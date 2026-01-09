Premium

Nečas byl u demolice Ottawy. Hertl, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

Martin Korbáš
  7:14aktualizováno  8:31
Po dvou porážkách se lídři hokejové NHL z Colorada vrátili zpátky na vítěznou vlnu díky triumfu 8:2 nad Ottawou, proti které se dvěma body blýskl i Martin Nečas (1+1). Dvě přihrávky zapsal Tomáš Hertl, jehož Vegas porazilo 5:3 Columbus, a po jedné asistenci brali David Pastrňák s Pavlem Zachou. Boston i díky nim uspěl 4:1 nad Calgary. V bráně se z Čechů představili David Rittich a Dan Vladař.
Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche v duelu s Ottawa Senators. | foto: Isaiah J. DowningReuters

Po nevydařené návštěvě Floridy, kdy prohry v řádné hrací době 1:2 s Panthers a 2:4 s Tampa Bay znamenaly pro suverénního lídra NHL vůbec první sérií nezdarů z dosavadního průběhu sezony, hokejisté Colorada zabrali. Přestože postrádali zraněného kapitána Gabriela Landeskoga dokázali ve čtvrtek roznést Ottawu vysoko 8:2.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 43z. - 55b. (20+35)

2. Pastrňák (BOS), 39z. - 49b. (19+30)

3. Hertl (VGK), 42z. - 34b. (16+18)

4. Zacha (BOS), 43z. - 28b. (10+18)

5. Hronek (VAN), 43z. - 26b. (3+23)

Životní zápas odehrál obránce Josh Manson, jenž do statistik zapsal dva góly a dvě asistence. Navíc se pustil i do pěstního souboje. Zpátky do čela ligové tabulky bodování se díky bilanci 1+3 vrátil Nathan MacKinnon (78 bodů, 36+42) před Connora McDavida z Edmontonu (77 bodů, 29+48).

Tři zápisy brali rovněž Ross Colton (0+3), Brock Nelson (2+1) a Cale Makar (1+2). Prosadil se i nejproduktivnější Čech letošní sezony Martin Nečas (18:33, 1+1, +2, 2 střely), jenž si drží sedmou příčku v kanadském bodování soutěže.

Na nedávnou prohru 4:7 se Seattlem dali hokejisté Bostonu zapomenout domácím úspěchem 4:1 nad Calgary. Po dvou gólech z předešlé partie, díky čemuž se s 410 zásahy osamostatnil na historické druhé pozici mezi Čechy v NHL od Patrika Eliáše (408 branek), přidal David Pastrňák (16:56, 0+1, +1, 1 střela) do své bodové sbírky jednu asistenci.

Stalo se tak u rozdílové trefy utkání z hole Eliase Lindholma. Jednu přihrávku bral i Pavel Zacha (15:30, 0+1, +1), jenž pomohl k pojistce vedení Bruins od Caseyho Mittelstadta. Naopak zklamaný odcházel do kabin útočník Flames Adam Klapka (10:22, -1), jenž utkání zahájil v elitní formaci s Huberdeauem a Kadrim. Dostal se na chvíli dokonce i na přesilovku, bodovat ale nedokázal.

Hokejistům Vegas nevyšel vstup do domácí partie proti Columbusu, když v 11. minutě ztráceli již o dva góly. Nakonec se ale Golden Knights radovali po výsledku 5:3. Obrat hned dvěma přihrávkami podpořil i český centr Tomáš Hertl (16:09, 0+2, +1, 5 střel).

Dva góly za domácí vstřelil Reilly Smith, dokonce tři zápisy bral kapitán Mark Stone (1+2). Kaňkou na výhře Vegas bylo jen zranění brankáře Cartera Harta, jehož nahradil Akira Schmid. Nutno připomenout, že již delší dobu na marodce figuruje i další gólman Golden Knights Adin Hill.

Potřetí za sebou se do brány Philadelphie postavil český reprezentant Dan Vladař. V domácí partii proti Torontu byl opět oporou Flyers, když zastavil 21 z 23 střel a byl zvolen třetí hvězdou. Dlouho si držel naději na čisté konto. Maple Leafs jej dokázali překonat až v 55. minutě, kdy při hře v oslabení srovnal Scott Laughton.

Vladař tedy výrazně přispěl k zisku bodu domácích za remízu 1:1 z řádé hrací doby, po trefě Eastona Cowana ze třetí minuty prodloužení ale nakonec musel přijmout těsnou porážku.

Podobně jako Vladař na tom ve čtvrtek byl i další český gólman David Rittich. Statistici brankáři Islanders napočítali 26 zákroků proti 27 střelám Nashvillu, který na domácím ledě po remíze 1:1 z 65. minut hry dotáhl do vítězného konce penaltový rozstřel.

V něm Ritticha jako jediný překonal Filip Forsberg, jednička Predators Juuse Saros si naopak poradil se všemi třemi exekutory New Yorku.

Výsledky

NHL
9. 1. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Góly:
28:56 Jankowski (Robinson)
34:05 Stankoven (Hall, Chatfield)
36:08 Chatfield (Staal, Gostisbehere)
50:39 Blake (Nikišin, Stankoven)
57:11 Hall (S. Walker, K. Miller)
Góly:
13:18 Poehling (LaCombe, Kreider)
32:04 Granlund (McTavish, Sennecke)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Ehlers, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Martinook (A) – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Husso (Dostál) – Trouba, Zellweger, Gudas (C), LaCombe, Helleson, Minťukov – Sennecke, McTavish (A), Granlund – R. Strome (A), Leo Carlsson, Killorn – C. Gauthier, Poehling, Kreider – Harkins, Washe, R. Johnston.

Rozhodčí: Rooney, Samuels-Thomas – Blujus, Murray

Počet diváků: 18299

NHL
9. 1. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:3P (0:2, 0:0, 2:0 - 0:1)
Góly:
43:13 Larsson (Dunn)
49:07 Beniers (McCann, Dunn)
Góly:
05:00 Hartman (Kaprizov)
15:54 Faber (Q. Hughes, Boldy)
62:09 Zuccarello (Kaprizov, Faber)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, C. Fleury, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Kakko, Beniers (A), McCann – Gaudreau, Stephenson, Tolvanen – Winterton, S. Wright, Catton – Melanson, Meyers, Kartye.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Daemon Hunt, J. Middleton – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – Trenin, Sturm, M. Foligno (A).

Rozhodčí: Eric Furlatt, Carter Sandlak – Libor Suchánek, Brandon Grillo

Počet diváků: 17151

NHL
9. 1. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly:
06:39 E. Karlsson (Rakell, Crosby)
25:23 Dewar (Rakell, Letang)
39:07 Malkin (Crosby, E. Karlsson)
53:26 Lizotte (Acciari, Dewar)
Góly:
42:55 L. Hughes (Hamilton, J. Hughes)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Činachov, Malkin (A), Kindel – Brazeau, Novak, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes, Nemec, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Gricjuk, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Cotter – Noesen, Glendening, Palát (A).

Rozhodčí: F. St-Laurent, R. Brace – A. Smith, J. Tobias

Počet diváků: 16125

NHL
9. 1. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly:
29:34 Zibanejad (Panarin)
40:51 Trocheck (J. Miller, Panarin)
Góly:
04:07 Doan (Samuelsson, Zucker)
26:58 Tuch (Byram, Norris)
32:34 Zucker (Dahlin, T. Thompson)
54:38 Samuelsson (McLeod)
58:29 McLeod
Sestavy:
Quick (S. Martin) – Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Soucy, Morrow – Panarin (A), Zibanejad, Cuylle – J. Miller (C), Trocheck (A), Lafrenière – Perreault, Brodzinski, T. Raddysh – Blidh, Carrick, Rempe.
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Bryson, Metsa – Krebs, T. Thompson (A), Doan – Benson, McLeod, Quinn – Zucker, Norris, Tuch – Greenway, Östlund, Malenstyn.

Rozhodčí: Markovic, MacDougall – Berg, Faucher

Počet diváků: 18006

NHL
9. 1. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly:
19:31 P. Kane (Raymond, Larkin)
25:09 Sandin-Pellikka (J. van Riemsdyk, Compher)
30:10 Compher (J. van Riemsdyk, Sandin-Pellikka)
56:07 P. Kane (Copp)
58:10 Raymond
Góly:
27:03 DeBrusk (Sherwood, Boeser)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Finnie – DeBrincat, Copp, P. Kane – J. van Riemsdyk, Compher, Raymond (A) – J. Leonard, Rasmussen, Appleton.
Sestavy:
Lankinen (Demko) – Willander, M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers, Elias Pettersson – L. Karlsson, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Boeser (A), Sasson, E. Kane – Sherwood, Kämpf, O'Connor – Höglander, Räty, Öhgren.

Rozhodčí: Hebert, Halkidis – Flemington, Fournier

Počet diváků: 18425

NHL
9. 1. 2026 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : New York Islanders New York Islanders 2:1N (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
39:20 O'Reilly (C. Smith)
F. Forsberg
Góly:
32:14 Holmström (Mayfield, Barzal)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi, Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg, J. Barron – F. Forsberg, O'Reilly, Stamkos – Evangelista, Bunting, Haula – R. Schaefer, McCarron, C. Smith – Jost, Svečkov.
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, McWard, Mayfield – Anders Lee, Barzal, Heineman – Drouin, Pageau, Holmström – Šabanov, Cizikas, Duclair – MacLean, Ritchie, Gatcomb.

Rozhodčí: Brandon Schrader, Jake Brenk – Mark Shewchyk, Ben O’Quinn

NHL
9. 1. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Ottawa Senators Ottawa Senators 8:2 (2:0, 6:1, 0:1)
Góly:
10:11 Manson (Colton, Nelson)
17:14 MacKinnon (Nečas, Malinski)
22:35 C. Makar (MacKinnon, Manson)
31:46 Nečas (MacKinnon, C. Makar)
32:03 Burns (Manson, Colton)
34:23 Nelson (MacKinnon, C. Makar)
36:48 Manson (Drury, Bardakov)
38:04 Nelson (Solovjov, Colton)
Góly:
25:08 Pinto (Giroux, Sanderson)
47:03 B. Tkachuk (Kleven)
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – Malinski, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Solovjov – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson (A), Ničuškin – Kelly, Drury, Olofsson – Ivan, Bardakov, Brindley.
Sestavy:
Meriläinen (23.–41. Sögaard) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Spence, Kleven, Matinpalo – B. Tkachuk (C), Stützle, Amadio – Perron, Cozens, Batherson – Greig, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Zetterlund.

Rozhodčí: Lee, Hiff – Gawryletz, McNamara

Počet diváků: 18092

NHL
9. 1. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Florida Panthers Florida Panthers 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Góly:
02:59 Dobson (Matheson, O. Kapanen)
17:35 O. Kapanen (Slafkovský)
33:41 Texier (A. Carrier, Suzuki)
47:26 Texier (Matheson)
57:59 Slafkovský (O. Kapanen, L. Hutson)
59:10 Texier (Blais, Veleno)
Góly:
25:33 Bennett
51:23 Bennett (Rodrigues, Mikkola)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Struble – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Gallagher (A), Danault, Z. Bolduc – Beck, Veleno, Blais.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Studnicka, Kunin, Gregor.

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Tom Chmielewski – Steve Barton, Michel Cormier

Počet diváků: 20962

NHL
9. 1. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 1:2P (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
20:55 Konecny (Dvorak, Ristolainen)
Góly:
54:04 Laughton
62:48 Cowan (Tavares)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Seeler, Ristolainen, Andrae, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Grundström – Grebjonkin, Abols, Hathaway.
Sestavy:
Hildeby (Woll) – Rielly (A), Carlo, P. Myers, Stecher, Benoit, Ekman-Larsson – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok.

Rozhodčí: McIsaac, MacPhee – Marquis, Baker

Počet diváků: 19546

NHL
9. 1. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)
Góly:
12:18 R. Smith (Hutton, Marner)
25:18 R. Smith (Marner, Stone)
33:07 Eichel (Barbašov, Stone)
38:43 Stone (Hertl, Eichel)
56:13 Howden (Kolesar, Hertl)
Góly:
08:22 Jenner (Werenski, Monahan)
10:41 K. Johnson (Monahan, Jenner)
54:27 Marčenko (Provorov, Fantilli)
Sestavy:
Hart (9. Schmid) – Hanifin, Whitecloud, Lauzon, Korczak, Hutton, Coghlan – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Saad, Marner, R. Smith – Howden, Hertl (A), Kolesar – Dorofejev, Sissons, Bowman.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Provorov, Fabbro, Severson, Coyle – C. Sillinger, Voronkov, Gaunce – Fantilli, Monahan (A), Olivier – Aston-Reese, Jenner (C), Pyyhtiä – Marčenko, K. Johnson.

Rozhodčí: Hanson, Nicholson – Gibbons, Deschamps

Počet diváků: 17614

NHL
9. 1. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)
Góly:
11:11 Connor (Scheifele, Iafallo)
18:16 Pearson (Koepke)
18:56 Morrissey (Connor, Scheifele)
Góly:
17:02 Podkolzin (K. Kapanen, Emberson)
39:39 McDavid (Draisaitl, Bouchard)
48:19 Hyman (Nurse)
50:37 Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Pionk, Morrissey (A), DeMelo, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Niederreiter, Lowry (C), M. Barron – Pearson, Zhilkin, Koepke.
Sestavy:
Pickard (Ingram) – Bouchard, Ekholm, Stastney, Nurse (A), Emberson, Stillman – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl, Podkolzin – Savoie, Roslovic, Howard – Frederic, Lazar, Janmark.

Rozhodčí: Luxmore, Kea – Knorr, Toomey

Počet diváků: 14373

NHL
9. 1. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Calgary Flames Calgary Flames 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Góly:
09:48 Kuraly (Jeannot, McAvoy)
12:06 E. Lindholm (Pastrňák, Chusnutdinov)
34:02 Lohrei (Kuraly, Jeannot)
37:59 Mittelstadt (Arvidsson, Zacha)
Góly:
38:44 Zary (Frost, Bahl)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Aspirot, McAvoy (A), Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – Chusnutdinov, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Steeves, Minten, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Brzustewicz – Huberdeau (A), Kadri, Klapka – Coleman, Backlund (C), Coronato – Šarangovič, Zary, Farabee – Lomberg, Frost, Kirkland.

Rozhodčí: South, Lambert – MacPherson, Brisebois

Počet diváků: 17850

Výsledky

