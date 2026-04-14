V řádné hrací době a prodloužení pomohl Dan Vladař Philadelphii k remíze 2:2 s Carolinou 24 zákroky a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu si na něj nepřišel ani jeden ze čtyř exekutorů soupeře.
Když se ve čtvrté sérii prosadil domácí Tyson Foerster, fanoušci v Xfinity Mobile Aréně mohli začít slavit první postup Flyers do play off od roku 2020.
Po první třetině oslavám ještě nic nenasvědčovalo, když Hurricanes zásluhou Bradlyho Nadeaua a Nikolaje Ehlerse drželi trhák 0:2. V prostředním dějství ovšem Philadelphii vrátili do hry Matvej Mičkov s Trevorem Zegrasem.
Stejně jako bostonský David Pastrňák, jenž nebodoval ve dvou posledních startech a zůstává tak před svým finálním duelem v základní části NHL na 99 zápisech, zatím napíná fanoušky i Martin Nečas (29:08, +/-: 0, 2 střely) z Colorada. Své první stovky kariéry se mohl dočkat v pondělní partii na ledě Edmontonu.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 76z. - 99b.(29+70)
2. Nečas (COL), 77z. - 99b.(38+61)
3. Zacha (BOS), 77z. - 64b.(30+34)
4. Hertl (VGK), 81z. - 57b.(24+33)
5. Hronek (VAN), 80z. - 48b.(8+40)
U hubené výhry 2:1 po samostatných nájezdech si však v kanadském bodování nepolepšil, přestože byl jedním z úspěšných zakončovatelů v rozstřelu. Na vysněnou metu má však ještě další dva zápasy.
V penaltovém rozstřelu měli tentokrát střelci výrazně navrch nad brankáři Connorem Ingramem a Scottem Wedgewoodem. Za domácí Oilers se prosadili Connor McDavid s Ryanem Nugent-Hopkinsem, neuspěl jen Jack Roslovic. Právě jeho pokus rozhodl o vítězi Avalanche poté, co za hosty skórovali kromě Nečase i Valerij Ničuškin a Nathan MacKinnon.
Řádná hrací doba nabídla jen dvě branky ve druhé hrací části. Colorado šlo do vedení trefou beka Sama Malinskiho a domácí odpověděli 48. brankou sezony od lídra produktivity soutěže Connora McDavida.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
01:22 Parayko (R. Thomas, Snuggerud)
24:04 Stenberg (Tucker, Toropčenko)
24:31 Bučněvič (Kyrou, C. Fowler)
36:41 Lindstein (Drouin, Dvorský)
43:05 Neighbours
56:56 Snuggerud
14:46 N. Foligno (Trenin, Daemon Hunt)
19:13 Jurov (Tarasenko, M. Johansson)
21:59 McCarron (N. Foligno)
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Suter, Bučněvič – Drouin, Dvorský, Neighbours (A) – Stenberg, Finley, Toropčenko.
Gustavsson (Wallstedt) – Spurgeon (C), Daemon Hunt, Petry, J. Middleton, Kiersted, Gustafsson – Tarasenko, Jurov, Trenin – Brink, Haight, M. Johansson (A) – N. Foligno (A), McCarron, Sturm – Aube-Kubel, B. Jones, Fabbri.
Rozhodčí: F. St-Laurent, M. Markovic – J. Marquis, J. Deschamps
Počet diváků: 18096
27:57 Mičkov (Barkey, Cates)
30:30 Zegras (Martone, Foerster)
Foerster
08:41 Nadeau (Ehlers, S. Walker)
15:30 Ehlers (Stankoven, Blake)
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Barkey – Glendening, Couturier (C), Hathaway.
Bussi (Andersen) – Chatfield, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Blake, Stankoven, Hall (A) – Nadeau, Kotkaniemi, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier – Martinook (A), Brind'Amour, Robinson.
Rozhodčí: Chris Rooney, Jake Brenk – Mark Shewchyk, Devin Berg
Počet diváků: 19795
35:49 McDavid (Savoie, Bouchard)
29:05 Malinski (N. Roy)
MacKinnon
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Murphy, Walman, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Savoie – Howard, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – C. Dach, Samanski, Frederic – Lazar, Henrique, K. Kapanen.
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews (A), Malinski, Kulak, Burns, Ahcan, Blankenburg – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Kelly, Drury, L. O'Connor – Bardakov, N. Roy, Kiviranta.
Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Tobias, Knorr
Počet diváků: 18347
27:36 Stone (Eichel)
38:54 R. Smith (Hanifin, Andersson)
40:31 Barbašov (Eichel, Hanifin)
43:33 Andersson (Stone, Barbašov)
45:50 Dorofejev (Stone, Eichel)
47:38 Eichel
42:34 Vilardi (C. Miller, Scheifele)
44:39 Scheifele (Connor, Vilardi)
Hart (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, C. Miller, H. Fleury, Bryson – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Lowry (C), Lambert – Koepke, J. Toews, I. Rosén – Niederreiter, Čibrikov.
Rozhodčí: Rehman, Pochmara – Mahon, Gawryletz
Počet diváků: 17936
02:14 Tavares (Nylander)
14:35 Quillan (Lorentz)
15:51 Nylander (McCabe, Benoit)
41:40 Domi (Nylander, Knies)
44:19 N. Robertson (Stecher, Knies)
20:52 Bourque
25:31 Bourque (J. Robertson, Duchene)
29:29 J. Robertson (Duchene, Bourque)
48:18 W. Johnston (Rantanen, Harley)
49:38 Hyry
54:52 Bourque (Duchene, Petrovic)
Achťamov (Woll) – Stecher, Rielly (A), McCabe, Benoit, Villeneuve, Ekman-Larsson – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Järnkrok, Haymes, Maccelli – Quillan, Lorentz, Tverberg.
DeSmith (Oettinger) – T. Myers, Lindell (A), Ljubuškin, Harley, Petrovic, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Bunting – Bourque, Duchene (A), J. Robertson – Hryckowian, Hyry, Benn (C) – Blackwell, Faksa, Bäck.
Rozhodčí: McIsaac, Lepkowski – Cherrey, Faucher
Počet diváků: 18460
41:53 Larsson (Beniers, Schwartz)
48:08 Gaudreau (Kakko)
57:33 McMann (Beniers, Stephenson)
02:43 Byfield
13:19 Byfield
27:13 T. Moore (Laferriere)
52:29 Kempe (Kopitar, T. Moore)
59:58 Laferriere (Edmundson)
Kokko (Östman) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Kakko, Gaudreau, Catton – Melanson, Mølgaard, Winterton.
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Ward, S. Helenius, M. Joseph.
Rozhodčí: Francis Charron, Tom Chmielewski – Ryan Gibbons, Travis Toomey
Počet diváků: 17151
17:05 C. Geekie (Bjorkstrand)
35:53 Černák (McDonagh, Girgensons)
38:03 Guentzel (Kučerov, Moser)
60:18 Kučerov (Point)
05:31 Perron (Compher, Chiarot)
42:56 Kasper (J. van Riemsdyk, Faulk)
55:16 DeBrincat (P. Kane)
Vasilevskij (Konin) – Carlile, Moser, Lilleberg, D'Astous, Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Cirelli, Goncalves – Perry, Point, Guentzel (A) – Paul, Gourde, Girgensons – Sabourin, C. Geekie, Bjorkstrand.
Talbot (J. Gibson) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – DeBrincat, Copp, P. Kane – Perron, Compher, Mazur – Brandsegg-Nygård, Kasper, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: Jean Hebert, Kendrick Nicholson – CJ Murray, Jonny Murray
Počet diváků: 19092
03:58 Greene (Michejev)
19:02 Norris (Doan)
33:00 T. Thompson (Tuch)
45:38 Tuch (Dahlin, Stanley)
51:13 T. Thompson (Dahlin, Zucker)
58:35 McLeod (Benson, Power)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Greene – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Teräväinen, Toninato, Slaggert.
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Rozhodčí: MacPhee, Blandina – Kelly, MacPherson
09:35 Reinhardt (Björnfot, Hinostroza)
11:31 Samoskevich
58:10 Reinhardt (Kunin, Sebrango)
15:19 M. Robertson (Laba)
37:20 Perreault (Fox, Lafrenière)
Tarasov (Bobrovskij) – Mike Benning, Forsling (A), Jansson, Sebrango, Alscher, Björnfot – Greer (A), Luostarinen (A), Samoskevich – J. Boqvist, Schwindt, Skoog – Gregor, Nosek, Foote – Hinostroza, Kunin, Reinhardt.
Quick (Šesťorkin) – Fox, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Fortescue – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Sýkora.
Rozhodčí: Garrett Rank, Liam Maaskant – Libor Suchánek, Tyson Baker
Počet diváků: 19707
55:39 Evangelista (Perbix, Ufko)
58:50 Evangelista (Ufko, Josi)
29:53 Černyšov (Eklund, Misa)
43:04 Celebrini (Černyšov, W. Smith)
58:15 Celebrini (Graf, Wennberg)
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, J. Barron, Wilsby, Ufko, Perbix – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg (A) – Kemell, Haula, L'Heureux – Jost, Svečkov, R. Schaefer.
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Muchamadullin, Ferraro, S. Dickinson, Desharnais, Cagnoni – W. Smith, Celebrini (A), Černyšov – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Rozhodčí: Furlatt, Luxmore – Flemington, T. Gawryletz
Počet diváků: 17388