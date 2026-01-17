Premium

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Korbáš
7:11aktualizováno  8:06
Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley Cupu. Carolina na domácím ledě rozstřílela Floridu jednoznačně 9:1. Brankář Lukáš Dostál se po nájezdech radoval s Anaheimem na ledě Los Angeles.
V úvodní polovině sezony NHL suverénní Colorado potkává první krizi, když padlo počtvrté z posledních šesti startů. Po nedávné domácí porážce 3:4 po prodloužení s Torontem schytali v pátek Avalanche před svými fanoušky dokonce sedmigólový příděl.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 46z. - 58b. (22+36)

2. Pastrňák (BOS), 43z. - 57b. (20+37)

3. Hertl (VGK), 46z. - 41b. (19+22)

4. Zacha (BOS), 47z. - 33b. (14+19)

5. Hronek (VAN), 47z. - 27b. (3+24)

Radoval se Nashville, jehož triumf 7:3 režíroval hlavně centr Ryan O’Reilly. Ke svému sedmému hattricku kariéry přidal navrch i asistenci. Třikrát za Predators přihrával obránce Roman Josi a u tří branek byl rovněž forvard Filip Forsberg (1+2).

Hosté šli do vedení už po třiceti vteřinách od zahajovacího buly a podruhé slavili v 8. minutě. V úvodním dějství však Colorado díky dvěma trefám Brocka Nelsona se soupeřem ještě udrželo krok, prostřední třetinu si již ale přivlastnili hráči Nashvillu. Do trháku je svou třetí trefou poslal O’Reilly a pojistku přidal Michael Bunting.

Třetí dvacetiminutovku otevřel za domácí Martin Nečas (20:07, 1+0, -2, 2 střely), pak si ale hosté pomohli využitou přesilovkou Forsberga a v samém závěru do prázdné klece skóre navýšili Steven Stamkos a Michael McCarron. Nečas, jenž před dvěma dny slavil své 27. narozeniny, se tak 58. bodem sezony na osmém místě bodování NHL odpoutal od krajana Davida Pastrňáka z Bostonu.

Ještě větší rozdíl ve skóre se zrodil v Carolině, která potupila obhájce Stanley Cupu z Floridy výsledkem 9:1. Hurricanes, kteří po dvou třetinách vedli 3:1 a kanonádu rozjeli šestigólovou sérií ze třetí třetiny, se tak s průběžným ziskem 62 bodů dotáhli na čele Východní konference na tým Tampa Bay.

Statistiky si za domácí vylepšoval především Nikolaj Ehlers (3+1). Dánský reprezentant nasázel svůj šestý hattrick kariéry. Pozadu nezůstali ani Mark Jankowski (1+2) a Taylor Hall (2+0). Gólman Brandon Bussi čelil od odevzdaného soupeře jen šestnácti střeleckým pokusům, o čisté konto jej obral jen jediný střelec Panthers Lotyš Uvis Balinskis.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
17. 1. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Nashville Predators Nashville Predators 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)
Góly:
01:24 Nelson (Burns, Ničuškin)
11:16 Nelson (Manson, Malinski)
41:09 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
Góly:
00:30 O'Reilly (F. Forsberg)
07:32 O'Reilly (Evangelista, F. Forsberg)
33:01 O'Reilly (Evangelista, Josi)
38:04 Bunting (Stamkos)
55:13 F. Forsberg (O'Reilly, Josi)
57:04 Stamkos (Bunting, Josi)
57:41 McCarron
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Girard, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson (A), Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Brindley, Ivan, Bardakov.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Hague, Josi (C), Perbix, Skjei, Blankenburg, J. Barron – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Stamkos (A), Haula, Bunting – Matthew Wood, Svečkov, Jost – C. Smith, McCarron, R. Schaefer.

Rozhodčí: Maaskant, Hanson – Knorr, Daisy

Počet diváků: 18143

NHL
17. 1. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly:
06:18 DeBrincat (Raymond, J. van Riemsdyk)
26:55 Compher (Kasper)
44:41 Larkin (Raymond, J. van Riemsdyk)
58:28 Kasper (Raymond)
Góly:
09:54 W. Smith (Celebrini, Klingberg)
21:58 Graf (Leddy, S. Dickinson)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – J. van Riemsdyk, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Kasper, Compher, Finnie – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Regenda – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Černyšov, Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Schlenker, L'Ecuyer – Flemington, Baker

Počet diváků: 19515

NHL
17. 1. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:2N (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
17:03 Neighbours (Kyrou, C. Fowler)
17:33 Bjugstad (Bučněvič)
Kyrou
Góly:
29:59 Kučerov (Hagel, D. Raddysh)
31:01 Bjorkstrand (Kučerov, D. Raddysh)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko (A), C. Fowler, Faulk (A), Tucker, Broberg, Mailloux – Snuggerud, B. Schenn (C), Stenberg – Kyrou, Dvorský, Neighbours – Berggren, Bjugstad, Bučněvič – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Sestavy:
Vasilevskij (Halverson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Paul, Guentzel (A) – Goncalves, Cirelli (A), Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – James, Finley, Bjorkstrand.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Mike Sullivan – Andrew Smith, Steve Barton

Počet diváků: 18096

NHL
17. 1. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:3N (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
01:38 Byfield (Armia)
31:33 Armia (Andre Lee)
Góly:
32:12 R. Strome (LaCombe, Sennecke)
34:56 Washe (Trouba, Sennecke)
65:00 McTavish
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson (A), B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Laferriere, Malott – Armia, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Ward, Helenius, Andre Lee.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Gudas (C), Zellweger, Helleson, Minťukov, I. Moore – R. Strome, McTavish (A), C. Gauthier – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Colangelo, Poehling, Harkins – Washe, R. Johnston.

Rozhodčí: Hiff, Rank – Tobias, Mahon

Počet diváků: 18145

NHL
17. 1. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 9:1 (1:0, 2:1, 6:0)
Góly:
18:35 Ehlers (Staal, Martinook)
33:10 Jankowski (Nikišin, Reilly)
36:28 Nikišin (Sebastian Aho, Ehlers)
44:08 Svečnikov (Jarvis, Sebastian Aho)
51:17 Ehlers (Jarvis, Svečnikov)
51:38 Hall (Stankoven, Jankowski)
53:03 Ehlers (Stankoven, Blake)
58:23 Hall (Blake)
58:35 Robinson (Kotkaniemi, Jankowski)
Góly:
21:19 Balinskis (Samoskevich, Vilmanis)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Ehlers, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Martinook – Robinson, Jankowski, Kotkaniemi.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett (A), Verhaeghe – Samoskevich, Rodrigues, Vilmanis – Kunin, Schwindt, J. Boqvist.

Rozhodčí: E. Furlatt, C. Sandlak – B. O ́Quinn, D. Kelly

Počet diváků: 18319

Výsledky

