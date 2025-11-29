Slavná Madison Square Garden je v letošním ročníku pro hokejisty Rangers dále zakleta. Z dosavadních jedenácti domácích startů vytěžili hráči New Yorku jen dvě výhry, podobně bídnou domácí bilanci mají v NHL jen hráči Los Angeles. Oba celky zatím zachraňuje výrazně pozitivnější bilance z venkovních duelů.
Naposledy si na Rangers v jejich prostředí vyšlápli Lightning. Výhru 4:1 dvěma góly podpořil produktivní forvard Brandon Hagel, třikrát svým spoluhráčům asistoval Nikita Kučerov. Tampa Bay, hrající bez řady zraněných opor včetně beka Hedmana či centra Pointa, tak urvala už sedmou výhru v řadě.
V pátek hokejisté Colorada přerušili svou desetidílnou vítěznou sérii, když po nájezdech 2:3 prohráli s Minnesotou. O den později si ale dokonale spravili chuť. Pozici suverénního lídra soutěže potvrdili drtivým výsledkem 7:2 nad Montrealem.
Velký zápas hrál centr druhé formace Avalanche Brock Nelson. V zářivě modrých retro dresech Quebec Nordiques nasázel dva góly a na další dva nahrál. Blízko měl i k hattricku, v pořadí druhý zásah zápasu byl ovšem nakonec připsán v pádu jemně tečujícímu Gabrielu Landeskogovi. Za bodovou explozi Nelson děkoval i skvěle hrajícímu Martinu Nečasovi, jenž mu v 24. minutě tváří v tvář Jakubu Dobešovi předkládal puk před prázdnou bránu.
České ofenzivní eso (18:06, 0+3, +2, 3 střely) si ze zápasu odneslo celkově tři gólové přihrávky. Hned dvakrát se zapsal do statistik duelu ve třetím dějství. Nejprve v přečíslení 2 na 1 pomohl k vytoužené první trefě sezony bekovi Devonu Toewsovi. Ten vracel přihrávku na českého forvarda, do odkryté brány si však puk místo zakončujícího Nečase nakonec nešťastně srazil obránce soupeře.
Třetí bod Nečas bral díky přesilovkové trefě Landeskoga z 47. minuty. Kapitán Colorada (2+1) si díky dané akci společně s lídrem bodování NHL Nathanem MacKinnonem (1+2) rovněž polepšil o tři body. Zklamaný Dobeš tak od lídrů soutěže schytal sedmigólový příděl, když zastavil 29 z 36 střel. Jedním pokusem jej prověřil i další krajan Ivan Ivan (10:23, +/-: 0, 1 střela).
Výsledky
Korpisalo (Swayman) – Zadorov, Aspirot, H. Lindholm, Peeke, Lohrei, Callahan – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Zacha, Chusnutdinov, Mittelstadt – Jeannot, Minten, Kastelic – Tufte, Kuraly, Eyssimont.
Cossa (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, J. van Riemsdyk – Copp, Danielson, P. Kane – Rasmussen, Compher, Appleton.
Rozhodčí: Frederick L’Ecuyer, Alex Lepkowski – Tommy Hughes, Ryan Daisy
11:29 Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid)
32:30 Draisaitl (Mangiapane, Emberson)
38:51 Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Tolvanen, Stephenson, McCann – Kakko, Gaudreau, Catton – Winterton, S. Wright, Kartye.
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse, Emberson, Kulak – Hyman, McDavid (C), Savoie – Mangiapane, Draisaitl (A), Podkolzin – Janmark, Nugent-Hopkins (A), Henrique – Clattenburg, Lazar, Frederic.
Rozhodčí: Chmielewski, Hamilton – Gawryletz, Knorr
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon, J. Middleton, Bogosian, Buium – Zuccarello, Jurov, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Sturm, Trenin, Hartman – Pitlick, B. Jones, Öhgren.
Luukkonen (Lyon) – Dahlin, Byram, Timmins, Power, Metsa, Bryson – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Kozak, Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Dunne.
37:31 J. Miller (Fox, Zibanejad)
10:52 Hagel (D. Raddysh, Kučerov)
28:58 Hagel (Kučerov, D. Raddysh)
42:02 Paul (Kučerov, D'Astous)
59:41 Guentzel (Gourde, D. Raddysh)
Šesťorkin (Garand) – Gavrikov, Fox (A), Soucy, Borgen, M. Robertson, Schneider – Lafrenière, Zibanejad, J. Miller (C) – Panarin, Trocheck (A), Cuylle – Berard, Laba, Brodzinski – Edström, Carrick, T. Raddysh.
J. Johansson (Vasilevskij) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Lilleberg, Carlile, Santini – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel (A), Paul, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg – Douglas, James, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Schlenker, Furlatt – MacPherson, Kelly
Počet diváků: 18006
07:32 Nelson (Lehkonen, Kiviranta)
13:25 Landeskog (Nelson, Colton)
20:50 Burns (Nelson)
23:55 Nelson (Nečas, Lehkonen)
39:05 MacKinnon (Landeskog, C. Makar)
42:51 D. Toews (Nečas, MacKinnon)
46:52 Landeskog (MacKinnon, Nečas)
28:27 Děmidov (Slafkovský, O. Kapanen)
45:10 L. Hutson (Caufield, Suzuki)
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Kiviranta, Bardakov, Ivan.
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier, Engström – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Veleno, F. Xhekaj.
Rozhodčí: Maaskant, Rank – Gawryletz, Apperson
Počet diváků: 18112
Šilovs (Jarry) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang, Shea, Dumba, Graves – Rust, Crosby, Hayes – Mantha, Malkin, Novak – Koivunen, Kindel, Heinen – Dewar, Lizotte, Koppanen.
Hildeby (Woll) – Ekman-Larsson, Rielly, McCabe, Benoit, Stecher, Mermis – N. Robertson, Matthews, Knies – McMann, Tavares, Cowan – Joshua, N. Roy, Maccelli – Järnkrok, Laughton, Lorentz.