Nečas v NHL zazářil čtyřmi body, Faksa pomohl vyhnat Dobeše z brány

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:46aktualizováno  7:32
České bodové hody v NHL! Ve čtvrtečním programu nejlepší hokejové ligy světa Martin Nečas bilancí 2+2 režíroval triumf Colorada 6:3 nad Buffalem, centr Dallasu Radek Faksa třemi asistencemi pomohl vyhnat Jakuba Dobeše z brány Montrealu a pozadu v produktivitě nezůstal ani David Pastrňák. Jeho Boston sice po sedmi výhrách podlehl Ottawě, česká hvězda výsledek mírnila gólem a přihrávkou. Hůř na tom byli tuzemští brankáři, kromě střídajícího Dobeše se výhry nedočkal ani Lukáš Dostál z Anaheimu.

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils. | foto: Isaiah J. Downing/Imagn Images

Ve formě hrající Nečas(21:37, 2+2, +4, 2 střely) byl zvolen první hvězdou u výhry Colorada 6:3 nad Buffalem. Další úspěch průběžných lídrů soutěže, kteří slavili podvanácté z dosavadních osmnácti startů, podpořil dvěma góly a stejným počtem asistencí. Přeskočil tak bostonského Davida Pastrňáka na čele produktivity Čechů a v rámci celé soutěže mu patří skvělá osmá příčka.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 18z. - 24b. (12+12)

2. Pastrňák (BOS), 19z. - 24b. (11+13)

3. Zacha (BOS), 19z. - 15b. (5+10)

4. Hertl (VGK), 16z. - 13b. (7+6)

5. Hronek (VAN), 18z. - 9b. (0+9)

Na první zápis proti trápícím se hokejistům Sabres čekal jen do 52. vteřiny, kdy suverénně proměnil samostatný únik. V 7. minutě pak asistencí pomohl ke gólu Artturi Lehkonena. Další zářezy pro Nečase přinesla až třetí třetina, do níž Avalanche vstupovali za vedení 4:3.

Nečas v 57. minutě přidal pojistku po pasu lídra bodování NHL Nathana MacKinnona (33 bodů, 14+19) od zadního mantinelu a krátce na to ještě asistoval u finální trefy kapitána Gabriela Landeskoga do prázdné klece. Kromě výhry trenéry Colorada potěší i pohled do statistik, když si asistenci dokázalo připsat všech šest beků domácích.

Překvapivě jednoznačným výsledkem skončila partie Montrealu s Dallasem. Hosté si odvezli dva body po triumfu 7:0 poté, co brankáře Jakuba Dobeše pěti zásahy z 13 střel vyhnali na střídačku a s čistým štítem do kabin neodcházel ani střídající Sam Montembeault. Ten ve třetím dějství ze zbývajících šesti pokusů Stars lovil ze sítě ještě dva puky.

Dobeš prožil snový vstup do sezony, když zvítězil v úvodních šesti startech. Přemožitele potkal až v nedávném souboji s New Jersey (prohra 3:4 po prodloužení) a nyní přišel z jeho pohledu hororový duel s Dallasem, za který naopak zářil jiný Čech.

Jeden z životních výkonů podal centr čtvrté formace Stars Radek Faksa (11:31, 0+3, +3), jenž zaznamenal tři asistence a vylepšil si tak sezonní bilanci na 1+6 ze 17 startů. Tři zápisy do statistik si odnesl také jeho spoluhráč Jason Robertson (2+1).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
14. 11. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Góly:
15:15 Kakko (Schwartz, Dunn)
27:27 Dunn (Winterton, Larsson)
44:11 Tolvanen (Dunn)
47:21 Eberle (Beniers, Marchment)
58:25 Eberle (Beniers)
Góly:
10:17 Iafallo (Lowry, DeMelo)
23:18 Scheifele (Pionk)
38:50 Connor (Morrissey, Scheifele)
Sestavy:
Grubauer (Matt Murray) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Kakko, Stephenson, Schwartz – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – S. Wright, Catton, Tolvanen – Winterton, Meyers, Kartye.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, J. Toews, Naměstnikov – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Nyquist, Ford, Pearson.

Rozhodčí: Dunning, Charron – Hughes, Apperson

Počet diváků: 17151

NHL
14. 11. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : New York Islanders New York Islanders 3:4P (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)
Góly:
38:59 Theodore (Kolesar)
48:23 Hertl (Lauzon, Eichel)
50:45 R. Smith (Saad, Howden)
Góly:
14:03 Heineman (Horvat, DeAngelo)
17:59 Schaefer (Drouin, Horvat)
57:23 Barzal (Schaefer, Drouin)
63:02 Pageau
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – Theodore, McNabb (A), Korczak, Hanifin, Whitecloud, Lauzon – Marner, Eichel (A), Barbašev – Bowman, Hertl (A), Dorofejev – R. Smith, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, A. Boqvist, Romanov – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Ritchie, Cizikas.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Cody Beach – Travis Gawryletz, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 17733

NHL
14. 11. 2025 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
25:46 Coleman
59:55 Honzek (Backlund)
Góly:
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Bean – Coronato, Frost, Huberdeau (A) – Farabee, Kadri, Kerins – Coleman, Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Sestavy:
Askarov (Škarek) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Kurashev, Wennberg (A), Eklund – Graf, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Gaudette, Goodrow.

Rozhodčí: South, Chmielewski – Toomey, Murchison

Počet diváků: 17551

NHL
14. 11. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Washington Capitals Washington Capitals 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Góly:
08:52 Rodrigues (Mikkola, Reinhart)
23:05 Schwindt (Forsling, Luostarinen)
34:41 Reinhart (Marchand, Verhaeghe)
44:54 Reinhart (Lundell, Luostarinen)
49:50 S. Jones (Marchand, Lundell)
58:27 Luostarinen (Marchand, Lundell)
Góly:
08:25 Duhaime (Sandin)
40:52 Sourdif (Chychrun, Wilson)
52:40 Sandin (Carlson)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Sebrango – Marchand (A), Lundell, Luostarinen – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Samoskevich, Bennett, J. Boqvist – Kunin, Schwindt, Greer.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), McMichael, Protas – Leonard, Lapierre, Frank – Sourdif, Dowd, Duhaime.

Rozhodčí: Dwyer, Skilliter – Fournier, Murray

Počet diváků: 19650

NHL
14. 11. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
Góly:
00:52 Nečas (C. Makar, D. Toews)
06:10 Lehkonen (Malinski, Nečas)
09:46 Nelson (Colton, Brindley)
36:22 Brindley (Manson, Burns)
56:53 Nečas (MacKinnon, Girard)
58:11 Landeskog (Nečas)
Góly:
07:46 Byram (T. Thompson, Tuch)
13:28 Greenway (Power, Doan)
34:55 T. Thompson (I. Rosén, Krebs)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Brindley – Landeskog (C), Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, T. Makar.
Sestavy:
Lyon (7. Luukkonen) – Power, Samuelsson, Byram, Timmins, Bryson, Kesselring – McLeod, T. Thompson (A), Tuch (A) – I. Rosén, Östlund, Quinn – Greenway, Kozak, Doan – Dunne, Krebs, Malenstyn.

Rozhodčí: Hebert, Brace – Suchánek, McNamara

Počet diváků: 18101

NHL
14. 11. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Boston Bruins Boston Bruins 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)
Góly:
01:28 Giroux (Stützle, Cozens)
19:03 Cozens (Zetterlund, Spence)
41:06 Pinto (Amadio, Sanderson)
54:17 Stützle (Batherson, Zub)
59:43 Stützle (Giroux)
Góly:
31:49 M. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov)
43:49 Pastrňák (M. Geekie, Arvidsson)
45:15 Kastelic (Jeannot)
Sestavy:
Meriläinen (Ullmark) – Zub, Sanderson (A), Kleven, Spence, Jensen, Matinpalo – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Greig – Giroux (A), Pinto, Amadio – MacDermid, Eller, Cousins.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Lohrei, Jokiharju – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Viel.

Rozhodčí: St-Laurent, Markovic – Mills, Cormier

Počet diváků: 16049

NHL
14. 11. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Góly:
25:57 Seider (Raymond, P. Kane)
32:42 Rasmussen (Copp, Berggren)
35:33 Sandin-Pellikka (Berggren, Chiarot)
40:50 DeBrincat (Seider, P. Kane)
45:06 Larkin (Raymond, DeBrincat)
57:59 DeBrincat (Larkin)
Góly:
27:35 C. Gauthier (Sennecke, Trouba)
34:54 Kreider (LaCombe, Helleson)
44:33 Granlund (I. Moore, R. Strome)
Sestavy:
Gibson (41. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), DeBrincat – P. Kane, Compher, Finnie – Appleton, Danielson, Kasper – Berggren, Copp, Rasmussen.
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe (A), Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – C. Gauthier, McTavish, Sennecke – Nesterenko, Granlund, Killorn (A) – R. Johnston, R. Strome, Vatrano.

Rozhodčí: McIsaac, MacDougall – Smith, Shewchyk

Počet diváků: 19515

NHL
14. 11. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:4P (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)
Góly:
08:06 McMann
16:39 Tavares (Ekman-Larsson, Knies)
37:16 Tavares (Nylander, Knies)
Góly:
26:51 Foegele (Doughty, M. Anderson)
35:41 Fiala (Byfield)
53:10 Laferriere (B. Clarke, Dumoulin)
60:35 Byfield (Doughty, Kempe)
Sestavy:
Hildeby (Achťamov) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, Ekman-Larsson, Mermis – Nylander (A), Tavares (A), Knies – McMann, Domi, N. Robertson – Maccelli, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Lorentz, Blais.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Brandon Blandina – Shandor Alphonso, Devin Berg

Počet diváků: 18305

NHL
14. 11. 2025 1:30
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)
Góly:
15:36 Olivier (Coyle, Werenski)
20:44 Coyle (Olivier)
30:19 Mateychuk (Monahan, Del Bel Belluz)
38:20 Fantilli (Marčenko, Severson)
47:30 Olivier (Coyle, C. Sillinger)
Góly:
28:09 Savoie (Bouchard, McDavid)
29:49 Draisaitl (Bouchard)
47:57 Podkolzin (Roslovic)
51:27 Draisaitl (Bouchard, McDavid)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski, Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – K. Johnson, Monahan, Del Bel Belluz – Marčenko, Fantilli, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Walman, Nurse, Regula, Kulak – Mangiapane, McDavid, Savoie – Roslovic, Draisaitl, Podkolzin – Lazar, Henrique, Janmark – Frederic, Philp, Tomášek.

Rozhodčí: TJ Luxmore, L. Maaskant – B. Kovachik, S. Oliver

Počet diváků: 18749

NHL
14. 11. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Dallas Stars Dallas Stars 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)
Góly:
Góly:
14:21 W. Johnston (Hintz, Rantanen)
23:50 Lindell (Heiskanen, Faksa)
27:10 Seguin (J. Robertson, Bichsel)
35:10 J. Robertson (Harley, Rantanen)
36:49 J. Robertson (Hryckowian, Bourque)
42:01 Petrovic (Faksa, Blackwell)
54:40 Blackwell (Faksa, Ljubuškin)
Sestavy:
Dobeš (41. Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, K. Dach, Gallagher (A) – Josh Anderson, J. Evans, Veleno.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz (A), Seguin – Bäck, Hryckowian, Bourque – Blackwell, Faksa, Bastian.

Rozhodčí: Furlatt, Rehman – MacPherson, Flemington

Počet diváků: 20962

