Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hellebuyck uspěl i ve druhém startu za Devils, Klapka shodil rukavice

Martin Korbáš
  6:48aktualizováno  7:37
Bitka Adama Klapky z Calgary a Curtise Douglase ze Seattlu.

Bitka Adama Klapky z Calgary a Curtise Douglase ze Seattlu. | foto: AP

Útočník Calgary Adam Klapka vede puk během utkání proti Seattlu.
Brankář New Jersey Connor Hellebuyck zasahuje v utkání proti Vegas.
Kapitán Vegas Mark Stone se snaží dostat puk pod kontrolu, brání ho Brett Pesce...
Tomáš Hertl slaví se spoluhráči gól Vegas v zápase proti New Jersey.
5 fotografií
V pátek hokejová NHL nabídla jen tři duely. Brankář Connor Hellebuyck vychytal New Jersey výhru i ve svém druhém startu po změně dresu, když 19 zákroky přispěl k výsledku 5:2 nad Vegas. Calgary, za které na začátku zápasu shodil rukavice Adam Klapka, porazilo 6:2 Seattle a Florida s Radko Gudasem uspěla 5:2 nad Winnipegem.

Dva venkovní duely na ledě kvalitních soupeřů a dvě výhry. Brankář Connor Hellebuyck po přestupu z Winnipegu do New Jersey zahájil své nové angažmá na výbornou. Po vítězství 5:1 v Dallasu v pátek slavil pro změnu 5:2 na ledě Vegas.

Americký reprezentant pochytal 19 z 21 střel Golden Knights, dvakrát jej prověřil i český centr Tomáš Hertl (15:44, -2, 2 střely). Devils měli v sestavě hned dva dvougólové střelce, útočníky Arsenije Gricjuka a Jacka Hughese. Gólově se prosadit dokázal i jeho bratr v obraně Luke Hughes.

Do sezony vstoupili hokejisté Calgary pěti porážkami. Pak ale přišel zlom a z následujících osmi duelů hned šestkrát zvítězili. Naposledy před svými fanoušky Flames přestříleli 6:2 Seattle.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 14z. - 18b. (7+11)

2. Nečas (COL), 13z. - 16b. (6+10)

3. Hronek (VAN), 15z. - 11b. (1+10)

4. Hertl (VGK), 15z. - 8b. (5+3)

5. Zacha (BOS), 13z. - 8b. (3+5)

Kanadský celek proti soupeři Kraken pomohl nastartovat už ve 2. minutě český dlouhán Adam Klapka (11:53, +/-: 0, 1 střela), po jehož bitkařské vložce s Curtisem Douglasem využil nařízenou přesilovou hru Morgan Frost.

Ve 12. minutě sice srovnal Frederick Gaudreau, nástup do druhého dějství ovšem opět patřil domácím. Brankáře Philippa Grubauera vyhnali na střídačku střelci Ajdar Sunijev, Matvej Gridin a Joel Farabee. Ve třetí třetině pak střídajícího Joeyho Daccorda překonali ještě Matt Coronato, jenž si čtyřmi zápisy (1+3) stanovil své nové kariérní maximum v NHL, a Ryan Strome.

Florida v krátkém sledu napodruhé porazila trápící se Winnipeg. Na venkovní triumf 5:1 před svými fanoušky navázala výsledkem 5:2 a odsoudila tak Jets k celkově osmému nezdaru v řadě.

Klíčovou postavou duelu byl centr Panthers Anton Lundell, jenž nasázel hattrick. Skvěle si opět vedl i obránce Seth Jones, jenž k jedné brance přidal i dvě asistence a vytvořil tak nový klubový rekord Floridy. Za měsíc říjen totiž Jones celkově posbíral 18 bodů (2+16), což je mezi beky Panthers nové maximum za kalendářní měsíc.

Dosavadním držitelem rekordu byl Keith Yandle, jenž v březnu 2018 nasbíral bodů 17. Radost z úspěchu Jonese sdílel i spoluhráč Radko Gudas (15:04, -1, 1 střela).

Výsledky NHL

NHL
31. 10. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly:
18:15 Reinhart (Verhaeghe, S. Jones)
22:38 Lundell (S. Jones)
35:24 S. Jones (Reinhart)
53:33 Lundell (Eller, Luostarinen)
58:21 Lundell (Luostarinen)
Góly:
29:51 Connor (Scheifele, Pionk)
48:46 M. Barron (Mercer, DeMelo)
Sestavy:
Schmid (Black) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas, Kulikov – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Vilmanis, Reinhart (A), Verhaeghe – Eller, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Schwindt, Imama.
Sestavy:
Daws (Skinner) – Pionk (A), Samberg, DeMelo, Ferraro, Salomonsson, H. Fleury, Bauer – Perfetti, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Rosén – Mercer, Björck, Iafallo – M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Peter MacDougall, Brandon Blandina – Libor Suchánek, Tommy Hughes

Počet diváků: 19656

NHL
30. 10. 2026 23:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Góly:
16:27 Stone (Marner)
17:57 Barbašov (Marner, McNabb)
Góly:
05:38 L. Hughes (Mantha)
18:51 Gricjuk
23:49 J. Hughes (Bratt)
38:17 Gricjuk
57:09 J. Hughes
Sestavy:
Hill (Hart) – Theodore, McNabb, Hanifin, Lauzon, Andersson, Heinola – Stone, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Connelly – Bowman, Hertl, Howden – Gatcomb, Dowd, Röndbjerg.
Sestavy:
Hellebuyck (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm – Evangelista, Hischier, Meier – Bratt, J. Hughes, Gricjuk – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.

Rozhodčí: Rank, L'Ecuyer – Mills, Gawryletz

Počet diváků: 17615

NHL
31. 10. 2026 1:00
Calgary Flames Calgary Flames : Seattle Kraken Seattle Kraken 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Góly:
02:31 Frost (Farabee, Coronato)
25:44 Sunijev (Frost)
28:42 Gridin (Farabee, Coronato)
30:40 Farabee (Backlund)
40:39 Coronato (Whitecloud)
58:13 R. Strome (Gridin, Parekh)
Góly:
11:34 Gaudreau (Samoskevich, Stephenson)
38:15 Samoskevich (Kakko, Catton)
Sestavy:
Wolf – Bahl, Nemec, Kuzněcov, Parekh, Middleton, Whitecloud – Farabee, Backlund, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Cyplakov, Castagna, Klapka.
Sestavy:
Grubauer (31. Daccord) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour, Mahura, C. Fleury – McCann, Beniers, Eberle – Gaudreau, Stephenson, Samoskevich – Kakko, Catton, S. Wright – Douglas, Meyers, Winterton – McMann.

Rozhodčí: Sandlak, Syvret – McNamara, Roomey

Počet diváků: 16944

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třebíč vs. SlaviaHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Třebíč vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
31. 10. 15:00
  • 1.80
  • 4.20
  • 3.53
Kolín vs. TáborHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
31. 10. 16:00
  • 2.30
  • 4.01
  • 2.55
Zlín vs. JihlavaHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Zlín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
31. 10. 16:00
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Havířov vs. ChomutovHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Havířov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:00
  • 2.05
  • 4.20
  • 2.86
Pardubice B vs. Frýdek-M.Hokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Pardubice B vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:00
  • 1.75
  • 4.39
  • 3.60
Litoměřice vs. PřerovHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Litoměřice vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:00
  • 1.55
  • 4.60
  • 4.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Kladno smetlo Spartu. Budějovice předčily Hradec, Pardubice prohrály potřetí v řadě

Hokejisté Kladna se radují z gólu během zápasu proti Spartě

Hokejová extraliga v úterý pokračovala 15. kolem. V pikantním duelu Kladno jasně porazilo Spartu 5:1 a posunulo se na třetí místo, České Budějovice předčily Hradec Králové 3:0. Pardubice neudržely...

Hellebuyck uspěl i ve druhém startu za Devils, Klapka shodil rukavice

Bitka Adama Klapky z Calgary a Curtise Douglase ze Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen tři duely. Brankář Connor Hellebuyck vychytal New Jersey výhru i ve svém druhém startu po změně dresu, když 19 zákroky přispěl k výsledku 5:2 nad Vegas. Calgary, za...

31. října 2026  6:48,  aktualizováno  7:37

Freibergs znovu bodoval, Olomouc vyhrála. Fiala: Vyniká v defenzivě a charakterem

Hráči Olomouce slaví gól nad Českými Budějovicemi.

Nejlepší výsledek v sezoně zaznamenali hokejisté Olomouce v 16. kole proti Českým Budějovicím. Svého soupeře i díky dvěma využitým přesilovkám porazili 4:0 a znepříjemnili návrat svému bývalému...

30. října 2026  22:28

Ranař Havelka v krvavé bitce mstil zraněného Kašeho: Na hvězdy nesahejte!

Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic.

Zraněný a pomstěný Ondřej Kaše. Hokejový Litvínov v pátečním zápase s Vítkovicemi přišel o svého lídra a domácí tvrďák Martin Havelka zmydlil hříšníka Rhetta Hollanda v ostré bitce. „Kdo sáhne na...

30. října 2026  22:13

Sparta vyhrála, Plzeň přetlačila Třinec. Pardubice ve Varech ukončily sérii porážek

Hokejisté Sparty se radují z gólu do sítě Mladé Boleslavi.

V 16. kole hokejové extraligy Sparta zvítězila v Mladé Boleslavi 4:1, Plzeň otočila zápas proti lídrům soutěže z Třince z 0:2 na 4:2. Pardubice na ledě Karlových Varů ukončily sérii tří porážek v...

30. října 2026  17:15,  aktualizováno  21:36

Už toho bylo dost! Sága kolem trucujícího Larkina pokračuje, Detroit ho suspendoval

Dylan Larkin v dresu Detroitu.

Celá situace se táhne už příliš dlouho, ani jedna ze stran z ní radost mít nemůže. Sága kolem Dylana Larkina, jenž si chce v Detroitu vynutit v rámci NHL výměnu jinam, se nyní zřejmě přiblížila...

30. října 2026  18:05

Šťastný o ruských hokejistech: Start bez vlajky a hymny je maximální kompromis

Premium
Ministr pro sport, prevenci a zdraví z Motoristy sobě Boris Šťastný přichází na...

Mezinárodní sportovní arbitráž v pátek rozhodla o zrušení zákazu ruských a běloruských sportovců zúčastnit se soutěží IIHF. Objevit by se tak pod svou vlajkou mohli již na lednovém mistrovství světa...

30. října 2026

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

30. října 2026  16:54

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

30. října 2026  11:54,  aktualizováno  16:39

České hokejistky se pod koučem Idalským konečně chytly, přehrály Finsko

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Kristýna...

České hokejistky zvítězily na Euro Hockey Tour ve švédském Södertälje nad Finskem 4:1 a ve druhém utkání získaly první body. O druhé výhře v osmém utkání pod novým koučem Brianem Idalským rozhodly v...

30. října 2026  16:26

Sparta skřípe, farma Litoměřice i přes kalamitu září: A to nás pasovali na sestup

Hokejisté Litoměřic slaví gól proti Chomutovu.

Mateřské Spartě to zatím v extralize neladí, její litoměřická farma v první hokejové lize září. A to ji kosí zranění a nemoci, odkládá si zápasy a experti ji prý pasovali až na sestup.

30. října 2026  15:43

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Prolomil Dobeš smolný začátek sezony? Ještě pomůže ke spoustě výher, věří kouč

Jakub Dobeš v utkání s Dallasem.

V minulé sezoně byl jedničkou, kterou si v Montrealu pochvalovali. Vstup do probíhajícího ročníku NHL se však Jakubu Dobešovi příliš nepovedl a Canadiens začali sázet více na Jacoba Fowlera. Ve...

30. října 2026  15:36

Hašek: Politici, okamžitě jednejte. Rusům projdou zločiny kvůli vašemu alibismu

Premium
Dominik Hašek

Je nejhlasitějším bojovníkem za světový hokej bez Rusů. Odpůrce „alibistického chování“ politiků a sportovních zástupců během ruské invaze na Ukrajinu. Dominik Hašek v pátek bezprostředně reagoval na...

30. října 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.