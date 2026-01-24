Z posledních devíti startů hokejisté Colorada odcházeli již šestkrát poraženi. Pokles formy stále ještě suverénních lídrů tabulky Západní konference i celé NHL po vstupu do nového roku navíc ještě více dokreslují dva domácí debakly z dané série. Jak nedávno proti Nashvillu, tak i v pátek proti Philadelphii totiž Avalanche padli jednoznačně 3:7.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 46z. - 63b. (21+42)
2. Nečas (COL), 49z. - 62b. (22+40)
3. Hertl (VGK), 50z. - 44b. (21+23)
4. Zacha (BOS), 50z. - 35b. (14+21)
5. Hronek (VAN), 51z. - 29b. (4+25)
Hrdinou zápasu byl útočník Flyers Owen Tippett, jenž nasázel svůj druhý hattrick kariéry a navrch přidal jednu asistenci. Pozadu nezůstal ani Matvej Mičkov s bilancí 2+1. V bráně vítězů si při pokračující absenci zraněného Dana Vladaře skvěle počínal Samuel Ersson s 32 zákroky proti 35 střelám.
Domácí superstar Nathan MacKinnon zaznamenal dvě přihrávky a s 87 zápisy (38+49) se osamostatnil na čele bodování soutěže od Connora McDavida z Edmontonu (85 bodů, 30+55). Stejnou bilanci měl i jeho spoluhráč z elitní formace Martin Nečas (25:16, 0+2, +/-: 0, 9 střel), jemuž s 62 body patří průběžná devátá pozice v ligové produktivitě.
Výsledky
05:41 W. Johnston (Heiskanen, Hintz)
27:44 Duchene (W. Johnston, J. Robertson)
59:00 J. Robertson (Hintz)
11:30 Dvorský (Bučněvič, Kyrou)
24:04 Bučněvič (Neighbours, C. Fowler)
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Capobianco, Ljubuškin – Steel, Duchene, W. Johnston – J. Robertson, Hintz, Rantanen – Bourque, Hryckowian, Benn (C) – Bäck, Faksa, Blackwell.
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko (A), Tucker, Faulk (A), C. Fowler, Mailloux – Berggren, B. Schenn (C), Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Stenberg, Dvorský, M. Joseph – Toropčenko, Bjugstad, Fabbri.
Rozhodčí: Dwyer, Kea – Tobias, O ́Quinn
Počet diváků: 18532
21:55 McCann (Eberle, Beniers)
41:54 Schwartz (S. Wright, Kakko)
01:02 C. Gauthier (Viel, Minťukov)
15:24 Poehling (I. Moore)
24:00 Kreider (C. Gauthier, LaCombe)
58:48 Minťukov (Granlund, Helleson)
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Catton – Kakko, S. Wright, Schwartz – Melanson, Gaudreau, Winterton.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Helleson, Minťukov, Gudas (C), Zellweger – R. Strome (A), Harkins, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, Viel – I. Moore, Washe, R. Johnston.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Graedy Hamilton – CJ Murray, Trent Knorr
Počet diváků: 17151
17:42 Greene (Lardis, O. Moore)
38:42 Kučerov (Hagel, Cirelli)
James
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, Greene – Bertuzzi, Nazar, Donato – Michejev, J. Dickinson (A), N. Foligno (C) – Lardis, O. Moore, Slaggert.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Cirelli (A), Hagel – Guentzel (A), James, Goncalves – Holmberg, Gourde, Girgensons – Finley, Paul, Bjorkstrand.
Rozhodčí: K. Nicholson, M. MacPhee – J. Deschamps, L. Suchánek
Počet diváků: 18841
29:47 L. Karlsson (Höglander, M. Pettersson)
31:59 Blugers (O'Connor)
38:12 Buium (Elias Pettersson)
58:48 L. Karlsson (Willander)
01:41 Hämeenaho (Nemec, Glass)
22:34 Hischier (J. Hughes, Hamilton)
23:14 Glass (Hämeenaho, Siegenthaler)
35:12 C. Brown (Gricjuk, Hischier)
51:03 Glass (Meier, Kovacevic)
Lankinen (Patera) – Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson, E. Kane – Boeser (A), Chytil, O'Connor – Garland, Blugers, Öhgren – L. Karlsson, Kämpf, Höglander.
Markström (Allen) – Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Kovacevic, Nemec – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – C. Brown, Cotter, Dadonov.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Carter Sandlak – Matt MacPherson, Kiel Murchison
01:09 Celebrini (Toffoli, W. Smith)
03:08 Regenda (Misa, Graf)
07:37 Celebrini (W. Smith, Graf)
12:50 Carrick (T. Raddysh, Blidh)
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Regenda – Gaudette, Misa, Eklund – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
S. Martin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, Soucy, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin (A) – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Othmann, Laba, Cuylle – Blidh, Carrick, T. Raddysh.
Rozhodčí: Rank, Rehman – Blujus, Cormier
Počet diváků: 17435
27:17 Kelly (Bardakov, Ahcan)
30:29 Olofsson (MacKinnon, Nečas)
32:12 C. Makar (MacKinnon, Nečas)
14:56 Tippett (Barkey, York)
18:57 Barkey (Mičkov, Tippett)
31:01 Brink
40:56 Tippett (Couturier)
42:00 Mičkov (Andrae, Hathaway)
50:24 Tippett
56:52 Mičkov (Konecny)
Blackwood (Wedgewood) – Malinski, C. Makar, Manson, Burns, Girard, Ahcan – Olofsson, MacKinnon, Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Kiviranta, Drury, Brindley – Bardakov, Kelly, T. Makar.
Ersson (Kolosov) – Sanheim, York, Seeler, Drysdale, Andrae, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny – Barkey, Couturier, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Pederson, Hathaway.
Rozhodčí: Furman South, Chris Rooney – Bevan Mills, Joe Mahon
20:13 Tavares (Knies, Maccelli)
30:04 Laughton (Knies)
38:19 McMann (Domi, Rielly)
01:06 Eichel (Stone, Barbašov)
04:31 Kolesar (Röndbjerg, R. Smith)
23:32 Dorofejev
25:16 Bowman (Laczynski, Holtz)
55:12 Stone (Barbašov)
59:01 Stone (Eichel, Andersson)
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Ekman-Larsson, Stecher, Benoit – Knies, Tavares (A), Maccelli – Domi, Matthews (C), McMann – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Hill (Schmid) – Andersson, Hanifin, Theodore, Lauzon, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Marner (A), R. Smith – Kolesar, Hertl, Bowman – Holtz, Laczynski, Röndbjerg.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Pierre Lambert – Andrew Smith, Travis Toomey
Počet diváků: 19305
06:08 Frost (Zary)
26:33 Lapierre (Carlson, Fehérváry)
47:35 Protas (Wilson, Sourdif)
59:08 Ovečkin (D. Strome, Fehérváry)
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Whitecloud, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Pachal – Šarangovič, Backlund (C), Farabee – Huberdeau, Kadri (A), Coronato – Pospíšil, Zary, Gridin – Lomberg, Frost, Klapka.
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), Dowd, Frank – Protas, Sourdif, Wilson (A) – McMichael, D. Strome, R. Leonard – Duhaime, Lapierre, Beauvillier.
Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Berg, Faucher
Počet diváků: 17379