Skvělý McDavid pěti body režíroval triumf Edmontonu na ledě San Jose

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:32aktualizováno  6:58
Ve středu nabídla hokejová NHL jen tři duely, ze kterých vynikl triumf Edmontonu 5:2 na ledě San Jose režírovaný nezastavitelným Connorem McDavidem. Hvězdný Kanaďan nasázel hattrick a navrch přidal dvě asistence, díky čemuž navýšil své vedení v ligové produktivitě na rozdíl šesti bodů od druhého Nikity Kučerova z Tampy. V dalších duelech Washington porazil 4:0 domácí Toronto a Buffalo vyloupilo 5:3 led Rangers.

Connor McDavid slaví se spoluhráči z Edmonton Oilers. | foto: AP

Tři středeční zápasy NHL přinesly tři výhry venkovních celků. Jedním z nich byl Edmonton, který den po neúspěšné přestřelce 5:6PP v Utahu, díky nezastavitelnému kapitánovi Connoru McDavidovi porazil o play off usilující San Jose jasně 5:2.

Lídr bodování soutěže nasázel svůj 15. hattrick kariéry a navrch přidal ještě dvě asistence. Vylepšil si tak svou sezonní bilanci na 133 zápisů (47+86) z 79 startů. Druhý muž tabulky kanadského bodování Nikita Kučerov z Tampy má bodů 127 (43+84).

Z pětibodové sbírky vynikl hlavně jeho druhý gól. V 26. minutě nabral rychlost ve středním pásmu a po přejetí puku od obránce rychlým vpádem do útočné třetiny slalomem nedal šanci bránícím hráčům ani brankáři Alexi Nedeljkovicovi.

S 90 body si Edmonton upevnil prvenství v Pacifické divizi před Vegas (88 bodů) a trápícím se Anaheimem (87 bodů). Sharks (81 bodů) naopak zůstávají na druhé pozici pod čarou postupu tabulky Západní konference za Los Angeles (83 bodů), které tlačí na Nashville (84 bodů) s divokou kartou.

Výsledky

NHL
9. 4. 2026 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Washington Capitals Washington Capitals 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly:
Góly:
13:22 D. Strome (Beauvillier, Fehérváry)
20:40 R. Leonard (T. Wilson)
22:53 Fehérváry (D. Strome, Sourdif)
56:10 C. Hutson (A. Protas, I. Protas)
Sestavy:
Stolarz (3. Woll) – P. Myers, Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Knies, Domi, Maccelli – N. Robertson, Groulx, Joshua – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Sestavy:
L. Thompson (Gibson) – Sandin, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy (A), C. Hutson – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), I. Protas, A. Protas – R. Leonard, Dubois, McMichael – Mirošničenko, Sourdif, Duhaime.

Rozhodčí: Garrett Rank, Kendrick Nicholson – Shandor Alphonso, David Brisebois

Počet diváků: 18640

NHL
9. 4. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
Góly:
19:21 Lafrenière (Fox, J. Miller)
22:57 Lafrenière (Fortescue)
34:44 Fox (Trocheck, Zibanejad)
Góly:
04:40 McLeod (Zucker, Timmins)
08:58 Benson (Dahlin, Byram)
45:51 Tuch (Krebs, T. Thompson)
47:14 Zucker (McLeod)
58:45 Benson (Doan)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Fortescue – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Brodzinski, Trocheck (A), Cuylle – Chmelař, Laba, Sýkora.
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Timmins – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Dunne.

Rozhodčí: South, Sullivan – MacPherson, Kelly

Počet diváků: 18006

NHL
9. 4. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Góly:
04:27 Celebrini (Orlov, W. Smith)
24:37 Sherwood (Wennberg, Eklund)
Góly:
06:18 McDavid (Bouchard, Podkolzin)
18:38 Podkolzin (Nugent-Hopkins, McDavid)
23:33 Roslovic (McDavid)
25:53 McDavid (Bouchard, Ekholm)
34:13 McDavid (Roslovic)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Desharnais, Orlov, Klingberg, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Graf – Sherwood, Wennberg, Eklund – Toffoli (A), Misa, Černyšov – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Ingram (41. Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – Savoie, McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – Frederic, J. Dickinson, C. Dach – Samanski, Henrique, M. Jones.

Rozhodčí: Francis Charron, Cody Beach – Caleb Apperson, Ryan Daisy

Počet diváků: 15683

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Chytal jste někdy? ptal se Pešán sudího po nezdařené výzvě. Nám stejné góly neuznali

Pardubický trenér Filip Pešán se diví výroku rozhodčích.

Byla to zvláštní chvíle, která vzbudila dost udivených reakcí. Nejdříve mezi diváky, kteří nevěděli, na co si pardubičtí hokejisté berou trenérskou výzvu. Následně se rozpaky přesunuly na hostující...

8. dubna 2026  22:22

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

8. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  21:13

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

8. dubna 2026  21:11

Maďar z Chomutova: V Popradu se nelíbil můj ksicht. Co si myslí o Češích?

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Oáza klidu v neklidné sezoně Chomutova? Zní to jako protimluv, ale reprezentační hokejový brankář Ádám Vay ji u Pirátů našel. V Popradu se stal nechtěným, severočeskému klubu pomohl maďarský obr...

8. dubna 2026  16:25

Nejnebezpečnější práce? Hrát za Floridu. Ale šampioni bez play off své vizi dál věří

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers si hledá cestu k zakončení na bránu...

Delší léto, než na které jsou zvyklí. Takový program mají hokejisté Florida Panthers, kteří ukončí stávající sezonu NHL po základní části. Obhájci titulu po dvou vyhraných finále, kdy pozvedli nad...

8. dubna 2026

Těsný finiš NHL, Češi si chtějí prodloužit sezonu. Které týmy hrají o play off?

David Pastrňák (88) a Morgan Geekie (39) slaví trefu Boston Bruins.

Základní část NHL finišuje, týmům ve většině případů zbývají poslední čtyři zápasy. A díky těsnému závodu stále není o postupujících do play off jasno. Které kluby ještě hrají o účast ve vyřazovacích...

8. dubna 2026  14:20

Vary naštval faul na Tomka, kapitán se čílil: Sekera jako kráva, má půlku prstu pryč

Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

Byli naštvaní. Nejen z porážky a nabrání ještě výraznější ztráty v semifinálové sérii, ale také kvůli faulu na Petra Tomka. Sedmnáctiletý hokejista odstoupil z úterního duelu extraligového play off...

8. dubna 2026  13:12

Takhle jsem to nechtěl. Rulík mluvil o konci v reprezentaci, v Kladnu podepsáno nemá

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Klasický začátek přípravy před hokejovým mistrovstvím světa má tentokrát trochu jiný nádech. Hlavní trenér Radim Rulík totiž už nyní ví, že šampionát bude jeho posledním. „Takhle jsem to nechtěl, ale...

8. dubna 2026

Širší kádr Budějovic pomůže i Táboru. Šéf Motoru o sezoně minulé a budoucí

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Českobudějovičtí hokejisté nabídli v uplynulé sezoně skvělé momenty, ale i slabé výkony. Chvilku v úvodu se tým držel dokonce na čele tabulky, postupně se ale musel dívat i za sebe, aby se udržel na...

8. dubna 2026  10:28

Kde bereme síly? Všechno je o hlavě, říká sváteční zlínský střelec Pavel Sedláček

Zlínští útočníci Jakub Šlahař (vpravo) a Pavel Sedláček se radují z gólu ve...

1:2 na zápasy, 1:2 po mizerné úvodní třetině. Zlínští hokejisté jako už poněkolikáté v sezoně vstali v úterý večer z hrobu a vyrovnali finále Maxa ligy. Vítězství 5:3 jistil pátým gólem sváteční...

8. dubna 2026  9:17

Klapka, Pastrňák a Zacha brali po dvou bodech, dařilo se i českým gólmanům

David Pastrňák (88) a Morgan Geekie (39) slaví bostonský gól proti Carolině, na...

V jedenáctizápasovém úterním programu hokejové NHL byli Češi hodně vidět. U dvou gólů byli bostonští David Pastrňák (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) a také Adam Klapka (0+2) z Calgary. Rozdílový gól...

8. dubna 2026  6:29,  aktualizováno  8:24

