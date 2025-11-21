Premium

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:07aktualizováno  7:46
Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník zvolen třetí hvězdou. Nejvyššího ocenění se ve stejný den dostalo brankáři Danu Vladařovi, jenž podržel Philadelphii u výhry 3:2 po prodloužení nad St. Louis. Další tuzemští gólmani už tolik štěstí neměli, když v roli poraženého odcházeli Jakub Dobeš, Karel Vejmelka i Petr Mrázek.
Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu. | foto: AP

Cale Makar slaví branku s Nathanem MacKinnonem a Martinem Nečasem (vzadu).
Hokejisté Colorada se radují z branky.
Útočník Martin Nečas bojuje o puk s Vincentem Trocheckem (vlevo) a Artěmijem...
Petr Mrázek zasahuje proti Ottawě.
10 fotografií

Ve dvanácti čtvrtečních zápasech NHL z Čechů nejvíce vynikl výkon útočníka Colorada Martina Nečase (26:22, 0+3, +3, 3 střely), jehož tři asistence posunuly na průběžnou pátou příčku ligového bodování s bilancí 28 zápisů za 13 branek a 15 přihrávek.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 20z. - 28b. (13+15)

2. Pastrňák (BOS), 22z. - 27b. (11+16)

3. Hertl (VGK), 20z. - 17b. (8+9)

4. Zacha (BOS), 22z. - 17b. (5+12)

5. Hronek (VAN), 22z. - 12b. (1+11)

Lepší jsou jen Connor Bedard z Chicaga (29 bodů), Macklin Celebrini ze San Jose (31 bodů), Connor McDavid z Edmontonu (32 bodů) a Nečasův spoluhráč Nathan MacKinnon (36 bodů).

Avalanche z pozice suverénního lídra Západní konference i celé soutěže ve čtvrtek urvali už svou sedmou výhru v řadě, když doma přestříleli 6:3 Rangers.

Nezastavitelný MacKinnon (2+1) se na tom stejně jako Nečas podílel třemi body, díky čemuž se osamostatnil v historickém klubovém bodování od Petera Šťastného na druhé pozici s průběžnými 1 051 zápisy. Lídr dané statistiky Joe Sakic v kariéře za Quebec a Colorado nasbíral 1 641 bodů.

Po dvou trefách obránce Justina Faulka ze zahajovací třetiny drželi hokejisté St. Louis na ledě Philadelphie nadějný trhák. Nic víc již ale gólman Dan Vladař, jenž celkově zastavil 27 z 29 střel soupeře, Blues ve zbytku duelu nepovolil.

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.
Cale Makar slaví branku s Nathanem MacKinnonem a Martinem Nečasem (vzadu).
Hokejisté Colorada se radují z branky.
Útočník Martin Nečas bojuje o puk s Vincentem Trocheckem (vlevo) a Artěmijem Panarinem.
10 fotografií

Ve druhé třetině domácí dostal do kontaktu Rodrigo Abols a klíčové vyrovnání na 2:2 zařídil v 52. minutě Tyson Foerster. Utkání tak šlo do nastavení, v jehož čtvrté minutě završil obrat Philadelphie obránce Travis Sanheim. Vladař tak mohl oslavit svou sedmou výhru sezony ze 12 startů a zámořskými novináři byl zvolen za první hvězdu zápasu.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
21. 11. 2025 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Góly:
20:43 Bertuzzi (Teräväinen, Nazar)
30:07 Teräväinen (Bertuzzi, Levšunov)
Góly:
44:54 Kartye (Mølgaard, Montour)
47:12 R. Evans (Catton, S. Wright)
57:42 Schwartz (Montour, Marchment)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (C), Rinzel – Greene, Bedard, Burakovsky – O. Moore, Nazar, Bertuzzi – Teräväinen, Donato, Michejev – C. Dach, Lafferty.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Marchment, Beniers, Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Catton – Tolvanen, Gaudreau, S. Wright – Kartye, Mølgaard, Winterton.

Rozhodčí: Hebert, Kea – C. Murray, J. Murray

Počet diváků: 18170

NHL
21. 11. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3N (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
02:33 Gaudette (Dellandrea, Graf)
19:50 Dellandrea (Graf, Orlov)
37:04 Kurashev (W. Smith, Celebrini)
Kurashev
Góly:
16:04 Armia
21:47 Kopitar (T. Moore, Ceci)
59:01 Kempe (Fiala, Kopitar)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – Dumoulin, M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Moverare – Kempe, Byfield, Fiala – Kuzmenko, Kopitar (C), T. Moore – Laferriere, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Armia.

Rozhodčí: Lepkowski, Charron – Gibbons, O'Quinn

Počet diváků: 16387

NHL
21. 11. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New York Rangers New York Rangers 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Góly:
19:33 MacKinnon (Nečas, Girard)
37:15 C. Makar (Nečas, MacKinnon)
42:36 Nelson (Malinski, Wedgewood)
50:48 MacKinnon (C. Makar, Nečas)
58:35 C. Makar (Drury)
59:47 Colton (Nelson)
Góly:
02:26 J. Miller (Zibanejad, Fox)
23:58 Edström (Carrick, Schneider)
50:18 J. Miller (Fox, Zibanejad)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Brindley, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Nielsen, Bardakov, Kelly.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Soucy, Morrow, M. Robertson – J. Miller (C), Trocheck, Panarin (A) – Lafrenière, Zibanejad (A), Cuylle – Brodzinski, Laba, Sheary – T. Raddysh, Carrick, Edström.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Michael Markovic – Travis Gawryletz, Brandon Grillo

Počet diváků: 18080

NHL
21. 11. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2P (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
37:57 Abols (Tippett, Zegras)
51:49 Foerster (Andrae)
63:51 Sanheim (Konecny, Couturier)
Góly:
05:31 Faulk (Sundqvist, N. Walker)
12:08 Faulk (Neighbours, Kyrou)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Brink, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Cates, Foerster – Tippett, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Neighbours, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, B. Schenn (C) – Snuggerud, Suter, Bučněvič – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.

Rozhodčí: McIsaac, Sullivan – Blujus, Daisy

Počet diváků: 17677

NHL
21. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly:
33:09 Sennecke (C. Gauthier, Leo Carlsson)
34:34 McTavish (Kreider, Terry)
Góly:
16:37 Cousins (Jensen, Cozens)
39:02 Pinto (Halliday, Perron)
58:02 Batherson (Sanderson, Spence)
Sestavy:
Mrázek (Dostál) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, I. Moore, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson (A), Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – Perron, Stützle (A), Batherson – Eller, Cozens, Zetterlund – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.

Rozhodčí: Hanson, Hamilton – Gawryletz, Knorr

Počet diváků: 14564

NHL
21. 11. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Dallas Stars Dallas Stars 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
Góly:
03:06 L. Karlsson
14:25 Elias Pettersson (DeBrusk, Sherwood)
Góly:
00:55 Bourque (Hryckowian)
07:44 J. Robertson
50:47 Blackwell (Faksa, Bäck)
58:29 Rantanen (Benn)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers, M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Sherwood, Elias Pettersson (A), E. Kane – Garland, Kämpf, Boeser (A) – O'Connor, Räty, DeBrusk – L. Karlsson, Sasson, MacEachern.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Petrovic, Bichsel, Capobianco, Koljačonok – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.

Rozhodčí: Schlenker, MacPhee – Mills, Toomey

Počet diváků: 18703

NHL
21. 11. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:3P (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly:
34:12 Mermis (Tavares)
43:33 Tavares (Cowan, Ekman-Larsson)
Góly:
23:17 Voronkov (Fantilli, Werenski)
32:01 Fantilli (Voronkov, Werenski)
64:21 Fantilli (Werenski)
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), Benoit, McCabe, Mermis, Stecher – Järnkrok, Tavares (A), Nylander (A) – N. Robertson, Domi, McMann – Cowan, Laughton, Lorentz – Maccelli, Quillan, Joshua.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Del Bel Belluz, Činachov.

Rozhodčí: South, MacDougall – Baker, Brisebois

Počet diváků: 18438

NHL
21. 11. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New York Islanders New York Islanders 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
06:46 Ritchie (Šabanov, A. Boqvist)
14:54 Šabanov (Cizikas, Ritchie)
23:19 Barzal
25:04 Horvat (Pulock, Heineman)
46:52 Šabanov (Cizikas)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Kasper, Compher, P. Kane – Finnie, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.

Rozhodčí: Rank, Dunning – Suchánek, Marquis

Počet diváků: 18918

NHL
21. 11. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Góly:
12:58 Reinhart (Forsling)
Góly:
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Sestavy:
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Hamilton, Cholowski – Bratt (A), Hischier (C), Gricjuk – C. Brown, Mercer, Meier – Dadonov, Lammikko, Palát (A) – Noesen, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: T. Chmielewski, TJ Luxmore – S. Barton, T. Hughes

Počet diváků: 19473

NHL
21. 11. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Washington Capitals Washington Capitals 4:8 (1:1, 2:4, 1:3)
Góly:
15:47 Gallagher (Dobson, Děmidov)
27:53 Veleno (Matheson, Gallagher)
35:04 Suzuki (A. Carrier, Z. Bolduc)
45:37 Matheson (Caufield, L. Hutson)
Góly:
01:00 Ovečkin
22:00 Frank (Ovečkin, D. Strome)
23:38 Frank (Protas, Lapierre)
34:26 Chychrun (Carlson)
37:25 Milano (Frank, Sandin)
56:03 Ovečkin (D. Strome)
57:56 Ovečkin (Carlson)
58:34 Milano (Frank, Lapierre)
Sestavy:
Montembeault (24. Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, J. Roy – Gallagher (A), Veleno, Davidson.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.

Rozhodčí: Syvret C., Brenk J. – Cormier M., Deschamps J

Počet diváků: 20962

NHL
21. 11. 2025 1:30
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly:
57:28 Paul (Moser, Lilleberg)
61:43 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
Góly:
01:32 Frederic (Draisaitl)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Lilleberg, Carlile, Santini – Guentzel (A), Point, Paul – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Girgensons, Gourde, Bjorkstrand – Douglas, James, Goncalves.
Sestavy:
Pickard (S. Skinner) – Nurse (A), Bouchard, Ekholm, Kulak, Walman, Emberson, Regula – Hyman, McDavid (C), Roslovic – Podkolzin, Draisaitl (A), Mangiapane – Savoie, Henrique, Frederic – Janmark, Tomášek.

Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Smith, Fournier

Počet diváků: 19092

NHL
21. 11. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly:
26:38 Schmidt (Cole, Keller)
Góly:
23:09 Eichel (Dorofejev, Theodore)
23:28 Hutton (Reinhardt)
36:51 Eichel (Bowman, Theodore)
40:45 Bowman (Eichel, Theodore)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Simašev, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Carcone, L. Cooley, Guenther – Peterka, McBain, Crouse (A) – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: Furlatt, Maaskant – Murchison, Jackson

Počet diváků: 12478

Č. Budějovice vs. Ml. BoleslavHokej - 24. kolo - 21. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
21. 11. 17:30
  • 2.15
  • 4.25
  • 2.78
Hradec Kr. vs. SpartaHokej - 24. kolo - 21. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
21. 11. 18:00
  • 2.38
  • 4.19
  • 2.60
Kladno vs. KometaHokej - 24. kolo - 21. 11. 2025:Kladno vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
21. 11. 18:00
  • 2.45
  • 4.11
  • 2.45
Pittsburgh vs. MinnesotaHokej - - 22. 11. 2025:Pittsburgh vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
22. 11. 01:00
  • 2.50
  • 4.06
  • 2.42
Buffalo vs. ChicagoHokej - - 22. 11. 2025:Buffalo vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
22. 11. 01:00
  • 1.89
  • 4.17
  • 3.43
Winnipeg vs. CarolinaHokej - - 22. 11. 2025:Winnipeg vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
22. 11. 02:00
  • 2.67
  • 3.97
  • 2.30
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Aktualizujeme
Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  7:46

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Po sedmi startech bez bodu se v hokejové NHL připomněl útočník David Tomášek. Svým gólem ovšem jen mírnil prohru Edmontonu s Washingtonem. Na straně poražených ve středu stáli i útočníci Bostonu...

20. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  8:08

Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...

Hokejisté Curychu s českým brankářem Šimonem Hrubcem triumf v Lize mistrů neobhájí. Švýcarskému celku vystavil už v úvodu play off stopku finský tým KalPa Kuopio, který po remíze 4:4 zvládl v domácím...

19. listopadu 2025  22:51

