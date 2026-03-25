Výsledky
05:45 DeBrusk (Elias Pettersson, Hronek)
33:13 Boeser (Hronek, Elias Pettersson)
42:22 O'Connor (E. Kane)
25:26 Killorn (Carlson, Sennecke)
27:50 Granlund (Leo Carlsson, Carlson)
41:01 Granlund (Kreider, Carlson)
45:45 McTavish (LaCombe, Killorn)
59:55 Terry (Kreider, Leo Carlsson)
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Buium – Boeser (A), Rossi, Öhgren – E. Kane, Elias Pettersson (A), O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Sasson – DeBrusk, Räty, Douglas.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson, Minťukov, Gudas (C), I. Moore – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – McTavish (A), Washe, Harkins.
Rozhodčí: Furman South, Brandon Schrader – Travis Toomey, Dan Kelly
Počet diváků: 18001
25:45 Point (Hagel, D. Raddysh)
32:27 Guentzel (D. Raddysh, Goncalves)
35:19 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
57:08 Černák (D'Astous, Vasilevskij)
58:42 Hagel (Paul)
59:36 Holmberg
02:28 Zuccarello (Q. Hughes, Boldy)
18:49 Faber (Tarasenko, Brink)
29:51 Tarasenko (M. Johansson, Hartman)
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, McDonagh (A), Černák, D'Astous, Lilleberg – Goncalves, Point, Guentzel – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – Perry, Paul, Sabourin.
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Faber, J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Zuccarello, Hartman, Tarasenko – M. Johansson, Jurov, Brink – Trenin, McCarron, N. Foligno.
Rozhodčí: McIsaac, Sutherland – Kovachik, Murchison
Počet diváků: 19092
34:50 Shine (Edvinsson, Seider)
44:13 Larkin (DeBrincat, Raymond)
17:15 B. Tkachuk (Stützle, Yakemchuk)
29:27 Yakemchuk (Zub)
31:05 Eller (B. Tkachuk)
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider, Chiarot, Faulk, A. Johansson, Bernard-Docker – DeBrincat, Compher, P. Kane – Perron, Larkin (C), Raymond – Copp, Finnie, Appleton – J. van Riemsdyk, Kasper, Shine.
Ullmark (Reimer) – Zub, Kleven, Spence, Donovan, Yakemchuk, Matinpalo – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Foegele, Eller, Zetterlund.
Rozhodčí: Furlatt, Charron – Tobias, Flemington
Počet diváků: 19515
11:12 Kerfoot (Durzi, Cole)
31:59 Crouse (Carcone, Weegar)
14:27 Roslovic (Walman, Nugent-Hopkins)
31:24 Savoie (Bouchard, Henrique)
32:07 McDavid (Ekholm, Bouchard)
35:04 Roslovic (Hyman, Bouchard)
59:52 McDavid
Vejmelka (41. Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – Kerfoot, Stenlund, Yamamoto.
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Savoie, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – M. Jones, J. Dickinson, Roslovic – Samanski, Henrique, Järventie.
Rozhodčí: Beach, Hebert – Oliver, Gawryletz
08:16 W. Johnston (Harley, J. Robertson)
21:11 W. Johnston (Duchene, J. Robertson)
32:31 J. Robertson (Lundkvist, W. Johnston)
53:07 Bourque (Hryckowian, Harley)
04:12 J. Hughes (Nemec)
09:11 Bratt (Siegenthaler, Hamilton)
12:52 C. Brown (Gricjuk, Siegenthaler)
17:19 J. Hughes (L. Hughes, Bratt)
46:46 Meier (Hischier, Mercer)
58:57 Hamilton
Oettinger (20. DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Bunting, Duchene, Benn (C) – Steel, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Erne.
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Kovacevic, Dillon, Nemec – Meier, Hischier (C), Mercer – Bratt, J. Hughes (A), C. Brown – Gricjuk, Glass, Hämeenaho – Cotter, Bjugstad, Cyplakov.
Rozhodčí: Schlenker, Rank – Grillo, Gawryletz
Počet diváků: 18531
17:24 Connor (Morrissey, Scheifele)
22:08 Iafallo (Scheifele)
24:06 Perfetti (Vilardi, DeMelo)
58:42 Scheifele (Connor)
30:29 Sissons (Andersson, Barbašov)
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), Pionk, Samberg, Salomonsson, H. Fleury, DeMelo – Connor, Scheifele (A), Iafallo – Perfetti, Lowry (C), Vilardi – I. Rosén, M. Barron, Lambert – Koepke, J. Toews, Nyquist.
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner, Dorofejev – Howden, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.
Rozhodčí: Lambert, Sullivan – Berg, Knorr
Počet diváků: 13478
08:09 Činachov (Girard, Letang)
51:47 Rakell (Crosby, Rust)
04:57 MacKinnon
15:24 Malinski
16:44 Nečas (C. Makar, Nelson)
17:19 Kelly (O'Connor, Kadri)
37:29 Nečas (D. Toews, Malinski)
56:20 Colton (Ničuškin, Drury)
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Mantha, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Koivunen – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – O'Connor, Nelson, Ničuškin – Kiviranta, Kadri, Kelly – Colton, Drury, Bardakov.
Rozhodčí: Rehman, Samuels-Thomas – MacPherson, Faucher
Počet diváků: 18307
22:39 Snuggerud (Mailloux, Broberg)
54:52 Stenberg (Dvorský, Berggren)
59:19 Kyrou
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Stenberg – Suter, Finley, Toropčenko.
L. Thompson (C. Lindgren) – T. van Riemsdyk, Chychrun, Sandin, Fehérváry, M. Roy (A), C. Hutson – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Dubois, Protas – R. Leonard, Sourdif, McMichael – Mirošničenko, Lapierre, Duhaime.
Rozhodčí: B. Blandina, T. Chmielewski – D. Blujus, D. Brisebois
Počet diváků: 18096
34:50 Määttä (Olofsson, R. Strome)
53:02 Parekh (Coronato, Gridin)
65:00 Šarangovič
02:35 Byfield (Armia, Doughty)
40:17 Byfield (T. Moore, Laferriere)
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Hanley – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Pospíšil, Lomberg.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, M. Joseph – Armia, S. Helenius, Malott.
Rozhodčí: Syvret, Dunning – Mills, Apperson
17:07 Couturier (Glendening, Ristolainen)
57:56 Drysdale (Zegras, Dvorak)
20:44 Olivier (Werenski, Severson)
22:28 Werenski (Severson, Marchment)
44:38 Marchment (Marčenko, Fantilli)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Zegras, Tippett – Grundström, Cates, Mičkov – Couturier (C), Glendening, Hathaway.
Greaves (Merzļikins) – Werenski, Severson, Provorov, Fabbro, Mateychuk, Gudbranson – Marchment, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Garland – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Lundeström, Jenner (C), Heinen.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Maaskant – Suchánek, Hughes
Počet diváků: 19304
05:04 E. Lindholm (M. Geekie, Jokiharju)
45:08 McAvoy (Pastrňák, Zacha)
27:27 Knies
38:08 Domi (Tavares, Ekman-Larsson)
43:00 Nylander (Tavares, McCabe)
59:39 Knies (Nylander, Tavares)
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Jokiharju, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm (A) – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Stolarz (Woll) – Ekman-Larsson, McCabe, Carlo, Rielly (A), Stecher, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Joshua, Groulx, Maccelli – Pezzetta, Quillan, Lorentz.
Rozhodčí: Chris Rooney, Stephen Hiff – CJ Murray, Jonny Murray
Počet diváků: 17850
12:11 O. Kapanen (Struble, Děmidov)
25:49 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
29:19 Slafkovský (Caufield, Dobson)
53:53 Děmidov
59:00 J. Evans (A. Carrier)
02:36 Ehlers (Jarvis, Svečnikov)
07:09 Staal
Dobeš (J. Fowler) – Matheson, Dobson, Struble, L. Hutson, Guhle, A. Carrier – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Texier, J. Evans, Z. Bolduc – Danault, Gallagher, Josh Anderson.
Andersen (Bussi) – Slavin, Chatfield, K. Miller, S. Walker, Reilly, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal, Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Jake Brenk – Ryan Daisy, Jonathan Deschamps
22:32 Foote (Gregor, Forsling)
45:16 Luostarinen (Hinostroza, Rodrigues)
47:37 Verhaeghe
52:21 Gregor
Hinostroza
48:10 R. Evans (Eberle, Catton)
54:17 Beniers (Montour, Larsson)
56:24 Eberle
56:38 McMann
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling (A), Ekblad (A), Kulikov, S. Jones, Sebrango, Mike Benning – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Rodrigues, J. Boqvist – Reinhardt, Nosek, Hinostroza – Foote, Kunin, Gregor.
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Oleksiak, R. Evans, C. Fleury – Catton, Beniers (A), Eberle (C) – McMann, Stephenson, Kakko – Tolvanen, S. Wright, Gaudreau – Meyers, Melanson.
Rozhodčí: Luxmore, Lee – Alphonso, Fournier
Počet diváků: 19043
02:33 F. Forsberg (Svečkov, Marchessault)
07:49 Matthew Wood (Marchessault)
11:39 Josi (F. Forsberg)
12:26 Evangelista (O'Reilly, Skjei)
16:36 Skjei (O'Reilly)
32:38 Stamkos (F. Forsberg, Marchessault)
06:25 Gaudette (Muchamadullin, Ferraro)
37:26 W. Smith
41:40 W. Smith (Černyšov, Desharnais)
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Wilsby, Hague, Ufko, Perbix – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg – Jost, Haula, L'Heureux – Kemell, Svečkov, R. Schaefer.
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Ferraro (A), Muchamadullin, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Graf, Wennberg, Eklund – Regenda, Misa, Sherwood – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Rozhodčí: McCauley, Markovic – Smith, Shewchyk
Počet diváků: 17159
00:49 Anders Lee (M. Schaefer, Horvat)
48:45 Holmström (Mayfield)
56:37 Ritchie (Soucy, Barzal)
12:46 Lardis (Nazar, Bertuzzi)
18:06 Michejev (Frondell)
19:32 Bertuzzi (Vlasic, Lardis)
26:02 Nazar (Lardis)
Rittich (21. Sorokin) – Pelech, M. Schaefer, DeAngelo, Soucy, Mayfield, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
A. Söderblom (Knight) – Levšunov, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Del Mastro – Frondell, Bedard (A), Greene – Lardis, Nazar, Bertuzzi (A) – Michejev, Donato, Burakovsky – Slaggert, Lafferty, Teräväinen.
Rozhodčí: Skilliter, Halkidis – Baker, Marquis
Počet diváků: 17255