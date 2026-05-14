Minnesota nastupovala do pátého zápasu série proti domácímu Coloradu pod hrozbou vyřazení. Díky skvělému nástupu však nastřílela v první třetině tři branky. Už po 34 vteřinách od zahajovacího buly se prosadil Marcus Johansson a v dalším průběhu náskok Wild dvěma trefami navyšoval bojovník Nick Foligno.
Avalanche na startu druhé třetiny nahradili odvolaného brankáře Mackenzieho Blackwooda (kryl 10 z 13 střel) za Scotta Wedgewooda (kryl zbylých 7 střel hostů) a s jeho příchodem začali obracet skóre. Nulu na kontě Jespera Wallstedta vymazal v polovině řádné hrací doby člen čtvrté formace domácích Parker Kelly.
Stav 1:3 pak svítil na ukazateli skóre v Ball Aréně až do finálních minut řádné hrací doby. Dramatický závěr odstartoval v čase 56:27 Jack Drury, jenž tečoval do sítě střelu obránce Devona Toewse. Klíčové srovnání na 3:3 se pak zrodilo v 59. minutě, kdy při hře bez brankáře našel mezeru v postoji Wallstedta z levého kruhu zakončující Nathan MacKinnon.
Nathan MacKinnon označil postupový obrat z 0:3 na 4:3PP proti Minnesotě za zřejmě nejlepší za své dosavadní kariéry. pic.twitter.com/1HObjiGDfp— Martin Korbas (@MKidnesNHL) May 14, 2026
Asistenci si zapsal i Martin Nečas (23:17, 0+2, +2, 3 střely), jenž na sebe navíc upozornil i v následném prodloužení. Běžela čtvrtá nastavená minuta, když v útočném pásmu obkroužil bránu a našel na pravém kruhu obránce Bretta Kulaka. Ten střelou z první do odkryté části brány nezaváhal a postupové oslavy mohly vypuknout.
„O takových situacích se vám vždy jen zdá. Nejsem ten typ hráče, kterého na střídačce každý vyhledává s nadějí běž a rozhodni ten zápas,“ řekl 32letý rodák z Edmontonu, jenž v 83 startech letošní základní části zaznamenal jedinou branku. Ve finále Západní konference se Colorado poměří s lepším z dvojice Vegas - Anaheim (aktuálně 3:2 na zápasy).
Výsledek
31:00 Kelly (Burns, Kulak)
56:27 Drury (D. Toews, N. Roy)
58:37 MacKinnon (Nečas, Burns)
63:52 Kulak (Nečas, Kelly)
00:34 M. Johansson (Boldy, Q. Hughes)
11:03 N. Foligno (Sturm, Kaprizov)
15:56 N. Foligno (Sturm, Boldy)
Blackwood (21. Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Kulak, Manson, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – N. Roy, Nelson, Colton – L. O'Connor, Kadri, Ničuškin – Kiviranta, Drury, Kelly.
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Jurov, M. Johansson – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno (A).
Rozhodčí: F. Charron, G. Dwyer – S. Alphonso, D. Berg
Počet diváků: 18159
Stav série: 4:1