Ve velké formě hrající Martin Nečas nastupoval do nedělního zápasu proti domácímu Washingtonu již s novým kariérním maximem v gólech (32 zásahů, dosud měl nejvíce 28 v sezoně 2022/23) a bodech (84 bodů, dosud měl nejvíce v minulé sezoně 2024/25 83 zápisů). Pokud se nezraní, tak co nevidět navíc pokoří i osobák v asistencích.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 65z. - 86b.(28+58)
2. Nečas (COL), 66z. - 86b.(32+54)
3. Hertl (VGK), 70z. - 54b.(24+30)
4. Zacha (BOS), 67z. - 51b.(23+28)
5. Hronek (VAN), 69z. - 39b.(8+31)
Na ledě Capitals dlouhodobý lídr NHL z Colorada uspěl 3:2 po prodloužení a český šikula se na tom podepsal dvěma přihrávkami (23:38, 0+2, +1, 2 střely), díky čemuž mu s aktuálním součtem 54 přihrávek chybí na překonání svého rekordu z loňska jen další tři gólové pasy.
Proti týmu z hlavního města USA se ovšem Avalanche dlouho nemohli prosadit. Domácí vedli nejtěsnějším rozdílem po gólu Justina Sourdifa ze 12. minuty až do úvodu třetí třetiny. Dobývání brány Logana Thompsona ukončil kapitán Colorada Gabriel Landeskog. Zakončoval do zcela odkryté brány poté, co jej po chybné rozehrávce Thompsona zpoza brány chytře našel Nečas.
V 47. minutě navíc přišel obrat, když se radovala posila pro play off v sestavě Avs Nicolas Roy. V 55. minutě ale Capitals zachránil Alex Ovečkin, jenž se v součtu základních částí a všech účastí v play off radoval z jubilejní 1 000. trefy (923 ze základních části + 77 z play off). Wayne Gretzky při shodném součtu během kariéry dosáhl na 1 016 branek (894 + 122).
Kapitán Washingtonu tak využitou přesilovkou srovnal na 2:2 a poslal duel do prodloužení. Z něj neuběhly ani dvě minuty, než hostující lavičku rozjásal Brock Nelson. S nastavenou holí poslal puk do sítě po skvělé akci sebevědomého Nečase, jenž v produktivitě Čechů s 86 zápisy dorovnal svého krajana Davida Pastrňáka z Bostonu.
V souboji konkurentů o postupové pozice tabulky Západní konference Utah v prodloužení porazil 4:3 Los Angeles. Hrdinou duelu se stal útočník domácích Nick Schmaltz, jenž v 62. minutě svou druhou trefou večera duel rozhodl. Dva góly za Utah nastřílel i další forvard Lawson Crouse (2+1).
Tým Mammoth, za který v bráně pochytal 33 z 36 střel nejvytíženější gólman ligy Karel Vejmelka, byl blíže úspěchu i v řádné hrací době. Kings, kterým v tabulce aktuálně patří první příčka za postupovou osmičkou, však v 57. minutě trefil vyrovnáním na 3:3 bod Artěmij Panarin.
Teprve podruhé z posledních čtrnácti startů odcházeli do kabin poraženi hokejisté Buffala. Na ledě Anaheimu však v přestřelce vybojovali alespoň bod za remízu 5:5 z řádné hrací doby. Ducks, v jejichž bráně odpočívajícího Lukáše Dostála tentokrát nahradil Ville Husso, rozhodli až v prodloužení druhým zásahem útočníka Troye Terryho.
Kromě něj byl za domácí u dvou vstřelených branek také Leo Carlsson (0+2), Chris Kreider, Beckett Sennecke a Jackson LaCombe (všichni 1+1). Do utkání opět nezasáhl kapitán Anaheimu Radko Gudas, jenž si odpykával poslední z celkově pětidíleného trestu za nedávný faul kolenem na torontského Austona Matthewse. V dresu Sabres se dvěma body prezentovali útočník Zach Benson (1+1) a obránci Rasmus Dahlin (0+2) s Owenem Powerem (1+1).
Výsledky
11:53 Sourdif (McMichael, M. Roy)
54:17 Ovečkin (D. Strome, C. Hutson)
41:05 Landeskog (Nečas)
46:03 N. Roy (Bardakov)
61:22 Nelson (Nečas)
L. Thompson (C. Lindgren) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, C. Hutson – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Ničuškin – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Kiviranta, Drury, Kelly – Brindley, N. Roy, Bardakov.
Rozhodčí: Halkidis, Brenk – Baker, Hughes
Počet diváků: 18347
24:34 Lardis (Bertuzzi, Vlasic)
33:57 Bedard (Greene)
26:31 F. Forsberg (Marchessault)
49:43 Stamkos (F. Forsberg, Josi)
61:05 F. Forsberg
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Crevier – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Slaggert, Donato, Michejev – Lardis, Toninato, Lafferty.
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Wilsby, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg, Matthew Wood, Marchessault – Haula, L'Heureux, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Kemell.
Rozhodčí: Chmielewski, Luxmore – Cherrey, Blujus
Počet diváků: 20553
54:56 Činachov (Rust, Crosby)
00:47 Sebastian Aho (Jarvis)
26:24 Ehlers (Jarvis, Nikišin)
29:15 Chatfield (Robinson)
37:20 Jarvis (Ehlers, Svečnikov)
58:56 Jankowski (Blake, Stankoven)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Graves – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Andersen (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Justin Kea – Kyle Flemington, James Tobias
Počet diváků: 18048
20:41 Kartye (J. Miller)
34:03 Zibanejad (Fox, J. Miller)
13:06 Lowry (Vilardi, Perfetti)
26:43 Vilardi (Connor, Morrissey)
Connor
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Mackey – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – T. Raddysh, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Edström, Brodzinski.
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Koepke, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, I. Rosén.
Rozhodčí: Francis Charron, Stephen Hiff – Steve Barton, CJ Murray
Počet diváků: 17349
16:25 Olofsson (Šarangovič, Whitecloud)
16:52 Frost (Coronato)
28:28 Backlund (Coleman, Brzustewicz)
60:26 R. Strome (Gridin, Bahl)
07:25 McDonagh (Goncalves)
31:47 D. Raddysh (Kučerov, Moser)
55:40 Holmberg (Gourde)
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Hanley – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Gross, Pospíšil.
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Guentzel, Point, Goncalves – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Paul, Perry.
Rozhodčí: M. Dunning, C. Syvret – C. Apperson, D. Kelly
Počet diváků: 17287
01:25 Horvat (Anders Lee, A. Boqvist)
Sorokin (Rittich) – A. Boqvist, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (A), Anders Lee (C) – Heineman, B. Schenn, MacLean – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, Ritchie.
Greaves (Merzļikins) – Severson, Werenski (A), Fabbro, Provorov, Gudbranson (A), Mateychuk – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Heinen, Jenner (C), Lundeström.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Sandlak – Suchánek, Murray
Počet diváků: 17255
07:04 Crouse (Marino)
09:19 Crouse (Kerfoot, Stenlund)
36:11 Schmaltz (Keller, Crouse)
61:46 Schmaltz (Sergačov, Stenlund)
07:20 Laferriere (Byfield)
09:47 Byfield
56:30 Panarin (Doughty)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – Kerfoot, Stenlund, Yamamoto.
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – Turcotte, S. Helenius, M. Joseph.
Rozhodčí: Dwyer, Schlenker – Gawryletz, Toomey
Počet diváků: 12478
10:55 W. Johnston (Duchene, Heiskanen)
16:48 Hryckowian (Blackwell, Steel)
04:01 McNabb (Kolesar, Theodore)
29:10 Barbašov (Howden, Sissons)
56:22 R. Smith (Marner, Dorofejev)
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Bichsel, Ljubuškin – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bunting – Bastian, Hyry, Bäck.
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Sissons, Howden – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Jon McIsaac, Chris Lee – Brandon Grillo, Kilian McNamara
Počet diváků: 18532
09:26 Kreider (Leo Carlsson, Terry)
12:23 LaCombe (McTavish, Sennecke)
22:35 Sennecke (LaCombe)
35:40 Terry (Washe, Zellweger)
58:16 Granlund (Kreider, Leo Carlsson)
61:29 Terry
03:36 Tuch (Power, Krebs)
17:14 Doan (Östlund, Byram)
44:40 Quinn (Dahlin, Benson)
50:05 Power (McLeod)
51:36 Benson (Dahlin, Malenstyn)
Husso (Dostál) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, I. Moore, Zellweger – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – Harkins, Washe, McTavish.
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Metsa, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Benson.
Rozhodčí: Cody Beach, Trevor Hanson – Ryan Gibbons, Brandon Gawryletz
Počet diváků: 16817