V sobotu Colorado zapsalo výhru 3:2 po prodloužení na ledě Rangers a úspěšný víkend lídr NHL uzavřel pro změnu výsledkem 3:2 již po řádné hrací době v domácím prostředí Philadelphie. Tu sice poslal do vedení už ve 3. minutě centr Sean Couturier, poprvé do kabin ale nakonec odcházeli za vedení hostující favorité.
V 9. minutě nejproduktivnější Čech v soutěži Martin Nečas (21:36, 0+1, +1, 2 střely), pro kterého to byl 39. zápis z dosavadních 29 startů, asistoval u vyrovnání z hole beka Brenta Burnse. 40letý kanadský veterán zaznamenal svou čtvrtou trefu sezony a hlavně 265. kariéry. Na osmé pozici historické tabulky střelců mezi obránci tak přeskočil legendu Detroitu Nicklase Lidströma. Podruhé Avalanche slavili v 20. minutě, když po přihrávkách Nathana MacKinnona a Calea Makara využil přesilovku Brock Nelson.
Střelecký výčet druhého dějství pak otevřel v 22. minutě Valerij Ničuškin. Když se v 26. minutě prosadil domácí Travis Konecny, byl to právě Ničuškin komu byla nakonec připsána rozdílová akce duelu. Brankáři Samuel Ersson, jenž dostal přednost před Danem Vladařem, a na vítězné straně Mackenzie Blackwood již totiž střelcům ve zbytku duelu nic nepovolili.
Výsledky
02:09 Couturier (Juulsen, Tippett)
25:58 Konecny (Andrae, Dvorak)
08:28 Burns (Nečas, Drury)
19:08 Nelson (MacKinnon, C. Makar)
21:47 Ničuškin (Olofsson, D. Toews)
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen, Zamula – Tippett, Couturier (C), Mičkov – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Grebjonkin – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Olofsson, Drury, Kelly – Kiviranta, Bardakov, Colton.
Rozhodčí: McIsaac, Lepkowski – Kelly, Cormier
Počet diváků: 18606
Andersen (Bussi) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook, Staal, W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Hall.
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli – Kurashev, Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, J. Skinner – Gaudette, Goodrow, Ostapchuk.
L. Thompson (Stevenson) – Sandin, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Chisholm – Ovečkin, D. Strome, Beauvillier – Wilson, Sourdif, Protas – Milano, Dowd, McMichael – Frank, Lapierre, Duhaime.
Merzļikins (Greaves) – Provorov, Werenski, Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – K. Johnson, Fantilli, Voronkov – C. Sillinger, Monahan, Marčenko – Lundeström, Coyle, Del Bel Belluz – Činachov, Gaunce, Miles Wood.
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Sheary, Trocheck (A), J. Miller (C) – Cuylle, Laba, Berard – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.
Hart (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – Reinhardt, Sissons, Kolesar.