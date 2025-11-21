Ve dvanácti čtvrtečních zápasech NHL z Čechů nejvíce vynikl výkon útočníka Colorada Martina Nečase (26:22, 0+3, +3, 3 střely), jehož tři asistence posunuly na průběžnou pátou příčku ligového bodování s bilancí 28 zápisů za 13 branek a 15 přihrávek.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 20z. - 28b. (13+15)
2. Pastrňák (BOS), 22z. - 27b. (11+16)
3. Hertl (VGK), 20z. - 17b. (8+9)
4. Zacha (BOS), 22z. - 17b. (5+12)
5. Hronek (VAN), 22z. - 12b. (1+11)
Lepší jsou jen Connor Bedard z Chicaga (29 bodů), Macklin Celebrini ze San Jose (31 bodů), Connor McDavid z Edmontonu (32 bodů) a Nečasův spoluhráč Nathan MacKinnon (36 bodů).
Avalanche z pozice suverénního lídra Západní konference i celé soutěže ve čtvrtek urvali už svou sedmou výhru v řadě, když doma přestříleli 6:3 Rangers.
Nezastavitelný MacKinnon (2+1) se na tom stejně jako Nečas podílel třemi body, díky čemuž se osamostatnil v historickém klubovém bodování od Petera Šťastného na druhé pozici s průběžnými 1 051 zápisy. Lídr dané statistiky Joe Sakic v kariéře za Quebec a Colorado nasbíral 1 641 bodů.
Po dvou trefách obránce Justina Faulka ze zahajovací třetiny drželi hokejisté St. Louis na ledě Philadelphie nadějný trhák. Nic víc již ale gólman Dan Vladař, jenž celkově zastavil 27 z 29 střel soupeře, Blues ve zbytku duelu nepovolil.
Ve druhé třetině domácí dostal do kontaktu Rodrigo Abols a klíčové vyrovnání na 2:2 zařídil v 52. minutě Tyson Foerster. Utkání tak šlo do nastavení, v jehož čtvrté minutě završil obrat Philadelphie obránce Travis Sanheim. Vladař tak mohl oslavit svou sedmou výhru sezony ze 12 startů a zámořskými novináři byl zvolen za první hvězdu zápasu.
Výsledky
20:43 Bertuzzi (Teräväinen, Nazar)
30:07 Teräväinen (Bertuzzi, Levšunov)
44:54 Kartye (Mølgaard, Montour)
47:12 R. Evans (Catton, S. Wright)
57:42 Schwartz (Montour, Marchment)
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (C), Rinzel – Greene, Bedard, Burakovsky – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Teräväinen, Donato, Michejev – C. Dach, Lafferty.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Marchment, Beniers, Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Catton – Tolvanen, Gaudreau, S. Wright – Kartye, Mølgaard, Winterton.
Rozhodčí: Hebert, Kea – C. Murray, J. Murray
Počet diváků: 18170
02:33 Gaudette (Dellandrea, Graf)
19:50 Dellandrea (Graf, Orlov)
37:04 Kurashev (W. Smith, Celebrini)
Kurashev
16:04 Armia
21:47 Kopitar (T. Moore, Ceci)
59:01 Kempe (Fiala, Kopitar)
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
A. Forsberg (Copley) – Dumoulin, M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare – Kempe, Byfield, Fiala – Kuzmenko, Kopitar (C), T. Moore – Laferriere, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Armia.
Rozhodčí: Lepkowski, Charron – Gibbons, O'Quinn
Počet diváků: 16387
19:33 MacKinnon (Nečas, Girard)
37:15 C. Makar (Nečas, MacKinnon)
42:36 Nelson (Malinski, Wedgewood)
50:48 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
58:35 C. Makar (Drury)
59:47 Colton (Nelson)
02:26 J. Miller (Zibanejad, Fox)
23:58 Edström (Carrick, Schneider)
50:18 J. Miller (Fox, Zibanejad)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Brindley, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Nielsen, Bardakov, Kelly.
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Soucy, Morrow, M. Robertson – J. Miller (C), Trocheck, Panarin (A) – Lafrenière, Zibanejad (A), Cuylle – Brodzinski, Laba, Sheary – T. Raddysh, Carrick, Edström.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Michael Markovic – Travis Gawryletz, Brandon Grillo
Počet diváků: 18080
37:57 Abols (Tippett, Zegras)
51:49 Foerster (Andrae)
63:51 Sanheim (Konecny, Couturier)
05:31 Faulk (Sundqvist, N. Walker)
12:08 Faulk (Neighbours, Kyrou)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Brink, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Cates, Foerster – Tippett, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Neighbours, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, B. Schenn (C) – Snuggerud, Suter, Bučněvič – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Rozhodčí: McIsaac, Sullivan – Blujus, Daisy
Počet diváků: 17677
33:09 Sennecke (C. Gauthier, Leo Carlsson)
34:34 McTavish (Kreider, Terry)
16:37 Cousins (Jensen, Cozens)
39:02 Pinto (Halliday, Perron)
58:02 Batherson (Sanderson, Spence)
Mrázek (Dostál) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, I. Moore, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – Perron, Stützle (A), Batherson – Eller, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.
Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gawryletz, Knorr
Počet diváků: 14564
03:06 L. Karlsson
14:25 Elias Pettersson (DeBrusk, Sherwood)
00:55 Bourque (Hryckowian)
07:44 J. Robertson
50:47 Blackwell (Faksa, Bäck)
58:29 Rantanen (Benn)
Lankinen (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Sherwood, Elias Pettersson (A), E. Kane – Garland, Kämpf, Boeser (A) – O'Connor, Räty, DeBrusk – L. Karlsson, Sasson, MacEachern.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Petrovic, Bichsel, Capobianco, Koljačonok – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.
Rozhodčí: Schlenker, MacPhee – Mills, Toomey
Počet diváků: 18703
34:12 Mermis (Tavares)
43:33 Tavares (Cowan, Ekman-Larsson)
23:17 Voronkov (Fantilli, Werenski)
32:01 Fantilli (Voronkov, Werenski)
64:21 Fantilli (Werenski)
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Benoit, McCabe, Mermis, Stecher – Järnkrok, Tavares (A), Nylander (A) – N. Robertson, Domi, McMann – Cowan, Laughton, Lorentz – Maccelli, Quillan, Joshua.
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Del Bel Belluz, Činachov.
Rozhodčí: South, MacDougall – Baker, Brisebois
Počet diváků: 18438
06:46 Ritchie (Šabanov, A. Boqvist)
14:54 Šabanov (Cizikas, Ritchie)
23:19 Barzal
25:04 Horvat (Pulock, Heineman)
46:52 Šabanov (Cizikas)
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Kasper, Compher, P. Kane – Finnie, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.
Rozhodčí: Rank, Dunning – Suchánek, Marquis
Počet diváků: 18918
12:58 Reinhart (Forsling)
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Hamilton, Cholowski – Bratt (A), Hischier (C), Gricjuk – C. Brown, Mercer, Meier – Dadonov, Lammikko, Palát (A) – Noesen, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: T. Chmielewski, TJ Luxmore – S. Barton, T. Hughes
Počet diváků: 19473
15:47 Gallagher (Dobson, Děmidov)
27:53 Veleno (Matheson, Gallagher)
35:04 Suzuki (A. Carrier, Z. Bolduc)
45:37 Matheson (Caufield, L. Hutson)
01:00 Ovečkin
22:00 Frank (Ovečkin, D. Strome)
23:38 Frank (Protas, Lapierre)
34:26 Chychrun (Carlson)
37:25 Milano (Frank, Sandin)
56:03 Ovečkin (D. Strome)
57:56 Ovečkin (Carlson)
58:34 Milano (Frank, Lapierre)
Montembeault (24. Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, J. Roy – Gallagher (A), Veleno, Davidson.
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Rozhodčí: Syvret C., Brenk J. – Cormier M., Deschamps J
Počet diváků: 20962
57:28 Paul (Moser, Lilleberg)
61:43 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
01:32 Frederic (Draisaitl)
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Lilleberg, Carlile, Santini – Guentzel (A), Point, Paul – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Girgensons, Gourde, Bjorkstrand – Douglas, James, Goncalves.
Pickard (S. Skinner) – Nurse (A), Bouchard, Ekholm, Kulak, Walman, Emberson, Regula – Hyman, McDavid (C), Roslovic – Podkolzin, Draisaitl (A), Mangiapane – Savoie, Henrique, Frederic – Janmark, Tomášek.
Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Smith, Fournier
Počet diváků: 19092
26:38 Schmidt (Cole, Keller)
23:09 Eichel (Dorofejev, Theodore)
23:28 Hutton (Reinhardt)
36:51 Eichel (Bowman, Theodore)
40:45 Bowman (Eichel, Theodore)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Simašev, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Carcone, L. Cooley, Guenther – Peterka, McBain, Crouse (A) – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: Furlatt, Maaskant – Murchison, Jackson
Počet diváků: 12478