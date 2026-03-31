Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice

Martin Korbáš
  7:08aktualizováno  8:21
Vedoucí tým hokejové NHL Colorado v pondělí deklasovalo 9:2 Calgary i díky třem bodům (1+2) českého útočníka Martina Nečase. U výhry Vegas 4:2 nad Vancouverem brali shodně bod za asistenci Tomáš Hertl a hostující Filip Hronek. V přestřelce Anaheimu s Torontem 4:5 po prodloužení došlo na očekávanou odvetu za nedávný faul Radko Gudase, který byl v pěstním souboji vyzván Maxem Domim.
Martin Nečas slaví se spoluhráči branku.

Martin Nečas slaví se spoluhráči branku. | foto: Reuters

Colorado nakročilo za jasným triumfem proti Calgary dominantní první třetinou, ve které z vysokého počtu 26 střel vytěžilo pět vstřelených branek. Hned dvakrát se v dané fázi proti svým bývalým spoluhráčům prosadil Nazem Kadri.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 69z. - 92b.(29+63)

2. Nečas (COL), 70z. - 92b.(35+57)

3. Zacha (BOS), 71z. - 59b.(28+31)

4. Hertl (VGK), 75z. - 55b.(24+31)

5. Hronek (VAN), 73z. - 42b.(8+34)

Český útočník Avalanche Martin Nečas (17:57, 1+2, +1, 3 střely) si z drtivé úvodní dvacetiminutovky odnesl jednu přesilovkou asistenci, díky níž poprvé v kariéře pokořil hranici devadesáti bodů. Ve třetím dějství navíc 27letý rodák z Nového Města na Moravě přidal další dva zápisy.

V 47. minutě jej od zadního mantinelu našel volného před bránou Nathan MacKinnon a v samém závěru pak ještě Nečas asistoval u finální deváté branky domácích z hole Artturiho Lehkonena.

Tři body v dresu Colorada kromě Nečase, jenž v produktivitě Čechů dorovnal bostonského Davida Pastrňáka s 92 zápisy, zaznamenali také zmiňovaný MacKinnon, Parker Kelly, Jack Drury (všichni 1+2) a obránce Cale Makar (0+3). Posledně jmenovaný však vinou zranění utkání nedokončil. Zklamaný odcházel do kabin dlouhán v útoku Flames Adam Klapka (11:50, -3, 2 střely).

Po nedávném faulu Radko Gudase (7:10, +/-: 0) na Austona Matthewse, který se zraněným kolenem vynechá zbytek sezony, došlo v dalším měření sil mezi Anaheimem a Torontem na odvetu.

Český kapitán Ducks, jenž si již odpykal pětizápasovou suspendaci, se v posledních dnech potýkal se zraněním. Nedohrál souboj s Calgary a chyběl proti Edmontonu. Bitvu s Maple Leafs si ale hrdinsky nechtěl nechat ujít a hned po prvním buly došlo na jeho pěstní souboj s Maxem Domim. Celkově však absolvoval jen dvanáct střídání a posbíral devět trestných minut, když se ve druhém dějství po provokacích od Michaela Pezzetty ještě dostal do konfliktu s Jakem McCabem.

Brankář Lukáš Dostál tentokrát plnil jen roli náhradníka Anaheimu a po úvodních dvou třetinách mohl být s výkonem spoluhráčů spokojený, když drželi nadějný stav 3:1. Ve třetím dějství však hosté z Kanady hned třikrát překonali Villeho Hussa a otočili vývoj na 3:4.

Ducks zachraňoval až v 59. minutě svým druhým zásahem večera centr Leo Carlsson. Utkání tak přešlo do prodloužení, v jehož posledních vteřinách se rovněž podruhé zapsal do střelecké listiny bek Toronta Morgan Rielly a bylo hotovo.

Vegas v prvním zápase pod vedením kouče Johna Tortorelly, jenž nahradil odvolaného Bruce Cassidyho, porazili poslední Vancouver 4:2 a ukončili tak svou třídílnou sérii porážek. Výsledek se však pro Golden Knights nerodil lehce, když průběžně ztráceli 0:1 a 1:2.

Zlom přinesly až slepené trefy z 38. a 39. minuty, kdy se v krátkém sledu prosadili Shea Theodore a Reilly Smith. V závěru řádné hrací doby pak do prázdné klece vše pojistil Cole Smith. Jednu asistenci si za domácí připsal i centr Tomáš Hertl (15:05, 0+1, +2, 4 střely). V dresu Vancouveru si v přesilové hře zapsal přihrávku tradičně hodně vytížený obránce Filip Hronek (28:00, 0+1, -1, 1 střela).

Colorado nebylo jediným suverénem pondělního programu NHL, když se osmigólovým triumfem blýskli také hráči Pittsburghu na ledě Islanders. Domácí přitom ještě v polovině řádné hrací doby vedli 3:1, pak ale přišla sedmigólová série Penguins.

Statistiky si vylepšovali hlavně forvardi Anthony Mantha (2+1), Justin Brazeau (0+3) a Rickard Rakell (2+0). Gólman New Yorku Ilja Sorokin z 28 střel lovil ze sítě sedm puků. Od 48. minuty bránu přenechal náhradníkovi Davidu Rittichovi, jenž ze zbylých tří střel jednou inkasoval.

Výsledky

NHL
31. 3. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Góly:
27:48 Andersson (Hertl, Hanifin)
37:17 Theodore (Barbašov, Stone)
38:34 R. Smith (McNabb)
58:50 C. Smith (Lauzon, Dowd)
Góly:
12:19 E. Kane (DeBrusk)
32:17 Boeser (Hronek, Elias Pettersson)
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, Marner, Dorofejev – C. Smith, Hertl, Sissons – R. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
Lankinen (Tolopilo) – Buium, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, Mancini – Öhgren, Elias Pettersson (A), L. Karlsson – D. O'Connor, Rossi, Boeser (A) – E. Kane, Blueger, DeBrusk – Douglas, Räty, Höglander.

Rozhodčí: St-Lautent, Lepkowski – Apperson, McNamara

Počet diváků: 17810

NHL
31. 3. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:5P (2:1, 1:0, 1:3 - 0:1)
Góly:
06:43 Leo Carlsson (Terry, Zellweger)
09:46 C. Gauthier (Granlund, Kreider)
31:33 Carlson (LaCombe, Sennecke)
58:21 Leo Carlsson (Trouba, LaCombe)
Góly:
14:18 Tavares (Nylander, Ekman-Larsson)
46:55 Knies (Nylander, Ekman-Larsson)
50:14 Nylander (Cowan)
57:00 Rielly (Nylander, Tavares)
64:55 Tavares (Rielly, Cowan)
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Minťukov, Carlson, Zellweger, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Viel, Poehling, C. Gauthier – McTavish, Washe, I. Moore.
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Stecher, Benoit, Ekman-Larsson – Cowan, Tavares (A), Nylander (A) – Joshua, Domi, N. Robertson – Maccelli, Groulx, Knies – Pezzetta, Quillan, Järnkrok.

Rozhodčí: McCauley, Luxmore – Mills, Gibbons

Počet diváků: 15375

NHL
31. 3. 2026 1:00
New York Islanders New York Islanders : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:8 (0:0, 3:5, 0:3)
Góly:
21:27 Anders Lee (A. Boqvist, Pageau)
22:56 Barzal (Ritchie, A. Boqvist)
29:17 B. Schenn (Barzal, Ritchie)
Góly:
26:41 E. Söderblom (Dewar, Acciari)
31:01 Rakell (Rust, Wotherspoon)
33:29 Shea (Mantha, Crosby)
34:35 Mantha (Brazeau, Wotherspoon)
37:18 Mantha (Brazeau, Letang)
46:06 A. Hayes (Kindel, Novak)
47:54 Rakell (Brazeau, Girard)
56:16 Rust (Crosby, Letang)
Sestavy:
Sorokin (48. Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, A. Boqvist, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust (A), Crosby (C), Činachov – Brazeau, Rakell, Mantha – A. Hayes, Kindel, Novak – Acciari, Dewar, E. Söderblom.

Rozhodčí: K. Nicholson, J. Samuels-Thomas – S. Cherrey, A. Smith

Počet diváků: 17255

NHL
31. 3. 2026 2:30
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Calgary Flames Calgary Flames 9:2 (5:0, 1:1, 3:1)
Góly:
02:31 Drury (Kelly, Malinski)
06:31 Kadri (Nečas, C. Makar)
07:35 Kadri
09:19 Landeskog (Nelson, Ničuškin)
15:50 Kelly (D. Toews, C. Makar)
39:24 MacKinnon (C. Makar, Nelson)
46:24 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
48:10 Malinski (Kelly, Drury)
56:48 Lehkonen (MacKinnon, Nečas)
Góly:
22:47 Othmann (Beecher)
52:53 R. Strome (Šarangovič, Olofsson)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kadri, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly.
Sestavy:
Wolf (10. D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Pachal, Parekh – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Beecher, Othmann.

Rozhodčí: Justin Kea, Chris Schlenker – Mark Shewchyk, CJ Murray

NHL
31. 3. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:4 (3:2, 1:1, 1:1)
Góly:
08:30 Wennberg (Celebrini, Toffoli)
13:25 Celebrini (Orlov, Wennberg)
19:04 Celebrini (Leddy, W. Smith)
30:13 Wennberg (Toffoli, W. Smith)
59:38 Gaudette (Ferraro, Desharnais)
Góly:
05:28 Lindstein (Neighbours)
16:39 Bučněvič (Neighbours)
39:34 Broberg (Holloway, R. Thomas)
52:53 C. Fowler (Kyrou, Suter)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Stenberg – Suter, Finley, Toropčenko.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Brandon Schrader – Steve Barton, Joe Mahon

Počet diváků: 16031

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice

Martin Nečas slaví se spoluhráči branku.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado v pondělí deklasovalo 9:2 Calgary i díky třem bodům (1+2) českého útočníka Martina Nečase. U výhry Vegas 4:2 nad Vancouverem brali shodně bod za asistenci Tomáš...

31. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

Jedna černá série skončila. Sparta se v sedmém duelu dočkala, Jandač dál trpí

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Skončila první třetina a plzeňský útočník Jan Schleiss skočil po sparťanském kapitánovi Filipu Chlapíkovi. Chytil ho za hlavu, sejmul mu helmu a jasně vzkázal: U našeho brankáře nebudeš blízko ani...

31. března 2026  8:18

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Zase nedokázal prolomit prokletí sedmého zápasu, popáté v kariéře jej prohrál. Cítil zklamání, zároveň se trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač po porážce 0:1 a čtvrtfinálovém vyřazení se Spartou...

31. března 2026  6:16

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...

V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále...

30. března 2026  21:56

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

30. března 2026  20:05

Sparta vyzve Pardubice, hraje se o výhodu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Tři účastníci jsou už jistí. O poslední místo v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě Liberec s Karlovými Vary, vítěz promluví o výhodě domácího prostředí. Jaké jsou varianty? Kdo na...

30. března 2026  19:58

Kapitán Zubrů zůstává. Dostal jsem i jinou nabídku, ale nebylo co řešit, říká Krisl

Přerovský kapitán Jiří Krisl se raduje z gólu proti Zlínu.

Poté, co přerovští Zubři odvrátili možný sestup z Maxa ligy i zánik z finančních důvodů, začínají oznamovat také první změny na soupisce a prodlužování smluv. Nejnovějším zpráva je pro tým velmi...

30. března 2026  17:39

Dostal trest za doping, ale vrátil se na led. Chalupa získal odklad, řízení s ním běží dál

Hokejový útočník Matěj Chalupa v dresu prvoligového Kolína ještě v únoru 2025,...

Loni v dubnu vyšel Matěji Chalupovi pozitivní test na doping. Sám tehdy mluvil o šoku, jedna profesionální hokejová kariéra se zasekla. Až do uplynulého týdne, kdy se sedmadvacetiletý útočník vrátil...

30. března 2026  16:51

Hokejisté zahájí domácí turnaj EHT v Českých Budějovicích duelem proti Finsku

Čeští hokejisté mávají fanouškům.

Hokejová reprezentace zahájí České hry, domácí turnaj série Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích nově s názvem Fortuna Hockey Games, ve čtvrtek 30. dubna duelem proti Finsku. Začne v 18 hodin. V...

30. března 2026  14:01

Velký zvrat a prvotřídní forma. Úplně jsme přepli, libuje si Zacha. Boston zvedly bitky

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

Pavel Zacha dál exceluje. Za uplynulý měsíc posbíral 21 bodů. Stejně jako McDavid, ještě o zápis víc než MacKinnon nebo kolega Pastrňák. Poslední tři příspěvky měly obzvlášť vysokou cenu. Přišly v...

30. března 2026  13:20

Martinec hodnotí sezonu Hradce: Kdo mohl, tak hrál, klobouk dolů

Královéhradecká střídačka s trenérem Tomášem Martincem

Na začátku sezony mohli několik týdnů vypisovat konkurs na obránce, na samém jejím konci zase na útočníky. Mezitím jen občas zažili situaci, kdy měli k dispozici celý kádr. Hradecký Mountfield...

30. března 2026  10:49

