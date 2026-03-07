Premium

Skvělý Nečas byl u čtyř gólů Colorada, Gudas se trefil v přestřelce

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:21aktualizováno  7:44
V životní formě hrající Martin Nečas dokázal bodovat i v šestém startu po návratu z olympiády. Páteční výhru Colorada 5:4 po penaltovém rozstřelu nad Dallasem režíroval čtyřmi body (1+3) a proměněným nájezdem. Za svůj výkon byl zvolen jasnou první hvězdou. Ve stejný den se trefil i bek Radko Gudas, jehož Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně uspěl 6:5 po nájezdech nad Montrealem. V dalších duelech brali po asistenci Tomáš Hertl a Filip Hronek.
Poolympijská bodová série Martina Nečase nebere konce. Z šesti posledních startů v dresu lídra soutěže z Colorada nasbíral český reprezentant celkově neuvěřitelných 14 bodů (6+8), díky čemuž se zlepšil na sezonních 76 zápisů (28+48) z 58 duelů a je průběžně šestý nejproduktivnější hráč v lize.

Lepší jsou jen Macklin Celebrini ze San Jose (88 bodů, 31+57), Leon Draisaitl z Edmontonu (91, 33+58), Nikita Kučerov z Tampy (96, 32+64), spoluhráč Nathan MacKinnon (103, 42+61) a vedoucí Connor McDavid z Edmontonu (106, 35+71).

V pátečním duelu na ledě Dallasu byl Nečase (26:55, 1+3, +1, 5 střel) plný led. V řádné hrací době u remízy 4:4 nechyběl u žádné ze čtyř tref hostí a to navíc neřekl své poslední slovo. O vítězi totiž nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel a společně s Valerijem Ničuškinem byl právě Nečas jediným úspěšným exekutorem nájezdů. V souboji předních celků celé soutěže tak zvítězil ten výše postavený, díky čemuž navíc Avalanche uťali Stars nový klubový rekord na deseti výhrách v řadě.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
7. 3. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:3P (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
34:31 Celebrini (Orlov, Toffoli)
53:26 Sherwood (Kurashev, Graf)
Góly:
06:55 Snuggerud (C. Fowler, Holloway)
37:46 R. Thomas (Snuggerud, Holloway)
60:54 R. Thomas (Broberg, Holloway)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – Graf, Celebrini (A), W. Smith – Toffoli (A), Misa, Eklund – Sherwood, Wennberg, Kurashev – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Berggren, Broberg (A), Mailloux, C. Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), N. Walker – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Suter, Dvorský, Holloway – Sundqvist, Finley, Toropčenko.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Kelly Sutherland – Brandon Gawryletz, Shawn Oliver

Počet diváků: 17435

NHL
7. 3. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly:
42:15 Dorofejev (Eichel, Bowman)
56:54 Marner (Dorofejev, Hertl)
Góly:
25:17 Zuccarello
28:06 Bogosian (Jurov, Trenin)
28:25 McCarron (Faber, Q. Hughes)
55:42 Tarasenko (Spurgeon, McCarron)
Sestavy:
Schmid (Hill) – McNabb, Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel, Bowman – R. Smith, Marner, Dorofejev – Saad, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon, J. Middleton, Bogosian – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – Boldy, Eriksson Ek, Trenin – Jurov, Tarasenko, Sturm – Fabbri, McCarron, Brink.

Rozhodčí: Brenk, Skilliter – Apperson, Mahon

Počet diváků: 18116

NHL
7. 3. 2026 3:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 6:5N (2:2, 1:0, 2:3 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
00:39 C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider)
11:56 Gudas (Vatrano, Poehling)
32:15 LaCombe (C. Gauthier, Kreider)
40:35 Leo Carlsson (Kreider, Trouba)
59:18 Kreider (Trouba, LaCombe)
Killorn
Góly:
01:01 Suzuki (Caufield, Slafkovský)
03:33 L. Hutson (Slafkovský, Suzuki)
48:41 Caufield (Dobson, L. Hutson)
51:47 A. Carrier (J. Evans, Z. Bolduc)
53:04 Caufield (Dobson, L. Hutson)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas (C), Zellweger, I. Moore, Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, Killorn (A) – Harkins, Poehling, Vatrano – Viel, Washe, R. Johnston.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, Guhle, Matheson (A), A. Carrier, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher (A), Danault, Josh Anderson.

Rozhodčí: Hanson, Sullivan – T. Gawryletz, Smith

Počet diváků: 14470

NHL
7. 3. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly:
10:43 Hyman (McDavid, Ekholm)
23:19 Podkolzin
51:43 Hyman (Draisaitl, Bouchard)
Góly:
11:18 Gostisbehere (Jarvis, Sebastian Aho)
12:06 Ehlers
21:37 Martinook (Ehlers, K. Miller)
47:31 Blake (K. Miller, Hall)
58:39 Staal (K. Miller)
59:29 Blake (Stankoven, S. Walker)
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Emberson, Walman, Murphy – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Savoie, Draisaitl, Roslovic – Podkolzin, K. Kapanen, Henrique – Frederic, Dickinson, Dach.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Slavin, Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal, Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Schrader, Rehman – Cherrey, Mills

Počet diváků: 18347

NHL
7. 3. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Góly:
01:08 Donato (Nazar)
12:00 Michejev (O. Moore, Bertuzzi)
39:17 Nazar (Vlasic, Michejev)
Góly:
02:08 O'Connor (Willander, M. Pettersson)
02:32 DeBrusk (Buium, Elias Pettersson)
06:32 Blueger (M. Pettersson, Sasson)
42:40 Boeser (L. Karlsson, DeBrusk)
58:34 Sasson
59:44 Boeser (Rossi, Hronek)
Sestavy:
A. Söderblom (Edwards) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Del Mastro – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Donato – Michejev, O. Moore, Bertuzzi (A) – Slaggert, Mangiapane.
Sestavy:
Tolopilo (Lankinen) – Hronek (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson, Mancini, Buium – L. Karlsson, Elias Pettersson (A), Höglander – Boeser (A), Rossi, Öhgren – DeBrusk, Blueger, O'Connor – Räty, Sasson, E. Kane.

Rozhodčí: Hiff, McCauley – Flemington, Fournier

Počet diváků: 20580

NHL
7. 3. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Florida Panthers Florida Panthers 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly:
30:56 DeBrincat (P. Kane, Larkin)
Góly:
11:06 M. Tkachuk (Verhaeghe)
40:35 M. Tkachuk (Reinhart, Marchand)
58:08 M. Tkachuk
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Larkin (C), Rasmussen – Raymond (A), Copp, DeBrincat – J. van Riemsdyk, Compher, Shine – Appleton, Kasper, Finnie.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, Balinskis, Sebrango – Reinhart (A), Lundell, Rodrigues – Marchand, Verhaeghe, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Samoskevich – J. Boqvist, Nosek, Greer.

Rozhodčí: Mitch Dunning, Peter MacDougall – Shandor Alphonso, Jesse Marquis

Počet diváků: 19515

NHL
7. 3. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:5N (3:2, 1:1, 0:1 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
07:11 Heiskanen (J. Robertson, W. Johnston)
10:39 W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson)
16:07 Hryckowian (Bourque)
21:52 Benn (Hryckowian, Bourque)
Góly:
03:33 C. Makar (MacKinnon, Nečas)
19:58 MacKinnon (Nečas, C. Makar)
28:06 Nečas (MacKinnon, Landeskog)
59:45 Ničuškin (Nečas, Nelson)
Ničuškin
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – W. Johnston, Hintz, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Bourque, Hryckowian, Erne – Bastian, Bäck, Blackwell.
Sestavy:
Blackwood (22. Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Colton – Brindley, Roy, Kelly – Kiviranta, Drury, Bardakov.

Rozhodčí: J. Hebert, G. Dwyer – J. Tobias, L. Suchánek

Počet diváků: 18532

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Výsledky

