Nejlepší tuzemští útočníci v NHL jsou na dosah novému českému rekordu. Ani za slavných dob Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše a dalších velkých jmen se nestalo, aby dva Češi v jednom ročníku pokořili sto bodů. Vše nasvědčuje, že letošní sezona to změní.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 74z. - 99b.(29+70)
2. Nečas (COL), 75z. - 98b.(38+60)
3. Zacha (BOS), 76z. - 64b.(30+34)
4. Hertl (VGK), 79z. - 56b.(24+32)
5. Hronek (VAN), 78z. - 46b.(8+38)
Bostonský David Pastrňák je aktuálně na 99 zápisech a zbývají mu ještě tři starty. Po čtvrtečním programu NHL je mu s 98 zápisy v patách i Martin Nečas z Colorada, který má k dispozici dokonce čtyři zápasy.
Nečas (19:59, 1+2, +2, 4 střely) zazářil v domácí partii lídra NHL proti Calgary, kdy gólem a dvěma asistencemi režíroval triumf 3:1. Avalanche si tak definitivně zajistili zisk Prezidentovy trofeje pro nejlepší tým základní části. Na danou cenu dosáhli počtvrté v klubové historii.
Kromě českého reprezentanta, jenž byl zvolen první hvězdou večera, se pod to stejně podepsal i Nathan MacKinnon (1+2), jenž si 52. trefou sezony upevnil prvenství v tabulce střelců před dotírajícím Caufieldem z Montrealu (ve stejný den slavil jubilejní 50. gól). Dlouhán Adam Klapka (9:25, -1, 1 střela) se po dvou asistencích z minulého startu tentokrát v dresu Flames neprosadil.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
37:54 McCann (Dunn, Stephenson)
46:11 Catton (Larsson, Dunn)
49:16 McMann (Eberle)
Catton
10:04 Stone (Andersson, Hanifin)
20:55 Stone (Eichel, Hertl)
41:11 Howden (Dorofejev, Marner)
Daccord (Kokko) – Larsson (A), Dunn, Montour, Mahura, Oleksiak, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Gaudreau, Catton, McCann – Kakko, Stephenson, Schwartz – Melanson, Mølgaard, Winterton.
Hill (Hart) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Hutton, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Howden – Stone (C), Marner, Barbašov – Sissons, Hertl, Saad – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Wes McCauley, Graham Skilliter – Bevan Mills, Joe Mahon
Počet diváků: 17151
02:59 Leo Carlsson (Kreider, Minťukov)
06:18 Carlson (Granlund, Minťukov)
25:15 Killorn (Sennecke)
50:31 Carlson (Terry, Sennecke)
54:03 Carlson (Terry, Granlund)
57:32 Vatrano (McTavish)
52:40 Muchamadullin (Toffoli)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – Viel, McTavish, Vatrano – I. Moore, Poehling, Washe.
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Sherwood, Wennberg (A), Eklund – Toffoli (A), Misa, Regenda – Dellandrea, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Pochmara, Syvret – Apperson, Deschamps
Počet diváků: 16628
01:29 Kempe (B. Clarke, Panarin)
15:48 Armia (Laughton)
39:31 Kempe (Edmundson, Panarin)
49:17 T. Moore (Laferriere, M. Anderson)
14:17 M. Pettersson (Boeser, Öhgren)
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Tolopilo (Patera) – Buium, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson, P. Joseph – D. O'Connor, Elias Pettersson (A), DeBrusk – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – Sasson, Blueger, L. Karlsson – Douglas, Räty, Höglander.
Rozhodčí: Sutherland, Schrader – Gibbons, Gawryletz
10:48 Frondell (Crevier)
46:09 Frondell (Crevier, Vlasic)
00:19 S. Walker (Ehlers)
17:10 Stankoven
24:08 Stankoven (Hall, Blake)
34:50 Jankowski (Nikišin, W. Carrier)
45:47 K. Miller (W. Carrier)
48:13 Hall (Gostisbehere, Stankoven)
52:51 Jankowski (W. Carrier, Deslauriers)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Rinzel, Kaiser, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Teräväinen – Michejev, Frondell, Bertuzzi (A) – Burakovsky, Nazar, Donato – Slaggert, Greene, Mangiapane.
Andersen (Bussi) – Gostisbehere, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Blake, Stankoven, Hall (A) – Nadeau, Kotkaniemi, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier – Robinson, Brind'Amour, Slavin.
Rozhodčí: Sandlak, Hiff – Tobias, Barton
Počet diváků: 18039
14:26 Yamamoto (Guenther, L. Cooley)
25:35 Schmaltz (Keller, L. Cooley)
43:03 Crouse (Keller, Sergačov)
46:05 Guenther (Keller, Schmaltz)
50:22 Haula (L'Heureux, Skjei)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Yamamoto, L. Cooley, Guenther – Peterka, Kerfoot, Carcone – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Saros (Annunen) – Skjei, Oesterle, Wilsby, Perbix, Ufko, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), Jost – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Kemell – R. Schaefer, Svečkov, Evangelista.
Rozhodčí: Charron, Beach – Murchison, Murray
Počet diváků: 12478
04:26 W. Johnston (Hryckowian, Rantanen)
28:03 Blackwell (Lindell)
36:16 C. Hughes (Blackwell, Bäck)
44:29 Rantanen (Harley, W. Johnston)
50:35 J. Robertson (Lindell)
13:02 Q. Hughes (Zuccarello)
19:44 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
26:39 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
39:50 Hartman (Spurgeon, Q. Hughes)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, T. Myers, Bichsel, Ljubuškin – Hryckowian, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Duchene, Bourque – Erne, Hyry, Benn (C) – C. Hughes, Bäck, Blackwell.
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – M. Foligno, McCarron, N. Foligno (A).
Rozhodčí: Luxmore, Furlatt – Blujus, Toomey
Počet diváků: 18532
02:26 DeBrincat (Raymond, Seider)
20:31 Seider (P. Kane, Larkin)
21:50 Larkin (P. Kane, Seider)
24:56 Larkin (A. Johansson)
47:01 P. Kane (Edvinsson, Seider)
51:39 Larkin (Seider, Raymond)
13:24 Dvorak (Martone, Konecny)
29:25 Martone (Zegras, Drysdale)
58:09 Glendening (Barkey, Couturier)
J. Gibson (31. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Finnie – P. Kane, Copp, DeBrincat – Perron, Compher, Mazur – Shine, Kasper, J. van Riemsdyk.
Vladař (25. Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Bump – Couturier (C), Glendening, Barkey.
Rozhodčí: Dwyer, Blandina – Murray, Baker
Počet diváků: 18197
29:51 Cotter (Hamilton, Halonen)
35:07 J. Hughes (Siegenthaler, C. Brown)
04:53 Rust (Činachov, Letang)
31:43 Novak (Malkin, E. Karlsson)
31:52 Činachov (Shea, Crosby)
46:50 Malkin (Crosby, Činachov)
57:00 E. Karlsson (Wotherspoon, Acciari)
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon, Kovacevic, Cholowski – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – A. Hayes, Acciari, E. Söderblom.
Rozhodčí: J. McIsaac, M. Sullivan – M. MacPherson, D. Berg
Počet diváků: 16514
04:55 Holloway (R. Thomas, Broberg)
53:00 Parayko (Kyrou, Holloway)
09:24 Iafallo (Scheifele, H. Fleury)
34:11 Morrissey (Bryson, Scheifele)
35:51 J. Toews (Perfetti)
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Berggren, Bučněvič, Neighbours (A) – Kyrou, Dvorský, Stenberg – N. Walker, Finley, Toropčenko.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, Naměstnikov, Niederreiter – I. Rosén, J. Toews, Koepke.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Chmielewski – Flemington, Gawryletz
Počet diváků: 18096
18:44 Landeskog (MacKinnon, Nečas)
35:01 Nečas (MacKinnon, Burns)
59:05 MacKinnon (Nečas)
57:08 Gross (Gridin, Coronato)
Blackwood (Wedgewood) – D. Toews, Malinski, Kulak, Manson, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Colton, N. Roy, Kiviranta – L. O'Connor, Kelly, Drury.
Wolf (D. Cooley) – Kuzněcov, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Pachal, Parekh – Šarangovič, Backlund, Coronato – Farabee, Frost, Gridin – Zary, Beecher, Sunijev – Olofsson, Gross, Klapka.
Rozhodčí: Kyle Rehman, Ben Betker – Jesse Marquis, Ben O’Quinn
06:49 Batherson (Sanderson, B. Tkachuk)
17:00 Zetterlund (Eller, Spence)
43:03 Zub (Sanderson, Cozens)
56:43 Giroux
57:02 Zetterlund
54:17 J. Boqvist (Greer, Luostarinen)
Ullmark (Reimer) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Matinpalo, Thomson – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Bobrovskij (Tarasov) – Mike Benning, Forsling (A), Jansson, Sebrango, Alscher, Björnfot – Samoskevich, Bennett (A), Verhaeghe (A) – Greer, Luostarinen, J. Boqvist – Gregor, Nosek, Schwindt – Hinostroza, Kunin, Foote.
Rozhodčí: Garrett Rank, Michael Markovic – Shandor Alphonso, Shawn Oliver
Počet diváků: 17483
26:30 Caufield (Suzuki, Slafkovský)
58:56 Slafkovský (Suzuki)
58:09 D. Raddysh (Kučerov, Goncalves)
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Engström – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Texier – K. Dach, Danault, Newhook – Josh Anderson (A), J. Evans, Veleno.
Vasilevskij (J. Johansson) – Carlile, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous, D. Raddysh – Kučerov (A), Cirelli, Guentzel (A) – Point, Goncalves, Bjorkstrand – Gourde, Girgensons, Perry – Paul, Pelletier.
Rozhodčí: Kea, Hanson – Shewchyk, Smith
Počet diváků: 20962
02:08 B. Schenn (Ritchie, Horvat)
04:55 Pageau (Šabanov, Pelech)
29:39 M. Schaefer (DeAngelo, Palát)
36:44 Heineman (Barzal, DeAngelo)
50:20 Ritchie
05:11 Lorentz
21:57 Cowan (Tavares, Ekman-Larsson)
54:04 Rielly (Maccelli, Haymes)
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Holmström, Horvat (A), Anders Lee (C) – Ritchie, Barzal, B. Schenn – Heineman, Pageau, Šabanov – Gatcomb, MacLean, Palát – Cizikas.
Achťamov (Woll) – Benoit, McCabe, P. Myers, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Maccelli, Domi, Knies – N. Robertson, Haymes, Lorentz – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.
13:41 Krebs (Norris)
47:19 Doan
53:21 Quinn (Stanley, Zucker)
53:46 Doan (Benson, Norris)
56:55 Dahlin (Stanley, Kozak)
Ellis (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Stanley, Metsa – Krebs, T. Thompson, Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Kozak, Malenstyn.
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Zamula, Gudbranson (A) – C. Sillinger, Fantilli, K. Johnson – Marčenko, Coyle, Garland – Marchment, Jenner (C), Heinen – Lundeström, Monahan, Miles Wood.
Rozhodčí: Lambert, Brenk – Cherrey, Grillo
Počet diváků: 19070