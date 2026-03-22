Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Martin Korbáš
Aktualizujeme   20:10aktualizováno  23. března 7:36
Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů, díky čemuž vyrovnal bostonského Davida Pastrňáka a opět si vylepšil své nové sezonní maximum kariéry. Gólman Karel Vejmelka slavil s Utahem výhru 4:3 po prodloužení nad Los Angeles.
Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s Martinem Nečasem, který mu na něj přihrál. | foto: AP

Ve velké formě hrající Martin Nečas nastupoval do nedělního zápasu proti domácímu Washingtonu již s novým kariérním maximem v gólech (32 zásahů, dosud měl nejvíce 28 v sezoně 2022/23) a bodech (84 bodů, dosud měl nejvíce v minulé sezoně 2024/25 83 zápisů). Pokud se nezraní, tak co nevidět navíc pokoří i osobák v asistencích.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 65z. - 86b.(28+58)

2. Nečas (COL), 66z. - 86b.(32+54)

3. Hertl (VGK), 70z. - 54b.(24+30)

4. Zacha (BOS), 67z. - 51b.(23+28)

5. Hronek (VAN), 69z. - 39b.(8+31)

Na ledě Capitals dlouhodobý lídr NHL z Colorada uspěl 3:2 po prodloužení a český šikula se na tom podepsal dvěma přihrávkami (23:38, 0+2, +1, 2 střely), díky čemuž mu s aktuálním součtem 54 přihrávek chybí na překonání svého rekordu z loňska jen další tři gólové pasy.

Proti týmu z hlavního města USA se ovšem Avalanche dlouho nemohli prosadit. Domácí vedli nejtěsnějším rozdílem po gólu Justina Sourdifa ze 12. minuty až do úvodu třetí třetiny. Dobývání brány Logana Thompsona ukončil kapitán Colorada Gabriel Landeskog. Zakončoval do zcela odkryté brány poté, co jej po chybné rozehrávce Thompsona zpoza brány chytře našel Nečas.

V 47. minutě navíc přišel obrat, když se radovala posila pro play off v sestavě Avs Nicolas Roy. V 55. minutě ale Capitals zachránil Alex Ovečkin, jenž se v součtu základních částí a všech účastí v play off radoval z jubilejní 1 000. trefy (923 ze základních části + 77 z play off). Wayne Gretzky při shodném součtu během kariéry dosáhl na 1 016 branek (894 + 122).

Kapitán Washingtonu tak využitou přesilovkou srovnal na 2:2 a poslal duel do prodloužení. Z něj neuběhly ani dvě minuty, než hostující lavičku rozjásal Brock Nelson. S nastavenou holí poslal puk do sítě po skvělé akci sebevědomého Nečase, jenž v produktivitě Čechů s 86 zápisy dorovnal svého krajana Davida Pastrňáka z Bostonu.

V souboji konkurentů o postupové pozice tabulky Západní konference Utah v prodloužení porazil 4:3 Los Angeles. Hrdinou duelu se stal útočník domácích Nick Schmaltz, jenž v 62. minutě svou druhou trefou večera duel rozhodl. Dva góly za Utah nastřílel i další forvard Lawson Crouse (2+1).

Tým Mammoth, za který v bráně pochytal 33 z 36 střel nejvytíženější gólman ligy Karel Vejmelka, byl blíže úspěchu i v řádné hrací době. Kings, kterým v tabulce aktuálně patří první příčka za postupovou osmičkou, však v 57. minutě trefil vyrovnáním na 3:3 bod Artěmij Panarin.

Teprve podruhé z posledních čtrnácti startů odcházeli do kabin poraženi hokejisté Buffala. Na ledě Anaheimu však v přestřelce vybojovali alespoň bod za remízu 5:5 z řádné hrací doby. Ducks, v jejichž bráně odpočívajícího Lukáše Dostála tentokrát nahradil Ville Husso, rozhodli až v prodloužení druhým zásahem útočníka Troye Terryho.

Kromě něj byl za domácí u dvou vstřelených branek také Leo Carlsson (0+2), Chris Kreider, Beckett Sennecke a Jackson LaCombe (všichni 1+1). Do utkání opět nezasáhl kapitán Anaheimu Radko Gudas, jenž si odpykával poslední z celkově pětidíleného trestu za nedávný faul kolenem na torontského Austona Matthewse. V dresu Sabres se dvěma body prezentovali útočník Zach Benson (1+1) a obránci Rasmus Dahlin (0+2) s Owenem Powerem (1+1).

Výsledky

NHL
22. 3. 2026 17:30
Washington Capitals Washington Capitals : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3P (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Góly:
11:53 Sourdif (McMichael, M. Roy)
54:17 Ovečkin (D. Strome, C. Hutson)
Góly:
41:05 Landeskog (Nečas)
46:03 N. Roy (Bardakov)
61:22 Nelson (Nečas)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, N. Roy, Bardakov.

Rozhodčí: Halkidis, Brenk – Baker, Hughes

Počet diváků: 18347

NHL
22. 3. 2026 20:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Nashville Predators Nashville Predators 2:3P (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
24:34 Lardis (Bertuzzi, Vlasic)
33:57 Bedard (Greene)
Góly:
26:31 F. Forsberg (Marchessault)
49:43 Stamkos (F. Forsberg, Josi)
61:05 F. Forsberg
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Crevier – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Slaggert, Donato, Michejev – Lardis, Toninato, Lafferty.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Wilsby, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Haula, L'Heureux, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.

Rozhodčí: Chmielewski, Luxmore – Cherrey, Blujus

Počet diváků: 20553

NHL
22. 3. 2026 20:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Góly:
54:56 Činachov (Rust, Crosby)
Góly:
00:47 Sebastian Aho (Jarvis)
26:24 Ehlers (Jarvis, Nikišin)
29:15 Chatfield (Robinson)
37:20 Jarvis (Ehlers, Svečnikov)
58:56 Jankowski (Blake, Stankoven)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Justin Kea – Kyle Flemington, James Tobias

Počet diváků: 18048

NHL
22. 3. 2026 17:00
New York Rangers New York Rangers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
20:41 Kartye (J. Miller)
34:03 Zibanejad (Fox, J. Miller)
Góly:
13:06 Lowry (Vilardi, Perfetti)
26:43 Vilardi (Connor, Morrissey)
Connor
Sestavy:
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Mackey – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – T. Raddysh, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Edström, Brodzinski.
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Koepke, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, I. Rosén.

Rozhodčí: Francis Charron, Stephen Hiff – Steve Barton, CJ Murray

Počet diváků: 17349

NHL
23. 3. 2026 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:3P (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly:
16:25 Olofsson (Šarangovič, Whitecloud)
16:52 Frost (Coronato)
28:28 Backlund (Coleman, Brzustewicz)
60:26 R. Strome (Gridin, Bahl)
Góly:
07:25 McDonagh (Goncalves)
31:47 D. Raddysh (Kučerov, Moser)
55:40 Holmberg (Gourde)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Hanley – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Gross, Pospíšil.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Guentzel, Point, Goncalves – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Paul, Perry.

Rozhodčí: M. Dunning, C. Syvret – C. Apperson, D. Kelly

Počet diváků: 17287

NHL
23. 3. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Góly:
01:25 Horvat (Anders Lee, A. Boqvist)
Góly:
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – A. Boqvist, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Anders Lee (C) – Heineman, B. Schenn, MacLean – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, Ritchie.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Fabbro, Provorov, Gudbranson (A), Mateychuk – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Heinen, Jenner (C), Lundeström.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Sandlak – Suchánek, Murray

Počet diváků: 17255

NHL
23. 3. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3P (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
07:04 Crouse (Marino)
09:19 Crouse (Kerfoot, Stenlund)
36:11 Schmaltz (Keller, Crouse)
61:46 Schmaltz (Sergačov, Stenlund)
Góly:
07:20 Laferriere (Byfield)
09:47 Byfield
56:30 Panarin (Doughty)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – Kerfoot, Stenlund, Yamamoto.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – Turcotte, S. Helenius, M. Joseph.

Rozhodčí: Dwyer, Schlenker – Gawryletz, Toomey

Počet diváků: 12478

NHL
23. 3. 2026 0:00
Dallas Stars Dallas Stars : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly:
10:55 W. Johnston (Duchene, Heiskanen)
16:48 Hryckowian (Blackwell, Steel)
Góly:
04:01 McNabb (Kolesar, Theodore)
29:10 Barbašov (Howden, Sissons)
56:22 R. Smith (Marner, Dorofejev)
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Bichsel, Ljubuškin – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bunting – Bastian, Hyry, Bäck.
Sestavy:
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Sissons, Howden – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Chris Lee – Brandon Grillo, Kilian McNamara

Počet diváků: 18532

NHL
23. 3. 2026 1:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 6:5P (2:2, 2:0, 1:3 - 1:0)
Góly:
09:26 Kreider (Leo Carlsson, Terry)
12:23 LaCombe (McTavish, Sennecke)
22:35 Sennecke (LaCombe)
35:40 Terry (Washe, Zellweger)
58:16 Granlund (Kreider, Leo Carlsson)
61:29 Terry
Góly:
03:36 Tuch (Power, Krebs)
17:14 Doan (Östlund, Byram)
44:40 Quinn (Dahlin, Benson)
50:05 Power (McLeod)
51:36 Benson (Dahlin, Malenstyn)
Sestavy:
Husso (Dostál) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, I. Moore, Zellweger – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – Harkins, Washe, McTavish.
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Benson.

Rozhodčí: Cody Beach, Trevor Hanson – Ryan Gibbons, Brandon Gawryletz

Počet diváků: 16817

Tipsport - partner programu
Kometa vs. PardubiceHokej - Čtvrtfinále - 23. 3. 2026:Kometa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
23. 3. 17:00
  • 3.63
  • 4.35
  • 1.80
Zlín vs. KolínHokej - 4. kolo - 23. 3. 2026:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
23. 3. 17:30
  • 2.00
  • 4.00
  • 3.06
Litoměřice vs. JihlavaHokej - 4. kolo - 23. 3. 2026:Litoměřice vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
23. 3. 18:00
  • 2.86
  • 4.00
  • 2.10
Sparta vs. PlzeňHokej - Čtvrtfinále - 23. 3. 2026:Sparta vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
23. 3. 18:30
  • 2.09
  • 3.86
  • 3.10
NY Rangers vs. OttawaHokej - - 24. 3. 2026:NY Rangers vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
24. 3. 00:30
  • 3.52
  • 4.21
  • 1.85
K. Vary vs. LiberecHokej - Čtvrtfinále - 24. 3. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 3. 18:00
  • 2.44
  • 3.77
  • 2.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...

23. března 2026  7:32

Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

Premium
Tomáš Nosek odklízí puk od vlastní brány.

Prožíval krásné období s pocity nebývalého úspěchu v podobě zisku Stanley Cupu. Když mu najednou při skoku ruplo v koleni. Tomáš Nosek musel loni v létě na operaci, přišel o olympijské hry a v dresu...

23. března 2026

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc...

22. března 2026  23:01

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

22. března 2026  21:53

Teď hrajeme o život, hořekuje Zbořil. Dynamo dalo Kometě lekci z produktivity

Brněnští hokejisté se radují z gólu Adama Zbořila.

Ani třetí zápas čtvrtfinálové série s Pardubicemi hokejistům Komety radost nepřinesl. V domácí Winning Group Aréně podlehli soupeři 2:4. „Nestane se vám každý večer, že je přestřílíte. Musíme být...

22. března 2026  21:43

Jihlava v prvoligovém semifinále otáčela v Litoměřicích, druhou výhru má i Zlín

Potyčka v semifinále mezi litoměřickým Filipem Novákem (vpravo) a Ondřejem...

Jihlavští hokejisté zvítězili v semifinále první ligy po obratu ve třetí třetině v Litoměřicích 4:2. Dukla tak vede v sérii 2:1 na zápasy stejně jako Zlín, který doma zvítězil nad Kolínem 1:0 v...

22. března 2026  20:23

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

Varaďa je kvalitní kouč a zaslouží si šanci, týmu má co dát, věří bývalý hráč Vítkovic

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Pavel Prorok patří k těm hráčům, kteří s Vítkovicemi slavili v roce 1981 prozatím poslední klubový titul. 63letý bývalý hokejista stále sleduje klub svého srdce. Přestože nejen jeho uplynulá sezona...

22. března 2026  15:31

Pastrňák dal gól a připsal si 500. asistenci v NHL. Vladař vychytal výhru

Hokejisté Bostonu slaví gól. Zleva: Charlie McAvoy, David Pastrňák, Pavel Zacha...

David Pastrňák přispěl v sobotním zápase NHL gólem a přihrávkou k vítězství Bostonu nad Detroitem 4:2 a jako šestý Čech v soutěži zaznamenal 500. asistenci. Byl také vyhlášen druhou hvězdou utkání....

22. března 2026  12:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Historický moment v extralize, Růžička předstihl Kratěnu: Ale teď řeším jiné věci

Třinecký kapitán Martin Růžička.

Asistoval u vítězné trefy Miloše Romana. Přispěl k třinecké výhře 3:2 v prodloužení, také k vedení 2:0 na zápasy nad Hradcem Králové. Pro Martina Růžičku šlo už o 134. bod v kariéře v play off....

22. března 2026  10:58

Hradecký Kohout: Jak zopakovat loňský obrat? Vyčistit hlavy a nepolevovat

Královéhradecký útočník Martin Kohout oslavuje vstřelený gól.

Před rokem u toho Martin Kohout, tehdy hráč Olomouce, nebyl, proto si bude muset možný recept vyslechnout od ostatních. Hradec totiž stejně jako loni vyrazí ke třetímu zápasu čtvrtfinálové série...

21. března 2026  23:39

