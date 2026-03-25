Nečas se blýskl dvěma góly, do zápasů naskočilo šest českých gólmanů

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:40
V bohatém úterním programu hokejové NHL z Čechů vyčníval výkon Martina Nečase. Útočník Colorada podpořil výhru 6:2 nad Pittsburghem hned dvěma góly. Dva body za asistence bral obránce Vancouveru Filip Hronek, výhru ale neslavil. Stejně jako bostonské duo David Pastrňák - Pavel Zacha (oba 0+1). Do akce postupně naskočilo hned šest českých gólmanů, vítězství však brali pouze Jakub Dobeš z Montrealu a Lukáš Dostál z Anaheimu.

Nathan MacKinnon (29), Sam Malinski (70) a Martin Nečas (88) slaví gól Colorado Avalanche. | foto: Stephen BrashearReuters

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
25. 3. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Góly:
05:45 DeBrusk (Elias Pettersson, Hronek)
33:13 Boeser (Hronek, Elias Pettersson)
42:22 O'Connor (E. Kane)
Góly:
25:26 Killorn (Carlson, Sennecke)
27:50 Granlund (Leo Carlsson, Carlson)
41:01 Granlund (Kreider, Carlson)
45:45 McTavish (LaCombe, Killorn)
59:55 Terry (Kreider, Leo Carlsson)
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Buium – Boeser (A), Rossi, Öhgren – E. Kane, Elias Pettersson (A), O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Sasson – DeBrusk, Räty, Douglas.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson, Minťukov, Gudas (C), I. Moore – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – McTavish (A), Washe, Harkins.

Rozhodčí: Furman South, Brandon Schrader – Travis Toomey, Dan Kelly

Počet diváků: 18001

NHL
25. 3. 2026 0:30
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Minnesota Wild Minnesota Wild 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Góly:
25:45 Point (Hagel, D. Raddysh)
32:27 Guentzel (D. Raddysh, Goncalves)
35:19 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
57:08 Černák (D'Astous, Vasilevskij)
58:42 Hagel (Paul)
59:36 Holmberg
Góly:
02:28 Zuccarello (Q. Hughes, Boldy)
18:49 Faber (Tarasenko, Brink)
29:51 Tarasenko (M. Johansson, Hartman)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg – Goncalves, Point, Guentzel – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – Perry, Paul, Sabourin.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Faber, J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Zuccarello, Hartman, Tarasenko – M. Johansson, Jurov, Brink – Trenin, McCarron, N. Foligno.

Rozhodčí: McIsaac, Sutherland – Kovachik, Murchison

Počet diváků: 19092

NHL
25. 3. 2026 0:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Góly:
34:50 Shine (Edvinsson, Seider)
44:13 Larkin (DeBrincat, Raymond)
Góly:
17:15 B. Tkachuk (Stützle, Yakemchuk)
29:27 Yakemchuk (Zub)
31:05 Eller (B. Tkachuk)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider, Chiarot, Faulk, A. Johansson, Bernard-Docker – DeBrincat, Compher, P. Kane – Perron, Larkin (C), Raymond – Copp, Finnie, Appleton – J. van Riemsdyk, Kasper, Shine.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Kleven, Spence, Donovan, Yakemchuk, Matinpalo – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Foegele, Eller, Zetterlund.

Rozhodčí: Furlatt, Charron – Tobias, Flemington

Počet diváků: 19515

NHL
25. 3. 2026 2:30
Utah Mammoth Utah Mammoth : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Góly:
11:12 Kerfoot (Durzi, Cole)
31:59 Crouse (Carcone, Weegar)
Góly:
14:27 Roslovic (Walman, Nugent-Hopkins)
31:24 Savoie (Bouchard, Henrique)
32:07 McDavid (Ekholm, Bouchard)
35:04 Roslovic (Hyman, Bouchard)
59:52 McDavid
Sestavy:
Vejmelka (41. Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – Kerfoot, Stenlund, Yamamoto.
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Savoie, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – M. Jones, J. Dickinson, Roslovic – Samanski, Henrique, Järventie.

Rozhodčí: Beach, Hebert – Oliver, Gawryletz

NHL
25. 3. 2026 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)
Góly:
08:16 W. Johnston (Harley, J. Robertson)
21:11 W. Johnston (Duchene, J. Robertson)
32:31 J. Robertson (Lundkvist, W. Johnston)
53:07 Bourque (Hryckowian, Harley)
Góly:
04:12 J. Hughes (Nemec)
09:11 Bratt (Siegenthaler, Hamilton)
12:52 C. Brown (Gricjuk, Siegenthaler)
17:19 J. Hughes (L. Hughes, Bratt)
46:46 Meier (Hischier, Mercer)
58:57 Hamilton
Sestavy:
Oettinger (20. DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Bunting, Duchene, Benn (C) – Steel, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Erne.
Sestavy:
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt, J. Hughes (A), C. Brown – Gricjuk, Glass, Hämeenaho – Cotter, Bjugstad, Cyplakov.

Rozhodčí: Schlenker, Rank – Grillo, Gawryletz

Počet diváků: 18531

NHL
25. 3. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly:
17:24 Connor (Morrissey, Scheifele)
22:08 Iafallo (Scheifele)
24:06 Perfetti (Vilardi, DeMelo)
58:42 Scheifele (Connor)
Góly:
30:29 Sissons (Andersson, Barbašov)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), Pionk, Samberg, Salomonsson, H. Fleury, DeMelo – Connor, Scheifele (A), Iafallo – Perfetti, Lowry (C), Vilardi – I. Rosén, M. Barron, Lambert – Koepke, J. Toews, Nyquist.
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner, Dorofejev – Howden, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.

Rozhodčí: Lambert, Sullivan – Berg, Knorr

Počet diváků: 13478

NHL
25. 3. 2026 0:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Góly:
08:09 Činachov (Girard, Letang)
51:47 Rakell (Crosby, Rust)
Góly:
04:57 MacKinnon
15:24 Malinski
16:44 Nečas (C. Makar, Nelson)
17:19 Kelly (O'Connor, Kadri)
37:29 Nečas (D. Toews, Malinski)
56:20 Colton (Ničuškin, Drury)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Mantha, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Koivunen – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – O'Connor, Nelson, Ničuškin – Kiviranta, Kadri, Kelly – Colton, Drury, Bardakov.

Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – MacPherson, Faucher

Počet diváků: 18307

NHL
25. 3. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Washington Capitals Washington Capitals 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly:
22:39 Snuggerud (Mailloux, Broberg)
54:52 Stenberg (Dvorský, Berggren)
59:19 Kyrou
Góly:
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Stenberg – Suter, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – T. van Riemsdyk, Chychrun, Sandin, Fehérváry, M. Roy (A), C. Hutson – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Mirošničenko, Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: B. Blandina, T. Chmielewski – D. Blujus, D. Brisebois

Počet diváků: 18096

NHL
25. 3. 2026 2:00
Calgary Flames Calgary Flames : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:2N (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
34:50 Määttä (Olofsson, R. Strome)
53:02 Parekh (Coronato, Gridin)
65:00 Šarangovič
Góly:
02:35 Byfield (Armia, Doughty)
40:17 Byfield (T. Moore, Laferriere)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Hanley – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Pospíšil, Lomberg.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, M. Joseph – Armia, S. Helenius, Malott.

Rozhodčí: Syvret, Dunning – Mills, Apperson

NHL
25. 3. 2026 0:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Góly:
17:07 Couturier (Glendening, Ristolainen)
57:56 Drysdale (Zegras, Dvorak)
Góly:
20:44 Olivier (Werenski, Severson)
22:28 Werenski (Severson, Marchment)
44:38 Marchment (Marčenko, Fantilli)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Zegras, Tippett – Grundström, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Hathaway.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski, Severson, Provorov, Fabbro, Mateychuk, Gudbranson – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Lundeström, Jenner (C), Heinen.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Maaskant – Suchánek, Hughes

Počet diváků: 19304

NHL
25. 3. 2026 0:00
Boston Bruins Boston Bruins : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Góly:
05:04 E. Lindholm (M. Geekie, Jokiharju)
45:08 McAvoy (Pastrňák, Zacha)
Góly:
27:27 Knies
38:08 Domi (Tavares, Ekman-Larsson)
43:00 Nylander (Tavares, McCabe)
59:39 Knies (Nylander, Tavares)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Jokiharju, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm (A) – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Ekman-Larsson, McCabe, Carlo, Rielly (A), Stecher, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Joshua, Groulx, Maccelli – Pezzetta, Quillan, Lorentz.

Rozhodčí: Chris Rooney, Stephen Hiff – CJ Murray, Jonny Murray

Počet diváků: 17850

NHL
25. 3. 2026 0:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly:
12:11 O. Kapanen (Struble, Děmidov)
25:49 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
29:19 Slafkovský (Caufield, Dobson)
53:53 Děmidov
59:00 J. Evans (A. Carrier)
Góly:
02:36 Ehlers (Jarvis, Svečnikov)
07:09 Staal
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Matheson, Dobson, Struble, L. Hutson, Guhle, A. Carrier – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Texier, J. Evans, Z. Bolduc – Danault, Gallagher, Josh Anderson.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Slavin, Chatfield, K. Miller, S. Walker, Reilly, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal, Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Jake Brenk – Ryan Daisy, Jonathan Deschamps

NHL
25. 3. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:4N (0:0, 1:0, 3:4 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
22:32 Foote (Gregor, Forsling)
45:16 Luostarinen (Hinostroza, Rodrigues)
47:37 Verhaeghe
52:21 Gregor
Hinostroza
Góly:
48:10 R. Evans (Eberle, Catton)
54:17 Beniers (Montour, Larsson)
56:24 Eberle
56:38 McMann
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling (A), Ekblad (A), Kulikov, S. Jones, Sebrango, Mike Benning – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Rodrigues, J. Boqvist – Reinhardt, Nosek, Hinostroza – Foote, Kunin, Gregor.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Oleksiak, R. Evans, C. Fleury – Catton, Beniers (A), Eberle (C) – McMann, Stephenson, Kakko – Tolvanen, S. Wright, Gaudreau – Meyers, Melanson.

Rozhodčí: Luxmore, Lee – Alphonso, Fournier

Počet diváků: 19043

NHL
25. 3. 2026 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)
Góly:
02:33 F. Forsberg (Svečkov, Marchessault)
07:49 Matthew Wood (Marchessault)
11:39 Josi (F. Forsberg)
12:26 Evangelista (O'Reilly, Skjei)
16:36 Skjei (O'Reilly)
32:38 Stamkos (F. Forsberg, Marchessault)
Góly:
06:25 Gaudette (Muchamadullin, Ferraro)
37:26 W. Smith
41:40 W. Smith (Černyšov, Desharnais)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Wilsby, Hague, Ufko, Perbix – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg – Jost, Haula, L'Heureux – Kemell, Svečkov, R. Schaefer.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Ferraro (A), Muchamadullin, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Graf, Wennberg, Eklund – Regenda, Misa, Sherwood – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).

Rozhodčí: McCauley, Markovic – Smith, Shewchyk

Počet diváků: 17159

NHL
25. 3. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Góly:
00:49 Anders Lee (M. Schaefer, Horvat)
48:45 Holmström (Mayfield)
56:37 Ritchie (Soucy, Barzal)
Góly:
12:46 Lardis (Nazar, Bertuzzi)
18:06 Michejev (Frondell)
19:32 Bertuzzi (Vlasic, Lardis)
26:02 Nazar (Lardis)
Sestavy:
Rittich (21. Sorokin) – Pelech, M. Schaefer, DeAngelo, Soucy, Mayfield, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Levšunov, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Del Mastro – Frondell, Bedard (A), Greene – Lardis, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Burakovsky – Slaggert, Lafferty, Teräväinen.

Rozhodčí: Skilliter, Halkidis – Baker, Marquis

Počet diváků: 17255

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Kontroverze kolem švýcarské gólové písně. Federace chystá skladbu novou

Švýcarští hráči slaví vedení nad Kazachstánem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jakmile poprvé zazněla, hned zaujala. Chytlavá melodie písničky Richi od kapely Stubete Gäng, kterou švýcarská hokejová reprezentace využívá při svých gólech od pražského MS 2024, se stala kultovní....

24. března 2026  18:08

POHLED: Varaďův věhlas mizí, co kdyby reputaci génia zachránil u reprezentace?

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Před čtyřmi lety ho zahrnuly nabídky jako kouzelníka Harryho Pottera dopisy z Bradavic v prvním díle ságy. Stačilo si vybrat správnou obálku. Václav Varaďa měl v roce 2022 spoustu nálepek -...

24. března 2026  17:05

Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské...

24. března 2026  15:43

Semifinále Zlína s Kolínem se vyhrotilo. Do závěrečné strkanice se připletl i maskot

Čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem se po...

Emoce na ledě i v hledišti. Dvakrát přerušený pondělní čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem bude mít dohru u disciplinární komise. Po skončení vypjaté řeže se do šarvátky...

24. března 2026  14:02

Co je s Faksou? Od olympiády nehraje, kouč hlásí: Unikátní případ, stále čekáme

Radek Faksa se loučí s fandy Dallas Stars a odlétá reprezentovat Česko na...

Nejdřív to vypadalo, že nebude chybět dlouho. Jenže absence českého útočníka Radka Faksy se postupně natahuje, hokejisté Dallasu si bez jeho pomoci budou muset poradit až do začátku play off....

24. března 2026  13:01

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Michal Řepík a Filip Chlapík v útočné akci před plzeňským brankářem Nickem...

Komentátoři přenosu spekulovali nad gólem, trenér Sparty Jaroslav Nedvěd mluvil o záběru, kde viděl puk za čarou. Rozhodčí ve čtvrtém čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi pražským klubem a...

24. března 2026  12:05

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Mužstvo přebírá Treille

Václav Varaďa

V posledních dnech se o tom výrazně spekulovalo, nyní informaci oficiálně potvrdil samotný klub. Václav Varaďa končí na střídačce extraligových Vítkovic už po čtrnácti měsících. Hokejisty z Ostravy...

24. března 2026  11:54

Třinec a neúspěšné přesilovky? Evergreen, mrzí Kovařčíka. Snad nám to začne padat

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi byl třinecký útočník Ondřej Kovařčík nejproduktivnějším hokejistou v semifinálové sérii Ocelářů s Hradcem Králové v roce 2018. V nynějším čtvrtfinále si zatím v...

24. března 2026  11:20

Úzký kádr i neúspěšný nový impulz. Proč skončili obhájci z Komety ve čtvrtfinále

Zklamaní brněnští hokejisté po prohraném čtvrtfinále s Pardubicemi.

V nejkratší možné době vyřídil nejžhavější kandidát na titul z Pardubic svého loňského přemožitele. Hokejisté Komety působili ve čtvrtfinále zataveně, rozebraně a bez emocí. Pondělní prohra 0:1 a...

24. března 2026  9:55

