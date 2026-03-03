Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:14aktualizováno  7:37
Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2 na ledě Los Angeles. Ve stejný den se dařilo i brankáři Danu Vladařovi, jenž Philadelphii pomohl k vítězství 3:2 po nájezdech v Torontu.
Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles Kings. | foto: Ryan SunAP

Dan Vladař z Philadelphia Flyers přijímá gratulace od spoluhráče Garneta...
Martin Nečas z Colorado Avalanche a Samuel Helenius z Los Angeles Kings...
Gólman Dan Vladař z Philadelphia Flyers zasahuje v zápase proti Toronto Maple...
Anže Kopitar, kapitán Los Angeles Kings, během utkání s Colorado Avalanche.
6 fotografií

Po návratu z Milána zaznamenal Martin Nečas v každém startu v NHL minimálně po dvou bodech. Proti Karlu Vejmelkovi z Utahu bral 1+1, Minnesotě nadělil dva zásahy, proti Chicagu pro změnu dvakrát asistoval a naposledy svůj bodový příděl navýšil dokonce na tři zápisy.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 54z. - 72b.(22+50)

2. Nečas (COL), 56z. - 71b.(26+45)

3. Hertl (VGK), 60z. - 51b.(23+28)

4. Zacha (BOS), 56z. - 38b.(15+23)

5. Hronek (VAN), 60z. - 32b.(5+27)

Na ledě Los Angeles lídr soutěže z Colorada zvítězil 4:2 a český reprezentant se o to zasloužil finální pojistkou do prázdné klece a hlavně dvěma asistencemi z úvodní třetiny.

Po akcích Nečase (20:25, 1+2, +3, 2 střely) skórovali v 5. minutě Nathan MacKinnon a v 11. minutě kapitán Gabriel Landeskog. Domácí LA zásluhou Brandta Clarkea a Anguse Bootha postupně srovnalo na 2:2, v 56. minutě ale vrátil hostům náskok bek Devon Toews. Stejnou bilanci (1+2) jako Nečas bral také Landeskog, MacKinnon si připsal body dva (1+1).

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky

NHL
3. 3. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Góly:
17:20 B. Clarke (Kopitar)
28:32 Booth (Dumoulin, Kempe)
Góly:
04:27 MacKinnon (Nečas, Landeskog)
10:13 Landeskog (Burns, Nečas)
55:05 D. Toews (MacKinnon, C. Makar)
59:58 Nečas (Landeskog)
Sestavy:
A. Forsberg (Portillo) – Edmundson, B. Clarke, M. Anderson (A), Ceci, Booth, Dumoulin – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Turcotte, Laferriere – J. Wright, Connors, Perry – Malott, S. Helenius, Ward.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Kulak, Malinski – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Bardakov, Kelly, Brindley.

Rozhodčí: Rehman, Dunning – Murray, Murchison

Počet diváků: 15492

NHL
3. 3. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Dallas Stars Dallas Stars 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Góly:
07:57 E. Kane (DeBrusk, M. Pettersson)
Góly:
17:40 Erne (Blackwell)
28:29 Bichsel (Ljubuškin, Steel)
29:41 J. Robertson (Duchene, Heiskanen)
41:33 Duchene (Steel, Heiskanen)
45:38 Blackwell
55:39 Bichsel (Bourque, J. Robertson)
Sestavy:
Tolopilo (Lankinen) – Elias Pettersson (A), Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, P. Joseph – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – O'Connor, Rossi, Boeser (A) – Öhgren, Blueger, Garland – Höglander, Kämpf, L. Karlsson.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Ljubuškin – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn (C) – Erne, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Bastian.

Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gibbons, Cherrey

NHL
3. 3. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Góly:
23:22 Kakko (Larsson)
28:48 Meyers (Gaudreau, Larsson)
Góly:
38:30 Ehlers (Martinook, S. Walker)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, C. Fleury – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, Kakko – Meyers, Gaudreau, Melanson.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Syvret, St. Laurent – Gawryletz, Oliver

Počet diváků: 17151

NHL
3. 3. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:5P (0:2, 0:2, 4:0 - 0:1)
Góly:
40:30 Gavrikov (Lafrenière, Cuylle)
40:54 Perreault
52:52 Borgen (Perreault, J. Miller)
55:14 Perreault (Borgen, Trocheck)
Góly:
05:50 Fantilli (Marčenko, Mateychuk)
15:32 Marčenko (Provorov, Coyle)
23:27 Monahan
31:54 Olivier (Coyle, Severson)
61:04 Marčenko (Severson)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Borgen, Schneider, Iorio, M. Robertson – Perreault, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, Kartye – T. Raddysh, Carrick, Brisson.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Severson, Zamula, Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Heinen, Monahan, Jenner (C) – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Miles Wood, Lundeström, Voronkov.

Rozhodčí: M. MacPhee, W. McCauley – M. MacPherson, T. Hughes

NHL
2. 3. 2026 20:00
Nashville Predators Nashville Predators : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly:
17:02 F. Forsberg (Evangelista, Josi)
27:10 Marchessault (O'Reilly)
Góly:
4:51 Finnie (Kasper, Appleton)
29:45 Raymond (DeBrincat, Copp)
36:36 A. Johansson (Kasper, Appleton)
59:33 DeBrincat (Raymond)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Blankenburg, J. Barron, Perbix – Stamkos, O'Reilly, Evangelista – F. Forsberg, Haula, Marchessault – Bunting, McCarron, C. Smith – L'Heureux, Jost, Matthew Wood.
Sestavy:
Gibson (21. Talbot) – Edvinsson, Seider, A. Johansson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, Appleton – Shine, Rasmussen, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: Dwyer, O ́Rourke – Kovachik, Flemington

Počet diváků: 17300

NHL
3. 3. 2026 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3N (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
15:22 Joshua (Maccelli)
57:30 Nylander (Tavares, Knies)
Góly:
18:38 Dvorak (Cates, Barkey)
54:42 Cates (Brink)
Zegras
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Ekman-Larsson – Nylander, Matthews (C), McMann – Domi, Tavares (A), Knies – Joshua, N. Roy, Maccelli – Lorentz, Laughton, Cowan.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Deslauriers, Dvorak (A), Zegras – Tippett, Couturier (C), Barkey – Brink, Cates, Mičkov – Hathaway, Grundström, Grebjonkin.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Stephen Hiff – James Tobias, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 18255

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Frölunda vs. LuleaHokej - - 3. 3. 2026:Frölunda vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
3. 3. 19:00
  • 1.82
  • 4.64
  • 3.35
Columbus vs. NashvilleHokej - - 4. 3. 2026:Columbus vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.25
  • 3.98
  • 2.73
Washington vs. UtahHokej - - 4. 3. 2026:Washington vs. Utah //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.25
  • 3.99
  • 2.73
New Jersey vs. FloridaHokej - - 4. 3. 2026:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.55
  • 3.81
  • 2.47
Buffalo vs. VegasHokej - - 4. 3. 2026:Buffalo vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.26
  • 3.90
  • 2.76
Boston vs. PittsburghHokej - - 4. 3. 2026:Boston vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
4. 3. 01:00
  • 2.37
  • 3.89
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Aktualizujeme
Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2...

3. března 2026  7:14,  aktualizováno  7:37

Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy, takže loňský...

2. března 2026  22:12

Melovský má kontrakt v NHL. S New Jersey podepsal nováčkovskou smlouvu

Matyáš Melovský se raduje z gólu v semifinále proti Švédsku.

Český hokejový útočník Matyáš Melovský podepsal v NHL dvouletou nováčkovskou smlouvu s New Jersey. Devils ho draftovali předloni jako 171. hráče v pořadí. Klub informoval o podpisu kontraktu na svém...

2. března 2026  19:54

Smrt oblíbeného lumpa. Příbuzní marně kvapili do špitálu. Stanley Cup se nedohrál

Premium
Hokejista Joe Hall v roce 1917

Místo jásotu jenom bolest, strach a truchlení. Místo reportáže z horlivě vyhlíženého hokejového utkání v novinách krajně znepokojující zpráva. Místo vyvrcholení pustá prázdnota. Místo tradičního...

2. března 2026

Chtěl jsem jít pryč. Flek odbyl rozhovor, naštvaly ho otázky. Reportérce se omluvil

Brněnský útočník Jakub Flek v akci proti Kladnu.

Nešlo si nevšimnout, že po prohře 2:4 s Kladnem není dobře naladěný. Odsekával, nechtěl se vybavovat, zmohl se na čtyři krátké odpovědi, celý rozhovor stihl zhruba za půl minuty. „Taky jsem jenom...

2. března 2026  11:25

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

2. března 2026  10:52

Srdínko, ven! znělo stadionem. Zlín odvrátil blamáž, klid ale nemá

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Úleva z last minute postupu do předkola play off se mísila se vztekem ze sezony, která příznivcům hokejistů RI Okna Zlín zatím přinesla jen pramálo radosti.

2. března 2026  9:47

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...

Piráti, sbohem! Anebo ne? Jejich majitel Jiří Sochor patří mezi spasitele chomutovského hokeje, letošní „ujetá“ sezona ho vyždímala jako citron a zvažoval konec, jenže emotivní záchrana první ligy ho...

2. března 2026  9:15

Rittich s Palátem slavili za Islanders, Dostál jede na vítězné vlně

TŘI ČEŠI V NHL. Zleva Adam Klapka Calgary pod dohledem dvojice Radko Gudas a...

V nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů bodoval Ondřej Palát. Útočník Islanders asistoval u výhry 5:4 nad obhájci Stanley Cupu z Floridy, kterým v bráně New Yorku úspěšně čelil David Rittich. Výhru...

2. března 2026  7:16,  aktualizováno  8:15

Vítkovice? Ptejte se v létě, řekl Nestrašil. Extralize by podle něj slušelo posunutí čar

Třinečtí hokejisté David Musil a Andrej Nestrašil se v závěru třetí třetiny...

První gól dal a na třetí, vítězný Libora Hudáčka v prodloužení, nahrával. Andrej Nestrašil byl hlavní postavou nedělního derby mezi hokejisty Třince a Vítkovic. „Z naší strany to byl velmi dobrý...

1. března 2026  21:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Ryšavý o fair play: Mlčet, cítil bych se jako idiot. Trenér: Za nás to nebývalo

Martin Ryšavý v zápase s Kometou.

Martin Ryšavý, liška ryšavá? Kdepak, kladenský hokejista ukázal, že není prohnaný. Jeho gesto fair play zazářilo v nedělní bitvě s Kometou, a dokonce se nějaký čas zdálo, že Rytíře vyjde draho....

1. března 2026  19:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.