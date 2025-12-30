Už na osm zápasů v řadě natáhli svou vítěznou sérii hokejisté Colorada. Suverénní lídr NHL naposledy přejel 5:2 Los Angeles a 19. gólem sezony se na tom podílel i český útočník Martin Nečas (18:09, 1+0, +1, 4 střely). Šestý nejproduktivnější hráč soutěže tak zapsal svůj jubilejní 50. bod sezony (19+31) z 38 startů.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 38z. - 50b. (19+31)
2. Pastrňák (BOS), 35z. - 41b. (15+26)
3. Hertl (VGK), 37z. - 29b. (15+14)
4. Zacha (BOS), 39z. - 26b. (10+16)
5. Hronek (VAN), 38z. - 22b. (2+20)
Za svůj výkon proti Kings byl zámořskými novináři Nečas oceněn postem třetí hvězdy. Jeho gólový moment přišel v 34. minutě, kdy po přihrávce kapitána Gabriela Landeskoga pálil do tyče a následně si odražený puk dojel a snadno dorazil do sítě.
Druhou přihrávku u dané akce bral Nathan MacKinnon, jenž v závěru přidal i trefu do prázdné klece a s 66 body (32+34) mírně snížil ztrátu na vedoucího muže bodování Connora McDavida z Edmontonu (69 bodů, 24+45).
V opačném rozpoložení od Colorada jsou naopak hokejisté Bostonu. Parta kolem Davida Pastrňáka (19:22, +/-: 0, 4 střely) nezabránila už šestému nezdaru za sebou. V pondělí podlehla 1:2 po prodloužení domácímu Calgary, za které rozhodl v 62. minutě využitou přesilovou hrou Connor Zary.
V řádné hrací době jako první skórovali Bruins zásluhou beka Andrewa Peekea. V polovině řádné hrací doby ovšem Flames vrátil do hry Blake Coleman. Útočník vítězů Adam Klapka (8:53, +/-: 0) se bodově neprosadil, stejně jako hostující Pavel Zacha (18:30, +/-: 0, 1 střela).
Třetí prohře v řadě a z delšího horizontu již sedmé z posledních devíti startů nezabránili do krize se propadající hokejisté Anaheimu. V pondělí bylo nad jejich síly San Jose, které si z arény Honda Center odvezlo výsledek 4:5. Hlavní roli hrál opět hvězdný mladík Macklin Celebrini, jenž zapsal bilanci 1+2 a po odskočené dvojici McDavid - MacKinnon se stal třetím hráčem sezony s pokořenou šedesátkou bodů.
Po zásahu pukem v obličeji Macklin Celebrini na chvíli opustil střídačku. S pár stehy nad okem se však do zápasu vrátil, fanoušci San Jose si tak mohli oddychnout. pic.twitter.com/LiElpbHPaD— Martin Korbas (@MKidnesNHL) December 30, 2025
Domácím Ducks nepomohla k bodovému zisku ani výrazná střelecká převaha 42:13. Hostující gólman Jaroslav Askarov pochytal 38 puků, naopak Lukáš Dostál po čtvrtém inkasovaném gólu z pouhých devíti střel v 33. minutě přepustil bránu Petru Mrázkovi. Ten ze zbylých čtyř pokusů Sharks dostal sice jen jeden gól, právě akce Zacka Ostapchuka z 54. minuty byla v utkání ale tou rozhodující. Kvůli nemoci do zápasu za Anaheim nenastoupil kapitán Radko Gudas.
Menší zdravotní komplikace potkaly jedničku Utahu Karla Vejmelku, což dalo šanci jeho parťákovi Vítku Vaněčkovi. Po skvělém výkonu před vánoční přestávkou proti silnému Coloradu (prohra 0:1) nastoupil i v pondělní partii proti Nashvillu. Vaněček zastavil 22 z 26 střel a nakonec odcházel po skóre 3:4 v roli poraženého.
Klíčovou postavou byl veterán v útoku Predators Steven Stamkos, jenž v 52. minutě využitou přesilovkou srovnal na 3:3 a v 54. minutě další trefou utkání rozhodl.
Skvělý závěr roku prožívají hokejisté Buffala. Souběžně se změnou na postu generálního manažera, kdy Kevyna Adamse nahradil Fin Jarmo Kekäläinen, Sabres jedou na vítězné vlně.
Pondělní triumf 4:2 z ledu St. Louis byl pro Buffalo už devátým dvoubodovým ziskem za sebou. V úvodu třetí třetiny o tom rozhodl útočník Zach Benson, v samém závěru pak vše pojišťoval do prázdné klece Peyton Krebs.
Výsledky
15:02 Terry (Nesterenko)
36:26 C. Gauthier (Terry, Poehling)
43:07 Minťukov (C. Gauthier, I. Moore)
55:58 Terry (McTavish, LaCombe)
10:43 Ferraro (Wennberg, Gaudette)
19:12 Celebrini (Wennberg, Toffoli)
26:30 Černišev (Celebrini, S. Dickinson)
32:17 Eklund (Celebrini)
53:47 Ostapchuk (Iorio, Goodrow)
Dostál (33. Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Granlund, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, McTavish (A), C. Gauthier – Terry, Poehling, Nesterenko – R. Strome (A), Harkins, Killorn.
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – Černišev, Celebrini, Eklund – Toffoli (A), Wennberg (A), Graf – Gaudette, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Schlenker, Lee – McNamara, Fournier
Počet diváků: 15500
08:50 McCann (Dunn, Eberle)
19:40 Winterton (Melanson, Daccord)
15:20 L. Karlsson (Öhgren)
25:23 Elias Pettersson (E. Kane, Willander)
Öhgren
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.
Lankinen (Demko) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, Boeser (A) – Öhgren, Rossi, Garland – O'Connor, Räty, Sherwood – Höglander, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: McIsaac, Dwyer – Toomey, Murray
Počet diváků: 17151
36:49 McNabb (Barbašev, Dorofejev)
42:14 Stone (Barbašev, Marner)
00:26 M. Johansson (Brodin, Spurgeon)
14:06 Boldy (Eriksson Ek, M. Johansson)
20:26 Spurgeon (M. Johansson, Brodin)
24:32 Faber (Trenin, Kaprizov)
26:56 Eriksson Ek (Boldy, M. Johansson)
Hart (27. Schmid) – McNabb (A), Hanifin, Korczak, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone (C) – Dorofejev, Hertl (A), Holtz – Howden, R. Smith, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – M. Foligno (A), Sturm, Trenin.
Rozhodčí: Chmielewski, Skilliter – Gawryletz, Apperson
Počet diváků: 18102
33:30 Coleman (Backlund, Hanley)
61:53 Zary
18:06 Peeke (Lohrei, Kuraly)
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Brzustewicz – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Huberdeau, Frost, Coronato – Zary, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Swayman (Korpisalo) – Zadorov, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Aspirot, Lohrei, Peeke – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák (A) – Eyssimont, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: Hanson, Markovic – Knorr, Mahon
05:08 B. Schenn (Stenberg, Kyrou)
08:09 Snuggerud (Fabbri, Parayko)
02:19 Östlund (Norris)
35:17 Tuch (Samuelsson)
41:46 Benson (Quinn, McLeod)
58:44 Krebs (Malenstyn)
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Tucker, Faulk (A), C. Fowler, Mailloux – Neighbours, R. Thomas (A), Bučněvič – Stenberg, B. Schenn (C), Kyrou – Fabbri, Dvorský, Snuggerud – Toropčenko, Sundqvist, M. Joseph.
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Kesselring, Byram, Metsa – Krebs, T. Thompson (A), Doan – Östlund, Norris, Tuch (A) – Benson, McLeod, Quinn – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Rozhodčí: Rank, Luxmore – O'Quinn, Shewchyk
Počet diváků: 18096
45:46 Lowry (M. Barron)
28:00 M. Jones
32:49 Roslovic (Henrique, Savoie)
58:37 Hyman (McDavid)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, Naměstnikov, Perfetti – Pearson, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, J. Toews, Niederreiter.
Pickard (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Stastney, Nurse (A), Emberson, Stillman – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Savoie, Draisaitl (A), Podkolzin – Janmark, Roslovic, Frederic – Lazar, Henrique, M. Jones.
Rozhodčí: Lambert, MacDougall – Mills, Berg
Počet diváků: 15225
04:35 Lundell (Petry)
12:45 Reinhart (S. Jones, Marchand)
46:17 Marchand (Bennett, S. Jones)
53:12 Ekblad (Reinhart, Lundell)
59:26 Reinhart (Luostarinen, Ekblad)
03:53 Wilson (Fehérváry, D. Strome)
19:17 Wilson (D. Strome, Chychrun)
43:11 D. Strome (Wilson, Protas)
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – J. Boqvist, Kunin, Studnicka.
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – McMichael, Sourdif, Ovečkin (C) – Protas, D. Strome, Wilson (A) – R. Leonard, Dowd, Beauvillier – Duhaime, Lapierre, Frank.
Rozhodčí: Nicholson, Beach – Brisebois, Tobias
Počet diváků: 19421
05:48 Peterka (Guenther, Keller)
23:30 Sergačjov (Schmaltz, Durzi)
44:02 Guenther (Crouse, Hayton)
09:51 Josi (F. Forsberg, Stamkos)
27:51 Evangelista (Jost, Blankenburg)
51:39 Stamkos (O'Reilly, Evangelista)
53:17 Stamkos (O'Reilly, Perbix)
Vaněček (Villalta) – Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse (A), Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.
Saros (Annunen) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Evangelista – Bunting, Haula, Stamkos – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.
Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – Flemington, Barton
Počet diváků: 12478
15:57 Sebastian Aho (Nikišin, Ehlers)
49:11 Martinook (Chatfield, K. Miller)
64:47 Blake (Sebastian Aho, Ehlers)
01:39 Gavrikov (Panarin, Trocheck)
33:00 Brodzinski (Carrick, M. Robertson)
Bussi (Andersen) – Nikišin, S. Walker, K. Miller, Chatfield, Reilly, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Stankoven – Ehlers, Kotkaniemi, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Jankowski, Robinson.
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Perreault, Trocheck (A), Cuylle – Sheary, Laba, T. Raddysh – Brodzinski, Carrick, Rempe.
Rozhodčí: McCauley, Sandlak – Suchánek, Kovachik
Počet diváků: 18309
09:24 Drury (Colton)
33:21 Nečas (Landeskog, MacKinnon)
37:30 Nelson (Kiviranta, Girard)
58:23 MacKinnon (Lehkonen)
59:15 C. Makar (Ničuškin, Nelson)
25:13 Perry (Fiala, Edmundson)
44:58 Armia (Kempe)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.
A. Forsberg (Copley) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Laferriere, Kopitar (C), Kempe (A) – Foegele, Byfield, T. Moore – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Armia, Helenius, Perry.
Rozhodčí: Charron, Kea – Oliver, Murchinson
28:16 Sanderson (Stützle, B. Tkachuk)
15:58 Jenner (C. Sillinger, Coyle)
21:21 Severson (Voronkov, C. Sillinger)
41:57 Mateychuk (Severson, Coyle)
55:54 Marčenko (Marchment, Fantilli)
Meriläinen (Shepard) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Pinto, Amadio – Cousins, Greig, MacDermid.
Greaves (Merzļikins) – Fabbro, Provorov, Severson, Mateychuk, B. Smith, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – K. Johnson, Coyle (A), Voronkov – Olivier (A), Jenner (C), Miles Wood – C. Sillinger, Gaunce, Aston-Reese.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, S. Hiff – M. Cormier, J. Deschamps
Počet diváků: 17902