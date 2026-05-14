Skvělý Nečas režíroval postupový obrat Colorada proti Minnesotě

Martin Korbáš
  7:13aktualizováno  7:44
Hokejisté Colorada slaví postup do finále Západní konference play off NHL. Rozhodl o tom středeční obrat z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4:1 na zápasy. Klíčovou roli u obratu skóre hrál český útočník Martin Nečas, jenž v 59. minutě asistoval u vyrovnávací a v 64. minutě i u vítězné trefy z prodloužení.
Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche se snaží tečovat před bránou Minnesota Wild, v níž stojí gólman Jesper Wallstedt (30). | foto: Isaiah J. DowningReuters

Minnesota nastupovala do pátého zápasu série proti domácímu Coloradu pod hrozbou vyřazení. Díky skvělému nástupu však nastřílela v první třetině tři branky. Už po 34 vteřinách od zahajovacího buly se prosadil Marcus Johansson a v dalším průběhu náskok Wild dvěma trefami navyšoval bojovník Nick Foligno.

Avalanche na startu druhé třetiny nahradili odvolaného brankáře Mackenzieho Blackwooda (kryl 10 z 13 střel) za Scotta Wedgewooda (kryl zbylých 7 střel hostů) a s jeho příchodem začali obracet skóre. Nulu na kontě Jespera Wallstedta vymazal v polovině řádné hrací doby člen čtvrté formace domácích Parker Kelly.

Stav 1:3 pak svítil na ukazateli skóre v Ball Aréně až do finálních minut řádné hrací doby. Dramatický závěr odstartoval v čase 56:27 Jack Drury, jenž tečoval do sítě střelu obránce Devona Toewse. Klíčové srovnání na 3:3 se pak zrodilo v 59. minutě, kdy při hře bez brankáře našel mezeru v postoji Wallstedta z levého kruhu zakončující Nathan MacKinnon.

Asistenci si zapsal i Martin Nečas (23:17, 0+2, +2, 3 střely), jenž na sebe navíc upozornil i v následném prodloužení. Běžela čtvrtá nastavená minuta, když v útočném pásmu obkroužil bránu a našel na pravém kruhu obránce Bretta Kulaka. Ten střelou z první do odkryté části brány nezaváhal a postupové oslavy mohly vypuknout.

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche se snaží tečovat před bránou Minnesota Wild, v níž stojí gólman Jesper Wallstedt (30).
Jack Drury (18), Brett Kulak (27) a Martin Nečas (88) se radují z postupu Colorada v rámci play off NHL.
Martin Nečas (88), Nathan MacKinnon (29), Brock Nelson (11), Nazem Kadri (91) a Brent Burns (84) oslavují trefu Colorado Avalanche.
„O takových situacích se vám vždy jen zdá. Nejsem ten typ hráče, kterého na střídačce každý vyhledává s nadějí běž a rozhodni ten zápas,“ řekl 32letý rodák z Edmontonu, jenž v 83 startech letošní základní části zaznamenal jedinou branku. Ve finále Západní konference se Colorado poměří s lepším z dvojice Vegas - Anaheim (aktuálně 3:2 na zápasy).

Výsledek

NHL
14. 5. 2026 2:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:3P (0:3, 1:0, 2:0 - 1:0)
Góly:
31:00 Kelly (Burns, Kulak)
56:27 Drury (D. Toews, N. Roy)
58:37 MacKinnon (Nečas, Burns)
63:52 Kulak (Nečas, Kelly)
Góly:
00:34 M. Johansson (Boldy, Q. Hughes)
11:03 N. Foligno (Sturm, Kaprizov)
15:56 N. Foligno (Sturm, Boldy)
Sestavy:
Blackwood (21. Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Kulak, Manson, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – N. Roy, Nelson, Colton – L. O'Connor, Kadri, Ničuškin – Kiviranta, Drury, Kelly.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Jurov, M. Johansson – Tarasenko, McCarron, Trenin – N. Foligno, Sturm, M. Foligno (A).

Rozhodčí: F. Charron, G. Dwyer – S. Alphonso, D. Berg

Počet diváků: 18159

Stav série: 4:1

Výsledky

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi už trénují na místě, v pátek je čeká první zápas

Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.

Hokejové mistrovství světa 2026 hostí Švýcarsko. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také boje o medaile. Vše důležité...

14. května 2026

Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu

Premium
Hokejový útočník Jakub Flek na tréninku české reprezentace ve Fribourgu

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Stačí letmý pohled na soupisky. Zajímavá jména ani letos nechybí, o poutavé příběhy nebude nouze. Hned ale poznáte, že nedávné olympijské hry a návrat hvězd z NHL mají na hokejový šampionát ve...

14. května 2026

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

13. května 2026  22:47

Nejlepším nováčkem NHL je Schaefer, překonal i rekord. Dobeš skončil čtvrtý

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Matthew Schaefer získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL a v 18 letech je nejmladším držitelem tohoto ocenění. O jediný den kanadský obránce z New York Islanders překonal rekord Nathana...

13. května 2026  21:02

Tappara se vrací na finský trůn. V sedmém finále pomohl gólem i český útočník

Český útočník Ondřej Pavel z Tappary ve finále finské ligy proti Kouvole.

Hokejisté Tappary Tampere porazili v rozhodujícím sedmém finále finské ligy Kouvolu 2:1 a po roční pauze se vrátili na domácí trůn. Jedním gólem přispěl k zisku rekordního 21. titulu Ondřej Pavel....

13. května 2026  20:56

Dějiště MS ještě není na fanoušky připravené. Ve Fribourgu však zní i čeština

Stojí už obchod se suvenýry, zázemí pro fanoušky ale kompletní zdaleka není.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Fribourg se probouzí do hokejového dění. Zatím však velmi pozvolna, prostředí kolem místní BCF Areny totiž zatím není na příval fanoušků připravené.

13. května 2026  18:48

Slováci berou na MS devět hokejistů z české extraligy, dvě posily mají z NHL

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů během utkání o bronz...

Devět hokejistů z české extraligy figuruje ve slovenské nominaci na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít dvě posily z NHL - útočníka Martina...

13. května 2026  17:52

Ženská PWHL se rozrůstá, nově ji doplní týmy z Las Vegas a Hamiltonu. A kdo dál?

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Zámořskou profesionální hokejovou ligu žen PWHL bude od nové sezony hrát jedenáct týmů. Po Detroitu, který byl jako nováček představen minulý týden, rozšíří soutěž ve čtvrtém ročníku i týmy z Las...

13. května 2026  17:10

Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým

Hokejisté Finska slaví gól proti Slovensku.

V únoru zmeškal vytoužený olympijský turnaj v Miláně, a tak ani chvíli neváhal, když dostal pozvánku na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Útočník Aleksander Barkov ovšem není jediným velkým...

13. května 2026  17:09

Obleky hokejistů budí rozpaky. Fanoušci v nich vidí pyžamo i uniformu Wednesday

Odlet české hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Fribourgu, 12. května...

Český národní hokejový tým už se ve Švýcarsku připravuje na první zápas letošního mistrovství světa. Reprezentace do dějiště šampionátu odletěla v úterý a při té příležitosti představila i nové...

13. května 2026

Hronek je zpátky: Věděl jsem, že MS stihnu. Mladí mi nevykají, to spíš Červusovi!

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když před dvěma týdny v Českých Budějovicích odstoupil z utkání s Finskem, trenérům muselo zatrnout. Přijít před mistrovstvím světa o Filipa Hronka? Pořádná rána. Nakonec lídr české defenzivy na...

13. května 2026  15:22

