Góly: 07:56 Kyrou (C. Hutson, Tuch) 19:34 Mirošničenko (I. Protas, Kyrou) 26:16 Tuch 52:29 Holl (I. Protas, Ovečkin) 57:05 Tuch

Sestavy:

C. Lindgren (L. Thompson) – Chychrun, Liljegren, Fehérváry, Desharnais, C. Hutson, Holl – Ovečkin (C), I. Protas, Mirošničenko – Tuch, D. Strome (A), Kyrou – A. Protas, Sourdif, T. Wilson (A) – Beauvillier, Jenner, Leonard.