Nečas byl mezi střelci Colorada, Mrázek střídal odvolaného Dostála

Martin Korbáš
  7:19aktualizováno  8:55
V bohatém pondělním programu hokejové NHL se z Čechů prosadil jen Martin Nečas. Gólem podpořil triumf vedoucího mužstva soutěže z Colorada 5:2 nad Los Angeles. Naopak David Pastrňák s Bostonem neuspěl proti Calgary a nedařilo se rovněž českým gólmanům. Výhru neslavil Vítek Vaněček z Utahu ani Lukáš Dostál z Anaheimu, jehož po čtvrtém inkasovaném gólu nahradil Petr Mrázek.
Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche u mantinelu bojuje s Joelem Edmundsonem z Los Angeles. | foto: David ZalubowskiAP

Už na osm zápasů v řadě natáhli svou vítěznou sérii hokejisté Colorada. Suverénní lídr NHL naposledy přejel 5:2 Los Angeles a 19. gólem sezony se na tom podílel i český útočník Martin Nečas (18:09, 1+0, +1, 4 střely). Šestý nejproduktivnější hráč soutěže tak zapsal svůj jubilejní 50. bod sezony (19+31) z 38 startů.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 38z. - 50b. (19+31)

2. Pastrňák (BOS), 35z. - 41b. (15+26)

3. Hertl (VGK), 37z. - 29b. (15+14)

4. Zacha (BOS), 39z. - 26b. (10+16)

5. Hronek (VAN), 38z. - 22b. (2+20)

Za svůj výkon proti Kings byl zámořskými novináři Nečas oceněn postem třetí hvězdy. Jeho gólový moment přišel v 34. minutě, kdy po přihrávce kapitána Gabriela Landeskoga pálil do tyče a následně si odražený puk dojel a snadno dorazil do sítě.

Druhou přihrávku u dané akce bral Nathan MacKinnon, jenž v závěru přidal i trefu do prázdné klece a s 66 body (32+34) mírně snížil ztrátu na vedoucího muže bodování Connora McDavida z Edmontonu (69 bodů, 24+45).

V opačném rozpoložení od Colorada jsou naopak hokejisté Bostonu. Parta kolem Davida Pastrňáka (19:22, +/-: 0, 4 střely) nezabránila už šestému nezdaru za sebou. V pondělí podlehla 1:2 po prodloužení domácímu Calgary, za které rozhodl v 62. minutě využitou přesilovou hrou Connor Zary.

V řádné hrací době jako první skórovali Bruins zásluhou beka Andrewa Peekea. V polovině řádné hrací doby ovšem Flames vrátil do hry Blake Coleman. Útočník vítězů Adam Klapka (8:53, +/-: 0) se bodově neprosadil, stejně jako hostující Pavel Zacha (18:30, +/-: 0, 1 střela).

Třetí prohře v řadě a z delšího horizontu již sedmé z posledních devíti startů nezabránili do krize se propadající hokejisté Anaheimu. V pondělí bylo nad jejich síly San Jose, které si z arény Honda Center odvezlo výsledek 4:5. Hlavní roli hrál opět hvězdný mladík Macklin Celebrini, jenž zapsal bilanci 1+2 a po odskočené dvojici McDavid - MacKinnon se stal třetím hráčem sezony s pokořenou šedesátkou bodů.

Domácím Ducks nepomohla k bodovému zisku ani výrazná střelecká převaha 42:13. Hostující gólman Jaroslav Askarov pochytal 38 puků, naopak Lukáš Dostál po čtvrtém inkasovaném gólu z pouhých devíti střel v 33. minutě přepustil bránu Petru Mrázkovi. Ten ze zbylých čtyř pokusů Sharks dostal sice jen jeden gól, právě akce Zacka Ostapchuka z 54. minuty byla v utkání ale tou rozhodující. Kvůli nemoci do zápasu za Anaheim nenastoupil kapitán Radko Gudas.

Menší zdravotní komplikace potkaly jedničku Utahu Karla Vejmelku, což dalo šanci jeho parťákovi Vítku Vaněčkovi. Po skvělém výkonu před vánoční přestávkou proti silnému Coloradu (prohra 0:1) nastoupil i v pondělní partii proti Nashvillu. Vaněček zastavil 22 z 26 střel a nakonec odcházel po skóre 3:4 v roli poraženého.

Klíčovou postavou byl veterán v útoku Predators Steven Stamkos, jenž v 52. minutě využitou přesilovkou srovnal na 3:3 a v 54. minutě další trefou utkání rozhodl.

Skvělý závěr roku prožívají hokejisté Buffala. Souběžně se změnou na postu generálního manažera, kdy Kevyna Adamse nahradil Fin Jarmo Kekäläinen, Sabres jedou na vítězné vlně.

Pondělní triumf 4:2 z ledu St. Louis byl pro Buffalo už devátým dvoubodovým ziskem za sebou. V úvodu třetí třetiny o tom rozhodl útočník Zach Benson, v samém závěru pak vše pojišťoval do prázdné klece Peyton Krebs.

Výsledky

NHL
30. 12. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Góly:
15:02 Terry (Nesterenko)
36:26 C. Gauthier (Terry, Poehling)
43:07 Minťukov (C. Gauthier, I. Moore)
55:58 Terry (McTavish, LaCombe)
Góly:
10:43 Ferraro (Wennberg, Gaudette)
19:12 Celebrini (Wennberg, Toffoli)
26:30 Černišev (Celebrini, S. Dickinson)
32:17 Eklund (Celebrini)
53:47 Ostapchuk (Iorio, Goodrow)
Sestavy:
Dostál (33. Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Granlund, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, McTavish (A), C. Gauthier – Terry, Poehling, Nesterenko – R. Strome (A), Harkins, Killorn.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – Černišev, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Graf – Gaudette, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Schlenker, Lee – McNamara, Fournier

Počet diváků: 15500

NHL
30. 12. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:3N (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
08:50 McCann (Dunn, Eberle)
19:40 Winterton (Melanson, Daccord)
Góly:
15:20 L. Karlsson (Öhgren)
25:23 Elias Pettersson (E. Kane, Willander)
Öhgren
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.
Sestavy:
Lankinen (Demko) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, Boeser (A) – Öhgren, Rossi, Garland – O'Connor, Räty, Sherwood – Höglander, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: McIsaac, Dwyer – Toomey, Murray

Počet diváků: 17151

NHL
30. 12. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Góly:
36:49 McNabb (Barbašev, Dorofejev)
42:14 Stone (Barbašev, Marner)
Góly:
00:26 M. Johansson (Brodin, Spurgeon)
14:06 Boldy (Eriksson Ek, M. Johansson)
20:26 Spurgeon (M. Johansson, Brodin)
24:32 Faber (Trenin, Kaprizov)
26:56 Eriksson Ek (Boldy, M. Johansson)
Sestavy:
Hart (27. Schmid) – McNabb (A), Hanifin, Korczak, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone (C) – Dorofejev, Hertl (A), Holtz – Howden, R. Smith, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – M. Foligno (A), Sturm, Trenin.

Rozhodčí: Chmielewski, Skilliter – Gawryletz, Apperson

Počet diváků: 18102

NHL
30. 12. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Boston Bruins Boston Bruins 2:1P (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly:
33:30 Coleman (Backlund, Hanley)
61:53 Zary
Góly:
18:06 Peeke (Lohrei, Kuraly)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Brzustewicz – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Huberdeau, Frost, Coronato – Zary, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Zadorov, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Aspirot, Lohrei, Peeke – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák (A) – Eyssimont, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Hanson, Markovic – Knorr, Mahon

NHL
30. 12. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Góly:
05:08 B. Schenn (Stenberg, Kyrou)
08:09 Snuggerud (Fabbri, Parayko)
Góly:
02:19 Östlund (Norris)
35:17 Tuch (Samuelsson)
41:46 Benson (Quinn, McLeod)
58:44 Krebs (Malenstyn)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk (A), C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas (A), Bučněvič – Stenberg, B. Schenn (C), Kyrou – Fabbri, Dvorský, Snuggerud – Toropčenko, Sundqvist, M. Joseph.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Kesselring, Byram, Metsa – Krebs, T. Thompson (A), Doan – Östlund, Norris, Tuch (A) – Benson, McLeod, Quinn – Greenway, Dunne, Malenstyn.

Rozhodčí: Rank, Luxmore – O'Quinn, Shewchyk

Počet diváků: 18096

NHL
30. 12. 2025 1:30
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly:
45:46 Lowry (M. Barron)
Góly:
28:00 M. Jones
32:49 Roslovic (Henrique, Savoie)
58:37 Hyman (McDavid)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, Naměstnikov, Perfetti – Pearson, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, J. Toews, Niederreiter.
Sestavy:
Pickard (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Stastney, Nurse (A), Emberson, Stillman – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Savoie, Draisaitl (A), Podkolzin – Janmark, Roslovic, Frederic – Lazar, Henrique, M. Jones.

Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Mills, Berg

Počet diváků: 15225

NHL
30. 12. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Washington Capitals Washington Capitals 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)
Góly:
04:35 Lundell (Petry)
12:45 Reinhart (S. Jones, Marchand)
46:17 Marchand (Bennett, S. Jones)
53:12 Ekblad (Reinhart, Lundell)
59:26 Reinhart (Luostarinen, Ekblad)
Góly:
03:53 Wilson (Fehérváry, D. Strome)
19:17 Wilson (D. Strome, Chychrun)
43:11 D. Strome (Wilson, Protas)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – J. Boqvist, Kunin, Studnicka.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – McMichael, Sourdif, Ovečkin (C) – Protas, D. Strome, Wilson (A) – R. Leonard, Dowd, Beauvillier – Duhaime, Lapierre, Frank.

Rozhodčí: Nicholson, Beach – Brisebois, Tobias

Počet diváků: 19421

NHL
30. 12. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Nashville Predators Nashville Predators 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Góly:
05:48 Peterka (Guenther, Keller)
23:30 Sergačjov (Schmaltz, Durzi)
44:02 Guenther (Crouse, Hayton)
Góly:
09:51 Josi (F. Forsberg, Stamkos)
27:51 Evangelista (Jost, Blankenburg)
51:39 Stamkos (O'Reilly, Evangelista)
53:17 Stamkos (O'Reilly, Perbix)
Sestavy:
Vaněček (Villalta) – Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse (A), Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Evangelista – Bunting, Haula, Stamkos – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.

Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – Flemington, Barton

Počet diváků: 12478

NHL
30. 12. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Rangers New York Rangers 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
15:57 Sebastian Aho (Nikišin, Ehlers)
49:11 Martinook (Chatfield, K. Miller)
64:47 Blake (Sebastian Aho, Ehlers)
Góly:
01:39 Gavrikov (Panarin, Trocheck)
33:00 Brodzinski (Carrick, M. Robertson)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Nikišin, S. Walker, K. Miller, Chatfield, Reilly, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Stankoven – Ehlers, Kotkaniemi, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Perreault, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, T. Raddysh – Brodzinski, Carrick, Rempe.

Rozhodčí: McCauley, Sandlak – Suchánek, Kovachik

Počet diváků: 18309

NHL
30. 12. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly:
09:24 Drury (Colton)
33:21 Nečas (Landeskog, MacKinnon)
37:30 Nelson (Kiviranta, Girard)
58:23 MacKinnon (Lehkonen)
59:15 C. Makar (Ničuškin, Nelson)
Góly:
25:13 Perry (Fiala, Edmundson)
44:58 Armia (Kempe)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Byfield, T. Moore – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Armia, Helenius, Perry.

Rozhodčí: Charron, Kea – Oliver, Murchinson

NHL
30. 12. 2025 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly:
28:16 Sanderson (Stützle, B. Tkachuk)
Góly:
15:58 Jenner (C. Sillinger, Coyle)
21:21 Severson (Voronkov, C. Sillinger)
41:57 Mateychuk (Severson, Coyle)
55:54 Marčenko (Marchment, Fantilli)
Sestavy:
Meriläinen (Shepard) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Greig, MacDermid.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Fabbro, Provorov, Severson, Mateychuk, B. Smith, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Coyle (A), Voronkov – Olivier (A), Jenner (C), Miles Wood – C. Sillinger, Gaunce, Aston-Reese.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, S. Hiff – M. Cormier, J. Deschamps

Počet diváků: 17902

Výsledky

Nejčtenější

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025  8:50

Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

James Hagens z USA slaví gól proti Slovensku.

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata...

30. prosince 2025  8:39

Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, Augusta hlásil: Má zlaté ruce!

Adam Jiříček dává rozhodující gól proti Finsku.

Možná i jeho samotného překvapilo, kolik prostoru za finskými hráči dostal. S příležitostí pak naložil bravurně, puk si prohodil mezi nohama a zavěsil nad beton i lapačku brankáře Petteriho...

30. prosince 2025  8:36

Adámek o Motákově konci: Loučení bylo emotivní, Žabka je neskutečně pracovitý

Třinecký obránce Marian Adámek sleduje kladenského útočníka Samuela Vigneaulta.

Také třinečtí hokejisté byli zaskočeni, když se v sobotu dozvěděli, že jejich trenér Zdeněk Moták končí, že rezignoval. Obránce Marian Adámek přiznal, že loučení s koučem, který mužstvo vedl tři a...

30. prosince 2025  7:01

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

30. prosince 2025,  aktualizováno 

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

29. prosince 2025  23:16

Ve Färjestadu zavládlo nadšení, Tomášek je zpět. Vypadá to jako jackpot, zní z klubu

David Tomášek v utkání proti Spartě.

David Tomášek se po rozvázání smlouvy v Edmontonu vrátil do Färjestadu, se švédským klubem uzavřel devětadvacetiletý útočník kontrakt do konce sezony. „Je fajn být zpátky. Je tu spousta známých tváří...

29. prosince 2025  21:51

Jihlava podlehla Vsetínu, Slavii překvapila Poruba. Zlín opět spadl na poslední místo

Vsetínští hokejisté slaví gól.

Jihlavští hokejisté prohráli v první lize na ledě Vsetína 2:4 a druhé místo tabulky udrželi před Kolínem jen díky lepšímu skóre. Zaváhala i pražská Slavia, která podlehla v Porubě 4:6, a její náskok...

29. prosince 2025  21:16

Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu vyzve univerzitní výběr

Sparťanský kapitán Filip Chlapík slaví trefu proti Kanadě.

Sparta si působení na tradičním vánočním turnaji minimálně o den protáhne. Ve čtvrtfinále Spengler Cupu si po vyrovnaném průběhu poradila s Kanadou, k vítězství 5:1 nad Kanadou přispěl dvěma góly...

29. prosince 2025  17:40,  aktualizováno  19:16

Kladno reaguje na mizérii. Trenér Čermák končí, střídačce bude šéfovat Plekanec

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Kladenský trenér...

Kladno v krizové situaci zatáhlo za záchrannou brzdu. Předposlední tým hokejové extraligy zareagoval na sérii sedmi porážek odvoláním trenéra Davida Čermáka. Šéfem střídačky bude podle všeho Tomáš...

29. prosince 2025  17:43,  aktualizováno  18:33

Skrytá zbraň dvacítky? Správný sobec s ostrou ranou. Kubiesovi pomáhá první liga

Matěj Kubiesa využívá přesilovku v utkání s Dánskem.

Během podzimu si vydobyl pozici nejproduktivnějšího hráče prvoligového Frýdku-Místku. Třetího prosince poprvé skóroval v extralize za Třinec. A ve stejný den se dozvěděl, že se podívá na hokejový...

29. prosince 2025  17:15

