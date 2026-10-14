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Všechny týmy NHL v akci. Nečas vystřílel výhru, poprvé slavil bek Adam Jiříček

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:42aktualizováno  8:07
Martin Nečas (vlevo) z Colorado Avalanche oslavuje trefu.

Martin Nečas (vlevo) z Colorado Avalanche oslavuje trefu. | foto: Julio CortezAP

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase se San Jose Sharks
Adam Klapka z Calgary Flames slaví svou trefu proti Anaheim Ducks.
Lukáš Dostál (1) z Anaheim Ducks vyráží puk v zápase s Calgary Flames, útočí...
Pavel Zacha (vlevo) z Bostonu se pokouší zastavit Igora Černyšova ze San Jose.
14 fotografií
V úterý měla zámořská NHL napilno. Do akce šlo všech 32 týmů a čeští hokejisté se svými výkony rozhodně neztratili. Martin Nečas dvěma góly vystřílel výhru Colorada 3:2 nad Dallasem. Přesně mířili i Tomáš Hertl z Vegas, Pavel Zacha z Bostonu, Adam Klapka z Calgary a premiérově v nejlepší lize světa i mladík Adam Jiříček ze St. Louis. Z brankářů slavil výhru Karel Vejmelka s Utahem, naopak porážce nezabránili Dan Vladař a Lukáš Dostál.

V souboji těžkých vah mezi Dallasem a Coloradem byl zvolen první hvězdou hostující útočník Martin Nečas (23:24, 2+0, +2, 2 střely) poté, co dvěma góly zařídil Avalanche těsné vítězství 3:2.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 7z. - 8b. (2+6)

2. Nečas (COL), 6z. - 7b. (4+3)

3. Hertl (VGK), 8z. - 7b. (4+3)

4. Hronek (VAN), 8z. - 6b. (0+6)

5. Zacha (BOS), 7z. - 3b. (2+1)

Svou třetí a čtvrtou trefu začínající sezony 27letý český reprezentant vměstnal do druhé třetiny duelu. V 24. minutě se mezi kruhy z první opřel do přihrávky od Nathana MacKinnona a podruhé se radoval v 37. minutě za početní výhody 5 na 3, když z předbrankového prostoru pohotově dorážel odražený puk.

Colorado, které zápas odehrálo kvůli absenci na poslední chvíli zraněného Zachary L’Heureuxe jen se 17 hráči v poli, tak vedlo 3:1. V dalším průběhu už Stars dokázali jen zkorigovat skóre zásahem Roopeho Hintze, jenž se předtím zviditelnil rovněž bitkou s hvězdným MacKinnonem. Do pěstního souboje se v daný večer pustil i defenzivní centr Radek Faksa (9:55, +/-: 0, 1 střela), jenž se v první třetině poměřil s Fjodorem Svečkovem.

Po venkovní výhře 4:1 nad New Jersey, která byla již pátou z úvodních šesti startů sezony, rozjetí hokejisté Ottawy pro změnu tvrdě narazili. Po návratu na domácí led ve druhém duelu ve dvou dnech schytali debakl 2:7 od St. Louis.

V dresu Blues si vylepšovali statistiky hlavně útočníci Mason McTavish, Pius Suter (oba 2+1), Jake Neighbours (2+0) a Pavel Bučněvič (0+3). Mezi střelce se zapsal i 20letý talentovaný obránce Adam Jiříček (15:04, 1+0, +2, 4 střely). Mladší bratr obránce Philadelphie Davida Jiříčka si v 57. minutě sjel od modré čáry na přihrávku Sutera a z první přesně zakončil. Na první zápis tak čekal jen do svého šestého startu v NHL.

Podruhé ve dvou dnech nastoupili i hokejisté Vegas a na rozdíl od Ottawy je to nepoznamenalo. Golden Knights si naopak spravili chuť po předchozí prohře 2:4 s Minnesotou tentokrát zvítězili 5:2 na ledě Nashvillu. Prvním střelcem hostů byl v 7. minutě centr Tomáš Hertl (14:27, 1+0, +1, 2 střely), jenž z levého kruhu zakončil přečíslení krátce po návratu Ivana Barbaševa z trestné lavice.

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase se San Jose Sharks
Adam Klapka z Calgary Flames slaví svou trefu proti Anaheim Ducks.
Lukáš Dostál (1) z Anaheim Ducks vyráží puk v zápase s Calgary Flames, útočí Matt Coronato (27).
Pavel Zacha (vlevo) z Bostonu se pokouší zastavit Igora Černyšova ze San Jose.
14 fotografií

Dále se za Vegas prosadili Jack Eichel, William Karlsson, Trevor Connelly a Brett Howden. Gólman vítězů Adin Hill pochytal 25 z 27 střel Predators včetně trestného střílení z první třetiny od Jacka Druryho.

Dlouhán Adam Klapka (8:30, 1+0, +1, 2 střely) odehrál za Calgary na ledě Anaheimu jen něco málo přes osm minut, přesto do zápasu výrazně promluvil. Svou druhou trefou sezony totiž v 9. minutě otevíral skóre. Brankář Lukáš Dostál, jenž celkově kryl 32 z 35 střel, měl proti jeho ráně z mezikruží zakrytý výhled. Ve druhé třetině pak ještě Klapka shodil rukavice v souboji s domácím Jeffem Malottem.

Útočníci favorizovaných Ducks Beckett Sennecke a Leo Carlsson v první třetině po trefě Klapky otočili skóre pro domácí, v další fázi zápasu se ale radovali jen zástupci Flames.

Zpátky do vedení kanadský celek posílal v 56. minutě slovenský útočník Martin Pospíšil. Poslední slovo patřilo ranou do prázdné klece Jegoru Šarangovičovi. Calgary se tak po pěti prohrách radovalo z prvního dvoubodového zisku sezony, bez výhry tak v nové sezoně NHL zůstávají již jen Philadelphia a Los Angeles.

Nejhorší start do sezony v klubové historii Philadelphie nebere konce. První výhry se Flyers s obráncem Davidem Jiříčkem (13:02, +/-: 0) v sestavě nedočkali ani na osmý pokus poté, co v úterý na domácím ledě padli 2:3 po nájezdech se Seattlem.

Povzbuzením je tak alespoň zisk třetího bodu za remízu v řádné hrací době. Výrazně k ní pomohl brankář Dan Vladař, jenž kromě 29 zákroků zapsal i asistenci u trefy Christiana Dvoraka. V rozhodujím penaltovém rozstřelu jej ovšem předčil brankář týmu Kraken Philipp Grubauer, jenž v pěti sériích inkasoval jen jednou. Na Vladaře si naopak přišli Matthew Beniers a Bobby McMann.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

NHL
14. 10. 2026 1:15
New York Rangers New York Rangers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Góly:
01:02 Lafrenière (Kartye, Fox)
12:47 Lafrenière (Kartye, J. Miller)
38:26 Cuylle (Durzi, M. Pettersson)
57:16 Zibanejad
Góly:
17:26 Girgensons (Holmberg, Hedman)
Sestavy:
Garand (Martin) – Gavrikov, Fox (A), M. Pettersson, Durzi, Šmits, Schneider – Perreault, Zibanejad (A), Dorofejev – Kartye, J. Miller (C), Lafrenière – Cuylle, Laba, Tolvanen – Bjorkstrand, Beaudoin, Rempe.
Sestavy:
Vasilevskij (Sögaard) – Moser, Carlson, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Crozier, D'Astous – Goncalves, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Guentzel – Michejev, Girgensons, Holmberg – Viel, C. Geekie.

Rozhodčí: Schlenker, St. Laurent – Murray, Grillo

Počet diváků: 17076

NHL
14. 10. 2026 0:45
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Washington Capitals Washington Capitals 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly:
23:58 Svečnikov (W. Carrier, Aho)
38:49 Robinson (Blake, S. Walker)
53:56 Svečnikov (Ehlers)
58:33 Jankowski (Svečnikov, Aho)
Góly:
09:26 Jenner (Leonard)
26:39 Holl (D. Strome, Leonard)
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Jankowski, Ehlers – Deslauriers, Kotkaniemi, Robinson.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Liljegren, Chychrun, Desharnais, Fehérváry, Holl, C. Hutson – T. Wilson (A), D. Strome (A), Tuch – Ovečkin (C), A. Protas, I. Protas – Kyrou, Jenner, Leonard – Beauvillier, Sourdif, Frank.

Rozhodčí: Luxmore, Blandina – Fournier, Murray

Počet diváků: 18828

NHL
14. 10. 2026 2:15
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Góly:
01:50 Perfetti (Pionk, Scheifele)
17:54 Scheifele (Pionk, Connor)
36:36 Perfetti (Vilardi, Scheifele)
44:06 Connor
54:42 Koepke (Naměstnikov)
Góly:
08:47 Kaprizov
18:38 Kaprizov (Q. Hughes, Brodin)
Sestavy:
Skinner (Stevenson) – DeMelo, Samberg, Pionk, Ferraro, Bauer, H. Fleury – Perfetti, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Björck, Niederreiter – Iafallo, Lowry (C), Rosén – Koepke, M. Barron, Naměstnikov.
Sestavy:
Pickard (Wallstedt) – Špaček, Q. Hughes, Brodin (A), Määttä, Bogosian, Hunt – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Šabanov, Hartman, Coleman – Brink, Jurov, Lorenz – Trenin, McCarron, Pitlick.

Rozhodčí: C. Beach, K. Nicholson – C. Apperson, T. Toomey

Počet diváků: 14108

NHL
14. 10. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:4 (1:0, 4:2, 0:2)
Góly:
14:56 But (McBain, Peeke)
21:00 Trocheck (L. Cooley, Guenther)
24:01 Sergačov (Hayton, Stenlund)
34:17 Guenther (Sergačov, Yamamoto)
39:21 Weegar (Keller, Schmaltz)
Góly:
25:16 Matthews (Tavares)
36:30 Roslovic (Marčenko, Matthews)
47:13 Tavares (Stolarz)
51:01 McKenna (Nylander, Raddysh)
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Simašev, Peeke – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – L. Cooley, Trocheck, Guenther – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – McBain, Stenlund, But.
Sestavy:
Stolarz (Bobrovskij) – McCabe, Raddysh, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson, Blankenburg – Marčenko, Matthews (C), Roslovic – Cowan, Tavares (A), Nylander – McKenna, Paul, Sissons – Duhaime, Blugers, Rifai.

Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Gibbons, Oliver

Počet diváků: 14111

NHL
14. 10. 2026 5:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Boston Bruins Boston Bruins 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Góly:
15:29 Trouba (Sherwood, Orlov)
25:48 Stenberg (Celebrini, Orlov)
45:04 Celebrini (Stenberg, W. Smith)
Góly:
12:55 Minten (Mittelstadt, Zadorov)
18:43 McAvoy (Peterka)
28:42 Poitras (Kastelic, M. Geekie)
39:57 Zacha (M. Geekie, Pastrňák)
51:47 Minten (Chusnutdinov, Lohrei)
58:18 Borgen
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, S. Dickinson, Cagnoni, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Černyšov – Sherwood, Misa, Stenberg – Toffoli, Wennberg (A), Marchment – Graf, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, M. Geekie – Peterka, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Corey Syvret – Bevan Mills, Trent Knorr

Počet diváků: 14748

NHL
14. 10. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)
Góly:
37:52 Giroux (Stützle, Batherson)
58:33 Zetterlund (Halliday, Pinto)
Góly:
14:28 Suter (Parayko, Bučněvič)
33:19 Neighbours (Thomas, Holloway)
38:25 McTavish (Berggren, McMichael)
47:54 Suter (R. Johnston, Carlo)
54:46 Neighbours (Bučněvič, C. Fowler)
55:33 McTavish (McMichael, Bučněvič)
56:32 A. Jiříček (Suter, McTavish)
Sestavy:
Ersson (Ullmark) – Chabot (C), Spence, Kleven, Yakemchuk, H. Stanley, Donovan – Foegele, Stützle (A), Batherson – Burakovsky, Cozens, Greig – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Zetterlund.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Broberg, A. Jiříček, J. Barron, Parayko (A), C. Fowler, Carlo – Holloway (A), Thomas (C), Snuggerud – McMichael, McTavish, Berggren – Neighbours, Dvorský, Bučněvič – R. Johnston, Suter, Peterson.

Rozhodčí: Brace, Rank – Deschamps, Shewchyk

Počet diváků: 14085

NHL
14. 10. 2026 3:45
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Calgary Flames Calgary Flames 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Góly:
12:09 Sennecke
14:05 Carlsson (Granlund, Caulfield)
Góly:
08:31 Klapka (Cyplakov)
28:01 Sunijev (R. Strome, Nemec)
55:37 Pospíšil (Sunijev, Kuzněcov)
58:38 Šarangovič (Backlund, Farabee)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe, Warren, Minťukov, Helleson, Hinds, Luneau – Killorn, Carlsson, Sennecke – Nesterenko, Granlund, Colangelo – Greer, Vatrano, Malott – Washe, Caulfield.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Nemec, Kuzněcov, Whitecloud, Middleton, Parekh – Šarangovič, Backlund, Farabee – Sunijev, Frost, Coronato – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Cyplakov, Klapka, Castagna.
NHL
14. 10. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Góly:
37:30 Clarke (Laughton, T. Moore)
Góly:
07:16 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
08:16 Podkolzin (McDavid, Bouchard)
15:48 McDavid (Emberson, J. Dickinson)
57:42 Podkolzin (McDavid, Draisaitl)
Sestavy:
Kuemper (21. A. Forsberg) – Dumoulin, Doughty (C), Gustafsson, Clarke, Edmundson, Ceci, M. Anderson (A) – Panarin, Byfield, Kempe (A) – Laferriere, Haula, Perry – T. Moore, Laughton, Armia – Andre Lee, S. Helenius.
Sestavy:
Levi (Jarry) – Ekholm, Bouchard (A), Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hållander, J. Dickinson, K. Kapanen – Formenton, Michaels, Joseph – Frederic, Samanski, Howard.

Rozhodčí: Rooney, Dwyer – Gawryletz, Murchison

Počet diváků: 16192

NHL
14. 10. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:3N (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
46:07 Dvorak (Bonk, Vladař)
47:20 Zegras (Sanheim, Tippett)
Góly:
07:57 McMann (Eberle, Stephenson)
28:54 Ottavainen (Samoskevich, Mahura)
McMann
Sestavy:
Vladař (Woll) – Bonk, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, D. Jiříček, Benoit – Mičkov, Cates, Martone – Tippett, Couturier (C), Zegras – Foerster, Dvorak (A), Barkey – Acciari, Studnicka, Bunting.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour (A), Ottavainen, Mahura – McCann, Beniers (A), Samoskevich – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Kakko, Catton, S. Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.

Rozhodčí: Charron, Maaskant – Jackson, Faucher

Počet diváků: 17851

NHL
14. 10. 2026 0:30
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:3N (1:1, 2:0, 0:2 - 0:0)s.n.3:1
Góly:
14:28 L. Hutson (Slafkovský, Caufield)
21:19 Caufield (Slafkovský, Suzuki)
39:10 J. Anderson (L. Hutson, Bolduc)
Texier
Góly:
02:16 Zellweger (Samuelsson, Malenstyn)
44:24 Norris (Gilbert, Malenstyn)
45:25 Zellweger (Benson, Samuelsson)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, A. Xhekaj, Engström – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – J. Anderson (A), Newhook, Kreider – Texier, Danault, Bolduc – K. Dach, J. Evans (A), Beck.
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Gilbert, Samuelsson (A), Metsa, Power, Crevier, Zellweger – Doan, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, McLeod, Kulich – Malenstyn, Norris, Danforth.

Rozhodčí: P. Lambert, J. Brenk – T. Hughes, R. Daisy

Počet diváků: 20962

NHL
14. 10. 2026 1:45
New York Islanders New York Islanders : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Góly:
14:57 Palmieri (Kessel, Horvat)
15:50 Maccelli (M. Schaefer)
45:38 Palmieri (Maccelli, M. Schaefer)
Góly:
27:52 Sasson (Bains, Oleksiak)
38:55 Boeser (Elias Pettersson, Hronek)
Sestavy:
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), L. Stanley, Pulock, Pelech, Kessel, DeAngelo – Palmieri (A), Horvat (C), Heineman – V. Eklund, Ritchie, B. Schenn – Duclair, Pageau, Palát – Holmström, Cizikas, Maccelli.
Sestavy:
Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Buium (A), Willander, Elias Pettersson, L. Schenn, Oleksiak – Lekkerimäki, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Rossi, Cotter – L. Karlsson, D. O'Connor, Öhgren – Gallagher, Bains, Sasson.

Rozhodčí: Jon McIsaac, Alex Lepkowski – Dylan Blujus, Joe Mahon

Počet diváků: 13647

NHL
14. 10. 2026 2:30
Dallas Stars Dallas Stars : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Góly:
19:06 Seguin (J. Robertson, Heiskanen)
43:17 Hintz (Seguin, Heiskanen)
Góly:
11:32 Lehkonen (MacKinnon, Manson)
23:05 Nečas (MacKinnon, N. Roy)
36:09 Nečas (Landeskog, Toews)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Myers, Capobianco – Steel, Hryckowian, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Benn (C) – Bäck, Hyry, Seguin (A) – Faksa, Blackwell.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Toews (A), Malinski, Kulak, Juulsen, Manson, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Kadri – Schwartz, Svečkov, T. Hughes – Kelly, N. Roy, L'Heureux.

Rozhodčí: Sutherland, Hanson – Flemington, O'Quinn

Počet diváků: 18532

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Zlín vs. SokolovHokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Zlín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 1.75
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  • 1.35
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  • 6.34
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Všechny týmy NHL v akci. Nečas vystřílel výhru, poprvé slavil bek Adam Jiříček

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V úterý měla zámořská NHL napilno. Do akce šlo všech 32 týmů a čeští hokejisté se svými výkony rozhodně neztratili. Martin Nečas dvěma góly vystřílel výhru Colorada 3:2 nad Dallasem. Přesně mířili i...

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Mohl jsi mít sochu, teď máš počítadlo. O kolik peněz už přišel trucující brankář?

Connor Hellebuyck v bráně Winnipegu.

Z oblíbence se stal vyvrhelem. Trucování brankáře Connora Hellebuycka, jež u hokejistů Winnipegu vyústilo v suspendaci, má nyní i virální efekt v internetovém prostředí. Vznikla totiž stránka, která...

13. října 2026  13:32

Kulich se vítězně vrátil do sestavy, asistence Hertla Vegas nestačila

Hokejisté Buffala se radují z gólu v utkání s Floridou.

V nové sezoně nabídne hokejová NHL předehrávané zápasy kromě víkendu i v pondělky. Jako první se v přívětivém čase pro fanoušky v Evropě poměřily Buffalo a Florida. Výhru 5:3 nakonec díky dvěma...

12. října 2026  21:39,  aktualizováno  13. 10. 7:39

Handzuš vychovává mládež: Charakter a rozvoj je víc než dovednost a výsledek

Michal Handzuš vede na Slovensku mládežnickou organizaci Barani Banská Bystrica.

Rozvíjet hokejistu, zároveň rozvíjet i člověka. Vznešená myšlenka předkládaná rozvážným a cílevědomým chlapíkem. Vítěz Stanley Cupu Michal Handzuš na Slovensku vede 400 dětí v mládežnické organizaci...

12. října 2026  16:22

Trenér ven! Philadelphia zažívá nejhorší vstup, diváci bučeli. Ztrácí pozici i Vladař?

Brankář Joseph Woll a obránce Oliver Bonk z Philadelphie reagují po inkasovaném...

Sedm zápasů už mají v nové sezoně NHL za sebou. Ovšem ani jednou si hokejisté Philadelphie neužili pocit vítězství. Naposledy padli se šampiony z Caroliny (1:4), čímž zkompletovali nejhorší vstup do...

12. října 2026  15:25

Dočká se Mrázek další šance v NHL? Rangers přišli o jedničku, mají jen nováčka

Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.

Aktuálně nemá angažmá, od začátku ledna nestál v brance, dokonce podstoupil operaci. A přesto se jeho jméno najednou začalo objevovat v nejrůznějších spekulacích. Vrátí se gólman Petr Mrázek do NHL?...

12. října 2026  13:07

Ovečkin zapsal první gól sezony, Philadelphia padla už posedmé v řadě

Alexandr Ovečkin (Washington) pálí na branku v utkání se Seattlem.

Ve třech nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů nikdo nebodoval. Za Washington se poprvé v sezoně gólově prosadil veterán Alex Ovečkin, po výsledku 3:5 se však radoval hostující Seattle. Na ledě...

12. října 2026  6:48,  aktualizováno  7:50

Srazit Třinec byla výzva, hrají poctivě, říká Čerešňák. Pochválil i Mandátovu trefu

Hokejisté Pardubic se radují z úvodní branky proti Třinci.

Trefil se poprvé od loňského finále play off právě proti třineckým hokejistům. Slovenský bek Dynama Peter Čerešňák vsítil pouhých 16 vteřin před sirénou nedělního extraligového šlágru s Oceláři...

12. října 2026  6:26

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

11. října 2026  14:45,  aktualizováno  22:06

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