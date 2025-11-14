Ve formě hrající Nečas(21:37, 2+2, +4, 2 střely) byl zvolen první hvězdou u výhry Colorada 6:3 nad Buffalem. Další úspěch průběžných lídrů soutěže, kteří slavili podvanácté z dosavadních osmnácti startů, podpořil dvěma góly a stejným počtem asistencí. Přeskočil tak bostonského Davida Pastrňáka na čele produktivity Čechů a v rámci celé soutěže mu patří skvělá osmá příčka.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 18z. - 24b. (12+12)
2. Pastrňák (BOS), 19z. - 24b. (11+13)
3. Zacha (BOS), 19z. - 15b. (5+10)
4. Hertl (VGK), 16z. - 13b. (7+6)
5. Hronek (VAN), 18z. - 9b. (0+9)
Na první zápis proti trápícím se hokejistům Sabres čekal jen do 52. vteřiny, kdy suverénně proměnil samostatný únik. V 7. minutě pak asistencí pomohl ke gólu Artturi Lehkonena. Další zářezy pro Nečase přinesla až třetí třetina, do níž Avalanche vstupovali za vedení 4:3.
Nečas v 57. minutě přidal pojistku po pasu lídra bodování NHL Nathana MacKinnona (33 bodů, 14+19) od zadního mantinelu a krátce na to ještě asistoval u finální trefy kapitána Gabriela Landeskoga do prázdné klece. Kromě výhry trenéry Colorada potěší i pohled do statistik, když si asistenci dokázalo připsat všech šest beků domácích.
Překvapivě jednoznačným výsledkem skončila partie Montrealu s Dallasem. Hosté si odvezli dva body po triumfu 7:0 poté, co brankáře Jakuba Dobeše pěti zásahy z 13 střel vyhnali na střídačku a s čistým štítem do kabin neodcházel ani střídající Sam Montembeault. Ten ve třetím dějství ze zbývajících šesti pokusů Stars lovil ze sítě ještě dva puky.
Dobeš prožil snový vstup do sezony, když zvítězil v úvodních šesti startech. Přemožitele potkal až v nedávném souboji s New Jersey (prohra 3:4 po prodloužení) a nyní přišel z jeho pohledu hororový duel s Dallasem, za který naopak zářil jiný Čech.
Jeden z životních výkonů podal centr čtvrté formace Stars Radek Faksa (11:31, 0+3, +3), jenž zaznamenal tři asistence a vylepšil si tak sezonní bilanci na 1+6 ze 17 startů. Tři zápisy do statistik si odnesl také jeho spoluhráč Jason Robertson (2+1).
Výsledky
15:15 Kakko (Schwartz, Dunn)
27:27 Dunn (Winterton, Larsson)
44:11 Tolvanen (Dunn)
47:21 Eberle (Beniers, Marchment)
58:25 Eberle (Beniers)
10:17 Iafallo (Lowry, DeMelo)
23:18 Scheifele (Pionk)
38:50 Connor (Morrissey, Scheifele)
Grubauer (Matt Murray) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Kakko, Stephenson, Schwartz – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – S. Wright, Catton, Tolvanen – Winterton, Meyers, Kartye.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, Ford, Pearson.
Rozhodčí: Dunning, Charron – Hughes, Apperson
Počet diváků: 17151
38:59 Theodore (Kolesar)
48:23 Hertl (Lauzon, Eichel)
50:45 R. Smith (Saad, Howden)
14:03 Heineman (Horvat, DeAngelo)
17:59 Schaefer (Drouin, Horvat)
57:23 Barzal (Schaefer, Drouin)
63:02 Pageau
Schmid (Lindbom) – Theodore, McNabb (A), Korczak, Hanifin, Whitecloud, Lauzon – Marner, Eichel (A), Barbašev – Bowman, Hertl (A), Dorofejev – R. Smith, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, A. Boqvist, Romanov – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Ritchie, Cizikas.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Cody Beach – Travis Gawryletz, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 17733
25:46 Coleman
59:55 Honzek (Backlund)
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Bean – Coronato, Frost, Huberdeau (A) – Farabee, Kadri, Kerins – Coleman, Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Askarov (Škarek) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Kurashev, Wennberg (A), Eklund – Graf, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Gaudette, Goodrow.
Rozhodčí: South, Chmielewski – Toomey, Murchison
Počet diváků: 17551
08:52 Rodrigues (Mikkola, Reinhart)
23:05 Schwindt (Forsling, Luostarinen)
34:41 Reinhart (Marchand, Verhaeghe)
44:54 Reinhart (Lundell, Luostarinen)
49:50 S. Jones (Marchand, Lundell)
58:27 Luostarinen (Marchand, Lundell)
08:25 Duhaime (Sandin)
40:52 Sourdif (Chychrun, Wilson)
52:40 Sandin (Carlson)
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Sebrango – Marchand (A), Lundell, Luostarinen – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Samoskevich, Bennett, J. Boqvist – Kunin, Schwindt, Greer.
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), McMichael, Protas – Leonard, Lapierre, Frank – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Rozhodčí: Dwyer, Skilliter – Fournier, Murray
Počet diváků: 19650
00:52 Nečas (C. Makar, D. Toews)
06:10 Lehkonen (Malinski, Nečas)
09:46 Nelson (Colton, Brindley)
36:22 Brindley (Manson, Burns)
56:53 Nečas (MacKinnon, Girard)
58:11 Landeskog (Nečas)
07:46 Byram (T. Thompson, Tuch)
13:28 Greenway (Power, Doan)
34:55 T. Thompson (I. Rosén, Krebs)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Brindley – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, T. Makar.
Lyon (7. Luukkonen) – Power, Samuelsson, Byram, Timmins, Bryson, Kesselring – McLeod, T. Thompson (A), Tuch (A) – I. Rosén, Östlund, Quinn – Greenway, Kozak, Doan – Dunne, Krebs, Malenstyn.
Rozhodčí: Hebert, Brace – Suchánek, McNamara
Počet diváků: 18101
01:28 Giroux (Stützle, Cozens)
19:03 Cozens (Zetterlund, Spence)
41:06 Pinto (Amadio, Sanderson)
54:17 Stützle (Batherson, Zub)
59:43 Stützle (Giroux)
31:49 M. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov)
43:49 Pastrňák (M. Geekie, Arvidsson)
45:15 Kastelic (Jeannot)
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Kleven, Spence, Jensen, Matinpalo – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Greig – Giroux (A), Pinto, Amadio – MacDermid, Eller, Cousins.
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Lohrei, Jokiharju – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Viel.
Rozhodčí: St-Laurent, Markovic – Mills, Cormier
Počet diváků: 16049
25:57 Seider (Raymond, P. Kane)
32:42 Rasmussen (Copp, Berggren)
35:33 Sandin-Pellikka (Berggren, Chiarot)
40:50 DeBrincat (Seider, P. Kane)
45:06 Larkin (Raymond, DeBrincat)
57:59 DeBrincat (Larkin)
27:35 C. Gauthier (Sennecke, Trouba)
34:54 Kreider (LaCombe, Helleson)
44:33 Granlund (I. Moore, R. Strome)
Gibson (41. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), DeBrincat – P. Kane, Compher, Finnie – Appleton, Danielson, Kasper – Berggren, Copp, Rasmussen.
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Nesterenko, Granlund, Killorn (A) – R. Johnston, R. Strome, Vatrano.
Rozhodčí: McIsaac, MacDougall – Smith, Shewchyk
Počet diváků: 19515
08:06 McMann
16:39 Tavares (Ekman-Larsson, Knies)
37:16 Tavares (Nylander, Knies)
26:51 Foegele (Doughty, M. Anderson)
35:41 Fiala (Byfield)
53:10 Laferriere (B. Clarke, Dumoulin)
60:35 Byfield (Doughty, Kempe)
Hildeby (Achťamov) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, Ekman-Larsson, Mermis – Nylander (A), Tavares (A), Knies – McMann, Domi, N. Robertson – Maccelli, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Lorentz, Blais.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Brandon Blandina – Shandor Alphonso, Devin Berg
Počet diváků: 18305
15:36 Olivier (Coyle, Werenski)
20:44 Coyle (Olivier)
30:19 Mateychuk (Monahan, Del Bel Belluz)
38:20 Fantilli (Marčenko, Severson)
47:30 Olivier (Coyle, C. Sillinger)
28:09 Savoie (Bouchard, McDavid)
29:49 Draisaitl (Bouchard)
47:57 Podkolzin (Roslovic)
51:27 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski, Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – K. Johnson, Monahan, Del Bel Belluz – Marčenko, Fantilli, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Miles Wood.
Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Regula, Kulak – Mangiapane, McDavid, Savoie – Roslovic, Draisaitl, Podkolzin – Lazar, Henrique, Janmark – Frederic, Philp, Tomášek.
Rozhodčí: TJ Luxmore, L. Maaskant – B. Kovachik, S. Oliver
Počet diváků: 18749
14:21 W. Johnston (Hintz, Rantanen)
23:50 Lindell (Heiskanen, Faksa)
27:10 Seguin (J. Robertson, Bichsel)
35:10 J. Robertson (Harley, Rantanen)
36:49 J. Robertson (Hryckowian, Bourque)
42:01 Petrovic (Faksa, Blackwell)
54:40 Blackwell (Faksa, Ljubuškin)
Dobeš (41. Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz (A), Seguin – Bäck, Hryckowian, Bourque – Blackwell, Faksa, Bastian.
Rozhodčí: Furlatt, Rehman – MacPherson, Flemington
Počet diváků: 20962