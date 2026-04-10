Nečas zazářil třemi body, brankáři Dobeš, Dostál a Vejmelka slavili výhry

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:27aktualizováno  6:58
Ve čtrnáctizápasovém čtvrtečním programu hokejové NHL z Čechů nejvíce zazářil útočník Martin Nečas, jenž třemi zápisy (1+2) zařídil výhru Colorada 3:1 nad Calgary a zlepšil se na průběžných 98 bodů v sezoně. Už sedmé vítězství v řadě vychytal Jakub Dobeš, jehož Montreal uspěl 2:1 nad soupeřem pro první kolo play off Tampou. Výhry zapsali i Lukáš Dostál z Anaheimu a Karel Vejmelka z Utahu, naopak Dan Vladař po čtyřech gólech střídal.

Nathan MacKinnon (vpravo) a Martin Nečas slaví gól Colorado Avalanche. | foto: David ZalubowskiAP

Nejlepší tuzemští útočníci v NHL jsou na dosah novému českému rekordu. Ani za slavných dob Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše a dalších velkých jmen se nestalo, aby dva Češi v jednom ročníku pokořili sto bodů. Vše nasvědčuje, že letošní sezona to změní.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 74z. - 99b.(29+70)

2. Nečas (COL), 75z. - 98b.(38+60)

3. Zacha (BOS), 76z. - 64b.(30+34)

4. Hertl (VGK), 79z. - 56b.(24+32)

5. Hronek (VAN), 78z. - 46b.(8+38)

Bostonský David Pastrňák je aktuálně na 99 zápisech a zbývají mu ještě tři starty. Po čtvrtečním programu NHL je mu s 98 zápisy v patách i Martin Nečas z Colorada, který má k dispozici dokonce čtyři zápasy.

Nečas (19:59, 1+2, +2, 4 střely) zazářil v domácí partii lídra NHL proti Calgary, kdy gólem a dvěma asistencemi režíroval triumf 3:1. Avalanche si tak definitivně zajistili zisk Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části. Na danou cenu dosáhli počtvrté v klubové historii.

Kromě českého reprezentanta, jenž byl zvolen první hvězdou večera, se pod to stejně podepsal i Nathan MacKinnon (1+2), jenž si 52. trefou sezony upevnil prvenství v tabulce střelců před dotírajícím Caufieldem z Montrealu (ve stejný den slavil jubilejní 50. gól). Dlouhán Adam Klapka (9:25, -1, 1 střela) se po dvou asistencích z minulého startu tentokrát v dresu Flames neprosadil.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
10. 4. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:3N (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
37:54 McCann (Dunn, Stephenson)
46:11 Catton (Larsson, Dunn)
49:16 McMann (Eberle)
Catton
Góly:
10:04 Stone (Andersson, Hanifin)
20:55 Stone (Eichel, Hertl)
41:11 Howden (Dorofejev, Marner)
Sestavy:
Daccord (Kokko) – Larsson (A), Dunn, Montour, Mahura, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Gaudreau, Catton, McCann – Kakko, Stephenson, Schwartz – Melanson, Mølgaard, Winterton.
Sestavy:
Hill (Hart) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Hutton, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Howden – Stone (C), Marner, Barbašov – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Wes McCauley, Graham Skilliter – Bevan Mills, Joe Mahon

Počet diváků: 17151

NHL
10. 4. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Góly:
02:59 Leo Carlsson (Kreider, Minťukov)
06:18 Carlson (Granlund, Minťukov)
25:15 Killorn (Sennecke)
50:31 Carlson (Terry, Sennecke)
54:03 Carlson (Terry, Granlund)
57:32 Vatrano (McTavish)
Góly:
52:40 Muchamadullin (Toffoli)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Viel, McTavish, Vatrano – I. Moore, Poehling, Washe.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Sherwood, Wennberg (A), Eklund – Toffoli (A), Misa, Regenda – Dellandrea, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Pochmara, Syvret – Apperson, Deschamps

Počet diváků: 16628

NHL
10. 4. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Góly:
01:29 Kempe (B. Clarke, Panarin)
15:48 Armia (Laughton)
39:31 Kempe (Edmundson, Panarin)
49:17 T. Moore (Laferriere, M. Anderson)
Góly:
14:17 M. Pettersson (Boeser, Öhgren)
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Sestavy:
Tolopilo (Patera) – Buium, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, P. Joseph – D. O'Connor, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – Sasson, Blueger, L. Karlsson – Douglas, Räty, Höglander.

Rozhodčí: Sutherland, Schrader – Gibbons, Gawryletz

NHL
10. 4. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Góly:
10:48 Frondell (Crevier)
46:09 Frondell (Crevier, Vlasic)
Góly:
00:19 S. Walker (Ehlers)
17:10 Stankoven
24:08 Stankoven (Hall, Blake)
34:50 Jankowski (Nikišin, W. Carrier)
45:47 K. Miller (W. Carrier)
48:13 Hall (Gostisbehere, Stankoven)
52:51 Jankowski (W. Carrier, Deslauriers)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Teräväinen – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Slaggert, Greene, Mangiapane.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Gostisbehere, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Blake, Stankoven, Hall (A) – Nadeau, Kotkaniemi, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier – Robinson, Brind'Amour, Slavin.

Rozhodčí: Sandlak, Hiff – Tobias, Barton

Počet diváků: 18039

NHL
10. 4. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Nashville Predators Nashville Predators 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
14:26 Yamamoto (Guenther, L. Cooley)
25:35 Schmaltz (Keller, L. Cooley)
43:03 Crouse (Keller, Sergačov)
46:05 Guenther (Keller, Schmaltz)
Góly:
50:22 Haula (L'Heureux, Skjei)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Oesterle, Wilsby, Perbix, Ufko, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), Jost – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Kemell – R. Schaefer, Svečkov, Evangelista.

Rozhodčí: Charron, Beach – Murchison, Murray

Počet diváků: 12478

NHL
10. 4. 2026 3:00
Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Góly:
04:26 W. Johnston (Hryckowian, Rantanen)
28:03 Blackwell (Lindell)
36:16 C. Hughes (Blackwell, Bäck)
44:29 Rantanen (Harley, W. Johnston)
50:35 J. Robertson (Lindell)
Góly:
13:02 Q. Hughes (Zuccarello)
19:44 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
26:39 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
39:50 Hartman (Spurgeon, Q. Hughes)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, T. Myers, Bichsel, Ljubuškin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene, Bourque – Erne, Hyry, Benn (C) – C. Hughes, Bäck, Blackwell.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – M. Foligno, McCarron, N. Foligno (A).

Rozhodčí: Luxmore, Furlatt – Blujus, Toomey

Počet diváků: 18532

NHL
10. 4. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Góly:
02:26 DeBrincat (Raymond, Seider)
20:31 Seider (P. Kane, Larkin)
21:50 Larkin (P. Kane, Seider)
24:56 Larkin (A. Johansson)
47:01 P. Kane (Edvinsson, Seider)
51:39 Larkin (Seider, Raymond)
Góly:
13:24 Dvorak (Martone, Konecny)
29:25 Martone (Zegras, Drysdale)
58:09 Glendening (Barkey, Couturier)
Sestavy:
J. Gibson (31. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Perron, Compher, Mazur – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Vladař (25. Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Bump – Couturier (C), Glendening, Barkey.

Rozhodčí: Dwyer, Blandina – Murray, Baker

Počet diváků: 18197

NHL
10. 4. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Góly:
29:51 Cotter (Hamilton, Halonen)
35:07 J. Hughes (Siegenthaler, C. Brown)
Góly:
04:53 Rust (Činachov, Letang)
31:43 Novak (Malkin, E. Karlsson)
31:52 Činachov (Shea, Crosby)
46:50 Malkin (Crosby, Činachov)
57:00 E. Karlsson (Wotherspoon, Acciari)
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon, Kovacevic, Cholowski – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – A. Hayes, Acciari, E. Söderblom.

Rozhodčí: J. McIsaac, M. Sullivan – M. MacPherson, D. Berg

Počet diváků: 16514

NHL
10. 4. 2026 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Góly:
04:55 Holloway (R. Thomas, Broberg)
53:00 Parayko (Kyrou, Holloway)
Góly:
09:24 Iafallo (Scheifele, H. Fleury)
34:11 Morrissey (Bryson, Scheifele)
35:51 J. Toews (Perfetti)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Berggren, Bučněvič, Neighbours (A) – Kyrou, Dvorský, Stenberg – N. Walker, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, Naměstnikov, Niederreiter – I. Rosén, J. Toews, Koepke.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Chmielewski – Flemington, Gawryletz

Počet diváků: 18096

NHL
10. 4. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Calgary Flames Calgary Flames 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
18:44 Landeskog (MacKinnon, Nečas)
35:01 Nečas (MacKinnon, Burns)
59:05 MacKinnon (Nečas)
Góly:
57:08 Gross (Gridin, Coronato)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, Malinski, Kulak, Manson, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Colton, N. Roy, Kiviranta – L. O'Connor, Kelly, Drury.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Kuzněcov, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Pachal, Parekh – Šarangovič, Backlund, Coronato – Farabee, Frost, Gridin – Zary, Beecher, Sunijev – Olofsson, Gross, Klapka.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Ben Betker – Jesse Marquis, Ben O’Quinn

NHL
10. 4. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Florida Panthers Florida Panthers 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Góly:
06:49 Batherson (Sanderson, B. Tkachuk)
17:00 Zetterlund (Eller, Spence)
43:03 Zub (Sanderson, Cozens)
56:43 Giroux
57:02 Zetterlund
Góly:
54:17 J. Boqvist (Greer, Luostarinen)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Mike Benning, Forsling (A), Jansson, Sebrango, Alscher, Björnfot – Samoskevich, Bennett (A), Verhaeghe (A) – Greer, Luostarinen, J. Boqvist – Gregor, Nosek, Schwindt – Hinostroza, Kunin, Foote.

Rozhodčí: Garrett Rank, Michael Markovic – Shandor Alphonso, Shawn Oliver

Počet diváků: 17483

NHL
10. 4. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly:
26:30 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
58:56 Slafkovský (Suzuki)
Góly:
58:09 D. Raddysh (Kučerov, Goncalves)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Engström – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Texier – K. Dach, Danault, Newhook – Josh Anderson (A), J. Evans, Veleno.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Carlile, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous, D. Raddysh – Kučerov (A), Cirelli, Guentzel (A) – Point, Goncalves, Bjorkstrand – Gourde, Girgensons, Perry – Paul, Pelletier.

Rozhodčí: Kea, Hanson – Shewchyk, Smith

Počet diváků: 20962

NHL
10. 4. 2026 0:45
New York Islanders New York Islanders : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Góly:
02:08 B. Schenn (Ritchie, Horvat)
04:55 Pageau (Šabanov, Pelech)
29:39 M. Schaefer (DeAngelo, Palát)
36:44 Heineman (Barzal, DeAngelo)
50:20 Ritchie
Góly:
05:11 Lorentz
21:57 Cowan (Tavares, Ekman-Larsson)
54:04 Rielly (Maccelli, Haymes)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Holmström, Horvat (A), Anders Lee (C) – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Šabanov – Gatcomb, MacLean, Palát – Cizikas.
Sestavy:
Achťamov (Woll) – Benoit, McCabe, P. Myers, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Maccelli, Domi, Knies – N. Robertson, Haymes, Lorentz – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.
NHL
10. 4. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly:
13:41 Krebs (Norris)
47:19 Doan
53:21 Quinn (Stanley, Zucker)
53:46 Doan (Benson, Norris)
56:55 Dahlin (Stanley, Kozak)
Góly:
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Stanley, Metsa – Krebs, T. Thompson, Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Kozak, Malenstyn.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Zamula, Gudbranson (A) – C. Sillinger, Fantilli, K. Johnson – Marčenko, Coyle, Garland – Marchment, Jenner (C), Heinen – Lundeström, Monahan, Miles Wood.

Rozhodčí: Lambert, Brenk – Cherrey, Grillo

Počet diváků: 19070

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Šlégr: Nikdo mi neřekl, že u repre skončím, vím to z médií. Já mám zájem pokračovat

Generální manažer hokejového týmu Jiří Šlégr hovoří s novináři na setkání v...

Současný generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr se dozvěděl ve čtvrtek z médií o rozhodnutí výkonného výboru, že po mistrovství světa na své pozici skončí. „Mně nikdo oficiálně...

9. dubna 2026  18:04

Stát proti němu je frustrující. Pětibodový McDavid zničil soupeře, lepší je jen Gretzky

Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem.

Opět dokázal svoji výjimečnost. Hattrickem a dvěma asistencemi zařídil Connor McDavid všechny góly Edmontonu v utkání proti San Jose (5:2) a udržel si pozici nejproduktivnějšího hráče sezony. Zároveň...

9. dubna 2026  16:05

Moták a Gross? Hokejovou reprezentaci by mohla převzít dvojice trenérů

Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták

Ta varianta se objevila poprvé. Hokejovou reprezentaci by po květnovém mistrovství světa mohl převzít trenérský tandem, na střídačku by místo Radima Rulíka mohli nastoupit Zdeněk Moták a Pavel Gross.

9. dubna 2026  12:58,  aktualizováno  13:46

Když ve finále vládnou střelci. Zápasy o baráž baví diváky, trenéry už tolik ne

Zlínští útočníci Jakub Šlahař a Pavel Sedláček se radují z gólu ve čtvrtém...

Tohle finále Maxa ligy baví! Po dietním semifinále Beranů s Kolínem, které skončilo na body 4:2 a na góly 8:8, se hokejisté Zlína a Jihlavy v titulové sérii odvázali. V prvních čtyřech utkáních padlo...

9. dubna 2026  10:55

Zbraň Sparty? Probraný druhý útok. Takhle musíme pokračovat i nadále, hlásí Kousal

Sparťan Kousal procedil kotouč za záda gólmana Willa.

Rozhodující trefu sice zařídila elitní formace, nejvýraznější podpis pod triumfem Sparty ve čtvrtém semifinále extraligového play off proti Pardubicím (4:2) však měl druhý útok. V něm se po delší...

9. dubna 2026  10:44

Talent Galvas bojuje o MS: Udělám všechno pro to, aby si mě trenéři nechali

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Klubová sezona pro něj skončila dřív, než si představoval. Talentovaný obránce Tomáš Galvas nepřešel s Libercem přes čtvrtfinále extraligy, otevírá se před ním však nová výzva. Dvacetiletý hokejista...

9. dubna 2026  10:08

Emoce na Spartě, na led létaly kelímky. Divákům to nemáme za zlé, zní z Pardubic

Bitka Stránského se sparťanem Seppalou během čtvrtého zápasu semifinále.

Emoce provázejí celou sérii, na potyčky po zapískání v ní narazíte často. Čtvrté semifinále extraligového play off mezi hokejisty Sparty a Pardubic (4:2) se však vyhrotilo ještě po závěrečné siréně,...

9. dubna 2026  7:37

Skvělý McDavid pěti body režíroval triumf Edmontonu na ledě San Jose

Connor McDavid (vpravo) slaví se spoluhráčem Evanem Bouchardem branku.

Ve středu nabídla hokejová NHL jen tři duely, ze kterých vynikl triumf Edmontonu 5:2 na ledě San Jose režírovaný nezastavitelným Connorem McDavidem. Hvězdný Kanaďan nasázel hattrick a navrch přidal...

9. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  7:20

Chytal jste někdy? ptal se Pešán sudího po nezdařené výzvě. Nám stejné góly neuznali

Pardubický trenér Filip Pešán se diví výroku rozhodčích.

Byla to zvláštní chvíle, která vzbudila dost udivených reakcí. Nejdříve mezi diváky, kteří nevěděli, na co si pardubičtí hokejisté berou trenérskou výzvu. Následně se rozpaky přesunuly na hostující...

8. dubna 2026  22:22

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

8. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  21:13

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

8. dubna 2026  21:11

