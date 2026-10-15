Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
24:55 Landeskog (Kadri, Malinski)
48:21 Nelson (Lehkonen, Kadri)
35:12 Heiskanen (Rantanen, Harley)
41:20 Hyry
Hintz
Wedgewood (Blackwood) – Toews, Makar, Kulak, Malinski, Manson, Burns – Lehkonen, MacKinnon, Nečas – Landeskog, Nelson, Kadri – Schwartz, Svečkov, T. Hughes – Brindley, Kelly, Juulsen.
DeSmith (Oettinger) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Bichsel, Myers – Seguin, Hintz, Rantanen – J. Robertson, Steel, Benn – Hryckowian, Hyry, Bäck – Kiviranta, Faksa, Blackwell.
Rozhodčí: Rooney, Schrader – Flemington, Cherrey
Počet diváků: 18107
07:56 Kyrou (C. Hutson, Tuch)
19:34 Mirošničenko (I. Protas, Kyrou)
26:16 Tuch
52:29 Holl (I. Protas, Ovečkin)
57:05 Tuch
04:29 J. Anderson (Newhook)
11:15 L. Hutson (Bolduc, Dobson)
32:58 J. Anderson (Newhook)
58:21 Suzuki (L. Hutson)
C. Lindgren (L. Thompson) – Chychrun, Liljegren, Fehérváry, Desharnais, C. Hutson, Holl – Ovečkin (C), I. Protas, Mirošničenko – Tuch, D. Strome (A), Kyrou – A. Protas, Sourdif, T. Wilson (A) – Beauvillier, Jenner, Leonard.
Dobeš (J. Fowler) – L. Hutson, Dobson, Guhle, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Kreider, Newhook, J. Anderson (A) – Bolduc, Danault, Texier – K. Dach, J. Evans (A), Beck.
Rozhodčí: McIsaac, Sandlak – Grillo, Kelly
Počet diváků: 16719