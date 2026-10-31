Dva venkovní duely na ledě kvalitních soupeřů a dvě výhry. Brankář Connor Hellebuyck po přestupu z Winnipegu do New Jersey zahájil své nové angažmá na výbornou. Po vítězství 5:1 v Dallasu v pátek slavil pro změnu 5:2 na ledě Vegas.
Americký reprezentant pochytal 19 z 21 střel Golden Knights, dvakrát jej prověřil i český centr Tomáš Hertl (15:44, -2, 2 střely). Devils měli v sestavě hned dva dvougólové střelce, útočníky Arsenije Gricjuka a Jacka Hughese. Gólově se prosadit dokázal i jeho bratr v obraně Luke Hughes.
Do sezony vstoupili hokejisté Calgary pěti porážkami. Pak ale přišel zlom a z následujících osmi duelů hned šestkrát zvítězili. Naposledy před svými fanoušky Flames přestříleli 6:2 Seattle.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 14z. - 18b. (7+11)
2. Nečas (COL), 13z. - 16b. (6+10)
3. Hronek (VAN), 15z. - 11b. (1+10)
4. Hertl (VGK), 15z. - 8b. (5+3)
5. Zacha (BOS), 13z. - 8b. (3+5)
Kanadský celek proti soupeři Kraken pomohl nastartovat už ve 2. minutě český dlouhán Adam Klapka (11:53, +/-: 0, 1 střela), po jehož bitkařské vložce s Curtisem Douglasem využil nařízenou přesilovou hru Morgan Frost.
Ve 12. minutě sice srovnal Frederick Gaudreau, nástup do druhého dějství ovšem opět patřil domácím. Brankáře Philippa Grubauera vyhnali na střídačku střelci Ajdar Sunijev, Matvej Gridin a Joel Farabee. Ve třetí třetině pak střídajícího Joeyho Daccorda překonali ještě Matt Coronato, jenž si čtyřmi zápisy (1+3) stanovil své nové kariérní maximum v NHL, a Ryan Strome.
Florida v krátkém sledu napodruhé porazila trápící se Winnipeg. Na venkovní triumf 5:1 před svými fanoušky navázala výsledkem 5:2 a odsoudila tak Jets k celkově osmému nezdaru v řadě.
Klíčovou postavou duelu byl centr Panthers Anton Lundell, jenž nasázel hattrick. Skvěle si opět vedl i obránce Seth Jones, jenž k jedné brance přidal i dvě asistence a vytvořil tak nový klubový rekord Floridy. Za měsíc říjen totiž Jones celkově posbíral 18 bodů (2+16), což je mezi beky Panthers nové maximum za kalendářní měsíc.
Po brankáři Hellebuyckovi, jenž si už vytrucoval výměnu, a stále čekajícím Dylanu Larkinovi z Detroitu si nově řekl o změnu působiště také Nikita Kučerov. Hvězda celku Tampa Bay oznámila spoluhráčům, že s klubem po sezoně neprodlouží smlouvu.— Martin Korbas (@MKidnesNHL) October 31, 2026
Dosavadním držitelem rekordu byl Keith Yandle, jenž v březnu 2018 nasbíral bodů 17. Radost z úspěchu Jonese sdílel i spoluhráč Radko Gudas (15:04, -1, 1 střela).
Výsledky NHL
18:15 Reinhart (Verhaeghe, S. Jones)
22:38 Lundell (S. Jones)
35:24 S. Jones (Reinhart)
53:33 Lundell (Eller, Luostarinen)
58:21 Lundell (Luostarinen)
29:51 Connor (Scheifele, Pionk)
48:46 M. Barron (Mercer, DeMelo)
Schmid (Black) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas, Kulikov – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Vilmanis, Reinhart (A), Verhaeghe – Eller, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Schwindt, Imama.
Daws (Skinner) – Pionk (A), Samberg, DeMelo, Ferraro, Salomonsson, H. Fleury, Bauer – Perfetti, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Rosén – Mercer, Björck, Iafallo – M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Peter MacDougall, Brandon Blandina – Libor Suchánek, Tommy Hughes
Počet diváků: 19656
16:27 Stone (Marner)
17:57 Barbašov (Marner, McNabb)
05:38 L. Hughes (Mantha)
18:51 Gricjuk
23:49 J. Hughes (Bratt)
38:17 Gricjuk
57:09 J. Hughes
Hill (Hart) – Theodore, McNabb, Hanifin, Lauzon, Andersson, Heinola – Stone, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Connelly – Bowman, Hertl, Howden – Gatcomb, Dowd, Röndbjerg.
Hellebuyck (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Chisholm – Evangelista, Hischier, Meier – Bratt, J. Hughes, Gricjuk – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.
Rozhodčí: Rank, L'Ecuyer – Mills, Gawryletz
Počet diváků: 17615
02:31 Frost (Farabee, Coronato)
25:44 Sunijev (Frost)
28:42 Gridin (Farabee, Coronato)
30:40 Farabee (Backlund)
40:39 Coronato (Whitecloud)
58:13 R. Strome (Gridin, Parekh)
11:34 Gaudreau (Samoskevich, Stephenson)
38:15 Samoskevich (Kakko, Catton)
Wolf – Bahl, Nemec, Kuzněcov, Parekh, Middleton, Whitecloud – Farabee, Backlund, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Cyplakov, Castagna, Klapka.
Grubauer (31. Daccord) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour, Mahura, C. Fleury – McCann, Beniers, Eberle – Gaudreau, Stephenson, Samoskevich – Kakko, Catton, S. Wright – Douglas, Meyers, Winterton – McMann.
Rozhodčí: Sandlak, Syvret – McNamara, Roomey
Počet diváků: 16944