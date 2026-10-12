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Kulich se vrátil do sestavy, Buffalo doma zvládlo vyrovnaný duel s Floridou

Martin Korbáš
  21:39aktualizováno  21:56

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Hokejisté Buffala se radují z gólu v utkání s Floridou. | foto: Timothy T. LudwigReuters

V nové sezoně nabízí hokejová NHL předehrávané zápasy kromě víkendu i v pondělky. Jako první se v přívětivém čase pro fanoušky v Evropě poměřily Buffalo a Florida. Výhru 5:3 nakonec díky dvěma zásahům ze třetí třetiny slavili domácí Sabres. Radovat se tak mohl i útočník Jiří Kulich, v dresu Panthers nechyběl obránce Radko Gudas.

Výraznou kaňkou bylo pro domácí odstoupení kapitána Rasmuse Dahlina, který během druhé třetiny zamířil do kabin kvůli potížím v horní části těla.

Buffalo tak postihla stejná komplikace jako Panthers, kteří již dříve kvůli zranění na delší dobu přišli o finského kapitána Aleksandera Barkova.

O vítězi rozhodla až třetí třetina, do níž se vstupovalo za stavu 3:3. V 48. minutě využil přesilovou hru Noah Östlund a v 54. minutě na něj ještě pojistkou navázal kanonýr Tage Thompson.

Slavit tak po zápase mohl i český útočník Sabres Jiří Kulich (13:52, +1, 2 střely), naopak zklamaný byl hostující bek Radko Gudas (12:27, +/-: 0). Jeho Florida padla už počtvrté z úvodních šesti startů.

Výsledky NHL

NHL
13. 10. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Spurgeon, Q. Hughes, Brodin, Määttä, Špaček, Hunt – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov – Šabanov, Hartman, Coleman – Brink, Jurov, Lorenz – Trenin, McCarron, Sturm.
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Lavoie, Hertl, Connelly – Gatcomb, Dowd, Bowman.
NHL
13. 10. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2026 19:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Florida Panthers Florida Panthers 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Góly:
05:58 Doan (Krebs)
15:55 Dahlin (Quinn, T. Thompson)
31:25 McLeod (Zellweger, Power)
47:15 Östlund (Benson, Quinn)
53:20 T. Thompson (Power, Krebs)
Góly:
11:00 Lundell (Ekblad, Vilmanis)
26:26 Reinhart
33:41 Reinhart (B. Tkachuk, S. Jones)
Sestavy:
Ellis (27. Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Zellweger, Crevier, Metsa – Doan, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, McLeod, Norris – Kozak, Kulich, Malenstyn.
Sestavy:
Markström (21. Schmid) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Kulikov, Gudas – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Lafferty, Reinhart (A), Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Eller, Imama.

Rozhodčí: Furlatt, Sandlak – Tobias, Mahon

Počet diváků: 19070

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Nitra vs. RögleHokej - 6. kolo - 13. 10. 2026:Nitra vs. Rögle //www.idnes.cz/sport
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Tychy vs. TapparaHokej - 6. kolo - 13. 10. 2026:Tychy vs. Tappara //www.idnes.cz/sport
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  • 6.17
  • 1.26
Pardubice vs. VäxjöHokej - 6. kolo - 13. 10. 2026:Pardubice vs. Växjö //www.idnes.cz/sport
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