Výraznou kaňkou bylo pro domácí odstoupení kapitána Rasmuse Dahlina, který během druhé třetiny zamířil do kabin kvůli potížím v horní části těla.
Buffalo tak postihla stejná komplikace jako Panthers, kteří již dříve kvůli zranění na delší dobu přišli o finského kapitána Aleksandera Barkova.
O vítězi rozhodla až třetí třetina, do níž se vstupovalo za stavu 3:3. V 48. minutě využil přesilovou hru Noah Östlund a v 54. minutě na něj ještě pojistkou navázal kanonýr Tage Thompson.
Slavit tak po zápase mohl i český útočník Sabres Jiří Kulich (13:52, +1, 2 střely), naopak zklamaný byl hostující bek Radko Gudas (12:27, +/-: 0). Jeho Florida padla už počtvrté z úvodních šesti startů.
Výsledky NHL
Wallstedt (Pickard) – Spurgeon, Q. Hughes, Brodin, Määttä, Špaček, Hunt – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov – Šabanov, Hartman, Coleman – Brink, Jurov, Lorenz – Trenin, McCarron, Sturm.
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Wotherspoon, Hanifin, Lauzon – Stone, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Lavoie, Hertl, Connelly – Gatcomb, Dowd, Bowman.
05:58 Doan (Krebs)
15:55 Dahlin (Quinn, T. Thompson)
31:25 McLeod (Zellweger, Power)
47:15 Östlund (Benson, Quinn)
53:20 T. Thompson (Power, Krebs)
11:00 Lundell (Ekblad, Vilmanis)
26:26 Reinhart
33:41 Reinhart (B. Tkachuk, S. Jones)
Ellis (27. Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Zellweger, Crevier, Metsa – Doan, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, Östlund, Benson – K. Helenius, McLeod, Norris – Kozak, Kulich, Malenstyn.
Markström (21. Schmid) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Kulikov, Gudas – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Lafferty, Reinhart (A), Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Eller, Imama.
Rozhodčí: Furlatt, Sandlak – Tobias, Mahon
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