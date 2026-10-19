Hokejisté Calgary si v osmém zápase sezony připsali svou teprve druhou výhru. Stalo se tak po těsném úspěchu 3:2 nad silnou Carolinou, která tak přerušila sérii sedmi výher. Obhájci stříbrné trofeje hráli druhý zápas ve dvou dnech poté, co v sobotu 3:2 pro změnu zvítězili ve Winnipegu.
Nejbohatší na góly byla druhá třetina, po které se oba tábory rozešly za stavu 2:2. Hosty poslal do vedení Jesperi Kotkaniemi. Za Flames pak otáčeli vývoj Gridin s Frostem, gólem do šatny ale v čase 39:56 srovnal obránce Chatfield.
Rozhodující akce se zrodila až v 56. minutě, kdy fanoušky v Scotiabank Saddledome rozjásal Bělorus Jegor Šarangovič. Slavit tak mohl i český útočník Adam Klapka (12:19, +/-: 0, 4 střely), jenž byl právě po Šarangovičovi (6 střel) druhým nejaktivnějším střelcem Calgary.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
18:12 Jurov (Trenin)
23:06 Kaprizov (Šabanov, Eriksson Ek)
19:12 Fantilli (Werenski, Monahan)
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin (A), Hunt, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, Hartman, Brink – Trenin, Jurov, Šabanov – Lorenz, McCarron, Pitlick.
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Christiansen, Mateychuk, Soucy, Gudbranson – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Monahan (A), Garland – Sillinger (A), Coyle, Olivier – Lomberg, Del Bel Belluz, Heinen.
Rozhodčí: Brenk, Kea – Mills, Flemington
Počet diváků: 18012
38:30 Gridin (Coronato, Backlund)
39:39 Frost (Parekh, Farabee)
55:32 Šarangovič (Frost, Middleton)
26:09 Kotkaniemi (Deslauriers, Robinson)
39:56 Chatfield (Slavin, Aho)
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Bahl, Whitecloud (A), Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – Šarangovič, Frost, Sunijev – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Othmann.
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Reilly, Gostisbehere – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Nadeau – Martinook (A), Deslauriers, Ehlers – Unger Sörum, Kotkaniemi, Robinson.
Rozhodčí: Beach, Rank – Toomey, Faucher
Počet diváků: 16464