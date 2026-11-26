Do skvělé formy se rozehrál 22letý útočník Jiří Kulich (17:15, 1+1, +3, 5 střel). Centr elitní formace Buffala dokázal v NHL skórovat potřetí za sebou, když ve středu gólem a přihrávkou podpořil triumf 5:1 nad Rangers. Od zámořských novinářů si vysloužil ocenění druhé hvězdy zápasu a svou sezonní bilanci si vylepšil na 9 bodů (5+4) ze 17 startů.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 24z. - 32b. (11+21)
2. Nečas (COL), 24z. - 29b. (11+18)
3. Hertl (VGK), 26z. - 20b. (10+10)
4. Zacha (BOS), 23z. - 18b. (6+12)
5. Hronek (VAN), 27z. - 17b. (1+16)
Poprvé o sobě dal vědět už po 17 vteřinách hry, když asistoval u otevírací branky kapitána Rasmuse Dahlina. Ve druhém dějství náskok Sabres navýšili Josh Norris a Zach Benson, v dresu New Yorku připravil brankáře Ukko-Pekka Luukkonena o nulu bek Vladislav Gavrikov.
Ve třetím dějství ale stříleli góly opět pouze domácí. Radoval se Jack Quinn a v 52. minutě vše uzavíral právě Kulich, když z mezikruží pálil po akci Tage Thompsona. Naopak zklamaný po utkání odcházel hostující forvard Jaroslav Chmelař (9:29, -1).
Souboj Colorada s Montrealem byl jednoznačnou záležitostí ve prospěch domácích Avalanche. Triumf 6:0 nejvýrazněji podpořili útočník Martin Nečas (19:10, 1+2, +3, 5 střel) a navrátilec z marodky bek Cale Makar (0+3). Hned dvakrát se trefil jeho parťák z obrany Devon Toews. Gólman Colorada Mackenzie Blackwood na čisté konto potřeboval 27 zákroků.
Bránu Canadiens, kteří tak po angažování hvězdného centra Dylana Larkina padli i ve druhém startu, hájil Jacob Fowler. Parťák Jakuba Dobeše kryl 32 z 38 střel.
Boston na domácím ledě nestačil 2:4 na rozjetý Winnipeg, který naplno bodoval podeváté z posledních jedenácti startů. I díky asistencím českých útočníků Davida Pastrňáka (17:34, 0+1, -4, 1 střela) a Pavla Zachy (20:00, 0+1, -1, 1 střela) Bruins v úvodu dvakrát dokázali vyrovnat jednogólové manko.
Tanner Jeannot z Bostonu s Tyrelem Bauerem z Winnipegu si nic nedarovali. Jejich bitka se bude řadit mezi nejtvrdší v celé sezoně. https://t.co/M5TMqTjeD4— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 26, 2026
Na trefu Morgana Barrona z 38. minuty již ovšem nenašli odpověď a ve třetím dějství úspěch Jets navíc potvrdil zásahem do prázdné klece Mark Scheifele. Mužem zápasu byl tříbodový forvard kanadského mužstva Kyle Connor (1+2). Smolný večer prožil Pastrňák poté, co byl na ledě u všech čtyř inkasovaných branek.
Calgary díky čtyřem trefám ze druhé dvacetiminutovky přejelo domácí Pittsburgh 6:3. U úvodní branky Flames se o to asistencí zasloužil i český útočník Adam Klapka (16:27, 0+1, +3, 1 střela), jenž si téměř 17 odehranými minutami vytvořil své nové sezonní maximum.
V dresu Penguins se zapsal do historie soutěže centr Jevgenij Malkin, jenž se díky bilanci 1+1 zlepšil na kariérních 1 427 bodů (540+887) a na 19. pozici historického bodování soutěže se osamostatnil od legendárního Bryana Trottiera (1 425, 524+901).
Poté, co Dan Vladař, Jakub Dobeš i Lukáš Dostál plnili jen role náhradníků, se ve středu z českých gólmanů představil pouze Karel Vejmelka v dresu Utahu.
Na ledě lídra NHL z Minnesoty pochytal 22 z 25 střel a podpořil tak cennou výhru 4:3. Autorem rozdílové akce byl v 40. minutě útočník týmu Mammoth Dylan Guenther.
Výsledky NHL
20:55 Cirelli (Guentzel, Kučerov)
45:24 Robinson
47:01 Slavin (Aho, Jarvis)
59:25 Blake (Staal, Slavin)
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, D'Astous, Crozier, Moser, Lilleberg, McDonagh (A) – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Holmberg, Point, Guentzel – Gourde, Girgensons, Michejev – Goncalves, S. O'Reilly, Viel.
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, Välimäki, Nikišin, Gostisbehere – Svečnikov, Aho, W. Carrier – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Martinook (A) – Kotkaniemi, Jankowski, Robinson.
Rozhodčí: W. McCauley, C. Beach – M. Shewchyk, J. Murray
Počet diváků: 19092
56:59 Eberle (Catton, Beniers)
45:58 C. Smith (Del Mastro, Greenway)
47:32 Kancerov (Rinzel, Kane)
59:41 Kancerov
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Evans, Montour, R. Lindgren, Mahura – Kakko, Beniers (A), Samoskevich – McMann, Catton, Eberle (C) – Stephenson, Gaudreau, Winterton – Meyers, Matthew Wood, Melanson.
Knight (Commesso) – Vlasic, Rinzel, Cole, Levšunov, Korchinski, Del Mastro – Donato, Kancerov, Frondell – O. Moore, Nazar, Kane (A) – Mangiapane, Greene, Teräväinen – C. Smith, Greenway, Glendening.
Rozhodčí: Schlenker, Betker – Gibbons, Mahon
Počet diváků: 17151
13:37 Caulfield (Malott, I. Moore)
14:07 Killorn (Granlund, Helleson)
15:15 Gauthier (LaCombe, Granlund)
30:53 I. Moore (Washe)
32:47 McQueen (Myatovic)
50:14 Vatrano (Colangelo, Helleson)
54:00 Killorn (Granlund, Minťukov)
Brossoit (Dostál) – LaCombe, I. Moore, Solberg, Luneau, Minťukov, Helleson – Myatovic, McQueen, Gauthier – Killorn, Granlund, Terry – Malott, Washe, Caulfield – Vatrano, Nesterenko, Colangelo.
Nedeljkovic (Askarov) – Nurse, Pohlkamp, Allan, S. Dickinson, Orlov, Kesselring – I. Stenberg, Celebrini, W. Smith – Misa, Wennberg, Toffoli – Marchment, Dellandrea, Graf – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
16:20 Novak (Kindel, Korczak)
34:53 Malkin (E. Karlsson, Rakell)
35:57 Rakell (Novak, Malkin)
20:38 Farabee (Klapka, Whitecloud)
26:26 Othmann (Hanley, Cyplakov)
30:37 Cyplakov (Parekh, Othmann)
35:14 R. Strome (Farabee, Nemec)
49:16 Castagna (Whitecloud, Backlund)
57:41 Šarangovič (Coronato)
Šilovs (Murašov) – Stastney, E. Karlsson, Girard, Korczak, van Riemsdyk, Letang – Malkin (A), Crosby (C), Rakell – Novak, Kindel, Hayes – McGroarty, Lapierre, Koivunen – Dewar, Lizotte, Brazeau.
Wolf (D. Cooley) – Middleton (A), Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh, Hanley, Nemec – Šarangovič, Backlund, Coronato – Farabee, R. Strome, Klapka – Gridin, Castagna, Sunijev – Othmann, Cyplakov, B. Jones.
Rozhodčí: Blandina, South – Grillo, Murray
03:33 R. Leonard (Tuch, M. Roy)
33:13 C. Hutson (Tuch, R. Leonard)
38:17 Jenner (Mirošničenko)
57:01 Tuch (Liljegren, Chychrun)
57:38 M. Roy
58:48 Mirošničenko
59:50 D. Strome (Fehérváry, Beauvillier)
00:17 Konecny (Dvorak, Foerster)
41:59 Ristolainen (Konecny, Foerster)
59:18 Knuble (Martone)
L. Thompson (C. Lindgren) – M. Roy (A), Chychrun, Liljegren, Fehérváry, St. Ivany, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, A. Protas – Tuch, I. Protas, R. Leonard – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Mirošničenko, Sourdif, Jenner.
Woll (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Bonk, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Martone, Barkey, Tippett – Mičkov, Cates, Knuble – Acciari, Couturier (C), Zegras.
Rozhodčí: St-Laurent, Skilliter – Suchanek, Hautamaeki
25:47 Brink
28:11 Coleman (Brodin, McCarron)
55:56 Coleman (Jurov, Trenin)
06:15 Crouse (Trocheck, Peeke)
22:44 L. Cooley (Guenther, Sergačov)
26:27 Simašev (But)
39:12 Guenther (L. Cooley, Anders Lee)
Wallstedt (Gustavsson) – Brodin, Faber, Kiersted, Spurgeon (C), Bogosian, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek, Boldy – Coleman, McCarron, Brink – Trenin, Jurov, Šabanov – M. Foligno (A), Hartman, N. Foligno.
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Peeke, Simašev, Weegar, Z. Jones, DeSimone – Anders Lee, L. Cooley, Guenther – Keller (C), Trocheck, Crouse (A) – McBain, Hayton, Yamamoto – O'Brien, Stenlund, But.
Rozhodčí: Sandlak, Nicholson – Fournier, Martenet
Počet diváků: 18840
01:16 Finnie (Arvidsson)
04:05 Finnie (Kasper)
19:03 Raymond (Seider, Arvidsson)
26:24 Compher (Brandsegg-Nygård)
48:08 Arvidsson (Seider, Finnie)
47:26 Cotter (Reinhardt, Quillan)
Tarasov (J. Gibson) – Chiarot, Seider (A), Albert Johansson, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Copp, Raymond (A) – Kasper, Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, K. Dach, Compher – Kolesar, Rasmussen, Appleton.
Meriläinen (Lankinen) – Buium (A), Hronek, Oleksiak, Willander, Pettersson II, L. Schenn – DeBrusk, Chytil (A), Boeser (A) – Öhgren, Rossi, Lekkerimäki – D. O'Connor, Mueller, L. Karlsson – Reinhardt, Quillan, Cotter.
Rozhodčí: Luxmore, Sullivan – Flemington, Oliver
Počet diváků: 18007
59:25 W. Johnston (Seguin)
19:02 Bourque (Skjei, R. O'Reilly)
58:39 Colton (F. Forsberg, Struble)
59:45 Drury (R. O'Reilly, Josi)
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Burroughs, Myers – Steel, Hintz, Rantanen – J. Robertson, W. Johnston, Hyry – J. Hryckowian, Seguin (A), Benn (C) – Kiviranta, Faksa, Perron.
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Skjei, Perbix, Hague, Struble – Stamkos (A), R. O'Reilly, Bourque – F. Forsberg (A), S. Wright, Höglander – R. Schaefer, Kerfoot, Marchessault – Colton, Drury, Edström.
Rozhodčí: Hamilton, Dwyer – O'Quinn, Brisebois
Počet diváků: 18532
06:11 M. Geekie (Pastrňák, Zacha)
30:57 Minten (Lohrei, H. Lindholm)
01:05 Connor (Scheifele)
17:56 Morrissey (Connor)
37:53 M. Barron (Ferraro, Mercer)
58:48 Scheifele (Connor, Samberg)
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Clifton, Lohrei – Pastrňák (C), E. Lindholm, M. Geekie – Peterka, Zacha, Mittelstadt – Poitras, Minten, Chusnutdinov – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
Daws (Skinner) – Salomonsson, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Thrun, Ferraro – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Mercer, Yager, Perfetti – Björck, Lowry (C), Iafallo – Bauer, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Chris Rooney, Stephen Hiff – Ryan Jackson, Matt MacPherson
Počet diváků: 17850
16:16 Luostarinen (Marchand, Mikkola)
28:52 Mikkola (M. Tkachuk, S. Jones)
38:53 Lundell (Marchand, Kulikov)
49:17 Bennett (Lundell, Marchand)
56:08 Barkov (Forsling, Verhaeghe)
21:12 Cozens (Zub, Sanderson)
21:53 Tomasino (Zub, Sanderson)
59:09 Amadio (Greig, Tomasino)
Markström (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – Verhaeghe, Barkov (C), Reinhart – B. Tkachuk, Lundell, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Bennett, Marchand – Hathaway, Eller, Vilmanis.
Ullmark (Ersson) – Sanderson (A), Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle, Cozens – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – Blais, Halliday, Cousins.
Rozhodčí: MacPhee, Hebert – McNamara, Cherrey
Počet diváků: 18738
09:40 L. O'Connor (Beckman, Malinski)
20:29 Lehkonen (C. Makar, Nečas)
38:21 Toews (T. Hughes, Nelson)
39:54 Toews (C. Makar, T. Hughes)
42:09 Nečas (Lehkonen, Nelson)
58:06 Landeskog (Nečas, C. Makar)
Blackwood (Wedgewood) – Toews, Malinski, Kulak, C. Makar, Reilly, Burns – Lehkonen, Nelson, Nečas – Landeskog, Kadri, N. Roy – Schwartz, Svečkov, T. Hughes – Kelly, L. O'Connor, Beckman.
J. Fowler (Dobeš) – Guhle, Dobson, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Newhook, Larkin, Texier – Bolduc, Danault, J. Evans – F. Xhekaj, O. Kapanen, Beck.
29:00 Sillinger (Monahan)
48:48 Del Bel Belluz (Johnson, Christiansen)
08:06 Hischier (Bratt, Pesce)
39:23 Rodrigues (Gricjuk, Hamilton)
Gricjuk
Talbot (Greaves) – Severson, Werenski (A), Fabbro, Provorov (A), Mateychuk, Christiansen – Coyle, Fantilli (A), Ničuškin – Johnson, Del Bel Belluz, Knies – Monahan, Williams, Sillinger – Lomberg, Lundeström, Pyyhtiä.
Hellebuyck (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Dillon, Chisholm – Brown, J. Hughes (A), Meier – Bratt (A), Hischier (C), Gricjuk – Evangelista, Lombardi, Rodrigues – Noesen, Glass, Boqvist.
Rozhodčí: Brace, Furlatt – Marquis, Faucher
Počet diváků: 16105
25:37 Pageau (Kessel, Ritchie)
59:57 V. Eklund (B. Schenn, Horvat)
Horvat
35:24 Holloway (Thomas)
54:00 McTavish (Mailloux, O. Stenberg)
Sorokin (Varlamov) – Pelech, M. Schaefer (A), L. Stanley, DeAngelo, Hutton, Kessel – Holmström, Horvat (C), Barzal – Heineman, V. Eklund, B. Schenn (A) – Duclair, Pageau, Ritchie – Maccelli, Palát, Cizikas.
Hofer (Binnington) – Broberg (A), Mailloux, J. Barron, Parayko (A), A. Jiříček, C. Fowler – Thomas (C), Neighbours, Holloway – O. Stenberg, Dvorský, McTavish – Kaskimäki, Suter, Berggren – R. Johnston, Toropčenko, N. Walker.
Rozhodčí: Charron, Maaskant – Alphonso, Smith
00:17 Dahlin (Kulich, T. Thompson)
22:37 Norris (Doan, Zucker)
23:10 Benson (Dahlin)
49:16 Quinn (Krebs, Östlund)
51:49 Kulich (T. Thompson, Benson)
39:14 Gavrikov (Fox, T. Raddysh)
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Timmins, Zellweger, Crevier – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Krebs, Östlund, Quinn – Zucker, Norris, Doan – Malenstyn, McLeod, Carrick.
Korpisalo (Garand) – Gavrikov, Fox (A), Pettersson, Durzi, Schneider, Morrow – Cuylle, Zibanejad (A), Lafrenière – Kartye, J. Miller (C), Perreault – Tolvanen, Laba, Chmelař – Gawdin, Sasson, T. Raddysh.
Rozhodčí: Lambert, Lemkowski – Blujus, Tobias
Počet diváků: 19070