Den po prohře 1:4 v Utahu hokejisté Colorada, oslabení o zraněné hvězdy Nathana MacKinnona a Calea Makara, zabrali a před domácím publikem vymazali 4:0 Anaheim. Podepsali se pod to hlavně tříbodový útočník Brock Nelson (2+1), obránce Devon Toews (1+1) a bezchybný gólman Scott Wedgewood, jenž na čisté konto potřeboval 25 zákroků.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 22z. - 28b. (10+18)
2. Nečas (COL), 23z. - 26b. (10+16)
3. Hertl (VGK), 24z. - 18b. (9+9)
4. Zacha (BOS), 21z. - 17b. (6+11)
5. Hronek (VAN), 24z. - 15b. (1+14)
Dva body si odnesl rovněž český reprezentant Martin Nečas (15:55, 0+2, +2, 3 střely), jenž figuroval u v pořadí třetí a čtvrté trefy Avalanche. Zlepšil se na sezonních 26 zápisů (10+16) z 23 duelů, což jej řadí na průběžné 27. místo produktivity. Z Čechů je lepší jen 28 bodový David Pastrňák z Bostonu na 15. pozici.
V bráně Anaheimu v listopadu teprve počtvrté nastoupil Lukáš Dostál. Z 27 střel domácích pochytal 23, nezabránil tak čtvrté prohře Ducks z posledních pěti zápasů.
Po deseti gólově úspěšných startech vyšel naprázdno hostující útočník Cutter Gauthier, jenž s 21 zásahy sdílí prvenství mezi střelci NHL s Leonem Draisaitlem z Edmontonu. Naposledy se v nejlepší hokejové lize světa v deseti navazujících duelech gólově prosadil rovněž hráč Anaheimu Teemu Selänne, jenž v roce 1997 dokázal skórovat dokonce jedenáctkrát za sebou.
V souboji předních celků Západní konference NHL Vegas na domácím ledě podlehlo 3:4 po nájezdech Dallasu. Mnoho přitom nechybělo a oba body mohly zůstat v městě hazardu. Stars s Radkem Faksou (12:34, +1) v sestavě sice odskočili do vedení dvěma zásahy z první třetiny.
Golden Knights však i díky asistenci centra Tomáše Hertla (16:10, 0+1, +1, 2 střely) postupně otočili vývoj na 3:2. Postarali se o to Victor Olofsson, William Karlsson a bek Jeremy Lauzon. Dallas zachraňoval vyrovnáním až z 57. minuty zadák Thomas Harley. O vítězi tak nakonec rozhodoval penaltový rozstřel, ve kterém za hosty dokonali obrat Jason Robertson a Tyler Seguin.
Konečný výsledek zastínil rekordní zápis kapitána Vegas Marka Stonea, jenž jednou asistoval a svým 418. bodem za klub přeskočil na čele historického bodování Jonathana Marchessaulta.
Minnesota naplnila roli favorita výhrou 4:1 v Calgary, díky čemuž s 38 body přeskočila Edmonton na čele Západní konference i celé NHL. Lídra soutěže táhli produktivní forvardi Matt Boldy s Kirillem Kaprizovem (oba 1+2). Bilanci 1+1 zapsali centr Joel Eriksson Ek a ofenzivní zadák Quinn Hughes.
Posledně jmenovaný společně s Kaprizovem dokázali bodovat už ve třináctém startu za sebou, což je aktuálně nejdelší série v NHL. Umožnila to bodová pauza Connora McDavida, jenž ve čtvrtek vyšel naprázdno proti týmu Tampa Bay a až ve svém 24. startu v sezoně tak poprvé nebodoval.
Brankář Anaheimu Lukáš Dostál na tréninku sbíral rady, jak se postavit k pěstnímu souboji. Jeden nikdy neví, co se v zápase vyvrbí. Během roku 2026 NHL viděla už tři gólmanské bitky. https://t.co/NEi1coZnDI— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 19, 2026
Brankáře Wild Jespera Wallstedta obral o čisté konto jediný střelec Flames, slovenský obránce Šimon Nemec. Asistenci u jeho druhé trefy sezony zapsal i český forvard Adam Klapka (13:36, 0+1, +1, 1 střela).
Stejně jako Klapka z Calgary asistoval u jediné trefy svých barev rovněž vysoce vytížený obránce Filip Hronek (30:11, 0+1, -1, 2 střely) z Vancouveru.
Rekordně krátká životnost nové hokejky Brocka Nelsona. Během jednoho střídání zlomil hned dvě hole. https://t.co/Q9RfH2dWz5— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 20, 2026
Pomohl tak alespoň zmírnit prohru 1:5 se Seattlem, za který po nevydařeném dvojzápase ve Finsku proti Carolině řádil autor hattricku Berkly Catton. Druhý Čech v zápase, centr Canucks Filip Chytil (21:52, -2), se po předchozích gólech proti Vegas a Utahu tentokrát neprosadil.
V konfrontaci Caroliny s Montrealem se na první gól čekalo až do 54. minuty, kdy hostujícího brankáře Jakuba Dobeše propálil Dán Nikolaj Ehlers. Radost fanouškům Hurricanes ovšem dlouho nevydržela, když se krátce na to parádní akcí blýskl bek Lane Hutson.
Canadiens vrátil zpátky do hry milimetrově přesnou střelou pod horní tyč brány Pjotra Kočetkova a navíc v zápase neřekl své poslední slovo. Už v první minutě prodloužení totiž další trefou rozhodl. U obou akcí mu asistoval kapitán Montrealu Nick Suzuki. Dobeš utkání zakončil s bilancí 26 zákroků proti 27 střelám a v sezoně tak oslavil čtvrté vítězství z dosavadních devíti startů.
Výsledky NHL
31:58 Nazar (Rinzel, Kane)
43:52 C. Smith (Rinzel)
01:59 Werenski (Knies, Johnson)
15:24 Johnson (Werenski, Severson)
33:57 Knies (Coyle, Fantilli)
59:29 Fantilli (Knies, Ničuškin)
Knight (Commesso) – Vlasic, Rinzel, Cole, Levšunov, Kaiser, Del Mastro – Kancerov, Frondell, Bertuzzi (A) – O. Moore, Nazar, Kane (A) – C. Smith, Greene, Teräväinen – Mangiapane, Donato, D. Boucher.
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Christiansen (A), Gudbranson (A) – Knies, Del Bel Belluz, Johnson – Lomberg, Fantilli, Ničuškin – Sillinger, Coyle, Olivier – Lundeström, Williams, Lorentz.
Rozhodčí: South, MacDougall – Knorr, Apperson
Počet diváků: 17409
27:36 Olofsson (Stone, Eichel)
30:17 W. Karlsson (Bowman, Connelly)
45:34 Lauzon (Hertl)
03:18 Heiskanen (Rantanen, J. Robertson)
14:35 W. Johnston (J. Robertson, Lundkvist)
56:58 Harley
Seguin
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Andersson, Lauzon, Coghlan, Wotherspoon – Stone (C), Eichel (A), Howden – Marner, W. Karlsson (A), Connelly – Olofsson, Hertl, Barbašov – Gatcomb, Dowd, Bowman.
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Harley, Heiskanen (A), Lindell, Burroughs, Taylor – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Hyry, Hintz, Benn (C) – Seguin (A), J. Hryckowian, Steel – Perron, Faksa, Kiviranta.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Liam Maaskant – Brandon Gawryletz, Joe Mahon
Počet diváků: 16238
07:37 Catton (Montour, Matthew Wood)
28:00 Beniers (Montour, Samoskevich)
28:54 Catton
50:37 Eberle (Beniers, Dunn)
59:17 Catton (Gaudreau)
11:31 DeBrusk (Boeser, Hronek)
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Evans, Montour, R. Lindgren, Mahura – McMann, Catton, Eberle (C) – Kakko, Beniers (A), Samoskevich – Winterton, Stephenson, Gaudreau – Matthew Wood, Meyers, Melanson.
Meriläinen (Lankinen) – Buium (A), Hronek, Pettersson II, Willander, Oleksiak, Crotty – DeBrusk, Pettersson I (A), Lekkerimäki – Cotter, Chytil, Boeser (A) – Öhgren, Rossi, L. Karlsson – D. O'Connor, Sasson, Gallagher.
Rozhodčí: Chmielewski, Hanson – Marquis, Suchánek
15:51 Nemec (Frost, Klapka)
00:25 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)
08:09 Q. Hughes (Eriksson Ek, Spurgeon)
22:31 Kaprizov (Boldy, Q. Hughes)
59:11 Boldy (Kaprizov)
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud (A), Middleton, Nemec, Hanley, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Cyplakov.
Wallstedt (Pickard) – Spurgeon (C), Q. Hughes, Faber, Brodin, Bogosian, Kiersted – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov (A) – Brink, McCarron, Coleman – Sturm, Jurov, Šabanov – N. Foligno, Hartman, M. Foligno (A).
Rozhodčí: Lepkowski, Luxmore – Shewchyk, Kelly
Počet diváků: 18300
33:29 Carlson (Guentzel, Point)
50:46 Michejev (Černák)
54:29 Kučerov
58:24 Muchamadullin (Podkolzin, Emberson)
Vasilevskij (Hildeby) – D'Astous, Carlson, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Moser – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Michejev, Cirelli, Holmberg – Goncalves, S. O'Reilly, Gourde – Viel, Harkins, Sabourin.
Levi (Jarry) – Ekholm, Bouchard (A), Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – C. Dach, McDavid (C), Hyman (A) – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – Hållander, J. Dickinson, Frederic – Formenton, Michaels, Joseph.
Rozhodčí: Rooney, Halkidis – Cherrey, O'Quinn
Počet diváků: 19092
03:06 M. Barron (Samberg, Lowry)
17:47 Connor (Vilardi, Scheifele)
32:09 Perfetti (Vilardi, Scheifele)
61:58 Morrissey (Scheifele, Connor)
02:35 Duclair (Cizikas, DeAngelo)
08:44 Heineman
20:20 Palmieri (Holmström)
Daws (Skinner) – Pionk, Morrissey (A), Ferraro, Samberg, Bauer, Thrun – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Mercer, Yager, Perfetti – Björck, Lowry (C), M. Barron – Iafallo, Zhilkin, Koepke.
Varlamov (Sorokin) – M. Schaefer (A), Pulock, Pelech, DeAngelo, Hutton, Kessel – Holmström, Horvat (C), Palmieri (A) – Palát, Barzal, Maccelli – Heineman, B. Schenn, V. Eklund – Duclair, Pageau, Cizikas.
Rozhodčí: Markovic, L ́Ecuyer – Lapointe, Baker
Počet diváků: 13161
07:38 Rakell (van Riemsdyk, Letang)
55:24 Rakell (Crosby, Malkin)
24:58 J. Barron
29:14 Holloway (McMichael, Bučněvič)
37:20 Snuggerud (Thomas, Neighbours)
47:09 Snuggerud (Thomas, Neighbours)
57:16 Holloway (Thomas, C. Fowler)
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Stastney, Korczak, Girard, Letang (A), van Riemsdyk – Rakell, Crosby (C), Malkin (A) – Činachov, Kindel, Novak – Koivunen, Lapierre, McGroarty – Brazeau, Lizotte, Dewar.
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), J. Barron, Carlo, C. Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Neighbours – McMichael, McTavish, Holloway (A) – Berggren, Bučněvič, Kaskimäki – Toropčenko, Suter, Dvorský.
Rozhodčí: J. Samuels-Thomas, J. McIsaac – K. Murchison, J. Tobias
Počet diváků: 15396
01:44 Giroux (Sanderson, Zub)
23:21 Cozens (Stützle, Zetterlund)
33:04 Batherson (Stützle, Halliday)
40:38 Tomasino (Batherson)
45:27 Cozens (Greig)
03:52 Tippett (Konecny, Foerster)
38:39 York (Drysdale, Konecny)
46:25 York (Cates, Couturier)
46:40 Foerster (Konecny)
57:27 Drysdale (Foerster, Dvorak)
60:39 Konecny (Drysdale, Woll)
Ersson (Ullmark) – Sanderson (A), Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle, Cozens – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – Blais, Halliday, T. Boucher.
Woll (Vladař) – Sanheim (A), Drysdale, York, Bonk, Seeler, Ristolainen – Knuble, Dvorak, Tippett – Foerster, Zegras, Konecny (A) – Martone, Cates, Mičkov – Barkey, Couturier (C), Acciari.
Rozhodčí: Dwyer, Brenk – Mills, Deschamps
Počet diváků: 15701
10:54 Tuch
48:52 R. Leonard (Tuch, I. Protas)
49:44 Jenner (Ovečkin, A. Protas)
05:25 Quinn (Östlund, Dahlin)
09:46 Dahlin
10:11 Malenstyn (Carrick, Kozak)
15:55 Benson (Krebs, Power)
39:51 T. Thompson (Quinn, Doan)
59:17 Quinn (Power)
L. Thompson (11. C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – A. Protas, Dubois, Tuch – R. Leonard, D. Strome (A), T. Wilson (A) – Kyrou, Jenner, Beauvillier – Ovečkin (C), I. Protas, Sourdif.
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Power, Zellweger, Metsa – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Krebs, Östlund, Quinn – Zucker, Norris, Doan – Malenstyn, Kozak, Carrick.
Rozhodčí: Nicholson, Blandina – Martenet, McNamara
Počet diváků: 18347
20:08 N. Roy (Kadri, Landeskog)
23:25 Nelson (T. Hughes, Toews)
30:03 Nelson (Nečas)
50:32 Toews (Nelson, Nečas)
Wedgewood (Blackwood) – Toews, Malinski, Kulak, Juulsen, Gagne, Burns – Lehkonen, Nelson, Nečas – Schwartz, Kadri, T. Hughes – Landeskog, N. Roy, L. O'Connor – Kelly, Svečkov.
Dostál (Husso) – LaCombe, I. Moore, Minťukov, Warren, Luneau, Hinds – Gauthier, Carlsson, Caulfield – Malott, Granlund, Sennecke – Killorn, Washe, Terry – Nesterenko, McQueen, Vatrano.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Kyle Rehman – Travis Toomey, CJ Murray
13:54 Matthews (Nylander, D. Raddysh)
18:48 Tavares (Matthews, Roslovic)
22:34 Joshua (Nylander)
22:55 Turcotte (Armia, Dumoulin)
30:11 Laferriere (Kempe, Gustafsson)
34:51 Haula (M. Anderson, Edmundson)
Kempe
Stolarz (Bobrovskij) – Stecher, Ekman-Larsson, D. Raddysh, McCabe, C. Tanev, Rielly (A) – Roslovic, Matthews (C), Cowan – McKenna, Tavares (A), Paul – Nylander, Tverberg, Joshua – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Kuemper (A. Forsberg) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe (A), Laferriere, Turcotte – Zuccarello, Byfield, Fiala – Armia, Haula, S. Helenius – Perry, Laughton, Andre Lee.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Morgan MacPhee – Dylan Blujus, Jeremy Faucher
Počet diváků: 18641
53:41 Ehlers (Stankoven, Nikišin)
55:01 L. Hutson (Suzuki, Caufield)
60:38 L. Hutson (Danault)
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Staal (C), Martinook – Robinson, Jankowski, Hall.
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Guhle, A. Carrier, L. Hutson, Engström, A. Xhekaj – Texier, Suzuki (C), Caufield (A) – Newhook, J. Evans (A), Slafkovský – K. Dach, Danault, Berard – Beck, O. Kapanen, F. Xhekaj.
Rozhodčí: Schrader, McCauley – Smith, Brisebois
Počet diváků: 18838