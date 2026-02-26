Premium

Nečas byl hvězdou v duelu proti Vejmelkovi, Dostál uspěl nad McDavidem

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:05aktualizováno  7:47
Po olympijské přestávce se rozjela hokejová NHL. V osmi zápasech bodovala trojice Čechů. Martin Nečas byl s bilancí 1+1 zvolen první hvězdou u výhry Colorada 4:2 na ledě Utahu s Karlem Vejmelkou v bráně. Tomáš Hertl jednou asistoval u vítězství Vegas 6:4 nad Los Angeles a obránce Radko Gudas přihrával u těsného úspěchu Anaheimu 6:5 nad Edmontonem. V bráně Ducks nechyběl Lukáš Dostál.

Martin Nečas se raduje z branky Colorada. | foto: Reuters

V souboji Utahu s Coloradem o všem podstatném rozhodla prostřední dvacetiminutovka, ve které padlo všech šest branek duelu. Navrch měli hostující lídři soutěže, za něž pálili ostrými i navrátilci z ZOH v Miláně Američan Brock Nelson a Martin Nečas (18:33, 1+1, +1, 3 střely).

Český reprezentant nejprve zapsal asistenci, když v 33. minutě společně s kapitánem Gabrielem Landeskogem připravili střeleckou pozici pro Nelsona - 1:3 pro Avalanche. Přesně o minutu později za tým Mammoth snížil Dylan Guenther. Dvougólový náskok ale hostům v 38. minutě vrátil aktivní Nečas, jenž střelou z první proměnil přesilovou hru – 2:4.

V bráně Utahu překonal krajana Karla Vejmelku, jenž celkově zastavil 21 z 25 střel soupeře. Nečas si za svůj výkon vysloužil post první hvězdy duelu. Colorado tak zvítězilo i bez své největší ofenzivní hvězdy Nathana MacKinnona, jenž do utkání nenastoupil.

Anaheim uspěl 6:5 v přestřelce s Edmontonem a dopřál tak svému trenérovi Joelu Quennevillovi jubilejní 1 000. triumf na lavičce týmu NHL. Daného milníku dosáhl jako teprve druhý kouč historie po legendárním Scotty Bowmanovi, jenž nasbíral celkově 1 244 výher.

Ovšem zpátky k zápasu, ve kterém hostující Oilers i díky dvěma přihrávkám Connora McDavida po dvou třetinách drželi nadějný stav 2:4. Domácí Ducks však ve třetím dějství dokázali čtyřikrát skórovat a otočili vývoj na svou stranu.

Asistencí k tomu přispěl i obránce Radko Gudas (14:23, 0+1, +/-: 0), dokonce tři body bral uzdravený švédský centr Leo Carlsson (1+2). Klíčovou rozdílovou trefu zařídil v 59. minutě mladík Cutter Gauthier. Brankář vítězů Lukáš Dostál pochytal 22 z 27 střel Edmontonu.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
26. 2. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:6 (1:1, 1:0, 2:5)
Góly:
14:30 Byfield (Panarin, B. Clarke)
34:44 Kempe (Kopitar, Panarin)
53:26 Byfield (Kuzmenko)
58:54 B. Clarke (Kempe, Kuzmenko)
Góly:
10:59 Dorofejev (Laczynski, R. Smith)
48:07 Sissons (Bowman, Hill)
51:14 Saad (Sissons, Holtz)
52:21 R. Smith (Laczynski, McNabb)
55:59 Dorofejev (Laczynski, Bowman)
59:31 Barbašov (Hertl, McNabb)
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Dumoulin, Doughty, Edmundson, B. Clarke, M. Anderson, Ceci – Panarin, Laferriere, Kempe – Byfield, Kopitar, T. Moore – Foegele, Turcotte, Kuzmenko – Armia, S. Helenius, Perry.
Sestavy:
Hill (Schmid) – Andersson, Lauzon, McNabb, Coghlan, Hutton, Korczak – Barbašov, Hertl, Kolesar – R. Smith, Laczynski, Dorofejev – Saad, Sissons, Holtz – Reinhardt, Uchacz, Bowman.

Rozhodčí: StLaurent, MacDougall – Alphonso, Marquis

Počet diváků: 18145

NHL
26. 2. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Góly:
30:49 Guenther (Sergačov, Keller)
33:20 Guenther (L. Cooley, McBain)
Góly:
23:26 Kelly (Burns, Wedgewood)
29:13 Olofsson (Malinski, Kelly)
32:15 Nelson (Landeskog, Nečas)
37:17 Nečas (C. Makar, Landeskog)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse – McBain, L. Cooley, Guenther – Peterka, Hayton, Yamamoto – Kerfoot, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar, Manson, Burns, Malinski, Kulak – Lehkonen, Bardakov, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kelly, Kiviranta, Brindley.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Michael Sullivan – Trent Knorr, Ryan Gibbons

NHL
26. 2. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Góly:
18:41 W. Johnston (Lindell, Harley)
21:43 Duchene (Harley)
25:35 Steel (Bourque, Hryckowian)
26:14 W. Johnston (Heiskanen, Duchene)
Góly:
46:46 R. Evans
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Erne – Bastian, Hyry, Bäck.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Gaudreau, Stephenson, Tolvanen – Winterton, S. Wright, Schwartz (A) – Melanson, Meyers, Catton.

Rozhodčí: Skilliter, Rank – Marquis, Toomey

Počet diváků: 18532

NHL
26. 2. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly:
57:30 Meier (J. Hughes, Bratt)
Góly:
28:10 T. Thompson (Krebs, Byram)
50:36 Krebs (T. Thompson)
Sestavy:
Allen (Markström) – Kovacevic, Pesce, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Metsa – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Kozak, Dunne.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Jordan Samuels-Thomas – Andrew Smith, Shawn Oliver

Počet diváků: 16514

NHL
26. 2. 2026 4:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 6:5 (1:2, 1:2, 4:1)
Góly:
10:29 I. Moore (Harkins, R. Johnston)
23:01 Killorn (Leo Carlsson, McTavish)
41:30 Leo Carlsson (Trouba, Kreider)
42:45 Zellweger (Gudas, Terry)
46:39 Sennecke (LaCombe)
58:45 C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider)
Góly:
00:13 Roslovic (Savoie, Nurse)
09:04 Nugent-Hopkins (McDavid, Savoie)
38:44 Hyman (Ekholm, Bouchard)
39:20 Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid)
45:53 Savoie (Podkolzin, Ekholm)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, I. Moore – Killorn (A), Leo Carlsson (A), Sennecke – Kreider, Poehling, Terry – Viel, McTavish, C. Gauthier – R. Johnston, Washe, Harkins.
Sestavy:
Jarry (47. Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Walman, Stastney, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Savoie, Draisaitl (A), Roslovic – Podkolzin, Henrique, Frederic – Mangiapane, Lazar, Janmark.

Rozhodčí: Syvret, Lee – Gawryletz, Mahon

Počet diváků: 16214

NHL
26. 2. 2026 1:30
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Góly:
27:07 Point (D'Astous, Holmberg)
27:58 Goncalves (Kučerov, D'Astous)
42:59 Kučerov (Goncalves, Point)
56:30 Point (Kučerov, Goncalves)
Góly:
56:19 Tavares (Nylander, Knies)
57:13 Knies (Nylander, Matthews)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Hedman (C), D'Astous, Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel, James, Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, Sabourin, Lilleberg.
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews (C), McMann – Nylander, Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Knies – Järnkrok, Laughton, Lorentz.

Rozhodčí: F. South, G. Skilliter – J. Fournier, T. Baker

Počet diváků: 19092

NHL
26. 2. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly:
33:52 Sandin (Lapierre, Chychrun)
54:08 T. van Riemsdyk (Chisholm, Protas)
59:34 Protas
Góly:
40:29 Cates (Sanheim, Brink)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chisholm, Sandin – Protas, D. Strome (A), Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, R. Leonard – Beauvillier, Sourdif, Frank – Duhaime, Dowd, Lapierre.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Mičkov – Tippett, Couturier (C), Barkey – Hathaway, Grundström, Grebjonkin.

Rozhodčí: McIsaac, Blandina – Shewchyk, Kelly

NHL
26. 2. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3P (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
01:58 O'Connor (Boeser)
20:38 E. Kane (Elias Pettersson)
Góly:
11:42 Connor (Scheifele)
38:45 Vilardi (Scheifele, L. Schenn)
61:37 Perfetti (Lowry, Samberg)
Sestavy:
Tolopilo (Lankinen) – Hronek (A), Elias Pettersson, P. Joseph, Buium, Willander, M. Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson, E. Kane – Boeser (A), Rossi, O'Connor – Garland, Blueger, Öhgren – L. Karlsson, Kämpf, Höglander.
Sestavy:
Comrie (DiVincentiis) – DeMelo, Stanley, Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Heinola – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Iafallo, Lowry (C), Perfetti – Naměstnikov, J. Toews, Nyquist – Pearson, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Mitch Dunning – Bevan Mills, Kiel Murchison

Počet diváků: 18139

Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

Nula i po olympiádě. Chtěl jsem chytat hned, hlásil Škorvánek. Zaútočí na rekord?

Hradecký brankář Stanislav Škorvánek slaví výhru a čisté konto po utkání s...

V Miláně si zachytal ve dvou zápasech, v tom druhém ale už za beznadějného stavu. Navíc pak musel sledovat, jak se rozplývá sen, že mu na krku bude viset olympijská medaile. Když se ale Stanislav...

25. února 2026  22:10

Procházka: Začalo naše play-off. Džegr? Je dál s námi, konci stejně nikdo nevěří

Kladenský útočník Martin Procházka v akci proti Třinec.

Jen zpoza skla VIP lóže sledoval hokejový idol Jaromír Jágr, jak jeho Kladno ztratilo první extraligový zápas po olympijské pauze. Během ní legendární útočník oznámil, že ho už fanoušci (asi) na ledě...

25. února 2026  21:43

Dramatický souboj v první lize. Kolo před koncem jde do čela Slavia, přeskočila Kolín

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Slavia se po dvou kolech vrátila do do čela první hokejové ligy. Pražané porazili poslední Chomutov 4:2 a využili zaváhání dosud prvního Kolína, který prohrál doma 1:2 s Frýdkem-Místkem. O vítězi...

25. února 2026  21:42

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset...

25. února 2026  15:33

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

25. února 2026

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

Hokejista Alex Tamáši s pukem, kterým dal svůj první gól v české extralize.

Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry,...

25. února 2026  12:25

Další velké jméno pro Spartu. Šmíd se vrací do Česka, bude pomáhat Augustovi

Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Hokejová Sparta se domluvila s dalším významným jménem. Nejen že od příští sezony její extraligový tým převezme úspěšný trenér reprezentačních juniorů Patrik Augusta. Na střídačku se k němu postaví...

25. února 2026  12:02

Pitomá olympiáda! Zámořští miliardáři se bojí o hvězdy NHL. Zuřili i kvůli Haškovi

Premium
Radko Gudas na olympiádě v Miláně sráží Sidneyho Crosbyho.

Pro fanoušky i samotné hokejisty znamená prestižní klání pod pěti kruhy naprosto jedinečnou událost. Najdou se však v branži lidé, které olympijský turnaj prachobyčejně štve. Šéfové klubů NHL kvůli...

25. února 2026

Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Vstali jako fénix z popela, ale teď jim hoří křídla. Hokejoví Piráti z Chomutova mají i kvůli administrativní chybě a kontumaci na kahánku a hrozí jim, že zacouvají zpátky do druhé ligy.

25. února 2026  10:34

