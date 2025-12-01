Anaheim předvedl na ledě Chicaga doslova drtivý nástup. Už po patnácti vteřinách od zahajovacího buly otevřel skóre Cutter Gauthier a podruhé lovil Spencer Knight puk ze sítě o dalších 32 vteřin později. Prosadil se obránce Olen Zellweger, druhou přihrávku zapsal produktivní forvard Troy Terry.
Když pak v 11. minutě usměrnil puk do brány Blackhawks i zkušený Chris Kreider, svítil v United Center pro domácí hrozivý stav 0:3. Chicago se osmělilo až v 18. minutě, kdy z přesilovky vzal Petru Mrázkovi nulu Tyler Bertuzzi. Český gólman nastoupil podruhé z posledních tří duelů Ducks poté, co jeho krajan Lukáš Dostál bude se zraněním v horní části těla na marodce dva až tři týdny.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 25z. - 33b. (13+20)
2. Pastrňák (BOS), 25z. - 29b. (11+18)
3. Hertl (VGK), 25z. - 20b. (11+9)
4. Zacha (BOS), 26z. - 17b. (5+12)
5. Hronek (VAN), 26z. - 16b. (2+14)
Ve druhé třetině pak Mrázka překonali i Ryan Greene a z další početní výhody Colton Dach. Za stavu 3:3 se tak rázem začínalo od znova a od 49. minuty duelu navíc zraněného gólmana hostů (kryl 13 z 16 střel) musel nahradit z farmy povolaný Ville Husso.
Daná změna se nakonec ukázala za klíčovou poté, co nerozchytaného brankáře Ducks po 44 vteřinách pobytu na ledě překonal hvězdný Connor Bedard. Stejný hráč pak v samém závěru do prázdné klece zaznamenal svůj čtvrtý bod večera (2+2) a završil tak obrat Chicaga z 0:3 na 5:3. Po Mrázkovi tak odcházel do kabin zklamaný i obránce Radko Gudas (16:24, +1, 2 střely, 5 hitů).
Dallas na domácím ledě nedal šanci Ottawě. Na výsledku 6:1 se podíleli hlavně produktivní útočníci Jason Robertson (1+2), Mikko Rantanen (0+3) a Wyatt Johnston (3+1).
Johnston svůj čtvrtý hattrick kariéry v NHL podpořil dvěma přesilovkovými zásahy, díky čemuž si vylepšil sezonní bilanci už na 12 zásahů z početní výhody. V dané statistice nemá v lize konkurenci, když na druhé příčce je se sedmi góly seřazeno šest různých hráčů (Bertuzzi, Draisaitl, DeBrusk, Kaprizov, DeBrincat a Dorofejev).
Robertson se zlepšil na průběžných 35 bodů a vyhoupl se již na pátou příčku bodování, Rantanen je s 33 zápisy průběžně sedmý a Johnston s 30 body šestnáctý. Výhru se svými spoluhráči slavil i český centr čtvrté formace Stars Radek Faksa (14:10, +/-: 0).
Výsledky:
21:58 Bourque (Ljubuškin, Bäck)
29:20 J. Robertson
35:33 W. Johnston (Rantanen, J. Robertson)
42:52 W. Johnston (Rantanen, Hintz)
47:24 Benn (Rantanen, W. Johnston)
55:41 W. Johnston (Hintz, J. Robertson)
28:36 Sanderson (Perron, Cousins)
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen, Lindell, Capobianco, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Benn (C), Seguin, Hintz – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Rantanen, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Spence, Kleven, Jensen, Matinpalo – Batherson, Stützle, Perron – Zetterlund, Cozens, B. Tkachuk (C) – Giroux, Pinto, Amadio – Greig, Eller, Cousins.
Rozhodčí: McCauley, Nicholson – Apperson, McNamara
Počet diváků: 18532
53:41 Horvat (Pulock, M. Schaefer)
07:37 Wilson (Ovečkin, Leonard)
33:56 Wilson
58:49 Protas (M. Roy, Wilson)
59:30 Ovečkin (Beauvillier)
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, T. Mitchell, Mayfield – Lee (C), Barzal, Drouin – Heineman, Horvat (A), Šabanov – Duclair, Ritchie, Holmström – MacLean, Cizikas, Cyplakov.
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, Sourdif, Wilson (A) – Dubois, McMichael, Leonard – Milano, Lapierre, Frank.
Rozhodčí: Sutherland, Markovic – Brisebois, Kelly
Počet diváků: 15648
62:52 Ehlers (Hall, S. Walker)
Bussi (Andersen) – K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Nikišin, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Ehlers, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Jankowski, Robinson.
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Andersson (A), Kuzněcov, Weegar, Hanley, Bean – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri, Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman (A) – Dryden Hunt, Beecher, Klapka.
Rozhodčí: MacDougall, Halkidis – Cormier, MacPherson
Počet diváků: 18299
17:57 Bertuzzi (Nazar, Bedard)
26:43 Greene (Bedard, Burakovsky)
32:34 C. Dach (Teräväinen, Levšunov)
49:55 Bedard
58:05 Bedard
00:15 C. Gauthier (Terry, Gudas)
00:47 Zellweger (Terry, C. Gauthier)
10:25 Kreider (Sennecke, McTavish)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Grzelcyk, Murphy (A), Rinzel – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – O. Moore, C. Dach.
Mrázek (50. Husso) – Gudas (C), LaCombe, Zellweger, Trouba, Minťukov, Helleson – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Killorn (A), Poehling, Nesterenko – Vatrano, R. Strome, R. Johnston.
Rozhodčí: Dwyer, Blandina – Barton, Jackson
Počet diváků: 19912