gawryletz, Oliver
Počet diváků: 17151
40:30 Gavrikov (Lafrenière, Cuylle)
40:54 Perreault
52:52 Borgen (Perreault, J. Miller)
55:14 Perreault (Borgen, Trocheck)
05:50 Fantilli (Marčenko, Mateychuk)
15:32 Marčenko (Provorov, Coyle)
23:27 Monahan
31:54 Olivier (Coyle, Severson)
61:04 Marčenko (Severson)
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Borgen, Schneider, Iorio, M. Robertson – Perreault, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – T. Raddysh, Carrick, Brisson.
Merzļikins (Greaves) – Severson, Zamula, Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Heinen, Monahan, Jenner (C) – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Miles Wood, Lundeström, Voronkov.
Rozhodčí: M. MacPhee, W. McCauley – M. MacPherson, T. Hughes
17:02 F. Forsberg (Evangelista, Josi)
27:10 Marchessault (O'Reilly)
4:51 Finnie (Kasper, Appleton)
29:45 Raymond (DeBrincat, Copp)
36:36 A. Johansson (Kasper, Appleton)
59:33 DeBrincat (Raymond)
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Blankenburg, J. Barron, Perbix – Stamkos, O'Reilly, Evangelista – F. Forsberg, Haula, Marchessault – Bunting, McCarron, C. Smith – L'Heureux, Jost, Matthew Wood.
Gibson (21. Talbot) – Edvinsson, Seider, A. Johansson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – Shine, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: Dwyer, O ́Rourke – Kovachik, Flemington
Počet diváků: 17300
15:22 Joshua (Maccelli)
57:30 Nylander (Tavares, Knies)
18:38 Dvorak (Cates, Barkey)
54:42 Cates (Brink)
Zegras
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Ekman-Larsson – Nylander, Matthews (C), McMann – Domi, Tavares (A), Knies – Joshua, N. Roy, Maccelli – Lorentz, Laughton, Cowan.
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Deslauriers, Dvorak (A), Zegras – Tippett, Couturier (C), Barkey – Brink, Cates, Mičkov – Hathaway, Grundström, Grebjonkin.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Stephen Hiff – James Tobias, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 18255