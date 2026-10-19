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Calgary si vyšláplo na obhájce Stanley Cupu, Minnesota porazila Columbus

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:55aktualizováno  7:13
Adam Klapka z Calgary Flames a gólman Brandon Bussi z Carolina Hurricanes v...

Adam Klapka z Calgary Flames a gólman Brandon Bussi z Carolina Hurricanes v akci. | foto: Sergei Belski / Imagn ImagesReuters

Šimon Nemec z Calgary Flames rozehrává.
Šimon Nemec z Calgary Flames přihráv v zápase s Carolina Hurricanes.
Martin Pospíšil z Calgary Flames a Jesperi Kotkaniemi z Carolina Hurricanes v...
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V neděli měla hokejová NHL na programu jen dva duely. Calgary s českým útočníkem Adamem Klapkou v sestavě překvapilo výhrou 3:2 nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. David Špaček v obraně Minnesoty pomohl k těsné výhře 2:1 nad Columbusem.

Hokejisté Calgary si v osmém zápase sezony připsali svou teprve druhou výhru. Stalo se tak po těsném úspěchu 3:2 nad silnou Carolinou, která tak přerušila sérii sedmi výher. Obhájci stříbrné trofeje hráli druhý zápas ve dvou dnech poté, co v sobotu 3:2 pro změnu zvítězili ve Winnipegu.

Nejbohatší na góly byla druhá třetina, po které se oba tábory rozešly za stavu 2:2. Hosty poslal do vedení Jesperi Kotkaniemi. Za Flames pak otáčeli vývoj Gridin s Frostem, gólem do šatny ale v čase 39:56 srovnal obránce Chatfield.

Rozhodující akce se zrodila až v 56. minutě, kdy fanoušky v Scotiabank Saddledome rozjásal Bělorus Jegor Šarangovič. Slavit tak mohl i český útočník Adam Klapka (12:19, +/-: 0, 4 střely), jenž byl právě po Šarangovičovi (6 střel) druhým nejaktivnějším střelcem Calgary.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
19. 10. 2026 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly:
18:12 Jurov (Trenin)
23:06 Kaprizov (Šabanov, Eriksson Ek)
Góly:
19:12 Fantilli (Werenski, Monahan)
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin (A), Hunt, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, Hartman, Brink – Trenin, Jurov, Šabanov – Lorenz, McCarron, Pitlick.
Sestavy:
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Christiansen, Mateychuk, Soucy, Gudbranson – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Monahan (A), Garland – Sillinger (A), Coyle, Olivier – Lomberg, Del Bel Belluz, Heinen.

Rozhodčí: Brenk, Kea – Mills, Flemington

Počet diváků: 18012

NHL
19. 10. 2026 2:00
Calgary Flames Calgary Flames : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Góly:
38:30 Gridin (Coronato, Backlund)
39:39 Frost (Parekh, Farabee)
55:32 Šarangovič (Frost, Middleton)
Góly:
26:09 Kotkaniemi (Deslauriers, Robinson)
39:56 Chatfield (Slavin, Aho)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Bahl, Whitecloud (A), Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – Šarangovič, Frost, Sunijev – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Othmann.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Nadeau – Martinook (A), Deslauriers, Ehlers – Unger Sörum, Kotkaniemi, Robinson.

Rozhodčí: Beach, Rank – Toomey, Faucher

Počet diváků: 16464

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Calgary si vyšláplo na obhájce Stanley Cupu, Minnesota porazila Columbus

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V neděli měla hokejová NHL na programu jen dva duely. Calgary s českým útočníkem Adamem Klapkou v sestavě překvapilo výhrou 3:2 nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. David Špaček v obraně Minnesoty...

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