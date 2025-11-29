Premium

Nečas třikrát asistoval u kanonády proti Dobešovi, Rangers doma opět padli

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:50aktualizováno  23:52
V úvodním sobotním zápase hokejové NHL Rangers nezlomili domácí trápení. Na ledě Madison Square Garden padli 1:4 s týmem Tampa Bay. Naopak suverénně si před svými fanoušky počínali lídři soutěže z Colorada, když roznesli Montreal 7:2. Proti krajanovi Jakubu Dobešovi se hned třemi asistencemi blýskl Martin Nečas.
Martin Nečas (Colorado Avalanche) nahání puk v utkání s Montrealem Canadiens.

Slavná Madison Square Garden je v letošním ročníku pro hokejisty Rangers dále zakleta. Z dosavadních jedenácti domácích startů vytěžili hráči New Yorku jen dvě výhry, podobně bídnou domácí bilanci mají v NHL jen hráči Los Angeles. Oba celky zatím zachraňuje výrazně pozitivnější bilance z venkovních duelů.

Naposledy si na Rangers v jejich prostředí vyšlápli Lightning. Výhru 4:1 dvěma góly podpořil produktivní forvard Brandon Hagel, třikrát svým spoluhráčům asistoval Nikita Kučerov. Tampa Bay, hrající bez řady zraněných opor včetně beka Hedmana či centra Pointa, tak urvala už sedmou výhru v řadě.

V pátek hokejisté Colorada přerušili svou desetidílnou vítěznou sérii, když po nájezdech 2:3 prohráli s Minnesotou. O den později si ale dokonale spravili chuť. Pozici suverénního lídra soutěže potvrdili drtivým výsledkem 7:2 nad Montrealem.

Velký zápas hrál centr druhé formace Avalanche Brock Nelson. V zářivě modrých retro dresech Quebec Nordiques nasázel dva góly a na další dva nahrál. Blízko měl i k hattricku, v pořadí druhý zásah zápasu byl ovšem nakonec připsán v pádu jemně tečujícímu Gabrielu Landeskogovi. Za bodovou explozi Nelson děkoval i skvěle hrajícímu Martinu Nečasovi, jenž mu v 24. minutě tváří v tvář Jakubu Dobešovi předkládal puk před prázdnou bránu.

České ofenzivní eso (18:06, 0+3, +2, 3 střely) si ze zápasu odneslo celkově tři gólové přihrávky. Hned dvakrát se zapsal do statistik duelu ve třetím dějství. Nejprve v přečíslení 2 na 1 pomohl k vytoužené první trefě sezony bekovi Devonu Toewsovi. Ten vracel přihrávku na českého forvarda, do odkryté brány si však puk místo zakončujícího Nečase nakonec nešťastně srazil obránce soupeře.

Třetí bod Nečas bral díky přesilovkové trefě Landeskoga z 47. minuty. Kapitán Colorada (2+1) si díky dané akci společně s lídrem bodování NHL Nathanem MacKinnonem (1+2) rovněž polepšil o tři body. Zklamaný Dobeš tak od lídrů soutěže schytal sedmigólový příděl, když zastavil 29 z 36 střel. Jedním pokusem jej prověřil i další krajan Ivan Ivan (10:23, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky

NHL
30. 11. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Zadorov, Aspirot, H. Lindholm, Peeke, Lohrei, Callahan – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Zacha, Chusnutdinov, Mittelstadt – Jeannot, Minten, Kastelic – Tufte, Kuraly, Eyssimont.
Sestavy:
Cossa (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, J. van Riemsdyk – Copp, Danielson, P. Kane – Rasmussen, Compher, Appleton.

Rozhodčí: Frederick L’Ecuyer, Alex Lepkowski – Tommy Hughes, Ryan Daisy

NHL
29. 11. 2025 22:00
zápas probíhá
Seattle Kraken Seattle Kraken : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:3 (0:1, 0:2, -:-)
Góly:
Góly:
11:29 Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid)
32:30 Draisaitl (Mangiapane, Emberson)
38:51 Hyman (Draisaitl, Nugent-Hopkins)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), Marchment – Tolvanen, Stephenson, McCann – Kakko, Gaudreau, Catton – Winterton, S. Wright, Kartye.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse, Emberson, Kulak – Hyman, McDavid (C), Savoie – Mangiapane, Draisaitl (A), Podkolzin – Janmark, Nugent-Hopkins (A), Henrique – Clattenburg, Lazar, Frederic.

Rozhodčí: Chmielewski, Hamilton – Gawryletz, Knorr

NHL
30. 11. 2025 1:00
Nashville Predators Nashville Predators : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
30. 11. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
30. 11. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
30. 11. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon, J. Middleton, Bogosian, Buium – Zuccarello, Jurov, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Sturm, Trenin, Hartman – Pitlick, B. Jones, Öhgren.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin, Byram, Timmins, Power, Metsa, Bryson – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Kozak, Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Dunne.
NHL
30. 11. 2025 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
29. 11. 2025 20:00
New York Rangers New York Rangers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly:
37:31 J. Miller (Fox, Zibanejad)
Góly:
10:52 Hagel (D. Raddysh, Kučerov)
28:58 Hagel (Kučerov, D. Raddysh)
42:02 Paul (Kučerov, D'Astous)
59:41 Guentzel (Gourde, D. Raddysh)
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Gavrikov, Fox (A), Soucy, Borgen, M. Robertson, Schneider – Lafrenière, Zibanejad, J. Miller (C) – Panarin, Trocheck (A), Cuylle – Berard, Laba, Brodzinski – Edström, Carrick, T. Raddysh.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Lilleberg, Carlile, Santini – Hagel (A), Cirelli, Kučerov (A) – Guentzel (A), Paul, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg – Douglas, James, Bjorkstrand.

Rozhodčí: Schlenker, Furlatt – MacPherson, Kelly

Počet diváků: 18006

NHL
29. 11. 2025 21:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Góly:
07:32 Nelson (Lehkonen, Kiviranta)
13:25 Landeskog (Nelson, Colton)
20:50 Burns (Nelson)
23:55 Nelson (Nečas, Lehkonen)
39:05 MacKinnon (Landeskog, C. Makar)
42:51 D. Toews (Nečas, MacKinnon)
46:52 Landeskog (MacKinnon, Nečas)
Góly:
28:27 Děmidov (Slafkovský, O. Kapanen)
45:10 L. Hutson (Caufield, Suzuki)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Kiviranta, Bardakov, Ivan.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier, Engström – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, Texier – Gallagher (A), Veleno, F. Xhekaj.

Rozhodčí: Maaskant, Rank – Gawryletz, Apperson

Počet diváků: 18112

NHL
30. 11. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
30. 11. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Šilovs (Jarry) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang, Shea, Dumba, Graves – Rust, Crosby, Hayes – Mantha, Malkin, Novak – Koivunen, Kindel, Heinen – Dewar, Lizotte, Koppanen.
Sestavy:
Hildeby (Woll) – Ekman-Larsson, Rielly, McCabe, Benoit, Stecher, Mermis – N. Robertson, Matthews, Knies – McMann, Tavares, Cowan – Joshua, N. Roy, Maccelli – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
