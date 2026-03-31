Colorado nakročilo za jasným triumfem proti Calgary dominantní první třetinou, ve které z vysokého počtu 26 střel vytěžilo pět vstřelených branek. Hned dvakrát se v dané fázi proti svým bývalým spoluhráčům prosadil Nazem Kadri.
Český útočník Avalanche Martin Nečas (17:57, 1+2, +1, 3 střely) si z drtivé úvodní dvacetiminutovky odnesl jednu přesilovkou asistenci, díky níž poprvé v kariéře pokořil hranici devadesáti bodů. Ve třetím dějství navíc 27letý rodák z Nového Města na Moravě přidal další dva zápisy.
V 47. minutě jej od zadního mantinelu našel volného před bránou Nathan MacKinnon a v samém závěru pak ještě Nečas asistoval u finální deváté branky domácích z hole Artturiho Lehkonena. Tři body v dresu Colorada kromě Nečase, jenž v produktivitě Čechů dorovnal bostonského Davida Pastrňáka s 92 zápisy, zaznamenali také zmiňovaný MacKinnon, Parker Kelly, Jack Drury (všichni 1+2) a také obránce Cale Makar (0+3). Naopak zklamaný odcházel do kabin dlouhán v útoku Flames Adam Klapka (11:50, -3, 2 střely).
Připravujeme podrobnosti.
Odveta za faul na Matthewse na sebe nenechala dlouho čekat. Hned po úvodním buly vyzval Gudase centr Toronta Max Domi: https://t.co/AUFPSAa76e— Martin Korbas (@MKidnesNHL) March 31, 2026
Výsledky
27:48 Andersson (Hertl, Hanifin)
37:17 Theodore (Barbašov, Stone)
38:34 R. Smith (McNabb)
58:50 C. Smith (Lauzon, Dowd)
12:19 E. Kane (DeBrusk)
32:17 Boeser (Hronek, Elias Pettersson)
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, Marner, Dorofejev – C. Smith, Hertl, Sissons – R. Smith, Dowd, Kolesar.
Lankinen (Tolopilo) – Buium, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, Mancini – Öhgren, Elias Pettersson (A), L. Karlsson – D. O'Connor, Rossi, Boeser (A) – E. Kane, Blueger, DeBrusk – Douglas, Räty, Höglander.
Rozhodčí: St-Lautent, Lepkowski – Apperson, McNamara
Počet diváků: 17810
06:43 Leo Carlsson (Terry, Zellweger)
09:46 C. Gauthier (Granlund, Kreider)
31:33 Carlson (LaCombe, Sennecke)
58:21 Leo Carlsson (Trouba, LaCombe)
14:18 Tavares (Nylander, Ekman-Larsson)
46:55 Knies (Nylander, Ekman-Larsson)
50:14 Nylander (Cowan)
57:00 Rielly (Nylander, Tavares)
64:53 Tavares (Rielly, Cowan)
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Minťukov, Carlson, Zellweger, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Viel, Poehling, C. Gauthier – McTavish, Washe, I. Moore.
Stolarz (Woll) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Stecher, Benoit, Ekman-Larsson – Cowan, Tavares (A), Nylander (A) – Joshua, Domi, N. Robertson – Maccelli, Groulx, Knies – Pezzetta, Quillan, Järnkrok.
Rozhodčí: McCauley, Luxmore – Mills, Gibbons
21:27 Anders Lee (A. Boqvist, Pageau)
22:56 Barzal (Ritchie, A. Boqvist)
29:17 B. Schenn (Barzal, Ritchie)
26:41 E. Söderblom (Dewar, Acciari)
31:01 Rakell (Rust, Wotherspoon)
33:29 Shea (Mantha, Crosby)
34:35 Mantha (Brazeau, Wotherspoon)
37:18 Mantha (Brazeau, Letang)
46:06 A. Hayes (Kindel, Novak)
47:54 Rakell (Brazeau, Girard)
56:16 Rust (Crosby, Letang)
Sorokin (48. Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, A. Boqvist, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Crosby (C), Činachov – Brazeau, Rakell, Mantha – A. Hayes, Kindel, Novak – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Rozhodčí: K. Nicholson, J. Samuels-Thomas – S. Cherrey, A. Smith
Počet diváků: 17255
02:31 Drury (Kelly, Malinski)
06:31 Kadri (Nečas, C. Makar)
07:35 Kadri
09:19 Landeskog (Nelson, Ničuškin)
15:50 Kelly (D. Toews, C. Makar)
39:24 MacKinnon (C. Makar, Nelson)
46:24 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
48:10 Malinski (Kelly, Drury)
56:48 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)
22:47 Othmann (Beecher)
52:53 R. Strome (Šarangovič, Olofsson)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kadri, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly.
Wolf (10. D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Pachal, Parekh – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Beecher, Othmann.
Rozhodčí: Justin Kea, Chris Schlenker – Mark Shewchyk, CJ Murray
08:30 Wennberg (Celebrini, Toffoli)
13:25 Celebrini (Orlov, Wennberg)
19:04 Celebrini (Leddy, W. Smith)
30:13 Wennberg (Toffoli, W. Smith)
59:38 Gaudette (Ferraro, Desharnais)
05:28 Lindstein (Neighbours)
16:39 Bučněvič (Neighbours)
39:34 Broberg (Holloway, R. Thomas)
52:53 C. Fowler (Kyrou, Suter)
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Stenberg – Suter, Finley, Toropčenko.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Brandon Schrader – Steve Barton, Joe Mahon
Počet diváků: 16031